"Росія разом з Україною. Ми ж єдиний народ", - очільник Федерації боксу України Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Кремльов. ВIДЕО

Очільник Федерації боксу України Володимир Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов вдвох записали відеоролик, в якому вони "братаються"

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Еспресо, у спільному відео Продивус і Кремльов передають привіт усім мешканцям України та Росії.



"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?", - запитує у Продивуса Кремльов.



Голова Федерації боксу України погодився і підкреслив, що українці та росіяни є "єдиними слов'янами, єдиним народом, братами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу. ФОТО