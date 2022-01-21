УКР
"Росія разом з Україною. Ми ж єдиний народ", - очільник Федерації боксу України Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Кремльов. ВIДЕО

Очільник Федерації боксу України Володимир Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов вдвох записали відеоролик, в якому вони "братаються"

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Еспресо, у спільному відео Продивус і Кремльов передають привіт усім мешканцям України та Росії.

"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?", - запитує у Продивуса Кремльов.

Голова Федерації боксу України погодився і підкреслив, що українці та росіяни є "єдиними слов'янами, єдиним народом, братами".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу. ФОТО

бокс (172) росія (67242) Україна (6040) Продивус Володимир (7)
+91
ідіть нах..й братушки срані!
21.01.2022 16:07
+74
Боксеры.Без комментариев.
21.01.2022 16:07
+66
Брехати не треба, Віталік ніколи не братався з кацапами.
21.01.2022 16:17
Вот это ******** пророссийский!!! Где его выкопали??Пора там же закопать!!!
21.01.2022 18:04
Биба и Боба-два долбо@ба. Разве не видно?🤷
показати весь коментар
Умар та Володя - "єдіний народ, братья-славянє". Бгг...
показати весь коментар
Умар Назарович Кремлёв Родился 1 ноября 1982 года в Таджикистане. Урождённый Умар-Али Назарович Лутфуллоев, национальность таджик.

точно мишебрат клятий. ще й манкурт на додачу без роду , без племені
22.01.2022 20:36
каждый кадр этого видео как реклама "фото с орком"
показати весь коментар
Наші (ледь вимовив це) спортсмени - це якась ходяча катастрофа.
Після "святої московської трійці" боксерів Усика-Ломи-Гвоздика, гімнаста Верняєва, фрістайлера Абраменка, стрибайки Магучіх та каратиста Горуни тепер ще один "мишобрат" виліз на світ божий. На восьмому році війни.


21.01.2022 18:37
Глянул Вики... Это бывший депутат рыг, голосовал за диктаторские законы и подписывал обращение к полякам по поводу волынских событий, чтобы те признали их геноцидом поляков...
показати весь коментар
Я теж вчора писав про це на другій сторінці коментів (). Продублюю:

Та, мабуть, недаремно вони "брати". Кримінальні. З Вікіпедії:

Володимир Степанович Продивус (нар. 8 грудня 1962, Шахан, Карагандинська область, Казахстан) - радянський боксер; український підприємець, меценат і спортивний функціонер.

В українських ЗМІ неодноразово називався відомим кримінальним авторитетом. Також журналістські розслідування пов'язують його з «бурштиновою мафією».

Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942-1944 років. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року. ©
22.01.2022 15:16
Я сначала написал свой комент вам, потом увидел ваш этот комент но только сейчас обратил внимание, что в обоих случаях это были именно вы) Вот так бывает)
23.01.2022 01:33
Яке недолуге закінчення кар'єри
показати весь коментар
Знайти адекватного боксера це все одно що вполювати грифона. Бичари з відбитими мізками, без національності і гідності.
показати весь коментар
Продиус не боксер, а винницкий бандит из 90-х, занимался рекетом, вымогательствами и т.д.
показати весь коментар
Наприклад Тайсон! Він точно знає, що пукін *****!
показати весь коментар
для боксера, це таки досягнення
показати весь коментар
Чому неможливо? Брати Кличко. Принаймні у першу чергу Віталій, та й за Володимира теж не треба не тільки лише хвилюватися, бо Віталій йому як брат. У всі завтрашні дні, які вже минули вчора і навіть раніше, ніж тоді, Кличко мишобратерством не шкварився. Тут не можна з цього приводу сказати нічого, окрім слів.
показати весь коментар
Виключення лише підтверджує правило.
показати весь коментар
Ну обидва до РПЦ ходять, а Володимир ще й кум Медветчука, ну і мову до сих пір не вивчив принципово.
показати весь коментар
Прудивса вже повісили чи ні?
21.01.2022 18:42
Надіюсь, що їх двох вже достатньо раз послали ....
показати весь коментар
Для ***** это брат, у него тоже миллионы рабов, а украинский народ это кость в горле.
показати весь коментар
Походу кроме отбитых на голову и самих ************ никто не желает быть братом той стране, где пропаганда братства с другими народами лишь для их подчинения, эксплуатации и убийства.
показати весь коментар
Таких мышебратьев украинцам даже в одно место не нужны убирайтесь из нашей страны.
показати весь коментар
це капець "россияне являются славянами"
показати весь коментар
майбутні 24(!) країни
показати весь коментар
они ими никогда не станут, они утратили идентичность так и не приобрёв

назовите хоть одного известного Играка или Зама Голого или Шиншиллы - я половину этих диковинных названий вообще впервые слышу
показати весь коментар
Два обнюханих бандита
показати весь коментар
При цьому у "кацапа" ім'я Умар.
показати весь коментар
100% славянин и мышебрат
показати весь коментар
жд і чурка - брати слов'яни, нє, ну а чо.
показати весь коментар
Этот продиус - предатель с историей: "Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83 звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинської трагедії 1942-1944 років. Голосував за https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8_16_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F Диктаторські закони 16 січня 2014 року."
показати весь коментар
є ще одне кончене червоненко, воно заявляє, що Хмельницький влаштував перший голокост, вони ненавидять Україну, як і те гундосе
показати весь коментар
И что не так? Ты отрицаешь, что что это был геноцид поляков? А диктаторские законы нынешние правители давно переплюнули уже.
показати весь коментар
Умар Кремльов - и это мне будут парить про славян? Он же чистый мусульманин.
показати весь коментар
.
Як повідомляє з посиланням на телеканал https://espreso.tv/mi-zh-ediniy-narod-u-merezhi-zyavilos-ganebne-video-yak-golova-federatsii-boksu-ukraini-obnimaetsya-z-rosiyaninom Еспресо , у спільному відео Продивус і Кремльов передають привіт усім мешканцям України та Росії."Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?", - запитує у Продивуса Кремльов. Джерело:

РАСІЯ У ДУПІ І ВСЯ ЯК ЗАВЖДИ У ЛАЙНІ
Українці не братаються з лайнюками - нащадками андрофагів https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
показати весь коментар
ГИДОТА, ПРОСТО ГИДОТА!!! А Зєля Пороха у зраді звмнувачує, з Бутусовим та Лєросом воює...

ЩО КОЇТЬСЯ?
показати весь коментар
Какое отношение к славянам имеет эта чурка?
показати весь коментар
Відео про те як ординець ніжно обіймає свого манкурта.
показати весь коментар
яке прикре самогубство
показати весь коментар
во дебил!
показати весь коментар
Ничтожество. Отсюда и усики с ломаченками.
показати весь коментар
У боксеров мозги изначально отбитые, что тут обсуждать?
показати весь коментар
**** вот Умар Кремлев истинный славянин *******
показати весь коментар
Только написал про исправившихся украинцев и на тебе.)
показати весь коментар
Приятно видеть что украинцы в последнее время научились сдерживать свой расизм.
показати весь коментар
А шо там типа русские на расее не называют уже других чурками?
показати весь коментар
Я серьезно. В первые годы после Майдана волосы вставали дыбом от чтения комментариев новоиспеченных европейцев. Сейчас уже нет такого.
показати весь коментар
Ну тогда отдохни в спаме обосрышь козлостанский.
показати весь коментар
показати весь коментар
Ну хоч щось у тебе ставало...
Занадто не надійся, цапе. Краще до вас ставитись не стали.
показати весь коментар
Зачем они это делают?
показати весь коментар
Почему Славяне должны быть единым народом, Славяне бывают разные.
показати весь коментар
Мордва московии самые славянистые из всех славян. Про "русскость" лучше промолчать, а то буряты обидятся...
показати весь коментар
..тупорылые блогерши
показати весь коментар
В России Славянских людей меньшинство.
показати весь коментар
у них там с рождения в голове всего одна извилина была на которой уши держались, да и ту, похоже, на тренировках отбили...
показати весь коментар
племенные титуханы занялись шпили-вили
показати весь коментар
два ***************.
показати весь коментар
какие нах.. это братья ?
один - убийца , другой - предатель !
показати весь коментар
Кремлев армянин.
показати весь коментар
У боксеров как и у остальных спортсменов отбиты мозги совком. Иметь такую ситуацию и такое морозить это треш.
показати весь коментар
Их там в спортзалах как будто спкциально зомбируют. Странно, когда я в детстве ходил на бокс, не было там и намека на политику. Но возможно делают свое дело соревнования- они традиционно проходят чаще между странами бывшего снг
показати весь коментар
Це про таких братьев кажуть "випускники дурфаку".
показати весь коментар
еще один ватан взорвался. Гуд
Знатная канонада ватных пуканов, - это успех=)
показати весь коментар
так у передаста передастовича мозгов нет... их отшибли... пусть дует на кацапстан... какой один народ? ему не в федерации бокса сидеть, а на параше...
показати весь коментар
ВОТ ГДЕ ОНИ СИДЯТ ХАЙ ТАМ И ОСТАЮТСЯ !)
показати весь коментар
Продивус після янтарьних відосів з Полісся ще досі призедент фед.боксу? 🤦‍♂️
показати весь коментар
Может П.В.С вспомнит кто убил болеет 10.000 украинцев.
показати весь коментар
Ну, Продивус, хоть и боксер ,но на провокацию "мы один народ" среагировал быстро, и ответил братья. Журналюги в погоне за хайпом перекрутили немного.
показати весь коментар
ну, м'ясо, може ви і брати. Знаєте про наш маніфест? Послухайте https://www.youtube.com/watch?v=Oo0HygMneFo
показати весь коментар
МОСКОВИТЫ не есть СЛАВЯНЕ 😂 мы есть МОРДВА 👹 гордо заявили Московские Учёные 🙉🏳️‍🌈
показати весь коментар
два дебила - это сила!!
показати весь коментар
С какого хера мне мне угрофины , которыми как собаками торговали и у которых рабская покорность в мозгах до сих пор ,вдруг родней стали . Им буряты , чеченцы , якуты и т д родственники , а не мы.
показати весь коментар
Кремльов - типовий "слов'янин"? Кремлев Умар Назарович (родился 1 ноября 1982 года, Серпухов, Московская область, РСФСР, СССР, по другим данным - поселок городского типа Октябрьский, Шахринавский район, Таджикская ССР, СССР) - российский спортивный функционер, генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России с февраля 2017 года. Настоящее имя и фамилия Кремлева - Лутфуллоев Умарали Назарович. По данным российских СМИ, смена фамилии и имени сделана для сокрытия судимостей. Таджик по национальности и бывший член серпуховской преступной группировки. Источник: https://rucompromat.com/persons/kremlev_umar
показати весь коментар
Яке ж ти Продивус .....о.
показати весь коментар
Ну все, попав чувак через безголовість і незнання історії. Тепер у нього почнеться нове життя...
показати весь коментар
ЯКІ БРАТИ??? КАІН І АВЕЛЬ??? МИ НІКОЛИ НЕ БУДЕМО БРАТАМИ І СЕСТРАМИ БІЛЬШЕ, А ВИ НЕ СПОРТСМЕН УКРАЇНИ, А ПОДОНОК УКРАЇНСЬКО РОССІЙСЬКИЙ!!! ВИ ПРОСТО БАНАЛЬНИЙ КОЛОБОРАНТ!!!
показати весь коментар
Кличко решил бы эту проблему двумя разминочными ударами в жизненно важные органы
показати весь коментар
судя по всему - голова там не жизненно важный орган
показати весь коментар
Ось й стає зрозуміло звідки ще лайно у головах гнУсіка та СрЛамоченка... там ще багато ватної муйні схоже.
показати весь коментар
Перекрити повністю будь-яке фінансування цієї федерації ДО добровільного звільтнення цього урода. Хай йде нахер в "єдиний нарот". Дубіл без моску. А 10000+ трупів куди діти? дауніто? "адин нарот" не зможе їх воскресити. Понабирали тупе бидло на керівні посади.
показати весь коментар
https://kompromat1.pro/articles/195184-vladimir_prodivus_avtoritetnyj_biznesmen_iz_vinnitsy._chastj_1 Владимир Продивус: «авторитетный» бизнесмен из Винницы. Часть 1 • Портал Компромат (kompromat1.pro)
показати весь коментар
с каких пор таджик стал славянином?))))))))))) по голове настучали в свое время с запасом...
показати весь коментар
Навіть в Німеччині високопосадовця, який бовкнув непотрібне про Крим звільнили. А в нас можна гнати на Україну любу пургу-і нічого. Тому ми і не можемо побороти запоребриковську гидоту.
показати весь коментар
лайно відбите
показати весь коментар
увольняйся, иди тренируй подростков
показати весь коментар
а цей під@р продівус ше й історії не знає: приписав отих андрофагів-московитів до слов'ян. подивився б я, як він буде спілкуватися зі своїми "братами"-бурятами на "передку".
показати весь коментар
с пробитых мозгов взятки гладки.
показати весь коментар
Мозги отбитые иного не выдают. Издержки профессии.
показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
 
 