"Росія разом з Україною. Ми ж єдиний народ", - очільник Федерації боксу України Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу росіянин Кремльов. ВIДЕО
Очільник Федерації боксу України Володимир Продивус та президент Міжнародної асоціації боксу Умар Кремльов вдвох записали відеоролик, в якому вони "братаються"
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал Еспресо, у спільному відео Продивус і Кремльов передають привіт усім мешканцям України та Росії.
"Бачите? Росія разом з Україною. Ми тут разом. Всім привіт. Беріть приклад. Ми ж єдиний народ?", - запитує у Продивуса Кремльов.
Голова Федерації боксу України погодився і підкреслив, що українці та росіяни є "єдиними слов'янами, єдиним народом, братами".
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріляний із гранатомета офіс у центрі Києва належить ексрегіоналу Продивусу. ФОТО
Топ коментарі
+91 саша паламарчук
+74 Перехватчик
+66 Tychus Findlay
точно мишебрат клятий. ще й манкурт на додачу без роду , без племені
Після "святої московської трійці" боксерів Усика-Ломи-Гвоздика, гімнаста Верняєва, фрістайлера Абраменка, стрибайки Магучіх та каратиста Горуни тепер ще один "мишобрат" виліз на світ божий. На восьмому році війни.
Та, мабуть, недаремно вони "брати". Кримінальні. З Вікіпедії:
Володимир Степанович Продивус (нар. 8 грудня 1962, Шахан, Карагандинська область, Казахстан) - радянський боксер; український підприємець, меценат і спортивний функціонер.
В українських ЗМІ неодноразово називався відомим кримінальним авторитетом. Також журналістські розслідування пов'язують його з «бурштиновою мафією».
Один із 148 депутатів Верховної Ради України, які підписали звернення до Сейму Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942-1944 років. Голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року. ©
назовите хоть одного известного Играка или Зама Голого или Шиншиллы - я половину этих диковинных названий вообще впервые слышу
РАСІЯ У ДУПІ І ВСЯ ЯК ЗАВЖДИ У ЛАЙНІ
Українці не братаються з лайнюками - нащадками андрофагів https://www.ar25.org/article/androfagy-etnichne-korinnya-ta-vichna-zhorstokist-moskvyniv.html
ЩО КОЇТЬСЯ?
Занадто не надійся, цапе. Краще до вас ставитись не стали.
один - убийца , другой - предатель !
Знатная канонада ватных пуканов, - это успех=)
СрЛамоченка... там ще багато ватної муйні схоже.