Проєкт "Без цензури": Скабєєва сумує. Чому Росія вже не хоче воювати з Україною? ВIДЕО

Оптимістично-стратегічний випуск "Без цензури" на Цензор.НЕТ від Богдана Буткевича. Чому не варто боятися повномасштабної війни з Росією?

Росія й далі погрожує Україні, і не зменшує кількість військ на кордоні. Проте здається, Захід зміг вгамувати Росію й донести їй думку, що напад на Україну – ідея вкрай погана.

Що зараз розповідає російське телебачення про Україну? Що каже Скабєєва про Україну? Чи справді Росія вже не хоче воювати?

Дивіться в оптимістичному огляді "Без цензури" від Богдана Буткевича.

