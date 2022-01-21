Проєкт "Без цензури": Скабєєва сумує. Чому Росія вже не хоче воювати з Україною? ВIДЕО
Оптимістично-стратегічний випуск "Без цензури" на Цензор.НЕТ від Богдана Буткевича. Чому не варто боятися повномасштабної війни з Росією?
Росія й далі погрожує Україні, і не зменшує кількість військ на кордоні. Проте здається, Захід зміг вгамувати Росію й донести їй думку, що напад на Україну – ідея вкрай погана.
Що зараз розповідає російське телебачення про Україну? Що каже Скабєєва про Україну? Чи справді Росія вже не хоче воювати?
Дивіться в оптимістичному огляді "Без цензури" від Богдана Буткевича.
Топ коментарі
Олег Сорокин
21.01.2022 18:54
Rulya Kosh
21.01.2022 20:23
Борменталь Незабаром
21.01.2022 18:36
Залишається єдине: https://www.youtube.com/watch?v=576AIuqat4Y
В общем, как в том давнем советском анекдоте о национальностях:
"Еврей - это счастье. Армянин - это профессия. Русский - это Судьба.
Запад, как всегда, оказался более подготовленным в политических решениях. И это - еще не начало активного противостояния.
это плакат для казармы бурятских танкистов.