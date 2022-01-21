УКР
Проєкт "Без цензури": Скабєєва сумує. Чому Росія вже не хоче воювати з Україною? ВIДЕО

Оптимістично-стратегічний випуск "Без цензури" на Цензор.НЕТ від Богдана Буткевича. Чому не варто боятися повномасштабної війни з Росією?

Росія й далі погрожує Україні, і не зменшує кількість військ на кордоні. Проте здається, Захід зміг вгамувати Росію й донести їй думку, що напад на Україну – ідея вкрай погана.

Що зараз розповідає російське телебачення про Україну? Що каже Скабєєва про Україну? Чи справді Росія вже не хоче воювати?

Дивіться в оптимістичному огляді "Без цензури" від Богдана Буткевича.

армія рф (18483) росія (67242) Буткевич Богдан (441)
Топ коментарі
+13
Обосрались? Еще нет. Обосрание еще впереди, притом, мирового масштаба.
21.01.2022 18:54 Відповісти
+12
За Еспанію трохи не прав. Іспанці завжди були лицарями і захищали слабших. Міністр закордонних справ Еспанії на днях заявив,що не виключає введення іспанського війська в Україну аби допомогти нам. Vava España!!!
21.01.2022 20:23 Відповісти
+10
будут дрючить друг-друга бутылками и платить дань пришлым кавказцам
21.01.2022 18:36 Відповісти
Що ж тепер робитимуть сто тисяч урків, яких стягнули під Клинці?

Залишається єдине: https://www.youtube.com/watch?v=576AIuqat4Y
21.01.2022 18:10 Відповісти
будут дрючить друг-друга бутылками и платить дань пришлым кавказцам
21.01.2022 18:36 Відповісти
Быть покорным быдлом и терпилами - это их Судьба.

В общем, как в том давнем советском анекдоте о национальностях:

"Еврей - это счастье. Армянин - это профессия. Русский - это Судьба.
22.01.2022 09:57 Відповісти
правильно: "русский - это проклятие"
22.01.2022 11:14 Відповісти
Обосрались? Еще нет. Обосрание еще впереди, притом, мирового масштаба.
21.01.2022 18:54 Відповісти
Стратегическая операция великого Пу под кодовым названием "Держите меня семеро, а то щщас как нападу !" позорно просрана. Весь мир увидел, что "великий инпиратор" Пу - голый, а Мокша - жалкая и позорная недострана.
22.01.2022 10:02 Відповісти
Тоже обратил внимание, с какой тщательностью эта русская сволочь в российском телеэфире обсуждает поставленное Великобританией вооружение ("списанные шведские гранатометы"). Но, все же, их серьезно задела эта поставка. В методичках не написано, как это комментировать, потому несли всякий вздор и еще раз показали свои пустоту и бесстыдство.

Запад, как всегда, оказался более подготовленным в политических решениях. И это - еще не начало активного противостояния.
22.01.2022 11:02 Відповісти
21.01.2022 20:19 Відповісти
За Еспанію трохи не прав. Іспанці завжди були лицарями і захищали слабших. Міністр закордонних справ Еспанії на днях заявив,що не виключає введення іспанського війська в Україну аби допомогти нам. Vava España!!!
21.01.2022 20:23 Відповісти
Скабеева с гранатой в разорванной на груди тельняшке -
это плакат для казармы бурятских танкистов.
21.01.2022 20:46 Відповісти
Ну прям відступу там нема. Скоріш готують до того що це не буде легко.
показати весь коментар
