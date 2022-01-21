УКР
6 111 50

Монастирський про замінування: Більшість повідомлень надходять з РФ чи з непідконтрольних територій. ВIДЕО

Хвиля фейкових "замінувань" в Україні є частиною гібридної агресії Російської Федерації.

Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За аналогічний період минулого року було лише два таких повідомлення. А цього року їх вже 188. Усі вони - неправдиві", - сказав Монастирський.

Міністр порівняв зростання повідомлень про замінування з кібератаками та істерією в російських ЗМІ. І зазначив, що більшість таких повідомлень надходять з РФ чи тимчасово окупованих територій.

"Для чого це потрібно? Посіяти паніку - так. Зірвати навчальний чи виробничий процес? Так. Виснажити правоохоронні органи, які залучені до перевірок інформації про замінування? Так", - сказав він.

Читайте: За хвилею псевдомінувань по всій країні стоїть Росія, яка намагається розхитати ситуацію в Україні зсередини, - СБУ

"Але запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують!" - наголосив міністр.

21.01.2022 18:06 Відповісти
+12
21.01.2022 18:00 Відповісти
+11
21.01.2022 18:03 Відповісти
ну а нахрена на них реагировать ?
21.01.2022 17:57 Відповісти
Реагувати треба, бо кацапи колись підірвуть когось реально ((( Вони своїх не шкодують, а нас - тим паче. Тільки треба в свою чергу мінувати їх обєкти бажано в Москві, Чечні, грати на сепарських відчуттях. Наші зеки все рівно днями та ночами лякають родичів про "збитих людей" та "проблеми з поліцією", хай би попрацювали на благо батьківщини та помінували б мааацковію трохи
21.01.2022 18:03 Відповісти
кацапы всегда подрывают, травят и стреляют.. только я не припоминаю, что бы они кого ни будь об этом предупреждали ..
21.01.2022 18:18 Відповісти
нихера не надо реагировать на сообщения из=за поребрика и ли из этой клоаки ОРДЛО. и они быстро иссякнут
22.01.2022 01:52 Відповісти
Андрей ты с палаты №6 , вернись обратно.
23.01.2022 06:30 Відповісти
Якщо кацапи зохочуть реально підірвати - вони не будут попереджувати по телефону.
23.01.2022 19:11 Відповісти
О, речник Татарова заговорив!
21.01.2022 17:58 Відповісти
Зачем реагируете, если вы все знаете? Бензин списывать помогает?
21.01.2022 17:58 Відповісти
Пусть дармоеды в лице сбу и полиции отрабатуют зарплату,пусть сраки свои выгуляют
21.01.2022 17:59 Відповісти
Почему не делать то же самое в парашке?
Там хватает инфраструктурных объектов, кратковременная остановка которых принесет убытки врагу.
21.01.2022 18:00 Відповісти
Потому, что украинцы цивилизованные люди, а не как кацапы черти
21.01.2022 18:11 Відповісти
Ты вооруженному и обдолбанному наркоману, будешь рассказывать как он не прав или пистолет достанешь?
21.01.2022 18:18 Відповісти
Сколько уже звонков сделал о минировании зданий на мацкве?
Колись, я никому не скажу
21.01.2022 18:43 Відповісти
Ты дебил?
Можешь не отвечать: вопрос был риторическим.
21.01.2022 18:45 Відповісти
Это бесполезно, там всем насрать на людей)))))
21.01.2022 20:40 Відповісти
Потому, что яйца в штанах надо иметь которых нет у руководства Украины.
22.01.2022 21:18 Відповісти
"Монастирський про замінування: Більшість повідомлень надходять з РФ чи з непідконтрольних територій."

_Ежу понятно.
21.01.2022 18:02 Відповісти
Ето как то не вяжется с вашим желанием принудительно паспортизировать мобильные телефоны всех украинцев.
21.01.2022 18:04 Відповісти
Ну так никто и не говорил что паспортизация телефонов имеет отношение к таким случаям.
21.01.2022 18:11 Відповісти
Ольгискому просто завидно.
21.01.2022 18:22 Відповісти
21.01.2022 18:06 Відповісти
Є думка що всі ці "замінування" є спробою "зеленого болота" нівелювати резонанс "справи Порошенка" що стала для них "сцянням проти вітру" !
21.01.2022 18:07 Відповісти
Гаразд. Що пропонуєте? А якщо завтра "замінують" самого Монастирського? А якщо 100% шкіл та всі АЕС?
21.01.2022 18:11 Відповісти
Яце чув де бабульки продають відрами "вершки". Та всі за растрел сраних мінерів
21.01.2022 18:24 Відповісти
идиоты -ТАК! воевать за наш счёт - ТАК! пенсии ордло-********* выплачивать - ТАК! ВСЕ ЗАШИБИСЬ!
21.01.2022 18:27 Відповісти
Монастырский зачем избили ребят ,пойдешь по пути хама.
21.01.2022 18:31 Відповісти
Тобто, завтра прийде повідомлення про замінування військових частин та складів, і ми як будемо реагувати? Евакуація чи все ж почнемо боротись з ще однією гібридною "війною" ?
21.01.2022 19:36 Відповісти
ну так плуг Донецк

луганск Крым украинская территория, осуществляйте ОРМ, задерживайте минеров
21.01.2022 21:09 Відповісти
Так відповідайте тим- же
21.01.2022 22:34 Відповісти
"...большинство таких сообщений поступают из РФ или временно оккупированных территорий."

Тем более, зачем реагировать, если звонки из-за рубежа?

И дураку понятно, что заминировать одновременно все школы Киева, например, в принципе невозможно!
Так нет, выводят всех детей на улицу, звонят родителям...
21.01.2022 22:49 Відповісти
Это терор!!!
21.01.2022 22:54 Відповісти
Не зрозуміло,чим займається СБУ та МВС?
22.01.2022 11:02 Відповісти
Гоняются за Порошенком
22.01.2022 21:19 Відповісти
Не понимаю зачем вообще реагировать на такие сообщения! Если кто действительно хочет что-либо взорвать, то не сообщает об этом. А если и окажется правдой, то нужно находить виновных и не стесняться в выборе форм казни! В древнем Риме к примеру завили заживо в кипящкм масле (ужасная смерть, даже для тех кто ее не боится)!
22.01.2022 11:50 Відповісти
Америку відкрив. Це ж треба щоб на восьмому році війни почало доходити, що "мінування", це елементи гібрідної війни Московії проти України.
22.01.2022 12:54 Відповісти
Пропоную заблокувати трафік з Московії і окупованого Довбаса. А місцевих диверсантів виловити не проблема.
22.01.2022 17:24 Відповісти
да ти непереживай,зараз шумок пройде,мусора з сбушниками проведуть слідство і окажеться що повідомлення надсилав "луцький террорист")))) і преміїї і мідалі зароблять))
22.01.2022 18:05 Відповісти
так до чого ця заява?до кого? народу побарабану,так як народ ментів нароботу с сбушниками найняв,от і працюйте...іди нафіг з роботи якщо не вмієш працювати! менти євстенеєв на кубіках за 280 тис євро розїзжають от і працюйте.Ну шо не міністр то клоун
...
22.01.2022 18:01 Відповісти
кокс хороший у него)
22.01.2022 20:00 Відповісти
"Більшість повідомлень надходять з РФ чи з непідконтрольних територій." -тільки якась дивна муйня , школи "мінують" , а охвіспріпіздєнта, свинарник русланчика, кабінку для шморгаля і всі решту важливі об'єкти як атомні електростанції ні.
Савпадєніє ?
Нівєрью!
А може то наше фсбу вже тероризмом займається, чи ще якийсь філіал глобалістів?
23.01.2022 10:18 Відповісти
вибачте, може це не коректно, але:
мінуються школи а мінерів нема,
не через те що годувати дітей нема чим, чи нема грошей
23.01.2022 12:54 Відповісти
Есть минёры. Пишут же - твои друзья-кормильцы из ОРДЛО

23.01.2022 13:07 Відповісти
кормильцы Украины развлекаются ...



23.01.2022 13:06 Відповісти
зовсім не вкурив твого висера...
23.01.2022 13:15 Відповісти
траффик с совком перекройте!
23.01.2022 20:55 Відповісти
Один хер мусора всі 3,14дараси
23.01.2022 21:31 Відповісти
вот жеж зрада, при Зе только минируют, а при папередниках звонками из рф и ордло только разминирывали.
24.01.2022 05:42 Відповісти
 
 