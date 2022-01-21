Монастирський про замінування: Більшість повідомлень надходять з РФ чи з непідконтрольних територій. ВIДЕО
Хвиля фейкових "замінувань" в Україні є частиною гібридної агресії Російської Федерації.
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За аналогічний період минулого року було лише два таких повідомлення. А цього року їх вже 188. Усі вони - неправдиві", - сказав Монастирський.
Міністр порівняв зростання повідомлень про замінування з кібератаками та істерією в російських ЗМІ. І зазначив, що більшість таких повідомлень надходять з РФ чи тимчасово окупованих територій.
"Для чого це потрібно? Посіяти паніку - так. Зірвати навчальний чи виробничий процес? Так. Виснажити правоохоронні органи, які залучені до перевірок інформації про замінування? Так", - сказав він.
"Але запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують!" - наголосив міністр.
