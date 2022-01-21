Місто Харків - це є українське місто. Воно буде потужно протистояти будь-якій агресії, -Терехов. ВIДЕО
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що місто буде жорстко протистояти всім спробам росіян захопити місто.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив, коментуючи слова президента Зеленського про можливу окупацію міста російськими військами.
"Місто Харків - це є українське місто. Сьогодні місто Харків буде протистояти. І потужно протистояти будь-якій агресії. Ми всі разом, харків'яни, мешканці України, нікому не дозволимо нікому віддати місто Харків. Захопити місто Харків. Будь-який загарбник, який тільки міркує прийти на нашу землю має знати, що він отримає надпотужну відсіч від містян, від наших міжнародних партнерів, від всіх мешканців України", - підкреслив Терехов.
Уверен, что если можно было бы, то терех сбежал аж в америку
ніхто не хоче потрапити на підвал після приходу російських окупантів, навіть харківський криміналітет.
почему на Малышева, а не бронетанковый завод?
Харьков прифронтовой город: снабжение, волонтерство, госпиталь, раненые, убитые, колоны техники в городе, по окружной круглосуточно, через ж/д вокзал постоянная ротация, кругом военные...
и высер, боялись выходить! иди нхй!
Ви маєте на увазі Вашу Естонію чи як?
Харків-моя любов!
Може він ще нормально не вивчив державну мову й не хоче виставляти себе посміховиськом.
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
Чучело, ты понимаешь, что вслед за Жуковом приходит руССкий мирЪ?