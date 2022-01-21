УКР
12 051 74

Місто Харків - це є українське місто. Воно буде потужно протистояти будь-якій агресії, -Терехов. ВIДЕО

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що місто буде жорстко протистояти всім спробам росіян захопити місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив, коментуючи слова президента Зеленського про можливу окупацію міста російськими військами. 

"Місто Харків - це є українське місто. Сьогодні місто Харків буде протистояти. І потужно протистояти будь-якій агресії. Ми всі разом, харків'яни, мешканці України, нікому не дозволимо нікому віддати місто Харків. Захопити місто Харків. Будь-який загарбник, який тільки міркує прийти на нашу землю має знати, що він отримає надпотужну відсіч від містян, від наших міжнародних партнерів, від всіх мешканців України", - підкреслив Терехов.  

окупація (6819) Харків (5853) Терехов Ігор (314)
+34
Коли прийде москаль в Харків, то Харків буде розграбований, як Донецьк. І місцева еліта, точно цього не хоче. Навіть якщо ця еліта ватна.
21.01.2022 19:02 Відповісти
+26

21.01.2022 19:12 Відповісти
+26
21.01.2022 19:16 Відповісти
хватит уже пиариться на глупых и неосмотрительных высказываниях первых лиц страны... доллар и так колебается, ибо необходимо думать, прежде чем делать неосмотрительные высказывания
21.01.2022 19:02 Відповісти
Даже Терехов возмутился бредом 🦠🐛🐲 зеИУДЫ !
21.01.2022 19:27 Відповісти
Терехову нужно было что-то сказать в ответ на бездумный словесный понос зелоха.
23.01.2022 11:51 Відповісти
Коли прийде москаль в Харків, то Харків буде розграбований, як Донецьк. І місцева еліта, точно цього не хоче. Навіть якщо ця еліта ватна.
21.01.2022 19:02 Відповісти
Тому вона це місто просто здасть !
21.01.2022 19:08 Відповісти
Ну это как бы невозможно, так как там много всего завязано.
21.01.2022 19:10 Відповісти
Значить стануть вже не елітою. Бо москалі їх всіх змусять втекти, або просто постріляють і поставлять своїх. Але за місто полюбому буде великий бій, навіть якщо ця еліта буде на стороні москалів.
21.01.2022 19:11 Відповісти
русня никому и никогда не прощает дружбы с собой
21.01.2022 19:30 Відповісти
У 2014 році путлерівці разом зі своїми посіпаками теж так думали. Вони гадали, що захопивши мерію, їм відразу вдасться узяти місто під свій контроль, а "рускагаварящіє" Харкова їх підтримають. Тому не зважаючи на солідну кількість ватників що тоді, що зараз, на щастя місто не здали окупанту.
23.01.2022 11:56 Відповісти
Тоді вони без армії прийшли,це велика різниця.За місто якщо і буде,то кривава бійня.Така,якої ще не було в ******** історії України.
24.01.2022 00:16 Відповісти
Бред. Хохол он и в Красноярске хохол, а тем более в Харькове. Под угрозой грабежа и захвата сфер влияния дадут такой отпор, что бурятам небо с петушиную жопку покажется..
21.01.2022 19:18 Відповісти
Ні, не здаси. Алкаш тєрєхов розуміє, що кацапи експроприюють все його чесно награбоване. Тому він, як аваков та каломийський ситуативно прикинется патріотом.
21.01.2022 19:40 Відповісти
Ротенберг ты? Все будет не так.
21.01.2022 22:05 Відповісти
Так, Я! А шо такоє?! Дєнєх нє дам! Самому не вистачає!
22.01.2022 14:54 Відповісти
Ось і уявте, а що було б, якщо би був мером ватний Добкін. Він заявив би, що в Україні - громадянська війна, зовнішнє управління та росіяни нам не вороги.
21.01.2022 19:06 Відповісти
Терехов-затятий боєць! Його у мери прямо з російсько-українського фронту забрали. Він і зараз готовий будь-якої хвилини залишити цей пост і знову піти добровольцем! Еліта в Україні, як в Англії. Там у першій світовій війні загинуло 3/4 всіх лордів. І у другій світовій війні половина лордів
21.01.2022 19:06 Відповісти
Боєць-не боєць, але як мінімум служив у армії і не тікав від комісара.)
21.01.2022 19:09 Відповісти
А тогда можно было сбежать?
Уверен, что если можно было бы, то терех сбежал аж в америку
21.01.2022 19:31 Відповісти
Нічого не розумію: це відповідь кацапам чи Зеленському?)
21.01.2022 19:07 Відповісти
Та що ви ? Це відповідь народу !
21.01.2022 19:09 Відповісти
так зеля ментально теж від кацапів далеко не пішов
21.01.2022 20:10 Відповісти
ну бубося ж сказал шо там "семейные связи" с кацапней, - типа раз так, значит имеют право окупировать.
21.01.2022 19:08 Відповісти

21.01.2022 19:12 Відповісти


ніхто не хоче потрапити на підвал після приходу російських окупантів, навіть харківський криміналітет.
21.01.2022 19:14 Відповісти
Навіть харківські ватникі розуміють що їх першими перед собою будуть гнати кацапи на позиції ВСУ. Тому краще кацапів жмурити ніж з ними панібратство заводити.
21.01.2022 20:30 Відповісти
21.01.2022 19:16 Відповісти
а ще був спецпідрозділ "Ягуар" з Вінниці.
21.01.2022 20:31 Відповісти
Пане Сич, а ви випадково не забули, що як би не було "Ягуара" з Вінниці,то був би ти жителем ХНР, чи %уй зна чого,а в кріслі мера сидів би якийсь покидьок ???
22.01.2022 19:50 Відповісти
я лише скопіював (тому не може відповісти за того пана)
22.01.2022 19:55 Відповісти
А ослик сказал: "Хер с ним, этим Харьковом".
21.01.2022 19:16 Відповісти
Виступав за повернення проспекту Петра Григоренка назви «проспект маршала Жукова» всупереч закону України та виступає проти демонтажу бюста Георгію Жукову в Харкові....ще той патріот....
21.01.2022 19:18 Відповісти
зараз не до максималiзму, потiм розберетесь. добре хоч так.
21.01.2022 19:20 Відповісти
Не верю!!! Харьков один из самых ватных городов в Украине. Хуже только Мелитополь, где ваты 95 процентов
21.01.2022 19:19 Відповісти
голословное заявление!
21.01.2022 20:44 Відповісти
В 14 році привезли танки на Малишева в ремонт після боїв. Ремонтували їх як мокре горить. Чернігівські танкісти, які прибули разом з танками і жили на заводі боялися в формі виходити в місто, отакий той Харків.
21.01.2022 23:11 Відповісти
твой комментарий - циничный ватный пздж!
почему на Малышева, а не бронетанковый завод?
Харьков прифронтовой город: снабжение, волонтерство, госпиталь, раненые, убитые, колоны техники в городе, по окружной круглосуточно, через ж/д вокзал постоянная ротация, кругом военные...
и высер, боялись выходить! иди нхй!
22.01.2022 00:27 Відповісти
Так, виглядає га провокацію.
23.01.2022 12:34 Відповісти
Зеленский, прекрати паниковать, скупать соль, керосин, спички и доллары. Курни чего-нибудь. И не нюхай, это не успокаивает.
21.01.2022 19:20 Відповісти
Никто Харьков не сдаст, как и любой другой город Украины. Без иллюзий. Пока живы , Украину кацам не отдадим. Слава Украине!
21.01.2022 19:22 Відповісти
21.01.2022 19:27 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/lytva-i-latviya-nadadut-********-pzrk-stinger/ Офіційно: Литва і Латвія нададуть Україні ПЗРК Stinger


21.01.2022 19:31 Відповісти
Пуйло ще не спробував справжньої сили нації. Йому слово»українець» нічого не говорить. З нами всі Небесні сили і наша любов до Неньки. А москалями двигає тільки ненависть та нажива.
21.01.2022 19:32 Відповісти
"З нами всі Небесні сили і наша любов до Неньки" -
Ви маєте на увазі Вашу Естонію чи як?
22.01.2022 17:10 Відповісти
Кстати даже если учитывать по бубочкиным раскладам, что в Харькове много русских, то в области сплошь преобладает украинская национальность, а это очень много. Да и про русских - у меня на работе в Полтаве в кого ни плюнь, то Смирнов, то Иванов, то ещё какая кацапская фамилия, но что-то никто пуйла не хвалит и в гости его орков не ждут. Все готовятся защищать Неньку.
21.01.2022 19:35 Відповісти
Тільки спочатку Мамая ватнорилого десь прикопайте доки не вийшов з караваєм зустрічати орків!
21.01.2022 19:46 Відповісти
Та тварь способна переобуваться со скоростью пятьдесят лаптей в час…
21.01.2022 20:01 Відповісти
Сегодня случайно услышала на Радио свобода беседу какой-то ведущей с Малым ( бывшим послом в Америке), так тетка задвигала мысль,мол кацапы до Полтавы дойдут. Чалый, кажется, офигел и выдавил: под Полтавой и погибнут.
22.01.2022 00:29 Відповісти
послухайте Ви що справді обговорюєте цей чеговий хайп цього неадеквата? Білий порошок ще не те робе, вОНО не розуміє іноді що говоре. Україна понад усе!
21.01.2022 19:40 Відповісти
Застрял псих в истории и она ждет. Даешь "Лебединое озеро"? И будет МИР.
21.01.2022 19:42 Відповісти
Один зелёный идиот брякнул, а за ним наперегонки бросились комментаторы на себя тему тянуть
21.01.2022 19:44 Відповісти
Это про Крым?
21.01.2022 19:45 Відповісти
Хоч мер і ригалик але месідж зачьотний.
21.01.2022 19:44 Відповісти
Кози на Донбас арені переконують краще президента!Все буде Україна!
Харків-моя любов!
21.01.2022 19:58 Відповісти
потому что все отожмут у них и мером он не будет...
21.01.2022 19:59 Відповісти
Вот этим и отличается Терехов от Допы. Харьков научился выбирать из двух зол меньшее, а остальные зебилы?
21.01.2022 20:26 Відповісти
А чого мер-державний службовець порушує мовний закон?!
21.01.2022 21:29 Відповісти
Слушне зауваження.
Може він ще нормально не вивчив державну мову й не хоче виставляти себе посміховиськом.
23.01.2022 12:11 Відповісти
***
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
21.01.2022 21:32 Відповісти
І негайно повідомили Вам до Америки.
22.01.2022 17:13 Відповісти
Where the US are you from?
23.01.2022 12:48 Відповісти
Ести туда придет Россия, то будет писец бизнесу, всё разграбят, всё поломают...
21.01.2022 22:46 Відповісти
Главный девиз "руSSкого мира".
23.01.2022 12:12 Відповісти
Терехов норм, понимает ситуацию.
21.01.2022 22:47 Відповісти
Ні, ватний алкаш тєрєхов просто всираєцця, що заберуть в нього орки те, що накрав в харків*ян разом із гепою...
22.01.2022 15:09 Відповісти
І навіть Вам у Молдові це відомо?
22.01.2022 17:14 Відповісти
Where tha f are you from?
23.01.2022 12:50 Відповісти
Хто цьому мокшанцю- терехову може повірити? чого він носиться, як і путінський агент кернес з цією назвою вулиці? (Проспект Жукова)
23.01.2022 10:01 Відповісти
Все это конечно хорошо харьковчане, без сомнения вы Украина и только так! Но меня очень тревожит наличие огромного количества ваты и её посипак, а так же ваши игры с переименованием постсоветских названий улиц , наличие коммуняцких общественных организаций, настроение пенсионеров и совкодрочеров. Почему это пишу? а недавно был в Харькове в командировке больше недели и сам всё видел и слышал.
23.01.2022 12:56 Відповісти
Хорошо шо гепа сдох, а то би началось братский нарот и тп.
23.01.2022 20:06 Відповісти
сказал человек, который обещал переименовать улицу Григоренко в Жукова...
Чучело, ты понимаешь, что вслед за Жуковом приходит руССкий мирЪ?
23.01.2022 23:46 Відповісти
Тут любят рассказывать про ватного мера, про ватный город. А теперь вопрос. Кого лично представлял в кандидаты Сивый Гетьман в 2021 году на выборах Харькова?? Скорика *****!!! Скорика!!! Это ватное гумно похлеще Метверчука!!!!
24.01.2022 09:52 Відповісти
 
 