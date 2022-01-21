Місто Харків - це є українське місто. Воно буде потужно протистояти будь-якій агресії, -Терехов. ВIДЕО

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що місто буде жорстко протистояти всім спробам росіян захопити місто.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Радіо Свобода, про це він заявив, коментуючи слова президента Зеленського про можливу окупацію міста російськими військами.

"Місто Харків - це є українське місто. Сьогодні місто Харків буде протистояти. І потужно протистояти будь-якій агресії. Ми всі разом, харків'яни, мешканці України, нікому не дозволимо нікому віддати місто Харків. Захопити місто Харків. Будь-який загарбник, який тільки міркує прийти на нашу землю має знати, що він отримає надпотужну відсіч від містян, від наших міжнародних партнерів, від всіх мешканців України", - підкреслив Терехов.

