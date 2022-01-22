Київський безпековий форум проводить національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави. ВIДЕО

Київський Безпековий Форум ініціює національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" 22 січня. З часу Революції Гідності такий формат застосовується вперше.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

"2022 рік розпочинається для України з великих зовнішніх і внутрішніх викликів. Країна потребує масштабного діалогу, який би об’єднав патріотичні політичні сили і громадськість, а також створив умови для серйозної розмови з владою, щоб запобігти небезпекам, а також фатальним помилкам і прорахункам", - йдеться в повідомленні.

До участі запрошено лідерів парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомих громадських діячів та провідних експертів.

Зазначається, що з часу Революції Гідності такий формат застосовується вперше.

Метою створення круглого столу є створення умов для масштабного понадпартійного діалогу з найважливіших проблем країни.

Як підкреслюють організатори, "смертельна загроза з боку Росії, яка знову нависла над Україною, вимагає нашої колективної мобілізації. Мобілізація сил і взаємна підтримка також необхідні для протидії в Україні наступу на демократію, руйнації державних інституцій, згортання реформ, підйому "п’ятої колони" Кремля і провокованого розбрату серед людей".

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.