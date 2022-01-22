Київський безпековий форум проводить національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави. ВIДЕО
Київський Безпековий Форум ініціює національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" 22 січня. З часу Революції Гідності такий формат застосовується вперше.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.
"2022 рік розпочинається для України з великих зовнішніх і внутрішніх викликів. Країна потребує масштабного діалогу, який би об’єднав патріотичні політичні сили і громадськість, а також створив умови для серйозної розмови з владою, щоб запобігти небезпекам, а також фатальним помилкам і прорахункам", - йдеться в повідомленні.
До участі запрошено лідерів парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомих громадських діячів та провідних експертів.
Зазначається, що з часу Революції Гідності такий формат застосовується вперше.
Метою створення круглого столу є створення умов для масштабного понадпартійного діалогу з найважливіших проблем країни.
Як підкреслюють організатори, "смертельна загроза з боку Росії, яка знову нависла над Україною, вимагає нашої колективної мобілізації. Мобілізація сил і взаємна підтримка також необхідні для протидії в Україні наступу на демократію, руйнації державних інституцій, згортання реформ, підйому "п’ятої колони" Кремля і провокованого розбрату серед людей".
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вчера порох сказал - приду. посмотрим
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
https://www.youtube.com/watch?v=yqIikrM-WRs 2014 рік. Зеленський на прес-конференції в окупованій Горлівці: Дончане захватили танк? Молодцы!!!
там же треба щось сказати, ще й від себе..... , скоріше за все відмовиться, на користь сімї виключно.
може хоч відосика якого пришле бо в прямому ефірі без написаного тексту у нього і досі получається лишень якась тупувата галіматня.
воно й правильно, шо йому там робити між серйозними дядьками які говорять про мало зрозумілі і нудні речі, одні страшилки, ні, ні, точно ні, може Єрмилку пришле тому все одно треба перед кремлем відзвітуватись по даному питанню.
https://ksf.openukraine.org/mediafiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%2022%20%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F%202022%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%20%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%86%D0%90.pdf Відомості з сайту форуму :
Модератор Форуму: Данило ЛУБКІВСЬКИЙ, український громадський діяч, дипломат, заступник міністра закордонних справ України (2014 рік);
Члени форуму:
Арсеній ЯЦЕНЮК, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем'єр-міністр України у 2014-16 роках;
Олена КОНДРАТЮК, Заступниця Голови Верховної Ради України;
Петро ПОРОШЕНКО, П'ятий Президент України у 2014-19 роках, Лідер Політичної партії «Європейська Солідарність»;
Олександр ТУРЧИНОВ, в.о. Президента України та Голова Верховної Ради України у 2014 році, Секретар Ради національної безпеки та оборони України у 2014-19 роках;
Дмитро РАЗУМКОВ, Голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика», Голова Верховної Ради України у 2019-21 роках;
Йосиф ЗІСЕЛЬС, Правозахисник, член Ініціативної групи «Першого грудня» і Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Арсен АВАКОВ, Міністр внутрішніх справ України у 2014-21 роках;
Рефат ЧУБАРОВ, Голова Меджлісу кримськотатарського народу;
Володимир ВАСИЛЕНКО, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Кіра РУДИК, Голова Політичної партії «Голос»;
Олег ТЯГНИБОК, Голова Політичної партії ВО «Свобода»;
Олег ЛЯШКО, Лідер Радикальної партії;
Михайло БАСАРАБ, Співкоординатор Руху Опору Капітуляції;
Юрій ГУДИМЕНКО, Співзасновник Політичної партії «Демократична сокира»;
Олексій ГАРАНЬ, Науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва;
Павло КЛІМКІН, Співзасновник Центру національної стійкості та розвитку;
Андрій ЛЕВУС, Координатор Руху Опору Капітуляції;
Григорій НЕМИРЯ, Заступник голови Політичної партії «Батьківщина», Заступник голови Комітету Верховної Ради України у закордонних справах;
Володимир ОГРИЗКО, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції, Міністр закордоних справ України у 2007-09 роках;
Лілія ГРИНЕВИЧ, Заступниця голови Політичної партії «Українська Стратегія Гройсмана»;
Володимир ЄРМОЛЕНКО, Член Ініціативної групи «Першого грудня»;
Михайло ЖЕРНАКОВ, Голова правління Фундації DEJURE;
Сергій КВІТ, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Віталій ПОРТНИКОВ, Журналіст;
Валерій ЧАЛИЙ, Голова правління Українського кризового медіа-центру;
Юрій ПРОКОФ'ЄВ, Генерал-майор, Перший заступник Голови Політичної партії «Сила і Честь»;
Руслан РЯБОШАПКА, Співзасновник Центру національної стійкості та розвитку;
Євген БИСТРИЦЬКИЙ, Голова громадської ініціативи «Виборча Рада UA»;
Андрій БІЛЕЦЬКИЙ, Лідер Політичної партії «Національний Корпус»;
Михайло ГОНЧАР, Член Стратегічної Ради Руху Опору Капітуляції;
Остап СЕМЕРАК, Міністр екології України у 2016-19 роках;
Олександр СУШКО, Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»;
Анатолій ТКАЧУК, Громадський діяч.
Дуже своєчасно і дуже символічно, що ми саме в День Соборності проводимо форум, круглий стіл із закликом і головним девізом «єдність».
Хто був у Фастові, може переконатися, що штабний вагон, де була підписана історична угода про об'єднання УНР і ЗУНР, і досі мертво стоїть на коліях. Але ідеї, які були там задекларовані, ці ідеї як ніколи актуальні для сьогоднішньої України.
Не важко об'єднуватись. І це не про українців - «де два українці, там три гетьмани».
Я пишаюсь тим, що в 2014-му році я як Верховний Головнокомандувач спільно з Урядом на чолі з Арсенієм Яценюком, спільно з парламентською коаліцією, де обєдналися різноманітні сили, 5 партій об'єдналися в конституційну більшість, дали відсіч російському агресору і де-факто зберегли державу.
І зараз треба просто повторити той вчинок. З іншого боку нам не можна повторювати помилки пращурів. Від Гетьмана Скоропадського до отамана Зеленого. Коли внутрішні чвари знищили державу.
«Всі як один чоловік станьте плечем до плеча на оборону рідного краю від ворогів наших» - слова Симона Петлюри на Софійській площі в січні 1919 року.
Як краще сказати, що зараз нам треба робити?
І я закликаю до єдності. До символічного акту, який нам треба підготувати і підписати вже зараз. Я дуже шкодую, що немає тут Зеленського і немає тут влади. Але ми не можемо залишатися заручниками, ми закликаємо владу взяти участь в процесі об'єднання.
Вчора я сказав в ефірі, що Зеленський точно не мій друг. І ця дріб'язковість, переслідування опозиції точно не дає аргументів для об'єднання. Але інтереси держави вищі. І сьогодні мій голос також за об'єднання.
Не буде влади - треба об'єднатися демократичним опозиційним силам. Не заради лідерства, не під партійними парасолями, а заради і навколо України. І цей символічний акт теж треба підписати вже і зараз.
За час війни ми відкрили прості істини. Перша істина. Той хто не годує свою армію - буде годувати іншу. Друга істина: хочеш миру - готуйся до війни. Третя істина: як не заглядай в очі і не плач, Москва сльозам не вірить. І об'єднання цих трьох істин - четверта. Це є «геть від Москви», разом - до ЄС та НАТО. Це має бути спільною платформою, яка нас всіх об'єднає.
@V_Omelyan
·
https://twitter.com/V_Omelyan/status/1484856838487220224 18 мин
Сенатор від демократів, який щойно повернувся з України, заявив CNN, що Зеленський виглядає більш зацікавленим атакувати Байдена у твіттері, аніж захищати власну країну. Ще один доказ роботи Зеленського на Москву. Коли Ви чули щось погане від Зе на адресу Путіна?
"При мне было гораздо лучше. Потому, что я самый компетентный. Необходимо объединяться. Но я самый компетентный."