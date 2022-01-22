26 січня відбудеться засідання ЄСПЛ у справі "Україна проти Росії" щодо Донбасу, - Малюська. ВIДЕО
У наступну середу, 26 січня, відбудеться засідання Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії" щодо Донбасу.
Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції України Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у судовому засіданні інтереси України представлятиме команда Міністерства юстиції разом з юридичними радниками.
"Ми спростуємо міф про "их там нет" і доведемо, що саме РФ контролювала окуповані території Донбасу, починаючи з 2014 року і що саме росіяни винні у порушенні прав людини", - зазначає представниця української команди Наталія Коломієць.
