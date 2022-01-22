УКР
26 січня відбудеться засідання ЄСПЛ у справі "Україна проти Росії" щодо Донбасу, - Малюська. ВIДЕО

У наступну середу, 26 січня, відбудеться засідання Європейського суду з прав людини у справі "Україна проти Росії" щодо Донбасу.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції України Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у судовому засіданні інтереси України представлятиме команда Міністерства юстиції разом з юридичними радниками.

"Ми спростуємо міф про "их там нет" і доведемо, що саме РФ контролювала окуповані території Донбасу, починаючи з 2014 року і що саме росіяни винні у порушенні прав людини", - зазначає представниця української команди Наталія Коломієць. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія навмисно "гальмує" судові процеси проти України в ЄСПЛ, розуміючи вразливість своїх позицій, - ексуповноважений у справах Євросуду Кульчицький

росія (67283) Донбас (22361) ЄСПЛ Європейський суд з пр... (459) Малюська Денис (402)
Як важливо було, щоб "дебіл, ***..." оголосив свої вимоги до НАТО. Так "налякати" НАТО треба ще навчитись !! Тепер черга лякатись іншій стороні. Своєї тіні. А можливо й і свого вигляду у дзеркалі?
22.01.2022 12:24 Відповісти
Каждого в платную камеру,поц,не?
22.01.2022 13:09 Відповісти
Самый худший вариант для нас - это формулы агента кремля штайнмаера, с попытками провести выборы на неподконтрольной вражеской территории, где раздаются рашистские паспорта и целыми днями вкладывается в уши, что Украины там никогда не будет. То есть идея сама по себе нонсенс. Плюс простить всех убийц, которые пытали и калечили людей в подвалах, еще и притащить в Раду боевиков и агентов кремля, у которых руки по локоть в крови и рашистские паспорта. Это все делается только с одной целью - спровоцировать уже реальный внутренний конфликт в Украине. Без этого пуйлу ничего не светит - на пономасштабную войну он не решится, не для того награбил 200 миллиардов, это блеф.
22.01.2022 18:04 Відповісти
 
 