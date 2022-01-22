Проєкт "Без цензури": Все буде ОК. Чому Росія не зможе захопити ні Харків, ні Україну. ВIДЕО

Чому харківʼянам не треба боятися, а ніяка Росія не захопить Харків – у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ із Богданом Буткевичем.

Президент Володимир Зеленський спочатку сказав, що панікувати не варто, а а за два дні – що Харків може бути окупований. Послідовність? Ні, не чули.

Тож чи варто остерігатися харківʼянам окупації? Та чому Харкову не треба боятися? Дивіться у розважливо-заспокійливому та оптимістичному "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Скабєєва сумує. Чому Росія вже не хоче воювати з Україною? ВIДЕО