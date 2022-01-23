Порошенко заявляє, що за вказівкою Зеленського слідчі йому не дозволяють поїхати на засідання Ради Україна-НАТО. ВIДЕО

П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

Про це йдеться у опублікованому преслужбою політсили відеозверненні.

За словами п’ятого президента, це доводить неадекватність влади, бо міжнародна діяльність лідера "Євросолідарності" націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва держави.

"Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську Солідарність" в Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є врешті-решт квиток до Брюсселя - і, що важливо, квиток назад", - говорить Порошенко.

"Я наголошую, що особисте зобов’язання, яке на мене наклав суд, не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих. Але особисто Зеленський дав вказівку заблокувати мені виїзд з України і зірвати всі мої міжнародні зустрічі, які були заплановані на цей тиждень. І ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади - під час війни", - зазначає лідер партії.

"Яку вавку в голові треба мати, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності? Адже вона націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва", - констатує Порошенко.

Він також зауважив, що з початку року Зеленський ще жодного разу не скликав РНБО, щоб розглянути ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю. "Зате вже кілька разів збирав наради для тиску на Апеляційний суд. Щоб замість особистого зобов’язання запроторити мене за грати. Це його з Коломойським мрія", - зауважує Петро Порошенко.

"Як історія, так і майбутнє велять гуртувати, а не розколювати українську націю. Спільно працювати над зміцненням міжнародної коаліції та внутрішнього антиросійського фронту. Усіх нас, - незелених, антизелених і самих зелених – мають об’єднати синій і жовтий кольори українського прапору і велика спільна мета. Я сподіваюся, так і буде", - резюмує п’ятий президент.

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку