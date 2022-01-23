УКР
Порошенко заявляє, що за вказівкою Зеленського слідчі йому не дозволяють поїхати на засідання Ради Україна-НАТО. ВIДЕО

П’ятий президент України та лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко повідомив, що влада заблокувала його участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО.

Про це йдеться у опублікованому преслужбою політсили відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

За словами п’ятого президента, це доводить неадекватність влади, бо міжнародна діяльність лідера "Євросолідарності" націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва держави.

"Є запрошення від НАТО в штаб-квартиру Північноатлантичного альянсу. Є рішення парламенту України, що "Європейську Солідарність" в Парламентській Асамблеї НАТО представляю саме я. Є подання глави про склад української делегації в Міжпарламентській Раді Україна-НАТО за моєю участю. Є врешті-решт квиток до Брюсселя - і, що важливо, квиток назад", - говорить Порошенко.

"Я наголошую, що особисте зобов’язання, яке на мене наклав суд, не забороняє закордонні відрядження, потрібен лише дозвіл слідчих. Але особисто Зеленський дав вказівку заблокувати мені виїзд з України і зірвати всі мої міжнародні зустрічі, які були заплановані на цей тиждень. І ця заборона виглядає як переконливий доказ політично вмотивованих переслідувань опозиції з боку влади - під час війни", - зазначає лідер партії.

"Яку вавку в голові треба мати, щоби в умовах загальноєвропейської військової тривоги чинити перешкоди моїй дипломатичній діяльності? Адже вона націлена на захист України і страхує її від провалів некомпетентного керівництва", - констатує Порошенко.

Він також зауважив, що з початку року Зеленський ще жодного разу не скликав РНБО, щоб розглянути ситуацію на кордоні з Росією та Білоруссю. "Зате вже кілька разів збирав наради для тиску на Апеляційний суд. Щоб замість особистого зобов’язання запроторити мене за грати. Це його з Коломойським мрія", - зауважує Петро Порошенко.

"Як історія, так і майбутнє велять гуртувати, а не розколювати українську націю. Спільно працювати над зміцненням міжнародної коаліції та внутрішнього антиросійського фронту. Усіх нас, - незелених, антизелених і самих зелених – мають об’єднати синій і жовтий кольори українського прапору і велика спільна мета. Я сподіваюся, так і буде", - резюмує п’ятий президент.

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді п'ятому президенту України Петру Порошенку. Підозра стосується нібито контрабандного постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР на 23 грудня викликала Порошенка для проведення різних процесуальних дій та вирішення питання обрання запобіжного заходу. Сам Порошенко заявив, що перебуває у закордонних відрядженнях і повернеться в Україну 17 січня.

6 січня 2022 року Печерський суд арештував майно Порошенка.

Прокуратура просить заарештувати Порошенка з альтернативою у вигляді застави в сумі 1 млрд грн.

17 січня Петро Порошенко повернувся в Україну.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Порошенку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 21 січня 2022 року Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на запобіжний захід Порошенку

Зеленський Володимир (25267) Порошенко Петро (15226)
Топ коментарі
+61
Растущий рейтинг пороха и его партии, при стремительно падающей поддержке клоунской твари и его моноскота - это и есть тот самый приговор зеупырю.
показати весь коментар
23.01.2022 22:00 Відповісти
+55
показати весь коментар
23.01.2022 22:06 Відповісти
+51
Журнал "Крокодил" 1938 года.
- Зачем здесь столько войска?
- На случай провокации.
- А если провокации не будет?
- Как же не будет, раз здесь столько войска?

показати весь коментар
23.01.2022 21:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Мелкое зеленое тупое мстительное чмо.
показати весь коментар
24.01.2022 00:22 Відповісти
И даже хуже путлера ,ибо работает против государства, ДОВЕРИВШЕГО (ПО-ОШИБКЕ из-за🐑🐏) своё бушующее! П
показати весь коментар
24.01.2022 00:29 Відповісти
Кому ти там треба?
показати весь коментар
24.01.2022 00:32 Відповісти
Україні.
показати весь коментар
24.01.2022 00:36 Відповісти
Ого , як бомбануло сьогодні зелених потвор і малоросів 😡
Такого бруду і брехні давно не чув і не бачив , як сьогодні в цій темі 😠
Цілу армію беняботів сюди відправив подоляк 🙁
показати весь коментар
24.01.2022 00:34 Відповісти
нагнали подлякових
показати весь коментар
24.01.2022 00:37 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 00:36 Відповісти
Сядеш, шпана зелена , сядеш 😡
показати весь коментар
24.01.2022 00:41 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 00:55 Відповісти
Вже скоро .... ))
показати весь коментар
24.01.2022 00:57 Відповісти
Никогда, этот до последнего сидеть не будет - он раньше в Ростов сдрыснет, чем его успеют взять.
показати весь коментар
24.01.2022 10:31 Відповісти
Посмотрім...
показати весь коментар
24.01.2022 15:34 Відповісти
Таке враження , що ці боти ваяють із однієі методички , яку приготували на Банковій 😠
показати весь коментар
24.01.2022 00:40 Відповісти
а де приготували твою методичку?
показати весь коментар
24.01.2022 09:36 Відповісти
Зато ЗЕ включил в делегацию вместо Пороха, как основного лоббиста вступления в НАТО, чувака из ОПЗЖ, как основного противника вступления в НАТО.

А потом ватный ублюдок ЗЕ спросит "Почему мы не в НАТО?"
показати весь коментар
24.01.2022 01:34 Відповісти
а прізвище чувака можете назвати?
показати весь коментар
24.01.2022 10:21 Відповісти
Звернися з цим питанням до свинорилого спікера, якщо для тебе це, так важливо.
показати весь коментар
24.01.2022 12:20 Відповісти
Не назве. СвиноПЕСи за своє гавкання не відповідають.
показати весь коментар
24.01.2022 14:05 Відповісти
А какая разніца?!
показати весь коментар
24.01.2022 15:31 Відповісти
Вот читаю я высеры ,,поклонников,, зеленского и понимаю--агония прогрессирует
показати весь коментар
24.01.2022 02:09 Відповісти
Як https://www.pravda.com.ua/articles/2021/12/20/7318066/ Порошенко спромігся попри очевидний залізобетонний зв'язок з Медведчуком полетіти на місяць у відпустку без жодних питань про доцільність і з ворогом на кордоні.

Потім, просто в аеропорту реінкарнувати картинку лідера опозиції (навіть якщо це https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7320942/ Кіра Рудик ). Далі, дрімаючи, витиснути з суду найприйнятливіший результат, сісти на коня і навіть поїхати відсвяткувати все це у ресторані під назвою https://www.pravda.com.ua/news/2022/01/19/7321015/ "Царське село" ?

Я намагався уявити президента Зеленського у подібних обставинах і не виходить.
Михайло Ткач
показати весь коментар
24.01.2022 02:54 Відповісти
а ЗЕбил Михайло Ткач не видит железобетонной связи между ЗЕкловуном и Бабломойским, не? А ну понятно..ЗЕбил такой ЗЕбил..
показати весь коментар
24.01.2022 03:07 Відповісти
#Поехали твою мать, поехали быстрее
показати весь коментар
24.01.2022 04:59 Відповісти
Да ,кто ты такой ? Это не тебе США присылает оружие. При тебе все на волонтерах было. Казармы даже построить не смог и склады с оружием не уберег...Шо не ???
показати весь коментар
24.01.2022 05:05 Відповісти
Выключи бредогенератор. Порох за свои средства восстанавливал ПВО под Киевом, а благодаря его дипломатической работе Крымнаш не признал даже Китай, а разграбленная янучарой Украина начала получать помощь, в т.ч. в виде санкций против мордора. Если бы на месте Пороха был клоун, то в минских соглашениях было бы прописано право народа дамбасса на смоопределение. Короче, в спам.
показати весь коментар
24.01.2022 05:11 Відповісти
Что именно восстановил барыга за свои средства? Напомню, хам тоже "за свои средства" поставил ПВО вокруг Межигирья.
показати весь коментар
24.01.2022 10:06 Відповісти
Давно заезженная и пережеванная тема, в Инете выложены квитанции закупок "Рошен" для ремонта средств ПВО под Киевом. И только тупые зебилы смотрят 1+1 коломойского, не понимая, что проголосовали за слугу барыги Бени.
показати весь коментар
25.01.2022 07:09 Відповісти
А що поробиш? Доля кожного "особисто зобов'язаного" жити як собака на ланцюгу - де бувати - то воля господаря (слідчого), який, між іншим, і сам на ланцюгу сидить, але то вже не собача справа. В решті решт, у Пороха було п`ять років, щоб змінити правоохоронну систему з кишенькової на незалежну і законослухняну. Але ж кишенькова для Пороха була зручнішою. То чого ж тепер Порохові скіглити з того, що кишенькові правоохоронці перелізти до іншої кишені? То нехай Порох насолоджується заслуженим задоволенням
показати весь коментар
24.01.2022 06:13 Відповісти
у наркоши уже было 3 года, рейтинг 73, и своя Рада с прокурорами и дбр. и где хоть одна реХворма? беги чмо за капустой, тут пишут что уже 25грн/кг)))
показати весь коментар
24.01.2022 13:09 Відповісти
Неймется все, что за пять лет своего президентства сделал? Денег с военных заказов поимел? Да не ничего не сделал для Украины! Так что не фиг!
показати весь коментар
24.01.2022 06:33 Відповісти
сколько с военных заказов поимел, уточни. с тебя точно поимел хозяин осла, минимум 6 млрд$ из Привата, плюс осел там же 42 млн$, плюс с автодорог миллиарды в год)))
показати весь коментар
24.01.2022 13:12 Відповісти
Оно и понятно....
показати весь коментар
24.01.2022 08:09 Відповісти
абсолютно явной становится работа зеленьськага на страну-агрессора расию... через связника дерьмака или напрямую - разницы нет... сначала он не имел разницы по какой улице с каким наименованием ходить - не прошло, люди сказали - поц, шо ты несешь... так ему было отработано новое задание (а ведь кто-то с той стороны с головой) - все игнорируй - НАТО, ЕС и т.п... не ходи на встречи и все... и ведь этот шлёц таки придерживается отработанной линии поведения... это же как нужно себя не уважать, чтобы будучи главой страны, работать на врага... полукровка-ашкенази... только этим все можно объяснить... шлёц без роду-племени...
показати весь коментар
24.01.2022 08:37 Відповісти
сядете всі
показати весь коментар
24.01.2022 09:09 Відповісти
"Україна - не касапія" (с). Не плутай, касап
показати весь коментар
24.01.2022 09:19 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/7132 Олег Шарп , дипломат: «В Альянсе действительно шокированы новостью о замене Порошенко (на представителя ОПЗЖ), который является официальным членом украинской делегации. По моей информации, в МПА НАТО готовят специальное заявление по этому поводу, в котором призовут зеленского прекратить политически мотивированные преследования и предупредят о последствиях таких действий лично для него».
показати весь коментар
24.01.2022 09:08 Відповісти
Это просто пипец.
Вот же выродок пучеглазый.
Чем интересно мотивируют зеленые ублюдки свое решение о невыезде Порошено? Он что куда то убегал?
Простот для зелебобика Приглашение Порошенко на встречу, еще одно подтверждение никчемности оманского осла.
Зеленое дерьмо, планомерно ведет нас в парашу.
показати весь коментар
24.01.2022 10:10 Відповісти
Да, барыга убегал перед Новым Годом
показати весь коментар
24.01.2022 14:01 Відповісти
https://dnk.video/w/rLL5SuCtJrNBGjMANVwZMj?fbclid=IwAR01sSniMpqLupj7aIyhGfl3-txnduc6DXFSU34jY-qAfVB_Vz6dBlN8pGQ
показати весь коментар
24.01.2022 10:10 Відповісти
Американский банк и гетьман-предатель -

Гура и Сологуб о документе, вогнавшем

украинцев в кабалу...
показати весь коментар
24.01.2022 10:12 Відповісти
А шо, без барыги там вода не освятится? Вместо мародера будет другой представитель парламента, который тоже избран народом Украины. А если соевый свин докажет свою невиновность в реформированном им же суде, ну тогда снова может шастать по миру, транжиря на поездки народные деньги!
показати весь коментар
24.01.2022 10:12 Відповісти
він своє вже за 5 років наЇздив,ще п,ять і ми були б зараз як картопляники,нехай сидить і жде повістки до слідчого!!!
показати весь коментар
24.01.2022 10:26 Відповісти
Пусть сидит в тюрьме, ворюга. Создатель партии регионов и аферист
показати весь коментар
24.01.2022 11:47 Відповісти
В спам свинособака говяжая, шо он у тебя украл? Мозг?
показати весь коментар
24.01.2022 12:00 Відповісти
Опять хочет сбежать из страны, чтобы назо зеленой шмаркле вернуться!!! От негодяй!
показати весь коментар
24.01.2022 11:59 Відповісти
Пускай скажет спасибо медведчуковскому судье за то,что находится под личніми обязательствами,а не под домашним арестом.
показати весь коментар
24.01.2022 12:03 Відповісти
Вава, ми й досі знали, шо ти смердючий заздрісний гімнюк. Але навіщо й надалі нам це доводити?! Ніпанімаю!
показати весь коментар
24.01.2022 15:18 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 