У разі локдауну закривати метрополітен у Києві не будуть, запровадять режим спецперепусток, - Поворозник. ВIДЕО

У разі нового локдауну у Києві метро закривати не планують. Місто при посиленні обмежень запровадить спецперепустки на транспорт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток. - Ред.)", - заявив він.

Разом з тим, Поворозник висловив сподівання, що введення обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у Києві. За словами чиновника, наразі у столиці щеплення отримали понад 70% киян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві можуть запровадити спецперепустки на громадський транспорт

карантин (18172) Київ (20051) Метрополітен (1430) Поворозник Микола (132) локдаун (339)
"В случае локдауна закрывать метрополитен в Киеве не будут, введут режим спецпропусков, - Поворозник" Источник:

И в тероборону только по спецпропускам, не забудь, голубь.
И на призывные пункты.
И не забудь обращение так начать:
"Дорогие мои вакцинированные братья и сестры. К вам я сегодня обращаюсь, мои вакцинированные друзья" (почти по рябому Йосе Сталину)
квартал 95 оттанцевал на праздники ,поляковы бабосов накосили , на лыжах покатались , водяры попили , теперь можно и поиздеваться над людьми , которые копейки зарабатывают . Даёшь Такси по 1000 грн. в день.
***** .лять...
"В случае локдауна закрывать метрополитен в Киеве не будут, введут режим спецпропусков, - Поворозник" Источник:

И в тероборону только по спецпропускам, не забудь, голубь.
И на призывные пункты.
И не забудь обращение так начать:
"Дорогие мои вакцинированные братья и сестры. К вам я сегодня обращаюсь, мои вакцинированные друзья" (почти по рябому Йосе Сталину)
Вам та у Австралії яка різниця ??
Сценарий на весь мир один написан, зайка.
Світовий заговір лисичок ?
Нет, Рене Ротшильда и Бил-дербергского Клуба, опирающихся на китайских коммуняк.

А теперь вот что: отвечать я тебе больше никогда не буду, так что не парься мне писать.
Мне в Австралии придурков про-китайских продажных хватает, чтобы я на придурков на censor свое время третила.
Бывай.
Щасти.

Для інших читачів - неадекватна відповідь пані Ольги на невинне питання доволі поширена серед прибічників "світової змови".

Вона могла просто написати про "... Рене Ротшильда и Бил-дербергского Клуба, опирающихся на китайских коммуняк."

Натомість вона впала до банальних особистих образ.

Можливо я і не правий, але якщо у них там у Австраліях більше достовірної інфи про китайських комуняк, могла б і поділитися з загалом. Спокійно і адекватно.
квартал 95 оттанцевал на праздники ,поляковы бабосов накосили , на лыжах покатались , водяры попили , теперь можно и поиздеваться над людьми , которые копейки зарабатывают . Даёшь Такси по 1000 грн. в день.
В Харькове такой фигнёй не страдали, и на спад всплеск пошел, как и по всей Украине.
за..ли вже ці нквдешні порядки
Цікаво - ці утирки знов нові перепустки придумають щоб торгувати і роздаватимуть їх після введення лоХдауну, щоб збільшити ажіотаж та ціну?
Цікаво, а для отримання спецперепустки потрібно буде довідка про вакцинацію?
У мене на роботі ще восени зібрали номери "транспортних карток" у тих, кому необхідна буде спецперепустка для проїзду на роботу.
Про впецинованість при цьому ніхто не питАВ
повинні були невакцинованих вже відсторонити від роботи.
Компанія, в якій я працюю, як ця сфера діяльності взагалі, не згадується в сумнозвісному списку організацій та сфер діяльності, працівники якої підлягають обов'язковій вакцинації
А ще я нагадаю, що майже кожна провладна мовляча голова і навіть сам наш президент на кожному розі, при кожному зручному випадку акцентують, що вакцинація у нас добровільна.
профілактика захворюваності. Питайте у інфекционістів.
А наша входить у перелік обов*язкової вакцінації. Але перепусток нам не дадуть - не критична сфера.
А чого б так? Спитали б у керманичів в чому причина таких обмеженнь, якщо вакцінація так добре запобігає захворюванню та розпосюдженню хвороби.
Від грипу кожного року вакцинуєтесь ??
В том то і справа що ні (якщо чесно жодного разу не вакцинувався бо сенсу не бачу), і ніхто мене обовʼязково не вимагає цього робити. По-друге є купа засобів яка полегшує захворювання і знижує симптоматику ГРВІ. Чого не спостерігається щодо ковіду. Тобто спостерігається, але тільки як окремі випадки з боку лікарів-десидентів, яких наша влада причислила до знахарів.
Угу ... Наша влада ... Чого б це у Європах протести проти вакцинації ? Мабуть там теж "світова змова" ...
А чим власне Європа відрізняється від нас? Чому власне Ви вважаєте, що там соціальна медицина дуже краща за нашу. У нас взагалі плутають приватні європейські кліники з соціальною європейською медициною. А щодо доступності ліків там взагалі швах. Умовно кажучи без рецепту Ви навіть бинта не отримаєте. Тобто без відвідування лікаря і отримання рецепту. Так що я б не дуже у приклад європи в цьому плані ставив.
https://covid.obozrevatel.com/ukr/v-avstralii-omikron-viklikav-rekordnij-splesk-zahvoryuvanosti-ta-nestachu-robochih-ruk-scho-vidbuvaetsya.htm?_ga=2.54393832.1538565092.1641318321-1791564211.1587563397&_gl=1*152l8q2*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MzAzODA4OC4xNDU3LjEuMTY0MzAzODEzNi4w
показати весь коментар
А це каже тільки про одне. Неефективність лікування. Або не бажання. Також це вказує на ефективнись вакцинації та власне вакцин. З 26 млн населення там повністю вакциновано 20 млн. Виходить що профілактика якось не дуже... І наперед зазначу, передбачаючи можливе заперечення, що якби не вакцінували, то картина була б гірша. Так це не працює. Можливо якби не вакцінували, то вже мали б колективний природній імунитет. Як власне зазвичай його отримуємо в під час епідемій на інші ГРВІ.
Можливо якби не вакцінували, то вже мали б колективний природній імунитет - з ніг на голову ...
Може завдяки вакцинації пришвидшується колектив. імунітет ??
А може завдяки вакцінації така кількість мутацій вірусу? Бо судячи з того посилання, що Ви навели, аж ніяк не витікає що збільшення кількості вакцінованих зменшує захворюванність. Ну і відповідно не пришвидшує набуття колективного імунітету щонайменще що до саме цього сімейства вірусів.
Ви інфекціоніст ?
Ні. Ащо, треба бути інфекціоністом, щоб зрозуміти банальні речі аналізуючи інформацію? Вам, наприклад, обовʼязково бути поваром, щоб зрозуміти смакує Вам страва чи ні? Вам обовʼязково бути лікарем, щоб зрозуміти, що призначені саме Вам ліки, які Ви приймаєте досить довгий час, не допомагають судячи з стану Вашого здоровʼя? Вам треба обовʼязково бути автомеханіком, щоб зрозуміти що машина не їде якщо вона стала і двигун неможна завести? Вам обовʼязково треба бути сантехніком, щоб побачити що кран на кухні тече? Так і тут. Неоовʼязково бути інфекціоністом, щоб судячи з ситуації бачити, що ані вакцини, ані протоколи лікування, існуючі на данний час, не допомогають вирішити проблему. Для цього достатьньо глянути на статистику захворюванності на третьому!!!! році пандемії.
Вакцинація коли почалася ? Перша доза ... Друга доза ...
Процент вакцинованих на даний час ?? 50% першою дозою ..?
А якщо вакцина не підійшла, імунітет не сформувався ?
А як щодо мутацій ?
Сантехник тут прикрутив, а там рвонуло ...
Лікар тут призначив, а там ускладнення ...
Автомеханик карбюратор налагодив, а по дорозі колесо відвалилося ...

І т.д. і т.п.

З чого Ви узяли, що цю проблєму за 2 роки можна вирішити ?

Вакцинація оспи тільки починалася у 1769 році ... А закінчилась коли ??
А потом сжечь?
вместе с семьями и имуществом ! но ,еще все упереди!
Угу ... З Соломенки трупаки будуть паравозиками вивозити.
Нічого особистого ...
не удивительно, деды они такие - могут даже без паровозов , на месте будут сжигать
Так колись і було.
Ну якщо хворобу не ліукувати, то доволі очікуваний результат. Особливо для літніх людей та послаблених хронічнми хворобами.
І .. ?? Хто проти ? Усі за !
Але тут пропонують профілактику тими засобами, які терміново змогли придумати.
Наприклад якими? Вакцинами? Це не ліки. Це профілактичний засыб. Та й те тільки в тому випадку якщо це дійсно вакцини. А вакцина перш за все запобігає захворюванності в разі зараження вірусом. Запобігає захворюванності тим самим зменшуючи розповсюдження, а не зменшує ризик померти від хвороби. У іншому разі це все що завгодно, але не вакцина. І що значить терміново? На скільки памʼятаю вже третій рік пандемії триває. До того ж перманентної, бо складається враження що за розкладом. Тобто наприклад на свята стихає, після свят знову починається. А наші керманичі зазделегіть навіть терміни сплеску пандемії оприлюднюють.
А вакцина перш за все запобігає захворюванності в разі зараження вірусом - точно знаєте ??
Не перед, нє ??
Ну відносно доковідних вакцин саме так і було. Візьміть вакцини від кору, чи того ж правця.
А навіщо невакцинованих відстороняти від роботи? В чому сенс? Бажано попунктово в порівнянні з вакцинованими. Наприклад ось невакциновані заражаються на ковід - вакциновані ні. Ну звісно якщо це саме так.
профілактика захворюваності. Питайте у інфекционістів.
Я задав прості конкретні питання. Ви розвели руками у небі. Я так розумію чіткої відповіді Ви навіть собі сформулювати не можете, проте надаєте безапеліційни твердження.
По пунктах відповідаю - профілактика ... упередження ... вакцинація ...

Вакцина́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. vaccination) або ще́пленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2] - введення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD антигенного матеріалу з метою породити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0) імунітет до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційної хвороби , який запобігає зараженню або ослаблює його негативні наслідки. Як антигенний матеріал використовують:

живі, але ослаблені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC штами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8 мікроорганізмів або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 вірусів ;
убиті (інактивовані) мікроби;
очищений матеріал, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8 білки мікроорганізмів;
синтетичні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцини .

вакцинацією (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. vacca - корова).
Задам Ваше ж запитання - від грипу регулярно вакцінуєтесь?
От ! Як тільки ковід зачахне і перетвориться у сезонну хворобу - одразу перестануть вакцинуватися. Алілуя !
А хто береже своє здоров*я буде щороку від ковіду вакцінуватися.
Хто береже своє здоровʼя зазвичай не штрикає в себе експерементальний препарат.
Эта тот Паправозник которого взяли с поличным на взятке 60 тыш долярив!
Підкинули ... Шо такоє ...
Жук Навозник.
А между строк читается. "Чем сильнее будет проседать рейтинг Зеленского и слуг олигархов, тем больше будет карантинных ограничений".
В пору писать статью как метрополитен будет работать бомбоубежищем, в случае ракетного удара, сколько может разместить людей и техническую готовность это сделать.
