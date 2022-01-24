У разі локдауну закривати метрополітен у Києві не будуть, запровадять режим спецперепусток, - Поворозник. ВIДЕО
У разі нового локдауну у Києві метро закривати не планують. Місто при посиленні обмежень запровадить спецперепустки на транспорт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".
"Я абсолютно переконаний, що ми не будемо закривати метрополітен наглухо, як це було в перший локдаун, ми будемо переводити транспорт в спеціальний режим перевезення, у нас все готово (щодо спецперепусток. - Ред.)", - заявив він.
Разом з тим, Поворозник висловив сподівання, що введення обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у Києві. За словами чиновника, наразі у столиці щеплення отримали понад 70% киян.
И в тероборону только по спецпропускам, не забудь, голубь.
И на призывные пункты.
И не забудь обращение так начать:
"Дорогие мои вакцинированные братья и сестры. К вам я сегодня обращаюсь, мои вакцинированные друзья" (почти по рябому Йосе Сталину)
А теперь вот что: отвечать я тебе больше никогда не буду, так что не парься мне писать.
Мне в Австралии придурков про-китайских продажных хватает, чтобы я на придурков на censor свое время третила.
Бывай.
Для інших читачів - неадекватна відповідь пані Ольги на невинне питання доволі поширена серед прибічників "світової змови".
Вона могла просто написати про "... Рене Ротшильда и Бил-дербергского Клуба, опирающихся на китайских коммуняк."
Натомість вона впала до банальних особистих образ.
Можливо я і не правий, але якщо у них там у Австраліях більше достовірної інфи про китайських комуняк, могла б і поділитися з загалом. Спокійно і адекватно.
У мене на роботі ще восени зібрали номери "транспортних карток" у тих, кому необхідна буде спецперепустка для проїзду на роботу.
Про впецинованість при цьому ніхто не питАВ
Може завдяки вакцинації пришвидшується колектив. імунітет ??
Процент вакцинованих на даний час ?? 50% першою дозою ..?
А якщо вакцина не підійшла, імунітет не сформувався ?
А як щодо мутацій ?
Сантехник тут прикрутив, а там рвонуло ...
Лікар тут призначив, а там ускладнення ...
Автомеханик карбюратор налагодив, а по дорозі колесо відвалилося ...
І т.д. і т.п.
З чого Ви узяли, що цю проблєму за 2 роки можна вирішити ?
Вакцинація оспи тільки починалася у 1769 році ... А закінчилась коли ??
Нічого особистого ...
Але тут пропонують профілактику тими засобами, які терміново змогли придумати.
Не перед, нє ??
Вакцина́ція (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. vaccination) або ще́пленняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F#cite_note-2 [2] - введення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD антигенного матеріалу з метою породити https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0) імунітет до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F інфекційної хвороби , який запобігає зараженню або ослаблює його негативні наслідки. Як антигенний матеріал використовують:
живі, але ослаблені https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC штами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC%D0%B8 мікроорганізмів або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81 вірусів ;
убиті (інактивовані) мікроби;
очищений матеріал, наприклад https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8 білки мікроорганізмів;
синтетичні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8 вакцини .
вакцинацією (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. vacca - корова).
А хто береже своє здоров*я буде щороку від ковіду вакцінуватися.