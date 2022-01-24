70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі, - Монастирський. ВIДЕО

Впродовж місяця до МВС надійшло понад 500 повідомлень про замінування.

Про це заявив глава міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, псевдомінування все частіше використовується, як інструмент гібридної війни.

За даними представників кіберполіції, які розслідують ці справи та інших правоохоронних органів біля 70% таких повідомлень надходять або з окупованих територій, або з РФ. Ще частина з Республіки Білорусь і лише одне з п’яти повідомлень надходить із території України. Це не тільки дзвінки, а й повідомлення на електронну пошту.

"Дуже важко встановити суб’єкта, який надіслав це повідомлення, бо часто ми доходимо до певної межі. Наприклад, IP адреса, яка прив’язана до електронної пошти і знаходяться на території РФ", - розповів Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що в Україні до таких правопорушень часто причетні неповнолітні. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

"Перш за все хочу сказати що всі, більше ніж 500 повідомлень, виявились фейковими. На жаль, це означає, що мінімізувати їх найближчим часом буде дуже непросто, тому що це дійсно є одним з інструментів гібридної війни. Чи відпускати дітей у школу? Так, звичайно! Ми маємо підкреслити, що це не перериватиме звичайне життя. Діти будуть ходити в школи, будуть працювати держустанови та торгові центри", - сказав Монастирський.

