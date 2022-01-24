УКР
3 530 20

70% повідомлень про "мінування" надходять із РФ та Білорусі, - Монастирський. ВIДЕО

Впродовж місяця до МВС надійшло понад 500 повідомлень про замінування.

Про це заявив глава міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

За його словами, псевдомінування все частіше використовується, як інструмент гібридної війни.

За даними представників кіберполіції, які розслідують ці справи та інших правоохоронних органів біля 70% таких повідомлень надходять або з окупованих територій, або з РФ. Ще частина з Республіки Білорусь і лише одне з п’яти повідомлень надходить із території України. Це не тільки дзвінки, а й повідомлення на електронну пошту.

"Дуже важко встановити суб’єкта, який надіслав це повідомлення, бо часто ми доходимо до певної межі. Наприклад, IP адреса, яка прив’язана до електронної пошти і знаходяться на території РФ", - розповів Монастирський.

Очільник МВС зазначив, що в Україні до таких правопорушень часто причетні неповнолітні. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

"Перш за все хочу сказати що всі, більше ніж 500 повідомлень, виявились фейковими. На жаль, це означає, що мінімізувати їх найближчим часом буде дуже непросто, тому що це дійсно є одним з інструментів гібридної війни. Чи відпускати дітей у школу? Так, звичайно! Ми маємо підкреслити, що це не перериватиме звичайне життя. Діти будуть ходити в школи, будуть працювати держустанови та торгові центри", - сказав Монастирський.

Білорусь (8035) мінування (1219) росія (67347) Монастирський Денис (392)
+15
Знач нужно "минировать" у них в ответ Не могу понять, почему так не делают до сих пор
24.01.2022 11:51 Відповісти
+8
Опубликуйте телефоны и эл.адреса московитских учреждений,будем им звонить по тем же вопросам.
24.01.2022 11:57 Відповісти
+8
Імпотентна влада. Війна на порозі, в Україну наїхало багато агентів, які будуть стріляти в спину. Ніякого паспортного режиму. Не країна, а прохідний двір... Зелене лайно згубить країну.
24.01.2022 13:24 Відповісти
почему до сих пор не залочен траффик оттуда, вот в чем вопрос
24.01.2022 13:15 Відповісти
Трафик идет через десятки серверов по всему миру, у почтовых сообщений адрес отправителя может находиться в США, хотя отправляет его урод из мордора или БССР.
показати весь коментар
джеймса бонда насмотрелся?
24.01.2022 15:02 Відповісти
Предлагаю за ковид-тысячу ЗЕишака дать возможность украинцам оформить скрытую сим-карту и оплату международных звонков для ежедневного сообщения о минировании всевозможных объектов на Мокшандии и Бульболяндии
24.01.2022 11:55 Відповісти
Для этого не нужна сим-карта, достаточно воспользоваться услугой IP телефонии, исходящий IP адрес может быть, например, Коста-Рика.
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&rlz=1C1GCEU_ruUA962UA962&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&aqs=chrome..69i57j0i333l4.14343j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&rlz=1C1GCEU_ruUA962UA962&oq=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB+%D0%B3.+%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&aqs=chrome..69i57j0i333l4.14343j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

(Братні народи) турбуються за безпеку наших дітей,щоб клятий держдеп не зробив нічого поганого.
24.01.2022 12:00 Відповісти
Ну і які міри прийняв у відповідь ти,крім ля-ля,ля-ля?В цьому то і справа ви всі не оправдовуєте свої високі зарплати,ви звичайні дармоїди на шиї платників податків.
О как «братья» славяне помогают ....
"братья" славяне это самое большое оскорбление... папуасы скорее броатья, чем те угро-финские азиаты - "славяне"...
Так давайте заминируем им кремль и все станции метро!!! Во смеху будет!!!!
така безпорадність... мінувати в бульбостані й кацапії хто буде? давно це пора робити, чи ждете, що прості громадяни це зроблять?
Пропоную обрати пару станцій у московському метрополітені, і мінувати їх кожен день через повідомлення до московських держустанов електронною поштою, подивимось як русня зможе без метро прожити. Можна навіть такий флешмоб запустити у твітері #замінуйрусню наприклад.

Тому що ніззя,бо сватів там з прокату знімуть.Нічого ви не розумієте.
Чучело во главе МВД,как и во главе страны.Не пробовали включать голову и делать отбор, когда это несёт реальную угрозу,а когда нет?
А что мешает изменить алгоритм и не реагировать на анонимные сообщения о минировании?
це психологічна атака проти України,на фоні стягування війск,це потрібно відфільтровувати або відповідати семетрично
