Лукашенко заявив про наміри розгорнути на кордоні з Україною цілий контингент білоруської армії. ВIДЕО

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, має намір стягнути на кордон із Україною цілий контингент білоруської армії.

Про це він заявив під час зустрічі з головою Держприкордонкомітету Білорусі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко зазначив, що Білорусь та Росія давно оголосили про плани провести спільні навчання. Він додав, що це регулярні заходи для армій обох країн: 2021 року пройшло вчення "Захід", цього року маневри відбудуться у тому числі на південних кордонах Білорусі.

"Це ще для нас важливо, тому що нам доведеться там розгорнути цілий контингент білоруської армії. Про це і в Лунінці говорили. І це не пов'язано ні з якою окупацією. Ми просто хочемо захистити наш південний кордон (...) Не ми першими почали звертати увагу на південний наш кордон. Українці почали стягувати туди війська. Не розумію, навіщо", - сказав Лукашенко.