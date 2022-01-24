Окопна війна: Не бачу різниці між добровольцями і бійцями ЗСУ - люди роблять спільну справу, - боєць ЗСУ Настя Подобайло. ВIДЕО
Вона з Харкова, три роки перебувала в добровольчому підрозділі на фронті, уже рік, як на контракті в ЗСУ. Вся юність цієї дівчини проходить на війні.
Щира і цікава розмова з Настею для рубрики "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Вона поїхала на війну, як волонтер, згодом три роки була парамедиком в 1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий сектор"! На даний момент - Настя боєць Збройних сил України.
На війні дівчатам непросто, але вона витримала все і доказала всім, що захищати свою країну - це не суто чоловіча професія, а обов'язок усіх громадян України. Вона зуміла переконати в цьому навіть своїх батьків. Тепер вони просто пишаються своєю захисницею.
Читайте також: 21-річна парамедик ДУК ПС Анастасія Подобайло: "В Авдіївці одні єхидно кидають услід: "О, защітнічкі". Інші кажуть: "Дитино, дякую, що захищаєш"!
До речі, про життєвий шлях Анастасії, Цензор.НЕТ уже писав. Дуже насичене і цікаве інтерв'ю, доречі, як і сама героїня. Тепер завдяки нашій рубриці, ви маєте можливість подивитися відео інтерв'ю записане в зоні бойових дій. Тому будьте з нами, щоб не пропустити саме цікавіше.
-ось "добровольці"
-ось солдати ЗСУ
значить вже розмежовує на вищих-нижчих,патріотів-не дуже,і т.д.
Той же Коцюбайло заявляв інше
https://www.youtube.com/watch?v=8OuCjKGZkuo
Але даремно його розкручують,-хлопець досить недорікуватий .
Це ж треба так ненавидіти Турчинова, Порошенка і одночасно не бачити антиукраїнських злочинів зеленського, єрмака, татарова.
Він же був на Майдані. Але татаров поруч із його преЗедентом йому абсолютно не муляє. (
И ОЧЕНЬ много , которые не служат Родине, а ходят на работу за зарплатой...
Она устояла как раз на тех , кто был добровольцев в 14, 15 ... и тех, кто ДОБРОВОЛЬЦАМИ САМИ пришли в ЗСУ ! НО не на тех, кто потом пришел на работу...
СЕЙЧАС армия - не воюет и не держит.... Просто никто не наступает... Те кто "сейчас" (в основной своей массе), это такие же , кто поднял ручки в 14... в Крыму...
НЕТ в армии СЕЙЧАС ни тех людей 14-15го... ни того духа !
Те, добровольцы, которые демобилизовались или вернулись домой из добробатов - надежней ВСЕЙ армии ! И они 1000% возьмут в руки оружие снова НЕ ЗАВИСИМО от ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ !
У мене є такий приклад ,сторічної давнини,коли Центральна Рада відмовилася від створення армії,надіючись на ті ж таки "добробати".https://tyzhden.ua/History/37057 Як Центральна Рада втратила шанс створити українське військо
А на самом деле - "дисциплина" - это признак того, что в подразделении не все ладно и все держится только на страхе наказания ...Не все ладно , в первую очередь из-за командира-идиота, который совершенно не пользуется авторитетом ! А 2е - это из-за дерьмово подобранных людей в подразделение...
Я считаю, что в армии важно :
- патриотизм ( именно ОНО заставит человека и научится тому что важно и стремится выполнять задачи )
- профессионализм
- порядочность (что позволяет иметь здоровые отношения в подразделениях)
ВСЕ остальное - второстепенно или мало важно !
Та й В Добровольців є сім'ї, за щось же жити потрібно також.
Не завжди. Звичайно, я їх не розумію, особливо щодо 1-го туру, ніби вибору зовсім не було...
Вы настолько далеки от реальности... Гибель - не признак "патриотизма"...
Прикладів багато. І з нашими пілотами, які жертвували свої життя, і танкісти, які звільняли міста Донбасу. Не треба применшували внесок ВСУ та Нацгвардії. Ті, з них, хто не втік, лишились в лавах армії, такі ж герої, як і бійці добробатів.
https://memorybook.org.ua/index1.htm
Я знаю в том списке тех, кто пошел туда ради прикола, пиара и НАРОСЧНО сидел в тыловом подразделении и был тыловой крысой - а погиб, бо не повезло !
Добра від цього Україні не буде.
Українці, і я в їхньому числі, однаково допомагали і підрозділам ВСУ, і добробатам.
Коли я переказую гроші пораненим або дітям загиблих для мене не має значення в якому саме підрозділи воював боєць.
"я в їхньому числі, однаково допомагали і підрозділам ВСУ, і добробатам." - снимаю шляпу !
"Коли я переказую гроші пораненим або дітям загиблих для мене не має значення в якому саме підрозділи воював боєць" - это НИКАК не отменяет ТОГО , что я написал !
Те что вошли, не знаит, что люди из них СЕЙЧАС все служат в ЗСУ ! Практически ВСЕ они уже уволились !
Що звільнили за майже три роки при обраному ними верховному г...командувачі?
Я не думаю, что при следующих выборах будут голосовать за клоуна, но думаю, что и за Порошенко то же не будут !
а СТРЕЛЯЛИ НЕ МЫ ! А КТО ТО ДРУГОЙ - 3ти СИЛЫ ...
По результатам того огня - вечно пытались устроить разборки "кто все таки стрелял "...
И кстати говоря - ПС в ЗСУ вливался !
Ви ж більше в темі, поясніть.
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
Нас весна не там зустріла |
І не ті пісні співала. |
Ти стріляв із скоростріла,|
Я набої подавала. | (2)
В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Програш.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.