Окопна війна: Не бачу різниці між добровольцями і бійцями ЗСУ - люди роблять спільну справу, - боєць ЗСУ Настя Подобайло. ВIДЕО

Вона з Харкова, три роки перебувала в добровольчому підрозділі на фронті, уже рік, як на контракті в ЗСУ. Вся юність цієї дівчини проходить на війні.

Щира і цікава розмова з Настею для рубрики "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Вона поїхала на війну, як волонтер, згодом три роки була парамедиком в 1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий сектор"! На даний момент - Настя боєць Збройних сил України.

На війні дівчатам непросто, але вона витримала все і доказала всім, що захищати свою країну - це не суто чоловіча професія, а обов'язок усіх громадян України. Вона зуміла переконати в цьому навіть своїх батьків. Тепер вони просто пишаються своєю захисницею.

До речі, про життєвий шлях Анастасії, Цензор.НЕТ уже писав. Дуже насичене і цікаве інтерв'ю, доречі, як і сама героїня. Тепер завдяки нашій рубриці, ви маєте можливість подивитися відео інтерв'ю записане в зоні бойових дій. Тому будьте з нами, щоб не пропустити саме цікавіше.

