Окопна війна: Не бачу різниці між добровольцями і бійцями ЗСУ - люди роблять спільну справу, - боєць ЗСУ Настя Подобайло. ВIДЕО

Вона з Харкова, три роки перебувала в добровольчому підрозділі на фронті, уже рік, як на контракті в ЗСУ. Вся юність цієї дівчини проходить на війні.

Щира і цікава розмова з Настею для рубрики "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Вона поїхала на війну, як волонтер, згодом три роки була парамедиком в 1-ша окрема штурмова рота ДУК "Правий сектор"! На даний момент - Настя боєць Збройних сил України.

На війні дівчатам непросто, але вона витримала все і доказала всім, що захищати свою країну - це не суто чоловіча професія, а обов'язок усіх громадян України. Вона зуміла переконати в цьому навіть своїх батьків. Тепер вони просто пишаються своєю захисницею.

Читайте також: 21-річна парамедик ДУК ПС Анастасія Подобайло: "В Авдіївці одні єхидно кидають услід: "О, защітнічкі". Інші кажуть: "Дитино, дякую, що захищаєш"!

До речі, про життєвий шлях Анастасії, Цензор.НЕТ уже писав. Дуже насичене і цікаве інтерв'ю, доречі, як і сама героїня. Тепер завдяки нашій рубриці, ви маєте можливість подивитися відео інтерв'ю записане в зоні бойових дій. Тому будьте з нами, щоб не пропустити саме цікавіше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: "Щоб в Україні запанував мир - нам потрібно перемогти російських окупантів, більше ніяк" - доброволець Володимир Регеша (Санта). ВIДЕО

Донбас (22364) Ухман Михайло (237)
какая смелая девчушка! а тут 120 киллограмовые "мужики" трусы обхезали
показати весь коментар
24.01.2022 14:18 Відповісти
Я особисто вважаю що кожна притомна людина теж не вбачає різниці...
показати весь коментар
24.01.2022 14:20 Відповісти
разница есть - добровольцы это 100% мотивированные люди
показати весь коментар
24.01.2022 14:22 Відповісти
мова саме про спільну справу...
показати весь коментар
24.01.2022 14:26 Відповісти
Мотивации бывают разные и мародерство одна из них.Торрнадо в пример.
показати весь коментар
24.01.2022 14:56 Відповісти
Різниця, шановний, в озброєнні і військовій тактиці. Ніякий партизанський загін озброєний легкою стрілецькою зброєю та очолений у кращому випадку ментом не може протистояти БТГ. І Іловайськ тому приклад. Війна з так званими ополченцями завершилась, вони розбиті, але виконали своє гідрідне призначення - створення лугандонії. І не дарма ерфія стягує до наших кордонів танки, реактивну артелерію, ракетне озброєння і авіацію, бо кадирівці і казачки будут розбтиті ще на кордоні. Добре, що в нас ще залишилась віра в те, що "кожна кухарка може управляти державою", але всетаки обороняти Державу повинні ЗСУ.
показати весь коментар
24.01.2022 14:55 Відповісти
Коли людина зазначає:
-ось "добровольці"
-ось солдати ЗСУ
значить вже розмежовує на вищих-нижчих,патріотів-не дуже,і т.д.
показати весь коментар
24.01.2022 14:23 Відповісти
В Правому секторі, де вона раніше була парамедиком, інші погляди на це.

Той же Коцюбайло заявляв інше

https://www.youtube.com/watch?v=8OuCjKGZkuo
показати весь коментар
24.01.2022 14:38 Відповісти
Що каже бєнін вояка,-давно відомо.
Але даремно його розкручують,-хлопець досить недорікуватий .
показати весь коментар
24.01.2022 15:04 Відповісти
Хлопець, напевно, щиро йшов захищати Україну, але Бєніни волонтерши-бізнеспартнерки та керівництво ПС добряче зашлакували його голову зрадогноєм.
Це ж треба так ненавидіти Турчинова, Порошенка і одночасно не бачити антиукраїнських злочинів зеленського, єрмака, татарова.
Він же був на Майдані. Але татаров поруч із його преЗедентом йому абсолютно не муляє. (
показати весь коментар
24.01.2022 15:10 Відповісти
интересно какое это значение будет иметь в могиле? Срач срач и срач
показати весь коментар
24.01.2022 18:26 Відповісти
ИМХО. Большая часть служащих в армии - это безропотные "подчинялы"... Они без инициативные и от них мало толку ...

И ОЧЕНЬ много , которые не служат Родине, а ходят на работу за зарплатой...
показати весь коментар
24.01.2022 14:54 Відповісти
На оцих "бєзропотних подчінялах" і тримається оборона України,й аж ніяк не на тилових мєнтовських батальйонах.
показати весь коментар
24.01.2022 15:00 Відповісти
"На оцих "бєзропотних подчінялах" і тримається оборона України" - НЕТ 1000 %

Она устояла как раз на тех , кто был добровольцев в 14, 15 ... и тех, кто ДОБРОВОЛЬЦАМИ САМИ пришли в ЗСУ ! НО не на тех, кто потом пришел на работу...

СЕЙЧАС армия - не воюет и не держит.... Просто никто не наступает... Те кто "сейчас" (в основной своей массе), это такие же , кто поднял ручки в 14... в Крыму...

НЕТ в армии СЕЙЧАС ни тех людей 14-15го... ни того духа !
показати весь коментар
24.01.2022 15:04 Відповісти
Ясно.Значить Україні-гаплик.
показати весь коментар
24.01.2022 15:08 Відповісти
Совершенно НЕТ !

Те, добровольцы, которые демобилизовались или вернулись домой из добробатов - надежней ВСЕЙ армии ! И они 1000% возьмут в руки оружие снова НЕ ЗАВИСИМО от ЗЕЛЕНОЙ ПЛЕСЕНИ !
показати весь коментар
24.01.2022 16:39 Відповісти
Аякже.Може у вас є аналогії,коли на захист від зовнішнього агресора,замість армії виступали якісь партизани-патріоти ?
У мене є такий приклад ,сторічної давнини,коли Центральна Рада відмовилася від створення армії,надіючись на ті ж таки "добробати".https://tyzhden.ua/History/37057 Як Центральна Рада втратила шанс створити українське військо
показати весь коментар
24.01.2022 16:53 Відповісти
Я лишь констатировал факт ! А не призыв к чему то ...
показати весь коментар
24.01.2022 16:56 Відповісти
В армии "дисциплину" ставят чуть ли не во что то божественное...

А на самом деле - "дисциплина" - это признак того, что в подразделении не все ладно и все держится только на страхе наказания ...Не все ладно , в первую очередь из-за командира-идиота, который совершенно не пользуется авторитетом ! А 2е - это из-за дерьмово подобранных людей в подразделение...

Я считаю, что в армии важно :

- патриотизм ( именно ОНО заставит человека и научится тому что важно и стремится выполнять задачи )

- профессионализм

- порядочность (что позволяет иметь здоровые отношения в подразделениях)

ВСЕ остальное - второстепенно или мало важно !
показати весь коментар
24.01.2022 15:00 Відповісти
Має бути виключно регулярна контрактна армія,а мотивовані люди,мають там бути забезпечені і отримувати хорошу зарплату.Бо всім потрібно за щось жити.
показати весь коментар
24.01.2022 14:28 Відповісти
Не знаю, є відверті ватани, які йдуть служити заради грошей і пільг. А офіцери-ватани в частинах?
показати весь коментар
24.01.2022 14:47 Відповісти
Є різні. Але і добровольці також різні є.Наприклад дуже багато добровольців і волонтерів підтримували Зеленськоно, з цього виходить, що і вони ватні.

Та й В Добровольців є сім'ї, за щось же жити потрібно також.
показати весь коментар
24.01.2022 15:08 Відповісти
з цього виходить...

Не завжди. Звичайно, я їх не розумію, особливо щодо 1-го туру, ніби вибору зовсім не було...
показати весь коментар
24.01.2022 15:39 Відповісти
Ватність це не означає, що ти любиш москалів. Ватність, це ще й така собі совковість.
показати весь коментар
24.01.2022 15:43 Відповісти
З цього виходит , что они ПРОТИВ ПАОРОШЕНКА ! Потому что он ставил палки в колеса !
показати весь коментар
24.01.2022 16:45 Відповісти
показати весь коментар
24.01.2022 14:29 Відповісти
Я извиняюсь конечно, но среди добровольцев почти все - это мотивированные люди, которые оторвали задницу от дивана и пошли на войну, прекрасно осознавая возможные негативные последствия, и за свой счёт кстати. А вот в армии, и особенно наших чудо-милициях-сбу-прокуратурах и прочих охранителей оказалось занадто протирателей штанов, предателей, какбы досидеть до пенсии и прочих бездельников, которые за зп и пенсией регулярно приходят, а вот реально воевать как-то не очень разгонялись, а немало и просто сбежали и затихарились. Поэтому попрошу не обобщать
показати весь коментар
24.01.2022 14:50 Відповісти
Армія зараз контрактна, тобто добровільна.
показати весь коментар
24.01.2022 14:53 Відповісти
Контракт, сам по себе, совсем не отменяет толп бездельников, заробитчан и батареягрельщиков. Пойти воевать и пойти в армию - это не одно и то же
показати весь коментар
24.01.2022 14:56 Відповісти
Так. Нажаль, у ВСУ є і такі. Але і не 100% тих, хто були в лавах добровольців, є бездоганними героями та патріотами України, яку українці відстоювали на Майдані.
показати весь коментар
24.01.2022 15:02 Відповісти
Но в добробатах "героев та патріотов" КУДА БОЛЬШЕ было , чем в ЗСУ !
показати весь коментар
24.01.2022 15:07 Відповісти
Відсотково, напевно, так. Але кількісно, навряд. При звільненні Луганської та Донецької областей загинуло не менше воїнів ВСУ, Нацгвардії не менше, ніж добровольців.
показати весь коментар
24.01.2022 15:14 Відповісти
БОЖЕ МОЙ!!!!

Вы настолько далеки от реальности... Гибель - не признак "патриотизма"...
показати весь коментар
24.01.2022 16:35 Відповісти
Люди гибнут даже не доехав до передовой- шальная прилетела..., не вовремя высунулся и т.д. Гибель, ранение - это только констатация факта, что погиб ил ранен, но не НИЧЕГО ДРУГОГО !
показати весь коментар
24.01.2022 16:36 Відповісти
Я пишу про реально воювавших.
Прикладів багато. І з нашими пілотами, які жертвували свої життя, і танкісти, які звільняли міста Донбасу. Не треба применшували внесок ВСУ та Нацгвардії. Ті, з них, хто не втік, лишились в лавах армії, такі ж герої, як і бійці добробатів.

https://memorybook.org.ua/index1.htm
показати весь коментар
24.01.2022 16:47 Відповісти
я вас расстрою... Есть те и их не мало..., которые "не сбежали" в силу свое инертности.... Но в душе СУКИ прокацапские ! У меня в п/п таких не мало было... И они об на кацапию были !!!! Просто ПЕНСИЮ жалко потерять!!!
показати весь коментар
24.01.2022 16:50 Відповісти
И не боялись об этом говорить - так как НИЧЕГО ЗА ЭТО им не будет !!!
показати весь коментар
24.01.2022 16:51 Відповісти
Ваша ссылка говорит лишь О ЧИСЛЕ погибших, а не об их отношении к событиям !

Я знаю в том списке тех, кто пошел туда ради прикола, пиара и НАРОСЧНО сидел в тыловом подразделении и был тыловой крысой - а погиб, бо не повезло !
показати весь коментар
24.01.2022 16:53 Відповісти
Вы не воевали, поэтому не лезьте в эти рассуждения !!!!
показати весь коментар
24.01.2022 16:54 Відповісти
Не треба вбивати клин між ВСУ та добробатами.
Добра від цього Україні не буде.
Українці, і я в їхньому числі, однаково допомагали і підрозділам ВСУ, і добробатам.
Коли я переказую гроші пораненим або дітям загиблих для мене не має значення в якому саме підрозділи воював боєць.
показати весь коментар
24.01.2022 17:07 Відповісти
"Не треба вбивати клин між ВСУ та добробатами." - я и не ВБИВАЮ, а констатирую факт !

"я в їхньому числі, однаково допомагали і підрозділам ВСУ, і добробатам." - снимаю шляпу !
"Коли я переказую гроші пораненим або дітям загиблих для мене не має значення в якому саме підрозділи воював боєць" - это НИКАК не отменяет ТОГО , что я написал !
показати весь коментар
24.01.2022 17:12 Відповісти
Скільки зараз лишилось добробатів, які не увійшли в склад ВСУ?
показати весь коментар
24.01.2022 17:22 Відповісти
а ЧТО это меняет !?

Те что вошли, не знаит, что люди из них СЕЙЧАС все служат в ЗСУ ! Практически ВСЕ они уже уволились !
показати весь коментар
24.01.2022 17:29 Відповісти
Чому? Якраз багато азовців, бійців ПС підтримали на виборах зеленського.
показати весь коментар
24.01.2022 17:30 Відповісти
Потому что они знают что Покрошено МЕШАЛ защищать Украину ! И надеялись, что БЕЗ него будет лучше !
показати весь коментар
24.01.2022 17:38 Відповісти
Зєля не заважає їм воювати?
Що звільнили за майже три роки при обраному ними верховному г...командувачі?
показати весь коментар
24.01.2022 17:40 Відповісти
Колун ТАКОЙ же как и Порошенко, только тупее !

Я не думаю, что при следующих выборах будут голосовать за клоуна, но думаю, что и за Порошенко то же не будут !
показати весь коментар
24.01.2022 17:43 Відповісти
А за кого будуть голосувати?
показати весь коментар
24.01.2022 17:45 Відповісти
Посмотрим, кто будет баллотироваться !
показати весь коментар
24.01.2022 17:46 Відповісти
Что бы ты понимала, при Порошенко освобождали НЕ БЛАГОДАРЯ ему, а ВОПРЕКИ ! Потому, что при нем основной командой было - "НАБЛЮДАЙТЕ", СТРЕЛЯТЬ БЫЛО ЗАПРЕЩЕНО !

а СТРЕЛЯЛИ НЕ МЫ ! А КТО ТО ДРУГОЙ - 3ти СИЛЫ ...

По результатам того огня - вечно пытались устроить разборки "кто все таки стрелял "...
показати весь коментар
24.01.2022 17:46 Відповісти
Чому добробати не звільнили за три роки НІЧОГО без Порошенко, який їм вже не заважав?
показати весь коментар
24.01.2022 17:49 Відповісти
Потому, что ПРИ НЕМ уже им гайки закрутили и заставили влиться в ЗСУ !
показати весь коментар
24.01.2022 17:50 Відповісти
Ну ПС же не влився.
показати весь коментар
24.01.2022 17:58 Відповісти
А ты забыла, КАК поступил с ПС твой любимый Порошенко !? пытаясь захватить и разоружить их силами 25й бригады.

И кстати говоря - ПС в ЗСУ вливался !
показати весь коментар
24.01.2022 18:02 Відповісти
То зараз зовсім немає добробатів?
показати весь коментар
24.01.2022 18:33 Відповісти
По сравнению с прошлыми годами (14-15 ...) - их ничтожный мизер...
показати весь коментар
24.01.2022 18:42 Відповісти
И как вы думает ПОЧЕМУ они уволились !?
показати весь коментар
24.01.2022 17:30 Відповісти
Я не знаю їхньої мотивації.
Ви ж більше в темі, поясніть.
показати весь коментар
24.01.2022 17:31 Відповісти
Потому что в ЗСУ глухой и тупой СОВОК и ******.зм !!!
показати весь коментар
24.01.2022 17:39 Відповісти
А ти такий старий що маєш змогу порівнять ЗСУ і "совок"? Я півслужби прослужив у "совку" Півслужби - у ЗСУ 26 років "кадрової" Так що "не коти бочку" - навіть "совкова" довоєнна армія відрізняється від "совкової" армії СРСР
показати весь коментар
25.01.2022 10:06 Відповісти
Это твое мнение, а у меня оно ИНОЕ ! И я остаюсь при нем !
показати весь коментар
25.01.2022 16:42 Відповісти
А я що - заважаю? Просто не люблю коли "піджаки" "розмишляють про армію ні хрєна в ній не тямлячи!
показати весь коментар
25.01.2022 16:49 Відповісти
Чорні ночі в наші очі,
В наші зорі кулі свищуть.
Хай обійме стан дівочий
Чорний дим од пожарища.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Облітає цвіт калини,
Перепел замовк у житі...
Ще учора тут жили ми,
А сьогодні тут чужинці.
Нас весна не там зустріла |
І не ті пісні співала. |
Ти стріляв із скоростріла,|
Я набої подавала. | (2)

В чорні ночі нам не спати
Із тривогами своїми.
Всіх кривавих окупантів
Проженемо з України.
Ми не вийдем з того бою
Ми не станем на коліна.
Стали ми на смерть з тобою,
Щоб не вмерла Україна!

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Я стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.

Програш.

Нас весна не там зустріла
І не ті пісні співала.
Ти стріляв із скоростріла,
Я набої подавала.
показати весь коментар
25.01.2022 10:01 Відповісти
100 %
показати весь коментар
24.01.2022 15:01 Відповісти
Добровольці воюють без зарплат, оплачуваних посад і звань.
показати весь коментар
24.01.2022 15:05 Відповісти
Схиляю голову , дівчино, виживи і виховай хоч би трійко діточок. Вірю, то будуть ЛЮДИ.
показати весь коментар
24.01.2022 21:45 Відповісти
ТАК А КОГО БІЛЬШЕ НА НУЛЬОВЦІ ТОЙ Й ГОЛОВНИЙ !!!
показати весь коментар
26.01.2022 01:27 Відповісти
 
 