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Проєкт "Без цензури": Як Захід поставив на місце Путіна і Росію. ВIДЕО

Росія й далі тримає напругу навколо України, проте міжнародна ситуація стає все більш неприємною для Кремля.

Як Захід ставить на місце Путіна і Росію - розкладає по поличках Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Тим часом США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.

Командувач операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю The Sunday Times, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. У цей день в Китаї закінчуються зимові Олімпійські ігри і завершуються російсько-білоруські навчання на кордоні України.

Також дивіться: Проєкт "Без цензури": Все буде ОК. Чому Росія не зможе захопити ні Харків, ні Україну. ВIДЕО

Автор: 

росія (65800) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+8
https://ibigdan.livejournal.com/27889021.html Так і запишемо: нормального життя в рашці немає

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24.01.2022 17:46
+8
Яке страшило стало - на кацапку смахивает... Карл, слышишь, а слабо повалийше к шлеперу сгонять в Ростов. ведь такие неразлей вода были... Тупая курица сама выбрала себе будущее... ща скулит на судьбу... ЖЕСТЬ.
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24.01.2022 17:54
+5
"Глаз узкий -- значит русский"
(с) народное
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24.01.2022 17:50
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Ну как как? Взял и эвакуировал посольства
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24.01.2022 17:34 Відповісти
Чим там поляки нам допоможуть в озброєннях? Сьогодні вирішувалося це питання.
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24.01.2022 17:50 Відповісти
щойно підлетів британець RRR1557 з Варшави, на Бориспіль заходить
https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a98403c

а поряд кружляє американський дрон-розвідник
FORTE12
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24.01.2022 18:11 Відповісти
Видео выступления Порошенко сегодня на заседании.....есть, что послушать..

https://twitter.com/i/status/1485566703601922050

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24.01.2022 17:36 Відповісти
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24.01.2022 17:40 Відповісти
чергова серія релекс - "Все хорошо прекрасная маркиза и хороши у нас дела"

трохи напружує тільки відсутність поставок Стінгеров та евакуація посольств
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24.01.2022 17:39 Відповісти
Сьогодні в Естонію прилетіли три Геркулеси США. Післязавтра має ще один прилетіти.Потім Прибалти нам передадуть куплену за власні кровні гроші зброю.
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24.01.2022 17:54 Відповісти
якщо я побачу Стінгери, то цілий день буду веселим, тому що це відкриє дорогу іншим ППО. Але поки що не бачу
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24.01.2022 18:00 Відповісти
Ты чьих будешь?
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24.01.2022 18:06 Відповісти
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24.01.2022 17:42 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27889272.html Дарвин не пройдёт!


Мы живём в период, когда по новостям сложно определить - в Средневековье мы или в 1937 году.

Ученик написал донос на учительницу биологии, которая сказала, что Бога нет. Мальчик считает, что «она наговорила на статью 148 УК РФ» (оскорбление чувств верующих»), поскольку о религии в школе лучше не разговаривать. К делу подключились представители РПЦ, которые считают, что рассказ на уроке биологии о происхождении человека - это пропаганда атеизма, а, согласно закону «Об образовании», пропаганде в школе не место.

Местные власти намерены провести воспитательную беседу не только с самой провинившейся учительницей биологии, но и с другими учителями. В общем, если вы абитуриент и выбираете, куда вам поступать - точно не идите в учителя, особенно истории и биологии. Есть версия, что в ближайшие лет 15 на обычном уроке легко будет схлопотать «двушечку».
https://www.facebook.com/localsclubproject/photos/a.340185416875850/1015014306059621/ Источник
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24.01.2022 17:46 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27889021.html Так і запишемо: нормального життя в рашці немає

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24.01.2022 17:46 Відповісти
хтось очі накосо перетягнув - під майбутню публіку підробляється?
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24.01.2022 17:49 Відповісти
"Глаз узкий -- значит русский"
(с) народное
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24.01.2022 17:50 Відповісти
Яке страшило стало - на кацапку смахивает... Карл, слышишь, а слабо повалийше к шлеперу сгонять в Ростов. ведь такие неразлей вода были... Тупая курица сама выбрала себе будущее... ща скулит на судьбу... ЖЕСТЬ.
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24.01.2022 17:54 Відповісти
Что это за буряты
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24.01.2022 17:59 Відповісти
є ще куди прагнути

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24.01.2022 18:25 Відповісти
А, ЧТО ЭТО ЗА ДВЕ МРАЗИ НА ФОТО?
Просто Тая из парашного сарая?
И муж Таи живущей в парашном сарае?
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24.01.2022 18:41 Відповісти
Яке ж воно потворне...
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24.01.2022 20:33 Відповісти
я так розумію евакуація посольств це називається поставили на місце... ***** злякався не на жарт
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24.01.2022 17:55 Відповісти
Да, его как бы провоцируют на атаку, чтобы ввести санкции. Чтоб не зря.
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24.01.2022 18:02 Відповісти
Если Украина выживет, то будет процветать, как Израиль, в условиях давления со всех сторон, а ЛНР-ДНР, как Сектор Газа)
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24.01.2022 18:01 Відповісти
Зеленский не взял это в 95-й квартал? Чего он такой возбужденный?
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24.01.2022 18:05 Відповісти
ВВС России и Сирии впервые провели совместное патрулирование, в том числе, границы Израиля



Как сообщает агентство https://ria.ru/20220124/patrulirovanie-1769192227.html РИА Новости , российские и сирийские ВВС впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства Сирии. Россияне были представлены самолетами Су-34, Су-35 и А-50, а сирийцы - МиГ-23 и МиГ-29.

Россияне отрабатывали удары по наземным целям, а сирийцы - прикрытие этих действий с воздуха и обеспечение контроля над воздушным пространством. Были проведены учебные пуски ракет по воздушным и наземным целям.

Авиационная группа пролетела вдоль границ Израиля и Иордании, а затем через долину Евфрата направилась к северным районам Сирии. Сообщается, что подобные патрулирования должны стать регулярными.





Патрулирование привлекло внимание и в Израиле. https://www.ynet.co.il/news/article/rjiko12tf Ynet особо отметил тот факт, что Россия задействовала новейшие самолеты из своего арсенала и самолет дальнего локационного обнаружения. Сайт подчеркивает, что именно российское вмешательство изменило ситуацию в Сирии в пользу режима Асада.
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24.01.2022 18:10 Відповісти
Израильские едреные ракеты кроют всю Европу. Кацапы долетаются. Кста, их около 700 - кацапам мало не покажется зы... 700 было в 2011 г, ща больше.
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24.01.2022 18:19 Відповісти
Ви Ізраїль не бачили, тому таку маячню несете, він за лічені години проїжджається за кілька годин, від одного кордону до протилежного. Бо він в середньому по площі, як одна область України. Грузія в три рази більше за Ізраїль. Це абсурд на такій території натикати стільки ракет, у них в сотню раз менше ворожих країн в світі, а воювати з великими по розмірах ядерними державами у них в планах немає. У них було приблизно сто ракет, і десь так залишилось, і це в рази більш ніж треба, тільки оновлювати носії, заряди, обслуговувати, та охороняти від диверсій. В СРСР була менша концентрація на квадратний кілометр, а у нього ворогом був весь майже весь світ.
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24.01.2022 18:50 Відповісти
"Проєкт "Без цензури": Як Захід поставив на місце Путіна і Росію."

_Правдивый ответ - никак не поставил.
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24.01.2022 18:14 Відповісти
ГДЕ В ДАРКНЕТЕ НЕ ОФИЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА ГОЛОВУ ПУТИНА !?)
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26.01.2022 01:34 Відповісти
 
 