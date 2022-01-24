Проєкт "Без цензури": Як Захід поставив на місце Путіна і Росію. ВIДЕО

Росія й далі тримає напругу навколо України, проте міжнародна ситуація стає все більш неприємною для Кремля.

Як Захід ставить на місце Путіна і Росію - розкладає по поличках Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Тим часом США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.

Командувач операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю The Sunday Times, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. У цей день в Китаї закінчуються зимові Олімпійські ігри і завершуються російсько-білоруські навчання на кордоні України.

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