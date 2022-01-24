Проєкт "Без цензури": Як Захід поставив на місце Путіна і Росію. ВIДЕО
Росія й далі тримає напругу навколо України, проте міжнародна ситуація стає все більш неприємною для Кремля.
Як Захід ставить на місце Путіна і Росію - розкладає по поличках Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Тим часом США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.
Командувач операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив в інтерв'ю The Sunday Times, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. У цей день в Китаї закінчуються зимові Олімпійські ігри і завершуються російсько-білоруські навчання на кордоні України.
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https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a98403c
а поряд кружляє американський дрон-розвідник
FORTE12
https://twitter.com/i/status/1485566703601922050
трохи напружує тільки відсутність поставок Стінгеров та евакуація посольств
Мы живём в период, когда по новостям сложно определить - в Средневековье мы или в 1937 году.
Ученик написал донос на учительницу биологии, которая сказала, что Бога нет. Мальчик считает, что «она наговорила на статью 148 УК РФ» (оскорбление чувств верующих»), поскольку о религии в школе лучше не разговаривать. К делу подключились представители РПЦ, которые считают, что рассказ на уроке биологии о происхождении человека - это пропаганда атеизма, а, согласно закону «Об образовании», пропаганде в школе не место.
Местные власти намерены провести воспитательную беседу не только с самой провинившейся учительницей биологии, но и с другими учителями. В общем, если вы абитуриент и выбираете, куда вам поступать - точно не идите в учителя, особенно истории и биологии. Есть версия, что в ближайшие лет 15 на обычном уроке легко будет схлопотать «двушечку».
https://www.facebook.com/localsclubproject/photos/a.340185416875850/1015014306059621/ Источник
(с) народное
Просто Тая из парашного сарая?
И муж Таи живущей в парашном сарае?
Как сообщает агентство https://ria.ru/20220124/patrulirovanie-1769192227.html РИА Новости , российские и сирийские ВВС впервые провели совместное патрулирование воздушного пространства Сирии. Россияне были представлены самолетами Су-34, Су-35 и А-50, а сирийцы - МиГ-23 и МиГ-29.
Россияне отрабатывали удары по наземным целям, а сирийцы - прикрытие этих действий с воздуха и обеспечение контроля над воздушным пространством. Были проведены учебные пуски ракет по воздушным и наземным целям.
Авиационная группа пролетела вдоль границ Израиля и Иордании, а затем через долину Евфрата направилась к северным районам Сирии. Сообщается, что подобные патрулирования должны стать регулярными.
Патрулирование привлекло внимание и в Израиле. https://www.ynet.co.il/news/article/rjiko12tf Ynet особо отметил тот факт, что Россия задействовала новейшие самолеты из своего арсенала и самолет дальнего локационного обнаружения. Сайт подчеркивает, что именно российское вмешательство изменило ситуацию в Сирии в пользу режима Асада.
_Правдивый ответ - никак не поставил.