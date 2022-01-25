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Будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів буде відкинуто, - Кулеба. ВIДЕО

Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

" Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті. Я можу абсолютно чітко про це заявити, і партнери про це знають. Станом на зараз, немає індикаторів, що такі домовленості були ухвалені", - підкреслив Кулеба.

Міністр розповів, що Україна контактує з партнерами до та одразу після переговорів з Росією.

"Процес побудований таким чином, що ми говоримо з партнерами до їхніх розмов з росіянами та після одразу. Я говорив з Блінкеном до зустрічі у Женеві з Лавровим. Він одразу зателефонував мені після цієї зустрічі".

Кулеба повідомив, що російські дипломати не хочуть говорити з Україною:

"Є така специфіка у російській дипломатії: не хочуть вони говорити з Україною. Путін, попри всі спроби президента Зеленського сісти за стіл переговорів, відкидає цей формат наразі. Попри всі спроби моїх німецьких та французьких колег, мої сигнали, Лавров уникає різні формати. Не знаю, бояться, не поважають, соромляться в очі подивитися – це інше питання. Але така реальність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми вітаємо будь-яке посередництво. Нас влаштує будь-який формат щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, - Кулеба

Очільник МЗС розповів, що з огляду на поведінку РФ у МЗС побудували з партнерами "мережеву дипломатію".

"Усвідомлюючи цю реальність, ми побудували мережеву дипломатію. Коли кожен робить те, що може, у відносинах з Росією, але координує з нами до контакту з РФ та після свою позицію. Я не можу надавати 100% гарантій, але можу чітко зафіксувати: наразі щодо ніяких домовленостей щодо України за її спиною немає. Якщо щось таке з’явиться, воно буде Києвом чітко відкинуто", - повідомив Кулеба.

Автор: 

росія (65829) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+4
Andrei Piontkovsky



26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 05:17
+3
Путін роздав 500 тис раша-паспортів. Під яким пунктом Мінська йшла ця роздача? Дипломати, хеллоу!
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25.01.2022 02:01
+3
Дві новини (жодна, наче, поки офіційно не підтверджена)
1) Україна пішла на умови підаросії для відновлення "нормандських" перемовин.
2) В середу франція може організувати перемовини між Україною та підаросією.
Д`єрмак в "Свободі слова" ив, що відкликання має якесь відношення до мокшанських вимог, і підтвердив, що в середу зустрінуться.
Зараз здадуть країну, а потім вийдуть до "електорату", скажуть: "вот, мьі предатвратілі вайну, но нам нада бьіть с расієй", а "електорат" ЗЕторчка буде радий. Так, ЗЕх.єсоси?
Так д`єрмак повинен підписати капітуляцію...

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25.01.2022 06:11
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ЗЕшобла всё присланное оружие запрёт по складах и поставит охрану, чтоб никому не досталось и радостно сдадуться *****
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25.01.2022 08:37 Відповісти
«Є така специфіка у російській дипломатії: не хочуть вони говорити з Україною. Джерело: »
БОЯТЬСЯ ЩО ЇМ МОРДУ НАБЬЮТ І ЦЕ ВІЙДЕ В СВІТОВУ ІСТОРІЮ 😀😀
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25.01.2022 01:59 Відповісти
Путін роздав 500 тис раша-паспортів. Під яким пунктом Мінська йшла ця роздача? Дипломати, хеллоу!
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25.01.2022 02:01 Відповісти
безпосередньо перед війною тодішній НКІД Молотов, поскільки був апологетом та підписантом Пакта відмовлявся зустрічатись як нарком з дипломатами, крім німця. Кріпс, посол бритів місяць чекав, щоб передати лист Черчіля. Це вже потім Черчіль писав безпосередньо Сталіну саме через таке хамство. Ну прямо анекдот трапився, коли 22 червня 1941 року, посол США прибув у НКІД, потрапив на прийом до першого зама Вишинського (того самого) за розясненнями щодо війни, а у відповідь чисто в стилі раддипломатії почув, все прочитаєте завтра в газетах. Але коли запахло жареним у серпні-вересні, почали волати-негайно давайте зброю, ви зобовязані нас підтримувати. так що хамство -це основна натура рузге-народу. А Коняру хамству вчив безпосередньо Козирев, батько якого був помічником у Молотова. А комічний епізод трапився, коли Молотов написав листа Черчілю по хамські це була і не нота, а лист з якимись претензіями. Черчілю його особисто вручав посол, А Черчіль, прочитав лист взяв і повернув послу, відмовившись його приймати через хамство. Посол просто клянчив прийняти лист. Чепрчільпотім написав Сталіну де описав поведінку Молотова, після того Молдотолв затаїв образу на все життя.
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25.01.2022 03:23 Відповісти
Прокремлівський торчок Віслюк Оманський так і не згадав про обстріл Маріуполя
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25.01.2022 04:12 Відповісти
Andrei Piontkovsky



26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
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25.01.2022 05:17 Відповісти
Дві новини (жодна, наче, поки офіційно не підтверджена)
1) Україна пішла на умови підаросії для відновлення "нормандських" перемовин.
2) В середу франція може організувати перемовини між Україною та підаросією.
Д`єрмак в "Свободі слова" ив, що відкликання має якесь відношення до мокшанських вимог, і підтвердив, що в середу зустрінуться.
Зараз здадуть країну, а потім вийдуть до "електорату", скажуть: "вот, мьі предатвратілі вайну, но нам нада бьіть с расієй", а "електорат" ЗЕторчка буде радий. Так, ЗЕх.єсоси?
Так д`єрмак повинен підписати капітуляцію...

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25.01.2022 06:11 Відповісти
Да конечно. Жабоеды,сосисочники,кокошникомордые и дерьмак договорятся...до ж@пы для Украины.
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25.01.2022 08:55 Відповісти
В ОРДЛО почти все "рюсскатрындящее насэлэние" получили Путлерские ксивы... и этот Концлпгерь Путлера хотят вернуть в Украину...Удивительные депилы...Совок он и Африке Дурдом моцкальский...
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25.01.2022 08:56 Відповісти
Только вот вопрос какие у Кулебы интересы?Повидимому народ Украины никогда не услышит как и полные договора Украины в Минске так и полные договора из МВФ.
Нам власть показывает только урывки этих соглашений,да и то перекрученые, выгодные нашей власти а остальное для украинцев ТАБУ.
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25.01.2022 09:30 Відповісти
"Если будут какие-либо договоренности по Украине за счет украинских интересов, эти договоренности будут отвергнуты. Я могу абсолютно четко об этом заявить, и партнеры об этом знают. По состоянию на данный момент нет индикаторов, что такие договоренности были приняты"
.....
По состоянию на данный момент имеется полно индикаторов, что такие договоренности были приняты. Беда партнеров Москва/Вашингтон в том, что Киев не хочет выполнять их хотелки. Сам факт того, что Блинкен носится по маршруту Киев-лавров -Киев, говорит о том, что он сообщает в Киев как гонец идеи Лаврова. Но безуспешно
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25.01.2022 11:56 Відповісти
 
 