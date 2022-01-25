Будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів буде відкинуто, - Кулеба. ВIДЕО
Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті.
Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
" Якщо будуть будь-які домовленості щодо України за рахунок українських інтересів, ці домовленості будуть відкинуті. Я можу абсолютно чітко про це заявити, і партнери про це знають. Станом на зараз, немає індикаторів, що такі домовленості були ухвалені", - підкреслив Кулеба.
Міністр розповів, що Україна контактує з партнерами до та одразу після переговорів з Росією.
"Процес побудований таким чином, що ми говоримо з партнерами до їхніх розмов з росіянами та після одразу. Я говорив з Блінкеном до зустрічі у Женеві з Лавровим. Він одразу зателефонував мені після цієї зустрічі".
Кулеба повідомив, що російські дипломати не хочуть говорити з Україною:
"Є така специфіка у російській дипломатії: не хочуть вони говорити з Україною. Путін, попри всі спроби президента Зеленського сісти за стіл переговорів, відкидає цей формат наразі. Попри всі спроби моїх німецьких та французьких колег, мої сигнали, Лавров уникає різні формати. Не знаю, бояться, не поважають, соромляться в очі подивитися – це інше питання. Але така реальність".
Очільник МЗС розповів, що з огляду на поведінку РФ у МЗС побудували з партнерами "мережеву дипломатію".
"Усвідомлюючи цю реальність, ми побудували мережеву дипломатію. Коли кожен робить те, що може, у відносинах з Росією, але координує з нами до контакту з РФ та після свою позицію. Я не можу надавати 100% гарантій, але можу чітко зафіксувати: наразі щодо ніяких домовленостей щодо України за її спиною немає. Якщо щось таке з’явиться, воно буде Києвом чітко відкинуто", - повідомив Кулеба.
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БОЯТЬСЯ ЩО ЇМ МОРДУ НАБЬЮТ І ЦЕ ВІЙДЕ В СВІТОВУ ІСТОРІЮ 😀😀
26.01. Ермак везёт Козаку на утверждение свои 10 шагов к миру, в которых он уже сдал все. Там Штайнмайер, Особый статус, выборы в ОРДЛО.
Это намного хуже, чем даже их последний протокол в марте 20-го.
1) Україна пішла на умови підаросії для відновлення "нормандських" перемовин.
2) В середу франція може організувати перемовини між Україною та підаросією.
Д`єрмак в "Свободі слова" ив, що відкликання має якесь відношення до мокшанських вимог, і підтвердив, що в середу зустрінуться.
Зараз здадуть країну, а потім вийдуть до "електорату", скажуть: "вот, мьі предатвратілі вайну, но нам нада бьіть с расієй", а "електорат" ЗЕторчка буде радий. Так, ЗЕх.єсоси?
Так д`єрмак повинен підписати капітуляцію...
Нам власть показывает только урывки этих соглашений,да и то перекрученые, выгодные нашей власти а остальное для украинцев ТАБУ.
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По состоянию на данный момент имеется полно индикаторов, что такие договоренности были приняты. Беда партнеров Москва/Вашингтон в том, что Киев не хочет выполнять их хотелки. Сам факт того, что Блинкен носится по маршруту Киев-лавров -Киев, говорит о том, что он сообщает в Киев как гонец идеи Лаврова. Но безуспешно