На Закарпатті збудують п'ятий перевал - нову дорогу до Львівської області, - ОДА. ВIДЕО

У Закарпатській області почали підготовку до будівництва нової дороги Верхній Студений - Львівська область.

Про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

Орієнтовна вартість проєкту становить близько 500 млн гривень.

"Будівництво п’ятого перевалу реалізовують у межах інфраструктурного проєкту Мале карпатське коло, включеного у програму президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", - розповів Білецький.

Нова дорога протяжністю 4,2 км буде прокладена від популярного гірськолижного села Верхній Студений до межі Закарпатської та Львівської областей.

Для підготовки вже провели геодезичну зйомку, затвердили детальні плани території та кадастрові номери, інформує ОДА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що на Закарпатті за програмою "Велике будівництво" планують збудувати новий аеропорт.

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