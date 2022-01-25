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На Закарпатті збудують п'ятий перевал - нову дорогу до Львівської області, - ОДА. ВIДЕО

У Закарпатській області почали підготовку до будівництва нової дороги Верхній Студений - Львівська область.

Про це повідомляє перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

Орієнтовна вартість проєкту становить близько 500 млн гривень.

"Будівництво п’ятого перевалу реалізовують у межах інфраструктурного проєкту Мале карпатське коло, включеного у програму президента Володимира Зеленського "Велике будівництво", - розповів Білецький.

Нова дорога протяжністю 4,2 км буде прокладена від популярного гірськолижного села Верхній Студений до межі Закарпатської та Львівської областей.

Для підготовки вже провели геодезичну зйомку, затвердили детальні плани території та кадастрові номери, інформує ОДА.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що на Закарпатті за програмою "Велике будівництво" планують збудувати новий аеропорт.

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Автор: 

дороги (3071) Велике будівництво (741) Закарпатська область (2070)


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Топ коментарі
+11
Может дать деньги на ПВО более октуально ?
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25.01.2022 09:53
+11
Идиот - армией займись. Враг у ворот.
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25.01.2022 09:54
+9
Да вы хоть одну дорогу из тех, что есть до ума доведите.
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25.01.2022 09:45
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Да вы хоть одну дорогу из тех, что есть до ума доведите.
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25.01.2022 09:45 Відповісти
вот пруха у нелоха
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25.01.2022 09:51 Відповісти
Может дать деньги на ПВО более октуально ?
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25.01.2022 09:53 Відповісти
вивсєврєти. Це все фейки, готуйтесь до Шашликофф, а Харьков до окупации.
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25.01.2022 09:57 Відповісти
Идиот - армией займись. Враг у ворот.
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25.01.2022 09:54 Відповісти
Карпатські перевали - природний бар'єр на шляху вторгнення орди. Були, є і будуть. І лише повний ідіот, або повний зрадник може до двох діючих - Верецького і Ужоцького додавати третій, щоб ускладнити оборону і полегшити орді шлях на Захід. Не розумію, кому і навіщо потрібен ще один шлях? Хіба що для руху великої маси людей і техніки. Ну і для розпил бабла. Тут треба ще розуміти, що у нинішній ситуації ніяких іноземних інвестицій не буде. І бабло буде виключно з кишень наріду.
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25.01.2022 10:06 Відповісти
Є три перевали, через які проходять автомобільні шляхи із Закарпаття до Прикарпаття - Ужоцький, Верецький і Ясінянський і три залізничні Ужоцький і Ясінянський і найбільш великий Скотарчанський.. Цього цілком достатньо.
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25.01.2022 10:25 Відповісти
Є ще і Яблунецький. Але тут пише про Львівську і Закарпатська область. А між цими областями є два - Ужоцький і Верецький.
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25.01.2022 11:15 Відповісти
Лечись срочно
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25.01.2022 11:07 Відповісти
Ви лікар? Думаю, що ні. Просто бот.
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25.01.2022 11:17 Відповісти
Про розпил бабла частково правда. В Карпатах є інші важливі транзитні дороги, що не відповідають навантаженню. Але у вас в голові бойові маневри 3-ї світової...
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25.01.2022 11:38 Відповісти
То про кацапську загрозу - то все брехня? 😲 Розходимося? 😳
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25.01.2022 11:58 Відповісти
В Карпатах більше загрози від місцевих рагулів, що річки сприймають за мусоропровід та рубають ліс. Було б справедливо звертати увагу на реальну ситуацію та загрози. Завдяки конченим маніпуляторам я вже другий день дитину євакуюю з дитсадка, їх виводять на мороз, тому що комусь десь потрібно створити інфошум загрози саме зараз. І мене вже дістали ці маніпуляції різних хукачів своєї вигоди.
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25.01.2022 12:31 Відповісти
То рагулі з Карпат "мінують"? 😲
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25.01.2022 12:42 Відповісти
Рагулі дописують про велику масу ворожої техніки в новині про Карпатські дороги
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25.01.2022 12:57 Відповісти
Не думав, що у розвідці, як українській, так і наших партнерів є рагулі. 🤔 Хоча для того, хто оточений рагулями, ці рагулі здаються повсюди.
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25.01.2022 13:16 Відповісти
Де була їх розвідка в 2014? Навіщо робити новини з євакуацій посольств з мирного Києва? Навіщо ти пишеш про атаку орди через Карпати? Не дивно що терористи вибрали массові евакуації дитячих закладів, це вже просто тролінг з іншої сторони, продовження істерії та тупого маніпулювання. Невже це нормально?
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25.01.2022 13:35 Відповісти
Наверное это будут делать после войны?
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25.01.2022 10:27 Відповісти
Пздц. 4.2 км за 500 млн. Це 4 млн 250 тисяч доларів за км...!!!!!
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25.01.2022 10:30 Відповісти
и это маленькая цена, посравнивай с ценами на стройку дорог. Там тратится огромное количество топлива, материалов, технологий, трудодней, проверок, сертификаций. Вроде бы самое дороге - топливо, ибо грузовики очень тяжёлые, а надо огромное количество материала.
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25.01.2022 14:18 Відповісти
Що ти мелеш упороте в зе!!!
Згідний з трутньоднями, провірками та так званими "сертифікаціями" до першого сходу снігу! Буде там 1 асфальтоукладач, 2 катка, 1 грейдер, 3 самоскиди і 10 фахівців з лопатами!
А ось все інше називається відкат, від слова крадіжка, а не від слова каток!
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25.01.2022 15:50 Відповісти
... Фінляндія кінець 30-х 20-го століття. Фельдмаршал Маннергейм замість того, щоб зміцнювати лінію оборони (згодом буде названа "Лінія Маннергейма") перед майбутнім нападом есесер вирішив будувати дороги по всій Фінляндії. "Навіщо? Щоб російські танки захопили швидше і з комфортом нашу країну?" - запитали б фіни.
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25.01.2022 10:46 Відповісти
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25.01.2022 14:21 Відповісти
Интересно каким чудом до сих пор не отремонтировали всю дорогу с Мукачево до погранперехода Берегово. Это надо было особенно стараться последние 3 года. Оказалось проще 5й перевал построить.
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25.01.2022 11:06 Відповісти
Что??? Не куда бабло девать ?? или появились лишние?? Большое крадивныцтво зеленского и его банды продолжается!!Чувствуют суки . что скоро им прийдёт ******!!!
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25.01.2022 14:10 Відповісти
ПУТИН СЦЫТ В КОЛГОТЫ !)
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26.01.2022 01:25 Відповісти
 
 