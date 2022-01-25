Інструктаж сержанта ЗСУ Савельєва стосовно кулемета Дегтярьова потрапив в головні російські новини. ВIДЕО
Навчання загонів української територіальної оборони видається російськими пропагандистами, як підготовка до наступу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема про це йдеться в сюжеті головних російських новин на телеканалі Росія 24.
В сюжеті йдеться про те, що загони тероборони проводять навчання в міських парках.
У дусі російської пропаганди зазначається, що Україна планує створити 25 таких бригад та розвернути їх у містах по всій країні.
Зазначається, що одному із загонів, який "непогано екіпірований", дістались кулемети Дегтярьова зразка 1927 року.
Фрагментом сюжету став і інструктаж ветерана війни, сержанта ЗСУ Івана Савельєва з правил користування кулеметом Дегтярьова для бійців тероборони пристоличних Броварів.
"Ось він має бути затягнутий так, щоб у вас гільзочка ось ця, щоб вона дійшла до віконечка, розумієте!" - зазначає Савельєв.
Крім того, у явно саркастичній манері згадується інструкція з користування американськими ПЗРК Stinger, яка "уже перекладена на мову та з'явилася в інтернеті".
Зазначається, що ці ПЗРК до України поставляє Литва.
Є також фрагмент з інструктажем американського військового.
"Перенаправляємо догори і цю передню мушку ми зміщуємо в середину каноє", - зазначає він.
Наостанок пропагандисти РФ обурилися тим, що "США, накачують українців зброєю і цим всиляють в українське керівництво впевненість у власних силах".
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«Эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки», - сказано в сообщении.
После разгрузки они на штатной технике переместятся в заданные районы, где оборудуют командные пункты, полевые лагеря и парки боевых машин, уточнили в ведомстве.
RRR1557
https://www.flightradar24.com/RRR1557/2a9a8cef
https://www.flightradar24.com/RRR7207/2a9a82b8
Ось, готуються зустрічати, як і положено - з подаруночками!
Бо "Нехай щастить!".
В спам, мразото!
В спам!
Что готовят сейчас хрен его знает...наверное из этилена я так понял
как бы, при Порохе Беларусь поставляла в Украину горючее, огрызаясь при этом на упреки пацаков, да и на границе с Беларусью было поспокойнее. а вот при преЗЕденте лука лег под пацаков и, как результат, ВСУ обеспечено горючим на 17% и лука грозит Украине наступлением.
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
- Душманам па яйцам, товсь, Пли!
Наверное накачивал на войну с мусульманами.