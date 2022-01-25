Інструктаж сержанта ЗСУ Савельєва стосовно кулемета Дегтярьова потрапив в головні російські новини. ВIДЕО

Навчання загонів української територіальної оборони видається російськими пропагандистами, як підготовка до наступу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема про це йдеться в сюжеті головних російських новин на телеканалі Росія 24.

В сюжеті йдеться про те, що загони тероборони проводять навчання в міських парках.

У дусі російської пропаганди зазначається, що Україна планує створити 25 таких бригад та розвернути їх у містах по всій країні.

Зазначається, що одному із загонів, який "непогано екіпірований", дістались кулемети Дегтярьова зразка 1927 року.

Фрагментом сюжету став і інструктаж ветерана війни, сержанта ЗСУ Івана Савельєва з правил користування кулеметом Дегтярьова для бійців тероборони пристоличних Броварів.

"Ось він має бути затягнутий так, щоб у вас гільзочка ось ця, щоб вона дійшла до віконечка, розумієте!" - зазначає Савельєв.

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Крім того, у явно саркастичній манері згадується інструкція з користування американськими ПЗРК Stinger, яка "уже перекладена на мову та з'явилася в інтернеті".

Зазначається, що ці ПЗРК до України поставляє Литва.

Є також фрагмент з інструктажем американського військового.

"Перенаправляємо догори і цю передню мушку ми зміщуємо в середину каноє", - зазначає він.

Наостанок пропагандисти РФ обурилися тим, що "США, накачують українців зброєю і цим всиляють в українське керівництво впевненість у власних силах".