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Сьогодні Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від США, - Резніков. ВIДЕО

Сьогодні, 25 січня, Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від Сполучених Штатів Америки.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наші партнери збільшують кількість військової допомоги. І сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду Сполучених Штатів у межах цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 млн американських доларів, і сьогодні у нас буде вже третій літак із цією військовою допомогою", - сказав Резніков.

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Нагадаємо, 22 січня та 23 січня Сполучені Штати Америки поставили в Україну ПТРК Javelin, реактивні термобаричні гранатомети (вогнемети) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та бункерів та  ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) або SMAW-D.

НАТО (6509) зброя (7512) США (23303) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+15
С немцами надо отношения порвать с формулировкой "по моральным и этическим соображениям". И не стоит бояться. Какой толк поддерживать отношения с пособниками оккупантов? К нам талибы лучше относятся, чем немцы. И опозорим немцев на весь мир. Хотя, их не опозоришь - шлюха стоит на панели и не стесняется. С.ки продажные эти немцы.
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25.01.2022 12:20
+10
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25.01.2022 12:13
+9
Ёпта! Да у нас тут свой счетовод нарисовался!
Тогда посчитай нам, сколько и чего можно купить за спижженные каломойским бабки из Привата, ага. И вообще за его состояние. Заодно посчитай, сколько намыто бабла на Вэлыкой крадивныцтве и сколько это в Джавелинах. А суммы, спижженные шмарклей из ковидного фонда - это сколько в кислородных концентраторах? А в человеческих, *****, жизнях?!
Мне продолжать задавать вопросы или ты на этих угомонишься?
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25.01.2022 13:06
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Джавеліни чи Стрінгери? Вот в чом вопрос...
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25.01.2022 11:58 Відповісти
нє-скоріше свінгери у стрінгерах...
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25.01.2022 12:21 Відповісти
Зєлєнській напевно вже на аеродромі з нетерпінням чекає ))))
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25.01.2022 12:03 Відповісти
То робо-няня для верховного !!! головнокомандуючого щоб не робив дурниць ))))
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25.01.2022 12:17 Відповісти
это вряд ли - закинулся уже
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25.01.2022 12:18 Відповісти
Не. У него сегодня днюха. Шашлыки и водка. Некогда ему.
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25.01.2022 12:33 Відповісти
першинги и пэтриоты дайте
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25.01.2022 12:03 Відповісти
дайте... покупай. Не книгии зельоные тарифы с ваучерами на концерты покупай а оружие покупай
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25.01.2022 12:11 Відповісти
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25.01.2022 12:13 Відповісти
С немцами надо отношения порвать с формулировкой "по моральным и этическим соображениям". И не стоит бояться. Какой толк поддерживать отношения с пособниками оккупантов? К нам талибы лучше относятся, чем немцы. И опозорим немцев на весь мир. Хотя, их не опозоришь - шлюха стоит на панели и не стесняется. С.ки продажные эти немцы.
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25.01.2022 12:20 Відповісти
Це все добре. Але недостатньо...
Ми ж не таліби якісь. Нашій армії потрібні танки, артилерія, ПВО, тощо.
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25.01.2022 12:06 Відповісти
такого не дадут
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25.01.2022 12:12 Відповісти
Средства ПВО пообещали, вчера выступал сектретарь Пентагона.
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25.01.2022 13:23 Відповісти
Даже из-за океана заволновались. А у нас народ и власть гуляет и не верит в нападение
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25.01.2022 12:06 Відповісти
У вас - это где?
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25.01.2022 12:16 Відповісти
если бы те самолеты летали ежечасно.... шансов в кацапии не было бы.
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25.01.2022 12:08 Відповісти
Ты курнуло, или с абортария такой грамотЮй?
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25.01.2022 12:24 Відповісти
кацапским мясом... можешь и ты заказать. какую часть кацапятины любишь? окорок или печенки с требухами?
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25.01.2022 13:06 Відповісти
Неофіційні джерела підтвердили, що в разі нападу РФ на Україну на нашому боці воюватимуть приватні військові компанії західного світу та добровольці-ветерани.
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25.01.2022 12:12 Відповісти
И как с ними взамодействовать?
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25.01.2022 12:58 Відповісти
Як і раніше. Досвід вже є.
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25.01.2022 13:09 Відповісти
Под чьим командованием? Опыт миротворческих не в счет. Не несите бред!
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25.01.2022 13:17 Відповісти
Сразу на передовую везите. А то запах из-за поребрика нехороший идёт. Где-то мокши совсем рядом от границы в лопухах залегли.
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25.01.2022 12:14 Відповісти
Дуже добре, що українське військо ЩОДНЯ стає сильнішим.
Між іншим, є вже і "Стінгери". Про це відомо з закордонних відкритих джерел. Звичайно закордонних наших, натівських.
Цікаво, як націонал-соєва мразота зв'язує це зі "зрадою" Зеленського, чи того ж Єрмака? Мабуть, це Пеця-мільярдер просив п'ять років - не давали, а тепер дали.
Слава Україні та її союзникам. Ганьба лакеям олігарха!
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25.01.2022 12:15 Відповісти
А ты тот еще хохмач! Пытаешься под клоуна своего косить? Получается, да. Так же тупо,бездарно и несмешно.
Так вот я тебе как самый лакейский лакей самого олигархического олигарха отвечу: пока Петро гасав Европою, як сирый долыною и договаривался о реальной помощи, твое ничтожество по струнке перед международным преступником каломойским в Буковеле вышагивало. И хорошо, что так, а то ведь с твоим стрючком зеленым в европах и говорить не станут. Тупо за рояль без штанов поставят. На большее оно, увы, не годится.
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25.01.2022 12:46 Відповісти
Бабло порошка еквівалентне

- СТА П'ЯТДЕСЯТИ ТИСЯЧАМ протитанкових ракет MBT LAW;
- ТИСЯЧІ П'ЯТИСТАМ танків Т-64БМ БУЛАТ;
- СОРОКА П'ЯТИ літакам F-16D Block 52 Falcon.

Тому коли ВОНО щось просило чи просить - то порядний світ зневажливо морщився.
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25.01.2022 12:59 Відповісти
Ёпта! Да у нас тут свой счетовод нарисовался!
Тогда посчитай нам, сколько и чего можно купить за спижженные каломойским бабки из Привата, ага. И вообще за его состояние. Заодно посчитай, сколько намыто бабла на Вэлыкой крадивныцтве и сколько это в Джавелинах. А суммы, спижженные шмарклей из ковидного фонда - это сколько в кислородных концентраторах? А в человеческих, *****, жизнях?!
Мне продолжать задавать вопросы или ты на этих угомонишься?
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25.01.2022 13:06 Відповісти
Конечно же, у олигархов в кармане всё украинское вооружение, экономика, армия, прогресс, и т.д.
Но вопрос в другом - расскажи, какие государственные должности занимали олигархи Коломойский, Пинчук, Ахметов и т.д., например, с 2000 по 2013 годы, то-есть, были ли они, как Порошенко - чиновниками, которые обязаны думать не о своём бабле, а о силе, авторитете и экономике государства?
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25.01.2022 13:18 Відповісти
Вот когда твоя шмаркля победит ВСЕХ олигархов, а не одного из них из чувства мести, вот тогда и поговорим. А до тех пор, сопли зеленые, шагом марш жопу Игорьвалеричу лизать, во главе со шмарклей.
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25.01.2022 13:25 Відповісти
А не надо и побеждать. Вон токаев ввел налог на миллионеров. Почему у нас по хорошему не ввести военный налог на 20 известных семей, согласно военного времени ? Почему ни одна делегатовская сволочь не даст предложения? Мы ж их выбирали.
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25.01.2022 13:50 Відповісти
Да потому что не мы их выбирали, а те самые 20 семей их туда привели, посадили и руководят. Вот когда эти семьи будут лишены такой возможности, вот тогда и начнет расти Украина и ее экономика. Ну, и наше с тобой благосостояние. И в НАТО с ЕСами нас возьмут автоматически.
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25.01.2022 13:58 Відповісти
Схоже Україна перетворюється на "Воронью слободку" з "Дванадцяти стільців" Ільфа...
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25.01.2022 12:28 Відповісти
"Чому війна досі не закінчилася? Ось такий ви головнокомандувач", - закидав Володимир Зеленський Петру Порошенку під час дебатів на "Олімпійському" 19 квітня минулого року....
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25.01.2022 12:55 Відповісти
Непонятно. Вчера Резников говорит, что нет никаких возможностей у РФ для нападения и не нужно собирать "тревожный чемоданчик", а сегодня ждет очередной борт с оружием от США.
Так кого слушать Резников, вас или США?
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25.01.2022 14:05 Відповісти
Вся эта помощь - крохи от необходимого.
Спасиб канешна, но не обольщайтесь...
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25.01.2022 14:19 Відповісти
Зі світу по нитці - голому сорочка . Що краще як у 2014 - з іржавими патронами ?
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25.01.2022 19:12 Відповісти
Лучше, но маловато будет...
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25.01.2022 19:50 Відповісти
Ждуны..
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25.01.2022 15:37 Відповісти
God bless America!
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25.01.2022 17:20 Відповісти
Краще б цей маланець розповів що він зробив для оборони країни на своєму посадовому місці, а не про допомогу США до якої він майже немає ніякого відношення.
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25.01.2022 19:43 Відповісти
ЕЩЁ !!!
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25.01.2022 22:38 Відповісти
Чудово.
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25.01.2022 23:40 Відповісти
Альоёша , Ваня и прочие «братья» из России помните, в каждом прибывшем самолете с боеприпасами из Америки есть ваши 9 грамм свинца.
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26.01.2022 00:15 Відповісти
 
 