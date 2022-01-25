Сьогодні Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від США, - Резніков. ВIДЕО

Сьогодні, 25 січня, Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від Сполучених Штатів Америки.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

"Наші партнери збільшують кількість військової допомоги. І сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду Сполучених Штатів у межах цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 млн американських доларів, і сьогодні у нас буде вже третій літак із цією військовою допомогою", - сказав Резніков.

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Нагадаємо, 22 січня та 23 січня Сполучені Штати Америки поставили в Україну ПТРК Javelin, реактивні термобаричні гранатомети (вогнемети) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та бункерів та ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) або SMAW-D.