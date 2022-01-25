Сьогодні Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від США, - Резніков. ВIДЕО
Сьогодні, 25 січня, Україна очікує на прибуття третього літака із партією летального озброєння від Сполучених Штатів Америки.
Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав в інтерв’ю журналістам у Верховній Раді, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
"Наші партнери збільшують кількість військової допомоги. І сьогодні ми зустрічаємо третій літак від уряду Сполучених Штатів у межах цієї допомоги, яка вже проголосована і підписана на суму 200 млн американських доларів, і сьогодні у нас буде вже третій літак із цією військовою допомогою", - сказав Резніков.
Нагадаємо, 22 січня та 23 січня Сполучені Штати Америки поставили в Україну ПТРК Javelin, реактивні термобаричні гранатомети (вогнемети) M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), призначені для руйнування фортифікаційних укріплень та бункерів та ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM) або SMAW-D.
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Ми ж не таліби якісь. Нашій армії потрібні танки, артилерія, ПВО, тощо.
Між іншим, є вже і "Стінгери". Про це відомо з закордонних відкритих джерел. Звичайно закордонних наших, натівських.
Цікаво, як націонал-соєва мразота зв'язує це зі "зрадою" Зеленського, чи того ж Єрмака? Мабуть, це Пеця-мільярдер просив п'ять років - не давали, а тепер дали.
Слава Україні та її союзникам. Ганьба лакеям олігарха!
Так вот я тебе как самый лакейский лакей самого олигархического олигарха отвечу: пока Петро гасав Европою, як сирый долыною и договаривался о реальной помощи, твое ничтожество по струнке перед международным преступником каломойским в Буковеле вышагивало. И хорошо, что так, а то ведь с твоим стрючком зеленым в европах и говорить не станут. Тупо за рояль без штанов поставят. На большее оно, увы, не годится.
- СТА П'ЯТДЕСЯТИ ТИСЯЧАМ протитанкових ракет MBT LAW;
- ТИСЯЧІ П'ЯТИСТАМ танків Т-64БМ БУЛАТ;
- СОРОКА П'ЯТИ літакам F-16D Block 52 Falcon.
Тому коли ВОНО щось просило чи просить - то порядний світ зневажливо морщився.
Тогда посчитай нам, сколько и чего можно купить за спижженные каломойским бабки из Привата, ага. И вообще за его состояние. Заодно посчитай, сколько намыто бабла на Вэлыкой крадивныцтве и сколько это в Джавелинах. А суммы, спижженные шмарклей из ковидного фонда - это сколько в кислородных концентраторах? А в человеческих, *****, жизнях?!
Мне продолжать задавать вопросы или ты на этих угомонишься?
Но вопрос в другом - расскажи, какие государственные должности занимали олигархи Коломойский, Пинчук, Ахметов и т.д., например, с 2000 по 2013 годы, то-есть, были ли они, как Порошенко - чиновниками, которые обязаны думать не о своём бабле, а о силе, авторитете и экономике государства?
Так кого слушать Резников, вас или США?
Спасиб канешна, но не обольщайтесь...