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Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді: "Он дедушку убил! Долбо#б!". ВIДЕО

Нардеп Артем Дмитрук, який раніше входив до фракції "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп намагався потрапити на засідання, на якому ключовим питанням бувло відведення шести гектарів землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.

За допомоги групи підтримки Дмитрук потрапив у залу, де відбувалося засідання, і почав бігати по столах та ламати меблі. Унаслідок бійки травми різного ступеня тяжкості дістали кілька співробітників міськради та муніципальної безпеки.

Відео PavlovskyNews

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Автор: 

бійка (746) Одеса (5494) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+69
как не дебил - так слуга уродов
их туда в партию по умственному развитию отбирают?
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25.01.2022 11:58
+50
отличный будущий нардеп разумкова
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25.01.2022 12:03
+45
насрать на труханова
я про конкретного слугу уродов пишу
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25.01.2022 12:10
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как не дебил - так слуга уродов
их туда в партию по умственному развитию отбирают?
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25.01.2022 11:58 Відповісти
А вы зачем так пишете? Вы сомневаетесь, що Труханов землю дерибанит? Если бы этот Дмитрук пел в унисон с Трухановым, то он бы спокойно зашел в зал. Я не уверена, что Дмитрук урод. Все те, кто согласен с беспределом власти, у тех проблем нет.
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25.01.2022 12:07 Відповісти
насрать на труханова
я про конкретного слугу уродов пишу
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25.01.2022 12:10 Відповісти
Вся біда від таких конкретних серунів як ти...
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25.01.2022 12:25 Відповісти
серьезно? а я дурак думал что проблемы от зеленой власти дебилов и уродов. а оно во чего получается. ну ок
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25.01.2022 12:36 Відповісти
Я не поняла, в чем вы меня обвиняете?
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25.01.2022 14:19 Відповісти
тебя обвиняют в твоей тупости))))
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25.01.2022 14:27 Відповісти
в какой тупости, а по закону єто сделать нельзя, надо по столам бегать
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25.01.2022 17:42 Відповісти
законов в стране нет. точнее, есть, но - не для своих. потомоу приходится по столам и окопам бегать: по столам - нападать, по окопам - уклоняться, чтоб, когда наступит вреемя Ч, оставшись вживых, оборонять. Я никого не защищаю, но... - дедушку жаль, конечно. Но насмотревшись, как под прикрытием имени Патона разные "дедушки" раздерибанили лучшие земли НАНУ, то ой. Я лучше изучу вопрос. А труха... да там клейма негде ставить)
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25.01.2022 22:55 Відповісти
Так, сьогодні "слуги" відмовилися брати Харків і почали брати Одесу. ДБР вже порушило справу? Чи тут потрібно порушувати генпрокуроці, бо депутат? Чи це ж не Порошенко і справи не буде? А чому у бородатого слуги такий маленький хрестик? Чому Гундяй не видав побільший, міг би хоч відбиватися. І депутат від "слуг-малоросів" і мабуть від молоросії, бо розмовляв виключно на малоросійській.
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25.01.2022 14:11 Відповісти
Ось таких потрібно кидати проти кацапів, вони не жаліють не сил і здоров'я, захищаючи українську землю
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25.01.2022 12:16 Відповісти
Дмитрук ватан .Не дай бог его ставить на какую-нибeдь ответственную должность особенно в армии ведь все секреты кацам выдасть
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25.01.2022 12:28 Відповісти
То був сарказм
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25.01.2022 16:51 Відповісти
оно против пуйла так не будет )неужели ещё кто то не знает,что это за пропуйловское чмо...
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25.01.2022 12:33 Відповісти
єто битва жабы и гадюки
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25.01.2022 12:17 Відповісти
"битва" чи бі два?
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25.01.2022 17:30 Відповісти
Битвдла
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26.01.2022 08:20 Відповісти
Дмитрука ведет Аднан Киван ,такими трюками Дмитрук набивает себе рейтинг,что бы стать мером.
Труха вор,Дмитрук хочет занять его место.У нас за воровство в крупных размерах не сажают и даже не расследуют.Нашему дибилоидному электорату такие трюки -самое то.На следующих выборах мера Труха и Дмитрук в финале.
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25.01.2022 12:23 Відповісти
Спасибо, что объяснили, кто такой Дмитрук и что здесь, вероятно, просто шкурные интересы.
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25.01.2022 14:22 Відповісти
Неужели?)это пропуйловское чмо просто в мэры метит ,а такие ...наивные, как вы ,его готовы поддержать-вот оно то и сдаст Одессу кацапам первым делом...
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25.01.2022 12:36 Відповісти
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25.01.2022 12:47 Відповісти
этот ***** уже не раз засветился в земельных дерибанах)
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25.01.2022 13:20 Відповісти
Это порохоботы. Они и с Путриным сосаться будут и с радостью ему пол Украины подарят. Только бы зеленскому поднасрать
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25.01.2022 13:58 Відповісти
А какие у него проблемы?
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25.01.2022 15:39 Відповісти
ну по вибранiй тактицi складно розум побачити.
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25.01.2022 21:59 Відповісти
А другим хватает ума в тот зашквар не идти.
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25.01.2022 16:28 Відповісти
ну т.е. он дебилом стал после того как его выперли из слуг уродов? а до этого он был макиавели когда его спрашивали фамилию премьера за которого он только что проголосовал а оно мычало в ответ?
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25.01.2022 16:45 Відповісти
Чего делать?))) Телевизор смотреть?)))
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25.01.2022 20:29 Відповісти
Зебил он и в Одессе зебил.
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25.01.2022 11:58 Відповісти
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25.01.2022 12:05 Відповісти
А.. Этот ватный ублюдок и знатный долбоклюй) Ожидаемо. не оскудевает земля Украины конченными дебилами. Увы..
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25.01.2022 11:58 Відповісти
отличный будущий нардеп разумкова
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25.01.2022 12:03 Відповісти
Хоть бывший, хоть действующий. "Слуга народа" это диагноз
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25.01.2022 12:03 Відповісти
Сьцяна вата ділить між собою українську землю.
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25.01.2022 12:04 Відповісти
В "слуги народа" других и не берут...
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25.01.2022 12:04 Відповісти
когось з адекватних людей дивує поведінка зеленських?
то давайте згадаємо безпосередньо зеленське з його, вже христоматійним, "вийди звідси...", з його нескінченною бичкою.
давайте згадаємо тищенка з його юичкою у виборчій комісії та на митниці, де воно примушувало вибачатись перед румунами.
давайте згадаємо юзіка, "Укрексімбанк" та гогілашвілі...
є що згадати, правда ж?
вони не .бануті, як дехто може подумати, вони просто відчувають себе власниками країни.

що ж до зеленських прихильників - їм подобається.
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25.01.2022 12:04 Відповісти
Какие благородные рожи.
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25.01.2022 12:05 Відповісти
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25.01.2022 12:05 Відповісти
А що, типовий "слуга". Там таких 90%, просто в ще знаходяться в стадії ремісії
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25.01.2022 12:05 Відповісти
крышкой стола по Зеленой макитре и он успокоился бы.
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25.01.2022 12:06 Відповісти
Связать и без наркоза,мелкими клочьями выдергивать эту паскудную рыжую бороду...
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25.01.2022 12:57 Відповісти
Если начнется вторжение кацапов, то дмитрука надо валить, как и мураева, киву и т.д. На войне, как на войне, врагов надо уничтожать, как внешних, так и внутренних.
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25.01.2022 12:07 Відповісти
Дмитрук пророссийский товарищ? Так и Труханов такой же. Так чего же такой конфликт? Вы знаете, кто этот Дмитрук?
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25.01.2022 12:09 Відповісти
Ватан до мозга костей .Единственный плюс ,что он в контрах с Трухановым
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25.01.2022 12:30 Відповісти
Спасибо.
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25.01.2022 14:24 Відповісти
Найгірше що це стало нормою.
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25.01.2022 12:08 Відповісти
Так теперь стало и нормой за замечание побить или даже и убить человека, к сожалению. Мы теряем моральные критерии с огромной скоростью.
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25.01.2022 14:26 Відповісти
і не кажіть... Як тільки сирисири розвалились, сама начитана країна на Землі- одразу ж почала: заряджати акумулятори через телевізор з Чумаком, розсмоктувати шви від анурезу з Кашпіровським, гребти бабло із МММ та компані, дуріти під фанеру від "лагідного травня" у 25-ти містах одночасно...
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25.01.2022 17:42 Відповісти
Делёж шести гектаров санатория у моря требует тишины!
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25.01.2022 12:08 Відповісти
он настолько ******* что его даже со слуг народа поперли
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25.01.2022 12:09 Відповісти
главное..что у него огромній крест на груди..
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25.01.2022 12:10 Відповісти
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25.01.2022 12:10 Відповісти
а что за дедушка ?
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25.01.2022 12:11 Відповісти
дедівоевали..
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25.01.2022 12:11 Відповісти
А что нам скажети Семен Фишелевич ? А...... а.....
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25.01.2022 12:14 Відповісти
це оте окацапіле мудило, що на Ройтбурда гнало?
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25.01.2022 12:15 Відповісти
Пхахахаха
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25.01.2022 12:16 Відповісти
как в обезьяньем питомнике )))))
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25.01.2022 12:40 Відповісти
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25.01.2022 12:19 Відповісти
трудный путь к корыту
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25.01.2022 12:41 Відповісти
Его на наркоту проверять надо. А вообще снимать надо неприкосновенность, чтобы таких буйных можно было усмирять физическим воздействием.
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25.01.2022 12:42 Відповісти
жаль никто быдлогану череп не провалил под шумок
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25.01.2022 12:53 Відповісти
Депутата Рады помножили на ноль. Это сепаратизмом попахивает.
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25.01.2022 12:55 Відповісти
От ти яка-"Розумна політика"
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25.01.2022 12:56 Відповісти
і почав бігати по столах та ламати меблі. Унаслідок бійки травми різного ступеня тяжкості дістали кілька співробітників міськради та муніципальної безпеки.
Надеюсь, статья за хулиганку уже возбуждена? Или нит?
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Ну вы скажете-статья.Значок ГТО первой степени за бег по столам Бенядиктова вручит в торжественной обстановке.😉
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25.01.2022 14:37 Відповісти
Залогом успеха партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года стал созданный политтехнологами имидж политической силы простых украинцев, ставящей своей целью защищать интересы общества, бороться с коррупцией и очистить все эшелоны власти от разного рода мажоров и ставленников олигархов.
Вот только далеко не все новые лица оправдали возложенные на них надежды избирателей. Выбившись из «грязи в князи», они просто на просто используют свое служебное положение для обогащения, действуя в интересах своих спонсоров, позабыв о тех, кто отдел за них свои голоса. Яркий пример такого цинизма - 28-летний народный депутат Артем Дмитрук, который за два года политической карьеры «озолотился» не на шутку. В феврале 2021 года он даже основал собственный благотворительный фонд.
До избрания народным депутатом, крепкий парень участвовал в соревнованиях по пауэрлифтингу и кроссфиту, в разные годы работал грузчиком, охранником, тренером в спортклубах и ездил на подержанной «евробляхе» начала нулевых. Теперь Дмитрук рассекает на нескольких иномарках, живет в роскошном доме и квартирах, стоимость которых превышает депутатский годовой доход.
В его автопарке Audi А8 в элитной комплектации Long 2017 года выпуска, которая стоит 1,5-2,5 млн грн, Hundai Genesis, микроавтобус Volkswagen Transporter, внедорожник Mercedes-Benz Geländewagen, который он предположительно купил у скандального нардепа Александра Дубинского. Есть у Дмитрука велосипед за 128 тыс. грн. Из всего этого транспорта, депутат задекларировал только Audi и то она оформлена на его знакомую
За время политической карьеры депутат обзавелся двухэтажным домом площадью 350 кв. м стоимостью не менее 6 млн грн., квартирой площадью 51 кв. м. На бумаге эта недвижимость принадлежит третьим лицам. Еще Артем арендует две квартиры, а его жена Анастасия - два помещения площадью 342 кв.м и 400 кв.м под спортзалы. Однако, ни годового дохода депутата на сумму в 489 тыс. грн., ни дохода его жены от предпринимательской деятельности в размере 958 тыс. грн. не хватило бы, чтобы купить все это имущество.
Депутат явно недоговаривает, каким образом разбогател, но рьяно обещает защищать интересы проголосовавших за него жителей Киевского района Одессы, беспрекословно следовать их пожеланиям и замечаниям, прислушиваться к критике. Неудивительно, ведь ложь и лицемерие обычно идут рука об руку с коррупцией и другими нарушениями закона.
Дмитрук вовлечен в разборки одесских застройщиков. В отличие от многих других депутатов, он успевает не только проталкивать нужные законопроекты в стенах Верховной Рады, но и размахивать кулаками и вместе с группой амбалов наезжать на неугодных конкурентов своих покровителей.
По информации журналистов депутат действует в интересах одесского строительного магната с сирийскими корнями Аднана Кивана. Киван владеет строительной компанией KADORR и в разные годы получил лучшие земельные участки в Аркадии и других районах Одессы, предлагая местным чиновникам больше денег, чем конкуренты.
Киван профинансировал налет Дмитрука и его соратников на стройплощадку киевской компании «Интергал-Буд» на 13-ой станции Большого Фонтана. Активисты снесли забор стройплощадки, где шли работы по укреплению склона. В дальнейшем, планировалась возведение жилищного комплекса. Похожие акции неоднократно повторялись в течении прошлого года пока киевский суд не удовлетворил апелляцию активистов и аннулировал разрешение на строительство здания. «Интергал-Буд» - конкурент Кивана. Бизнесмен не хотел, чтобы столичные гости обосновались в Одессе надолго.
Дмитрук при поддержке чрезмерно активных молодцев штурмовал непопулярные стройки в Старобазарном сквере, на проспекте Глушко, наезжал на собственника строительной компании «Гефест» гражданина Греции Пантелиса Бумбураса, вымогая у него 50 тыс. долларов. К слову, компания «Гефест» связана с мэром Одессы Геннадием Трухановым, с которым Киван находится в сложных отношениях. В феврале 2021 года компания «Гефест» подала иск в суд на Дмитрука и потребовала выплатить компенсацию в размере 3 млн грн. за причиненный ущерб.
Рэкет - привычный способ заработка для Дмитрука. В начале своей политической карьеры он быковал на парковках и заставлял владельцев ежемесячно платить ему процент с прибыли. Если кто-то проявлял несговорчивость, бородатый качок ломал шлагбаумы, паркоматы под предлогом защиты одесситов от произвола нечестных бизнесменов.
Депутаты зарабатывают по 10-15 тыс. долларов в месяц, поддерживая противоречивые законопроекты, которые отвечают интересам узкого круга лиц. Именно этим занимается Артем Дмитрук. Вместе с 30 другими народными депутатами от «Слуги народа», мускулистый бородач входит в группу влияния бизнесмена Ильи Павлюка и бывшего депутата Сергея Тригубенко. В годы президентства Януковича, Павлюк работал помощником депутата-коммуниста Игоря Калетника, который пользовался репутацией «смотрящего» за таможней. Его племянник Максим Павлюк является депутатом от «Слуги народа».
В 2020 году Дмитрук присутствовал на встрече с Павлюком и Тригубенко в киевской гостинице «Украина», в ходе которой они обсудили с депутатами из правящей партии стратегию голосования за выгодные им законопроекты. На встрече присутствовал люстрированный бывший заместитель прокурора Харьковской области Дмитрий Кавун - муж Ольги Кавун, кум сына беглого коррумпированного генпрокурора Виктора Пшонки и один из спонсоров партии «Наши» Евгения Мураева. Сегодня Кавун соратник экс-министра внутренних дел Арсена Авакова. В 2019 году Аваков назначил его своим советником. Они готовят новый политический проект к парламентским выборам 2023 года, куда могут переметнуться часть «слуг», включая Дмитрука.
Дмитрук поддержал закон о рынке земли, который снимает мораторий на сделки в сфере купли-продажи паев сельхозназначения. Закон отвечает интересам агрохолдингов, которые заинтересованы по дешевке скупить земельные участки у паевиков. В частности, в собственности бизнесмена Аднана Кивана есть компании «Кадорр" зерно Украина» и «Аль Карим Зерно», экспортирующие сельхозпродукцию в арабские страны.
Зато в день голосования по закону об олигархах Дмитрук тактично отсутствовал в зале заседания. Данный закон запрещает бизнесменам с состоянием свыше 2 млрд гривен финансировать партии, участвовать в большой приватизации, обязывает их предоставлять декларацию о доходах. Согласно закону, госслужащие обязаны предоставлять декларацию о контактах, если они встречались с олигархами и их соратниками. Неудивительно, почему Дмитрук проголосовал против отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который критически относится к закону об олигархах и отправил его на рассмотрение Венецианской комиссии на предмет конституционности
Покровителям Дмитрука так понравилось, как он работает в Верховной Раде и за ее пределами, что они стали двигать его в кресло мэра Одессы. Накануне прошлогодних местных выборов, Дмитрук объявил о намерении баллотироваться на пост мэра приморского города в эфире «7-го телеканала», который принадлежит Аднану Кивану.
Разве, что с помощью погромов на стройках Дмитрук рассчитывает к следующим местным выборам расположить к себе часть маргинальных избирателей и провести своих людей в горсовет Одессы. Ни в чем другом, депутат, возомнивший себя пупом земли, мягко говоря, не прославился. Как гласит народная мудрость, «ломать - не строить».
Артем Дмитрук - это позор Верховной Рады и своим поведением он лишний раз подчеркивает, что в депутатских креслах уйма ставленников олигархов, которые как продолжали оказывать им услуги, так и продолжают в том же духе.
Автор статьи: Михаил Журенков
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25.01.2022 13:01 Відповісти
Валити всіх!Не помилишся!Крім жаб,та гадюк у владі нікого немає.Чому жаби і гадюки?Та тому,що у болото нормальна людина не полізе!
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25.01.2022 13:08 Відповісти
Ещё и без маски, русская быдло-скотина
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25.01.2022 13:24 Відповісти
Одним словом: 👉Посади свиню за стіл, вона й ратиці на стіл
А ця іще і бігає по столах
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25.01.2022 13:39 Відповісти
Дебилы все 100% населения Украины...но не совсем и дебилы ) Поколение за поколением. Лозунг один жрать, срать и ржать.
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25.01.2022 13:49 Відповісти
Як вчасно…В Одесі треба негайно щось робити. Бандити при владі здають Одесу вже.
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25.01.2022 13:50 Відповісти
оно же под наркотой
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25.01.2022 13:53 Відповісти
можливо, але скоріш за все: корочка депутата ВР- надає крила.
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25.01.2022 17:49 Відповісти
Ідіот з кацяпською бородою ще й намагається йти в мери Одеси. Досить одного ватана - Трухлявого. Ця прокацяпська сволота 2 мая з квіточками ходила до сепаратистського мангалу у дома Профсоюзів, поминати ватанів (
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25.01.2022 13:54 Відповісти
Шкода що на Ярмоленка схожий правду кажуть не судити по зовнішності
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25.01.2022 14:14 Відповісти
Вот и хорошо, что устроил скандавл.Теперь все будут в курсе, что хотели украсть
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25.01.2022 14:15 Відповісти
тьфу, животное. точно такое же как и те кто его выбрали
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25.01.2022 14:24 Відповісти
А теперь по порядку...с зеленым чучелом понятно.... Но почему труха продолжает с бриндаком земельный дерибан в то время когда оба должны делить нары в сизо???? Непонятно
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25.01.2022 14:27 Відповісти
І навіщо пуйлу війска вводити, ми самі друг друга перелупимо.
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25.01.2022 14:48 Відповісти
Я в шоці, давно вже по ребрах наваляти йому пора....Це ж дніще
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25.01.2022 15:24 Відповісти
- На войну! На войну!, - кричал Швейк из инвалидной коляски...
- В Европу! В Европу!, - кричали Слуги Народа, ПЕС, ОПЗЖ, ...
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25.01.2022 15:28 Відповісти
и весело и полезно и зп ха капает...
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25.01.2022 16:12 Відповісти
Как бы там не было, но никто не имеет права препятствовать деятельности народного депутата.
Долбодятлы в своё время отменили депутатскую неприкосновенность, теперь пусть наслаждаются плодами своих решений.
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25.01.2022 16:59 Відповісти
Одесситы как раз знают кто в друзьях этого сепаратиста- Дмитрий Кавун и Марзак Иван, пшонковское отребье. Пошёл вон в свой спортзал, путиноид и проходимец
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25.01.2022 17:06 Відповісти
Не міськрада, а збіговісько дебілів та ублюдків.
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25.01.2022 18:55 Відповісти
Одесский горсовет всегда был пристанищем для разного рода сброда. Если туда кто то зайдет с АК-74 и начнет шмалять во все что движется, он некоим образом не ошибется.
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25.01.2022 19:29 Відповісти
Айяяй,убил дедушку,а диды это святое
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25.01.2022 20:10 Відповісти
жабогадюкинг
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25.01.2022 20:12 Відповісти
Я не виключаю, що в такий незвичний спосіб Дмитрук відстоював навіть благородні цілі, враховуючи, що керує процесом відведення хемлі Труханов.
Але, враховуючи, що Дмитрук зарекомендував себе як сєпар і українофоб то все це дійство більше схоже на жабогадюкінг, що не має нічого спільного з національними інтересами.
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25.01.2022 20:19 Відповісти
*......многоликие монголы, пьют карбидовые смолы, турки скачут по гробам---в славный город Амстердам....*. *....анаша-анаша---до чего ты хороша...*. Выбирайте одесситы!
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25.01.2022 20:44 Відповісти
такий характерний "хрестик" на шиї. )
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25.01.2022 21:29 Відповісти
Потім ********** скаже, що всі живі і все добре)
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25.01.2022 21:35 Відповісти
Це мабуть навчання по обороні Одеси від російського вторгнення
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25.01.2022 22:16 Відповісти
Опять этот припи*деканый рашистский прихвостень и коренной долбо*б....
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25.01.2022 22:23 Відповісти
так он прав, труха (резидент рф) и его шайка дерибанят собственность одесситов.
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26.01.2022 00:56 Відповісти
 
 