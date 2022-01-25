Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді: "Он дедушку убил! Долбо#б!". ВIДЕО

Нардеп Артем Дмитрук, який раніше входив до фракції "Слуга народу", влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міськради. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп намагався потрапити на засідання, на якому ключовим питанням бувло відведення шести гектарів землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.

За допомоги групи підтримки Дмитрук потрапив у залу, де відбувалося засідання, і почав бігати по столах та ламати меблі. Унаслідок бійки травми різного ступеня тяжкості дістали кілька співробітників міськради та муніципальної безпеки.

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