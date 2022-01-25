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Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну і направив би туди війська". ВIДЕО

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він був замість президента Путіна, то "давно забрав би Україну, направив би туди війська та навів лад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За його словами, США для України нібито "нічого доброго" не бажають, а потрібна вона їм лише заради нової бази біля кордонів Росії.

"Якщо в Україні є люди, то вони мають протистояти цьому. А якщо немає в Україні, то Росія має вживати заходів. І от я якби був замість президента, я давно забрав би Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і через це держава загрожує безпеці нашої держави, а що, ми маємо мовчати, чи що?" - зазначив глава Чечні.

Водночас в Кремлі прокоментували заяву Кадирова.

"Я хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу загальну радість, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін", - повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте: Жителі Інгушетії - Кадирову: "Ми на образу відповідаємо образою, на удар - ударом. Так у нас заведено"

Автор: 

Кадиров Рамзан (528) Пєсков Дмитро (1679) росія (65856)


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Топ коментарі
+93
Ваще без вопросов. Приходи, забирай. Кстати, а чё твои нукеры ДАП не забрали? Приходили, умирали, а забрать не смогли.
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25.01.2022 13:16
+81
Зрадник Чеченського народу.
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25.01.2022 13:16
+69
Рамзанка диров-ти можеш тільки відсмоктати в Україні,пробачте за мій французський,не стримався...
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25.01.2022 13:16
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Кто сковырнёт, когда? Когда он уже на смертном одре будет, что ли?
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25.01.2022 14:22 Відповісти
Увидишь. Война никому не нужна. Кроме одного конкретного педика.
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25.01.2022 14:24 Відповісти
Ну я эти обещания уже 8 лет вижу, и всё осталось как есть.
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25.01.2022 14:37 Відповісти
Значит, его окружение уверено, что никакой войны не будет.
Им хватило Крыма и Донбасса, чтобы распробовать чем пахнет.
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25.01.2022 16:01 Відповісти
Значит и никакого сковырывания не будет.
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25.01.2022 16:35 Відповісти
https://mihalchuk-1974.livejournal.com/355563.html Махновцы питали по отношению к горцам хорошо объяснимую, лютую ненависть. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, то горцам это не грозило. Их обычно обливали керосином и сжигали, либо рубили шашками на куски… Страшные для мирного и безоружного населения лихие джигиты раз за разом терпели унизительные страшные поражения от махновцев, неся при этом совершенно чудовищные потери. В бою под Александровском конно-пулемётный полк Кожина буквально расстрелял 2 полка "туземцев", добив остальных сабельной атакой… Потери повстанцев составили не более 40 человек, потери джигитов от 1200 человек…

Участник махновского движения Герасименко писал:
"Больше всего досталось кавказским частям - чеченцам и другим. Их в эти месяцы погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что они не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и армию Деникина и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии."
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25.01.2022 14:15 Відповісти
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25.01.2022 15:53 Відповісти
А что ты сам делаешь в Москве, НО ?
Почему не у себя в кишлаке, НО ?
Почему не ездишь на "отечественных" автомобилях или ишяках, НО ?
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25.01.2022 14:16 Відповісти
МАЛ КЛОП ДА ВОНЮЧЬ )))
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25.01.2022 14:21 Відповісти
Хочет подсидеть х#йла?
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25.01.2022 14:21 Відповісти
Подскажите этому ... кадыркину... пусть идет захватывает Ингушетию, Ичкерию, пусть весе захватывает. Вот тогда и начнется дерибан в стране 404. Правда Ичкерию и Ингушетию жалко. Но у рамзанчика должен пойти замес с могучими "красными молодцими" и "добрыми девицами" с московии. Может тогда друг дружку и изведут. Но уж до Украины им тогда совсем дела не будет.
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25.01.2022 14:24 Відповісти
АМЕРИКА НИЧЕГО ПЛОХОГО УКРАИНЕ ЗА ВСЁ СВОЁ СУЩЕСТВОВАНИЕ НЕ СДЕЛАЛА !!! А РОССИЯ ВСЮ ИСТОРИЮ МЕШАЕТ УКРАИНЕ НА ЕЁ ТЕРРИТОРИИ !!!
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25.01.2022 14:24 Відповісти
И КОГДА ЗА ДО УЖЕ РЭ БУДЕТ !!)
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25.01.2022 14:25 Відповісти
кадырка дыров..дон..
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25.01.2022 14:26 Відповісти
Новые базы у границ "россии" - это для Украины хорошо.
Потому что защищает от таких обезьян.
Кадыров должен следить за базаром, а то Байден заставит извиняться.
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25.01.2022 14:28 Відповісти
Несмешилюдей дон. И части а если у бы тако бы с саду выросли грибы дон.
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25.01.2022 14:28 Відповісти
Ты забыл, когда Махно 700 твоих ******** остатки из "дикой дивизии" облил сорярой и живьём поджарил в целях экономии патронов)))
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25.01.2022 14:35 Відповісти
В первом же бою с войсками Нестора Махно Туземная (Дикая) дивизия потеряла треть своей численности. Далее были бои под нынешним Запорожьем, в котором махновцы потеряли 40 человек, а лихие джигиты более 1000. Окончательно дивизия перестала существовать после боя под современным Днепропетровском, когда значительная часть была либо вырублена, либо выкошена из пулеметных тачанок, еще часть утонула, а более 700 человек было взято в плен.
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25.01.2022 14:38 Відповісти
Если в России чеченцев боятся, то кто их может бояться в нашей стране? Их били под Уманью, били под Запорожьем, били под Днепропетровском в 1919 году. В 2014 году их били уже в Донецкой и Луганской областях.
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25.01.2022 14:39 Відповісти
и еще один пианист боится.
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26.01.2022 04:12 Відповісти
Кадиров це шакал, а не чеченець
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25.01.2022 14:41 Відповісти
Ну так оно и понятно,що Кадырову выгодно,щоб Пуйло ввёл войска в Украину куме.
-Чого це?!
-Тому,що пока Ваня воюет,Рамзан в столице кайфует дон
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25.01.2022 14:44 Відповісти
Большей мрази нет в мире - резал головы срочникам Раши , воевал с ,, шайтанами,, русскими, а сейчас сосет за бабки ( за большие бабки) и называет шайтанами и террористами своих товарищей по оружию. Эта трусливая мерзость получила не заживающие заеду от вылизывание задницы Владимиру Владимировичу - садист и мучитель своего народа делает , как проститутка на трассе ( с букетом) ,,хорошо,, убийце своего народа. Воздет в историю как самая грязная , продажная мразь из всех мразей на Земле. Пусть приходит в Украину не последний - грабить население , со своими педиками , пусть приходит первым - удобрения нам нужны.................пи´пи пи.
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25.01.2022 14:45 Відповісти
"И вот я если бы был вместо президента, я бы давно забрал Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок."
Источник:

https://www.youtube.com/watch?v=-aFimeu-4DM
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25.01.2022 14:47 Відповісти
Хорошее видео...

https://twitter.com/i/status/1485642442913234944

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25.01.2022 14:48 Відповісти
А это видео полностью. Я давно так не смеялась.

Липецкие коммунисты возлагают цветы памятнику Ленина

https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY&t=90s
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25.01.2022 15:06 Відповісти
Историю надо знать. Когда в 1919 году так называемая хваленая "Дикая дивизия", которая состояла из чеченцев и ингушей и которые занимались в основном грабежом и насилием в рідній нам Україні. Так вот, отправили «лучших воинов мира» − вайнахов ликвидировать батько Махно. Но эти так называемые "великие войны" были наголо разбиты Махновцами, потому-что они могли только издеваться над слабыми, насиловать и грабить, а когда столкнулись с украинцами, то были жестоко наказаны за насилие и грабежи. Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть. Пленный белый офицер мог рассчитывать на быструю смерть, солдат вообще выпускали на волю. Горцам-насильникам это не грозило. Пуля в таких случаях казалась редким счастьем. Они взяли в плен около 700 кавказцев и сожгли большинство живьем, многих порезали ******* на куски сдирая с них кожу. И затем долгое время остатки "великих воинов" услышав украинскую речь тикали дальше чем видели и наотрез отказывались воевать с украинцами.
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25.01.2022 14:49 Відповісти
Небритая обезьяна решила рейтинг поднять
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25.01.2022 14:55 Відповісти
Да дон. Почему нет дон? Я лучший дон
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25.01.2022 15:33 Відповісти
---Всім відомо : У родині НЕ без виродка ...В часи підкорення Кавказу кацапидлами . -- - світоч росії граф л. толстой/ якого ми знаємо. як автора " Война и мир "/ знімав капелюха і схиляв лисину . коли йшлося про незнищенність чиченського духу до свободолюбствата та присвячував їм свою творчість...
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25.01.2022 14:56 Відповісти
кадыров, брехло ты знаешь наверняка позицию украинского народа, и брешешь злобно вместе с ****** своим зомбакам, а правда в том, что украинский народ скинул вашего братка овоща, который также как и ты с ******, пытался закрепиться навечно на теле украинского народа.
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25.01.2022 14:57 Відповісти
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25.01.2022 15:04 Відповісти
Чи потрібно комусь що думає цей баран чурка,це ворог який на службі у путіна.
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25.01.2022 15:08 Відповісти
О, очередные братья-славяне выискались.
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25.01.2022 15:19 Відповісти
Кадирка вже не ховає намірів зайняти трон карлика.Особливо останнім часом(чого вартий епізод з суддею в Нижньому Новгороді).
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25.01.2022 15:21 Відповісти
********
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25.01.2022 15:25 Відповісти
Так в чому справа? Бери автомат в руки, сідай на БТР і вперед приєднувати Україну, чмо ти придурочне.
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25.01.2022 15:26 Відповісти
А 200 тис. знищених чеченців в російсько-чеченській війні йому замало.
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25.01.2022 15:28 Відповісти
Ще одне чмо прикацапчене щось там вякає. Піди краще ***** в сраку поцілуй.
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25.01.2022 15:32 Відповісти
Це їх майбутній президент, дон.
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25.01.2022 15:42 Відповісти
Істерять вже конкретно, навіть "піхотинця Пуйла" підключили, але це схоже на якусь пародію. Один вже заявляв, що якби був президентом, то Крим не віддав би.
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25.01.2022 15:47 Відповісти
Они в Крыму у ваты все поотжимали. Теперь хотят Киев разграбить
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25.01.2022 15:51 Відповісти
Есть надежда что Рамзанку Дырова ждет заслуженная кара от Чеченского народа! Пусть подумает о судьбе Каддафи, население его тоже якобы обожало!
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25.01.2022 15:52 Відповісти
Руки прочь от Рамзанки Дырова! Ему еще ватостан добивать в спину нужно будет со своими муртадами. Когда пуйло ласты склеит он им такой Куйран Байрам устроит, что обе чеченские забавой покажутся.
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25.01.2022 15:54 Відповісти
Рамзан Ахмадовичь согласен просто на жигули...
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25.01.2022 15:55 Відповісти
тихше, бо в нас президент сциться!
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25.01.2022 16:09 Відповісти
Эээ,дон,ты не тех пугаешь, украинцы не русские,трусливый шакал прислуживающий убийцам своего народа и оккупантам их земель остаётся шакалом даже если на словах пытается казаться львом.
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25.01.2022 16:10 Відповісти
Этот малограмотный бандит хитрит по-детски! На лбу написано ...как перестанете платить дань,сейчас же вспомним ,что мы гордые и горные, а резать русских шакалов предписано предками! Но, пока платят и не мешают, можно и стравить два народа....
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25.01.2022 16:12 Відповісти
краще, дон, козу виипи ...
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25.01.2022 16:14 Відповісти
Кадырова , его тейп и тейпы прихвостней в Сибирь , в зону вечной мерзлоты.
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25.01.2022 16:15 Відповісти
Я твой дом труба шатал, абизяна.
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25.01.2022 16:15 Відповісти
http://ruspravda.info/Razgrom-dikoy-divizii-gortsev-na-Ukraine-ili-za-chto-batka-Mahno-kavkaztsev-rezal-293.html трагедия "Дикой дивизии" в степях Украины не дают покоя Ка-дырову.. хочет повторить?
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25.01.2022 16:23 Відповісти
А Дагестан и Ингушетию присоединить к Чечне слабо😂🤣Шайтан 🧔‍♂️
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25.01.2022 16:30 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YApEM1t4IPA&ab_channel=hrendyabliki
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25.01.2022 16:36 Відповісти
Так краще:
https://youtu.be/YApEM1t4IPA Салям алейкум, Москва! (Киевская Русь передает привет Золотой Орде)
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26.01.2022 02:25 Відповісти
Звідти ж:
https://www.youtube.com/watch?v=YApEM1t4IPA&t=240s В связи с этим хочется спросить россиян: а зачем вы притворяетесь потомками Киевской Руси, если вы - ярко выраженные ордынцы?
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26.01.2022 02:36 Відповісти
2 я кринжуха после той
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25.01.2022 16:42 Відповісти
Напіврозумні аборигени хоч знають в яку сторону Україна?
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25.01.2022 17:05 Відповісти
Давно б взяв за щоку
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25.01.2022 17:12 Відповісти
Безграмотный ишак будет тявкать?украинцы чеченцев не боятся,,и это уже было доказано.Шакал предатель Ичкерии,и своего отца.
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25.01.2022 17:22 Відповісти
А шо без путина слабо забрать? Давай псина купированная,введи своих чеченов и покажи какой ты орел. А мы их побреем.
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25.01.2022 17:22 Відповісти
горная абизяна еще жива, пора зондеркоманду отправлять или просить америкосов дать самонаводящуюся на телефон ракету, как было с Джохаром Дудаевым
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25.01.2022 17:22 Відповісти
Шакал тебе напомнить как твоих шакалов побрили в 14?Ты по Грозному без тысяч охранников не выходишь боишься народ.Люди всё помнят прийдёт и твоё время !
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25.01.2022 17:22 Відповісти
Уже направлял.Еще хочешь?Сейчас уже будем с чеченцами по другому действовать,мочить,не разбираясь!
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25.01.2022 17:24 Відповісти
этот чучмек длго еще гавкать будет.
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25.01.2022 17:24 Відповісти
Памятаю як ці браві вояки в лугандон на камазах заїхали,пострелюючи в повітря з калашів,а місцеві сепари окропом сцяли від щасття.Через кілька днів кадри облетіли з жмурами штабельваними морги і вантажівки.І все...не чутно стало"асвабадітєлєй"...
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25.01.2022 17:32 Відповісти
******* не россиян доить......
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25.01.2022 17:56 Відповісти
Его злость понять можно, ведь в 2014г украинские и чеченские добровольцы покрошили его псов по ДАП, показав их истинную цену. Слава Свободной Чечне
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25.01.2022 18:00 Відповісти
о, вылезло свинья. Сам кодырка в чечне обложил всех налогом. Башляют в фонд мамашки кадырки. Клепают мечети (за чужие естественно) имени СЕБЯ.
Еще рамзачик любит шикарную, роскошную жизнь (ау руцкие иваны спросите вована для чего воевали?)
Ну, а для картинки в телике весь состав личной гвардии (30к рыл) охраняет кадырку. Не дай Бог, хто из ближних пристрелит эту свинью. Вот такой он кодырка - додит ********, а также свой народ. Полностью лег под ху..ла.
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25.01.2022 18:00 Відповісти
Він, дон, може, дон, засунути, дон своє, дон, бажання, дон, туди, дон, куди, дон, цілує, дон, путіна, дон, і, дон, засунув, дон, майбутнє, дон, Ічкерії!
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25.01.2022 18:15 Відповісти
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25.01.2022 18:25 Відповісти
Кадиров ***** рано чи пізно вб'є, щоб зайняти його місце. В
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25.01.2022 18:27 Відповісти
Палкий шанувальник домашньої худоби...дон.
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25.01.2022 18:40 Відповісти
Славянин но, истинный славянин но
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25.01.2022 19:00 Відповісти
Если каждое кадыровское "дон", заменить на аналогичное русское "***" видео станет намного веселее.
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25.01.2022 20:03 Відповісти
Маленькая шавка, только тявкать умеет.
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25.01.2022 20:39 Відповісти
дитя гор.чего взять с убогого.
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25.01.2022 21:11 Відповісти
Баран проблеял....
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25.01.2022 21:33 Відповісти
Ахметычу давно пора заняться вопросом освобождения масквабадского трона от престарелого Цахеса, давай Рамзанчик, воцарись в Мордоре
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25.01.2022 23:14 Відповісти
прийди і візьми.
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26.01.2022 00:09 Відповісти
і його час прийде. люди памятають хто є хто.
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26.01.2022 01:04 Відповісти
в ауле своем наводи порядки, донбанутая обезьяна.
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26.01.2022 01:46 Відповісти
дон диги диги дон диги бом
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26.01.2022 01:48 Відповісти
Чечню віддав, а Україну, тим більш не жаль.
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26.01.2022 08:04 Відповісти
Ага...видели мы уже твою пяхоту в первый день боев за ДАП...
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26.01.2022 08:51 Відповісти
****** раздухарился.
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26.01.2022 09:03 Відповісти
Згадаймо, як Н.Махно "демативував" попередників кадировців - "дику дивізію".
Він їх у полон не брав, а спалював і четвертував.
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26.01.2022 10:27 Відповісти
Я тоже могу заявить, что могу 40 раз за ночь!
Приезжай кадырка...... Мы проведем тебе и твоим шавкам экскурсию по шахтам Донбасса..... Что бы потом всякие гуманные зоозащитники не воняли....
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26.01.2022 11:23 Відповісти
Цікаво, а чого це ви нам "хорошего" хочете? Так як в союзі: репресій і голодомору? Головне що на США "на*рав"
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26.01.2022 14:44 Відповісти
Кто-то вообще объяснит что он блеет как овца после каждого слова какой-то: доон… это как до революции ять было что ли??
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26.02.2022 02:22 Відповісти
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