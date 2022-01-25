Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну і направив би туди війська". ВIДЕО

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він був замість президента Путіна, то "давно забрав би Україну, направив би туди війська та навів лад".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.

За його словами, США для України нібито "нічого доброго" не бажають, а потрібна вона їм лише заради нової бази біля кордонів Росії.

"Якщо в Україні є люди, то вони мають протистояти цьому. А якщо немає в Україні, то Росія має вживати заходів. І от я якби був замість президента, я давно забрав би Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і через це держава загрожує безпеці нашої держави, а що, ми маємо мовчати, чи що?" - зазначив глава Чечні.

Водночас в Кремлі прокоментували заяву Кадирова.

"Я хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу загальну радість, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін", - повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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