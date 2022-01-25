Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну і направив би туди війська". ВIДЕО
Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якби він був замість президента Путіна, то "давно забрав би Україну, направив би туди війська та навів лад".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК.
За його словами, США для України нібито "нічого доброго" не бажають, а потрібна вона їм лише заради нової бази біля кордонів Росії.
"Якщо в Україні є люди, то вони мають протистояти цьому. А якщо немає в Україні, то Росія має вживати заходів. І от я якби був замість президента, я давно забрав би Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і через це держава загрожує безпеці нашої держави, а що, ми маємо мовчати, чи що?" - зазначив глава Чечні.
Водночас в Кремлі прокоментували заяву Кадирова.
"Я хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу загальну радість, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін", - повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Им хватило Крыма и Донбасса, чтобы распробовать чем пахнет.
Участник махновского движения Герасименко писал:
"Больше всего досталось кавказским частям - чеченцам и другим. Их в эти месяцы погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что они не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и армию Деникина и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии."
Почему не у себя в кишлаке, НО ?
Почему не ездишь на "отечественных" автомобилях или ишяках, НО ?
Потому что защищает от таких обезьян.
Кадыров должен следить за базаром, а то Байден заставит извиняться.
-Чого це?!
-Тому,що пока Ваня воюет,Рамзан в столице кайфует дон
Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=-aFimeu-4DM
https://twitter.com/i/status/1485642442913234944
Липецкие коммунисты возлагают цветы памятнику Ленина
https://www.youtube.com/watch?v=BoigBBKbGtY&t=90s
https://youtu.be/YApEM1t4IPA Салям алейкум, Москва! (Киевская Русь передает привет Золотой Орде)
https://www.youtube.com/watch?v=YApEM1t4IPA&t=240s В связи с этим хочется спросить россиян: а зачем вы притворяетесь потомками Киевской Руси, если вы - ярко выраженные ордынцы?
Еще рамзачик любит шикарную, роскошную жизнь (ау руцкие иваны спросите вована для чего воевали?)
Ну, а для картинки в телике весь состав личной гвардии (30к рыл) охраняет кадырку. Не дай Бог, хто из ближних пристрелит эту свинью. Вот такой он кодырка - додит ********, а также свой народ. Полностью лег под ху..ла.
Він їх у полон не брав, а спалював і четвертував.
Приезжай кадырка...... Мы проведем тебе и твоим шавкам экскурсию по шахтам Донбасса..... Что бы потом всякие гуманные зоозащитники не воняли....