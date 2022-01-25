Проєкт "Без цензури": Як чоловік Скабєєвої Євгеній Попов злякався озброєних українців. ВIДЕО

Сьогодні почнемо з оптимістичного, а саме – з поганих новин для чоловіка Ольги Скабєєвої – Євгенія Попова.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкаже вам про нічні жахіття російських пропагандистів.

Чоловік Скабєєвої дуже злякався статті The Times про те, як озброєні українці зустрічатимуть росіян. Не хлібом-сіллю, як ви розумієте. Після того, як США, Велика Британія та балтійські друзі передали Україні кілька літаків оборонної зброї, у росіян явно знизився ентузіазм розповідати про те, як вони захоплять Київ.

До вашої уваги – огляд того, що розповідає російське телебачення про нас із вами та чого чекати Україні від Росії.

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