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Проєкт "Без цензури": Як чоловік Скабєєвої Євгеній Попов злякався озброєних українців. ВIДЕО

Сьогодні почнемо з оптимістичного, а саме – з поганих новин для чоловіка Ольги Скабєєвої – Євгенія Попова.

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкаже вам про нічні жахіття російських пропагандистів.

Чоловік Скабєєвої дуже злякався статті The Times про те, як озброєні українці зустрічатимуть росіян. Не хлібом-сіллю, як ви розумієте. Після того, як США, Велика Британія та балтійські друзі передали Україні кілька літаків оборонної зброї, у росіян явно знизився ентузіазм розповідати про те, як вони захоплять Київ.

До вашої уваги – огляд того, що розповідає російське телебачення про нас із вами та чого чекати Україні від Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Як Захід поставив на місце Путіна і Росію. ВIДЕО

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+35
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25.01.2022 17:45
+21
Я даже фрагмент не могу прослушать, рвотный рефлекс блокирует просмотр такой ахинеи на первых секундах! Когда будите добивать москальскую империю, ВСЕХ пропагандонов нужно будет остреливать на месте как зачинщиков и разжигателей ненависти и соучастников в военных преступлениях кремледей!
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25.01.2022 18:22
+20
БараньІ мокшанские Украина жила, живет и будет жить. ВьІ мокшанские оракульІ расскажите почему у вас "богачей" пенсия така как в УКраине.
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25.01.2022 17:37
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25.01.2022 17:32 Відповісти
чергові фєєрвеки з лапатних пердаків...
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25.01.2022 17:34 Відповісти
БараньІ мокшанские Украина жила, живет и будет жить. ВьІ мокшанские оракульІ расскажите почему у вас "богачей" пенсия така как в УКраине.
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25.01.2022 17:37 Відповісти
А минимальная зарплата меньше, чем в Украине.
Ощутимо меньше.
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25.01.2022 20:12 Відповісти
Как у них все гармонично... Он - попа, она - сливной бачок.
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25.01.2022 17:40 Відповісти
среди его предков попов точно небыло. значит он родом из другого скрепного места ))
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25.01.2022 17:40 Відповісти
Какой попОв? пОпов он, в простонародье - жопов или сраков. И не иначе.
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25.01.2022 20:34 Відповісти
Каков на россии ПОП...таков и его ПРИХОД!!!
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26.01.2022 02:53 Відповісти
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25.01.2022 17:45 Відповісти
А чого їм боятись?
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25.01.2022 17:57 Відповісти
Правильно писать,-евгений скабеев(попов), всё с маленькой буквы, пример-жук навозник(скарабей).
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25.01.2022 17:59 Відповісти
Я даже фрагмент не могу прослушать, рвотный рефлекс блокирует просмотр такой ахинеи на первых секундах! Когда будите добивать москальскую империю, ВСЕХ пропагандонов нужно будет остреливать на месте как зачинщиков и разжигателей ненависти и соучастников в военных преступлениях кремледей!
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25.01.2022 18:22 Відповісти
дурной поп и дурная молитва.
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25.01.2022 21:13 Відповісти
СКОЛЬКО СТОИТ ИХ ДВОИХ НЕСЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ !?)
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25.01.2022 21:30 Відповісти
Охрименко который на подсосе у Арбузова интересно смотрится в этой компании
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25.01.2022 22:44 Відповісти
А шо такоє? Де та ким заборонено носити хрест у вухах?

Це тільки у вас на расєї дуже бояться потурбувати чувства вєрующіх. В Україні не існує такого релігійного фанатизму, як на раськє. А на ваш МП сатанат нам взагалі начхати.
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26.01.2022 00:15 Відповісти
ЧЕ снимать то? гундяй разрешил, знач скреп! И как блевота ********** может оскорбить верующих в Украине???
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26.01.2022 08:43 Відповісти
кремлівський гнидник ОРТ , де добре оплачені глашатаї тремтять. Бо добре знають, що ніде не сховаються , а лише втратять статки що заховали за кордоном. Вони ніде і ніколи не будуть в безпеці
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26.01.2022 05:06 Відповісти
не надо только приплетать Зеленского, где надо и не надо ведь он президент всей Украинв, уважайте хотя бы его статус, вам же не понравится, если я скажу, что сзади вас торчат толстые щеки олигарха Порошенко....
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26.01.2022 10:48 Відповісти
По делам, по делам судят нормальные люди! Всегда так было в нормальных странах.
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26.01.2022 11:02 Відповісти
За Зеленського на дороги витратили в 10 разів більше, ніж на забезпечення армії, що воює, - "Наші гроші". ІНФОГРАФІКА Джерело:
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26.01.2022 11:57 Відповісти
Порошенковский бот....а 22года выделяли на армию....а кинулись в 2014 а её и нет и денег нет......А ВОТ ДОРОГИ ЕСТЬ...
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26.01.2022 12:52 Відповісти
Отточенная логика идиота - во время войны главное - строить памятники, чтоб на века остались!
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26.01.2022 17:47 Відповісти
цинічні підараси
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26.01.2022 11:43 Відповісти
 
 