Проєкт "Без цензури": Як чоловік Скабєєвої Євгеній Попов злякався озброєних українців. ВIДЕО
Сьогодні почнемо з оптимістичного, а саме – з поганих новин для чоловіка Ольги Скабєєвої – Євгенія Попова.
Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ розкаже вам про нічні жахіття російських пропагандистів.
Чоловік Скабєєвої дуже злякався статті The Times про те, як озброєні українці зустрічатимуть росіян. Не хлібом-сіллю, як ви розумієте. Після того, як США, Велика Британія та балтійські друзі передали Україні кілька літаків оборонної зброї, у росіян явно знизився ентузіазм розповідати про те, як вони захоплять Київ.
До вашої уваги – огляд того, що розповідає російське телебачення про нас із вами та чого чекати Україні від Росії.
Топ коментарі
+35 Анатолик
показати весь коментар25.01.2022 17:45 Посилання
+21 RustIck
показати весь коментар25.01.2022 18:22 Посилання
+20 Іван Лазівський
показати весь коментар25.01.2022 17:37 Посилання
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Ощутимо меньше.
Це тільки у вас на расєї дуже бояться потурбувати чувства вєрующіх. В Україні не існує такого релігійного фанатизму, як на раськє. А на ваш МП сатанат нам взагалі начхати.