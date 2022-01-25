"Ніхто тут Росію не чекає з короваями й гармошками", - мер Чернігова Атрошенко. ВIДЕО
Мер Чернігова висловився з приводу можливого нападу РФ на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка на нараді в мерії.
"Ніхто тут Росію не чекає з короваями й гармошками. Це я кажу чітко, як мер міста", - сказав він.
Атрошенко зазначив, що перевага російської армії є значною, але якщо сусідня держава скористається цим, захопить українську територію і знищить все живе, то росіян довго будуть сприймати як фашистів.
"Якщо буде застосована високоточна зброя, виведені з ладу об’єкти інфраструктури, сприйняття росіян буде таке саме, як було сприйняття фашистів десятки років після Другої світової війни", - зауважив Атрошенко.
Він закликав містян працювати на благо свого міста і держави та зберігати спокій.
"Найкращий рецепт для всіх - працювати, розвивати економіку, збільшувати податкові відрахування, від яких посилювати українську армію. Реально тільки українська армія є стримуючим фактором для Путіна", - сказав очільник міської громади.
Атрошенко також зауважив, що регулярні війська ЗСУ зараз значно сильніші, ніж були 6-7 років тому.
Будь ласка, зачекайте...
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Из-за того, что весь мир считает, что Россия готовится к агрессии против Украины, из России активно убегают иностранные инвесторы - они продают российские акции и облигации за российские рубли, потом на полученные рубли покупают иностранную валюту и выводят ее из России. Поэтому в России падает фондовый рынок, падают российские акции с облигациями и падает российский рубль. https://t.me/charter97_org/60320 https://t.me/charter97_org/60320
Зізнайтеся, це ж саме так і було б?
Це постійно.
Тільки для бла-бла-бла?
Я ж саме про це й написав.
Перечитай.
На сегодняшний день мы имеем:
Около трех тысяч наисовременнейших ПТУР системы «выстрелил-забыл», гарантированно поражающих основной боевой российский танк.
«Стинегры» - скорее всего, также современных модификаций, пока не ясно сколько, но уж пару сотен-то, я думаю, примерно будет.
Учения «Neptune Strike» в средиземном море, которые начнутся уже послезавтра, с участием авианосной группы (!), КАРЛ авианосца USS Harry S. Truman
Флот НАТО в Черном море - Испания вчера в срочном порядке направила свой эсминец к уже имеющемуся всему, что там плавает.
МИД Великобритании объявил о создании трехстороннего альянса «Британия-Польша-Украина» именно для защиты Украины и именно Лондон выступил инициатором этого союза.
В сенат внесен законопроект о ленд-лизе для Украины. Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой. Еще раз перечитайте - США. Будут поставлять оружие. Украине. По ленд-лизу. Для борьбы с агрессором. И в этот раз агрессор - это не Гитлер. Прочувствуйте параллели.
Министр иностранных дел
ГолландииКоролевства Нидерланды заявила, что ее страна перебросит 2 F-35 на передовую базу НАТО в Болгарию с оперативной задачей «помочь Украине в случае эскалации на ее границе». F-35 - это пятое поколение. Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм. США поставляет катера. Британия поставляет ПТУРы. Турция поставляет «Байрактары». Беспилотники «Global Howk» облетают границы Украины чуть не каждый божий день, а иногда и по три раза на дню. Ну и там «по мелочи» - хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.
Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.
Все. Рубикон пройден. Порог «озабоченности» и «обеспокоенности» на словах и бумажках пробит. От нот протеста Запад перешел к делу. И так перешел, что Кремль сейчас в шоке, я думаю.
Профукал он свой блиц-криг.
Вот буквально за эти две недели.
Бабчєнко
https://t.me/charter97_org/60323
В этом году уже даже купить корову- проблема. По селам где они были год назад десятками- уже остались единицы.
Кажуть із бурятії, під українські кордони, перекинули багато кандидатів у жарені буряти?
БУВ НЕЩОДАВНО В МЕНСЬКОМУ РАЙОНІ СЕЛО БУКИ..
ТАМ НЕМАЄ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВЗАГАЛІ !!!
З РОЗВАГ ТО КЛУБ, БАР, СПОРТ МАЙДАНЧИК І САУНА РАЗОМ З МОСКОВИТСЬКИМ ПОПОМ..
ТА ВОНИ СПЛЯТЬ І БАЧАТЬ )(УЙЛА В УКРАЇНІ.
ну и из последних: Алиса и MaRUSia
Пусть вьІскажется каждьІй украинский мер.
Пусть вьІступят депутатьІ перед своими избирателями.
Ведь на вьІборах так чирикают, не остановишь.
Поголовье коров в Украине за 38 лет сократилось в 13 раз
http://milkua.info/ru/post/pogolove-korov-v-ukraine-za-38-let-sokratilos-v-13-raz
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
Чернігів основа Русі