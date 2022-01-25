"Ніхто тут Росію не чекає з короваями й гармошками", - мер Чернігова Атрошенко. ВIДЕО

Мер Чернігова висловився з приводу можливого нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка на нараді в мерії.

"Ніхто тут Росію не чекає з короваями й гармошками. Це я кажу чітко, як мер міста", - сказав він.

Атрошенко зазначив, що перевага російської армії є значною, але якщо сусідня держава скористається цим, захопить українську територію і знищить все живе, то росіян довго будуть сприймати як фашистів.

"Якщо буде застосована високоточна зброя, виведені з ладу об’єкти інфраструктури, сприйняття росіян буде таке саме, як було сприйняття фашистів десятки років після Другої світової війни", - зауважив Атрошенко.

Читайте також: Харків не буде ніколи окупованим! Це наше місто з нашими крутими людьми! - Зеленський

Він закликав містян працювати на благо свого міста і держави та зберігати спокій.

"Найкращий рецепт для всіх - працювати, розвивати економіку, збільшувати податкові відрахування, від яких посилювати українську армію. Реально тільки українська армія є стримуючим фактором для Путіна", - сказав очільник міської громади.

Атрошенко також зауважив, що регулярні війська ЗСУ зараз значно сильніші, ніж були 6-7 років тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Чернігова Атрошенко: Вступ до НАТО - фігня. ВIДЕО