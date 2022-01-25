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"Ніхто тут Росію не чекає з короваями й гармошками", - мер Чернігова Атрошенко. ВIДЕО

Мер Чернігова висловився з приводу можливого нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на заяву Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка на нараді в мерії.

"Ніхто тут Росію не чекає з короваями й гармошками. Це я кажу чітко, як мер міста", - сказав він.

Атрошенко зазначив, що перевага російської армії є значною, але якщо сусідня держава скористається цим, захопить українську територію і знищить все живе, то росіян довго будуть сприймати як фашистів.

"Якщо буде застосована високоточна зброя, виведені з ладу об’єкти інфраструктури, сприйняття росіян буде таке саме, як було сприйняття фашистів десятки років після Другої світової війни", - зауважив Атрошенко.

Читайте також: Харків не буде ніколи окупованим! Це наше місто з нашими крутими людьми! - Зеленський

Він закликав містян працювати на благо свого міста і держави та зберігати спокій.

"Найкращий рецепт для всіх - працювати, розвивати економіку, збільшувати податкові відрахування, від яких посилювати українську армію. Реально тільки українська армія є стримуючим фактором для Путіна", - сказав очільник міської громади.

Атрошенко також зауважив, що регулярні війська ЗСУ зараз значно сильніші, ніж були 6-7 років тому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Чернігова Атрошенко: Вступ до НАТО - фігня. ВIДЕО

росія (65883) Чернігів (793) Атрошенко Владислав (92)


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Топ коментарі
+62
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25.01.2022 16:46
+40
Це вже не Донецьк , тут якщо навіть провокатори вийдуть "чекать" - то відхватять крепких пі3дюлей ,а гармошки розіб'ють на голові. Донецьк -Луганськ - то була прививка від "Кацапського кровавого миру"
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25.01.2022 16:41
+29
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25.01.2022 16:52
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Це вже не Донецьк , тут якщо навіть провокатори вийдуть "чекать" - то відхватять крепких пі3дюлей ,а гармошки розіб'ють на голові. Донецьк -Луганськ - то була прививка від "Кацапського кровавого миру"
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25.01.2022 16:41 Відповісти
"крепких" -
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25.01.2022 16:46 Відповісти
Не " крепких пі3дюлей", а кулю в чоло. І тільки так.
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25.01.2022 19:02 Відповісти
в пікє, гадино..!

Из-за того, что весь мир считает, что Россия готовится к агрессии против Украины, из России активно убегают иностранные инвесторы - они продают российские акции и облигации за российские рубли, потом на полученные рубли покупают иностранную валюту и выводят ее из России. Поэтому в России падает фондовый рынок, падают российские акции с облигациями и падает российский рубль. https://t.me/charter97_org/60320 https://t.me/charter97_org/60320

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25.01.2022 16:42 Відповісти
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25.01.2022 16:46 Відповісти
А город мастилом..., вибачте, оливою поливають?
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25.01.2022 16:51 Відповісти
я б не вiдмовився вiд такого..
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25.01.2022 16:53 Відповісти
Від пустих стріляних тубусів? ))))
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25.01.2022 16:56 Відповісти
І нафіга колекціонувати стріляні тубуси від РПГ?
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25.01.2022 16:56 Відповісти
не бачу вітаміна С.
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25.01.2022 16:56 Відповісти
А Зеленскому слабо такое сказать? Или боится что на кацапии перестанут его сериалы покупать?
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25.01.2022 16:47 Відповісти
Як би він саме так і сказав, ви б знову до ньго мали б претензії.
Зізнайтеся, це ж саме так і було б?
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25.01.2022 16:50 Відповісти
На соседней ветке про Харьков именно так и есть.
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25.01.2022 16:54 Відповісти
І це не перший раз.
Це постійно.
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25.01.2022 16:57 Відповісти
Боты. Что куратор скажет, то и пишут. "Зрада" и "Усё пропало".
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25.01.2022 17:09 Відповісти
так претензії до нього саме за серіали, на фоні пустопорожнього брьоху.
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25.01.2022 16:58 Відповісти
Ну так если Зеля обосрался по 100500 пунктам, а в одном - не обосрался, то претензии к нему всёравно останутся. Или как вы думаете?
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25.01.2022 16:59 Відповісти
Тоді навіщо вимагати від нього саме цей ОДИН пункт?
Тільки для бла-бла-бла?
Я ж саме про це й написав.
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25.01.2022 17:02 Відповісти
Почему вы решили, что требуют только один пункт? Вон ФОПы уже прозрели. Глядишь и остальные скоро поумнеют.
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25.01.2022 17:09 Відповісти
А що, про Харків він саме ТАК сказав?)))
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25.01.2022 17:04 Відповісти
Про Харків питання не до мене.
Перечитай.
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25.01.2022 17:06 Відповісти
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25.01.2022 16:51 Відповісти
Любая зравая мысль в устах глупца превращается в глупость.
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25.01.2022 16:56 Відповісти
думають, що їх будуть тут зустрічати квітами і не будуть голови відрізати)
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25.01.2022 16:48 Відповісти
Я не "русскій дєд" тому своїх за кордон відправлю...
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25.01.2022 16:55 Відповісти
Просто интересно, как, если допустим, идёт наступление, границы будут открыты? Или без очередей?
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25.01.2022 22:50 Відповісти
Навіть не уявляю. Нам назустріч ворогу а дівчатам виходить назад...
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25.01.2022 22:53 Відповісти
не знаю кто такой єтот сладков, но попердолило свинособаку знатно
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25.01.2022 17:01 Відповісти
Спит и видит себя на коленях ,перед оккупантами и с хлебом и солью. У нас половина таких мэров - перевертышей. Наша большая беда. ,,Плачет,, по нему веревка ..
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25.01.2022 16:49 Відповісти
Вам аби що ляпнути? Аргументація де? Це з-за таких, як Ви - «наша большая беда». Звинувачують бездоказово, а там, де є докази - голову в пісок, нічого не бачать і не чують.
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25.01.2022 17:28 Відповісти
А вам мало того что Атроха перекрашивается под каждое новое правительство в Киеве? Дарил Яныку золотой батон и собирал титушек на Антимайдан. Но главное- вовремя перебежать под новые флаги!
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26.01.2022 13:27 Відповісти
...Легонького блиц-крига в кроссовочках на танках по дымящимся воронкам в условиях обладания Украиной примерно трех тысяч ПТУР последнего поколения у русских уже не будет.

На сегодняшний день мы имеем:

Около трех тысяч наисовременнейших ПТУР системы «выстрелил-забыл», гарантированно поражающих основной боевой российский танк.

«Стинегры» - скорее всего, также современных модификаций, пока не ясно сколько, но уж пару сотен-то, я думаю, примерно будет.

Учения «Neptune Strike» в средиземном море, которые начнутся уже послезавтра, с участием авианосной группы (!), КАРЛ авианосца USS Harry S. Truman

Флот НАТО в Черном море - Испания вчера в срочном порядке направила свой эсминец к уже имеющемуся всему, что там плавает.

МИД Великобритании объявил о создании трехстороннего альянса «Британия-Польша-Украина» именно для защиты Украины и именно Лондон выступил инициатором этого союза.

В сенат внесен законопроект о ленд-лизе для Украины. Это вообще бомба. Это впервые со времен Второй мировой. Еще раз перечитайте - США. Будут поставлять оружие. Украине. По ленд-лизу. Для борьбы с агрессором. И в этот раз агрессор - это не Гитлер. Прочувствуйте параллели.

Министр иностранных дел Голландии Королевства Нидерланды заявила, что ее страна перебросит 2 F-35 на передовую базу НАТО в Болгарию с оперативной задачей «помочь Украине в случае эскалации на ее границе». F-35 - это пятое поколение. Чехи уже довольно давно поставляют снаряды 152 мм. США поставляет катера. Британия поставляет ПТУРы. Турция поставляет «Байрактары». Беспилотники «Global Howk» облетают границы Украины чуть не каждый божий день, а иногда и по три раза на дню. Ну и там «по мелочи» - хамви, техника, мобильные госпитали, кредиты, вот это все.

Владимир Владимирович. Зря ты полез понтами меряться. Очень зря.

Все. Рубикон пройден. Порог «озабоченности» и «обеспокоенности» на словах и бумажках пробит. От нот протеста Запад перешел к делу. И так перешел, что Кремль сейчас в шоке, я думаю.

Профукал он свой блиц-криг.

Вот буквально за эти две недели.

Бабчєнко
https://t.me/charter97_org/60323
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25.01.2022 16:50 Відповісти
Главное, чтобы зелень действительно отдала эти джавелины и стингеры в армию, а не заперла на складе.
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25.01.2022 21:25 Відповісти
и не только в Чернигове
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25.01.2022 16:51 Відповісти
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25.01.2022 16:51 Відповісти
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25.01.2022 16:52 Відповісти
ще й вили гарно наточив... щоб легко входили в кацапське пузо.
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25.01.2022 19:28 Відповісти
"З коровами... " - 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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25.01.2022 16:54 Відповісти
Налоговыми ВЫЧЕТАМИ армию содержать собрались. Тот случай когда вероятность ошибки редактора и мера примерно 50/50%
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25.01.2022 17:03 Відповісти
В Чернігові своє дорогобудівництво -тому на армію у нас грошей нема...
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25.01.2022 18:06 Відповісти
Брат в Чернигове держит корову. Сказал что с каждым годом их все меньше- вырезают чтоб не сдавать молоко по 7 грн/литр на заводы.
В этом году уже даже купить корову- проблема. По селам где они были год назад десятками- уже остались единицы.
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26.01.2022 13:25 Відповісти
В названии статьи написано - С "коровами" никто не ждёт .Апечатка?
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25.01.2022 16:56 Відповісти
а шо балалаек у чернигове нема? ну, тогда сразу на кыйив драпать будут, чернигов им ни к чему
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25.01.2022 16:58 Відповісти
Верный признак что вторжения не будет, пятая колонна начала "грозить кулаками" супостату)
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25.01.2022 16:59 Відповісти
Найбільш українськими росіянами є росіяни які мають родичів в ********** і які їх відвідували час від часу. Їх вже не надуриш байками про "русскій мір" по телевізору.
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25.01.2022 17:00 Відповісти
Вісім років тому міста на сході України дійсно чекали би мокшанську армію із караваєм та гармошками але мокшанський поїзд вже уїхав.Східні міста України бачать яке їх буде чекати життя на прикладах Крима та окупованих територіях на яких за роки так званого визволеня тільки все розвалюється а корінних жителів вважають мокшане за рабів та скотину.
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25.01.2022 17:02 Відповісти
Москвини вже сьогодні своєю поведінкою нагадують німецьких фашистів.
Кажуть із бурятії, під українські кордони, перекинули багато кандидатів у жарені буряти?
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25.01.2022 17:02 Відповісти
правильніше запечені бурятики!
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25.01.2022 17:20 Відповісти
Взагалі то Атрошенко ще тей мутняк. Політичні свої вподобаня змінює швидко та без сантиментів, а тому одному богу відомо, що він заспіває коли припече...
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25.01.2022 17:04 Відповісти
О, вор который каждый день грабит черниговчан строит из себя защитника родины. Этот черт поганный должен гнить в тюрьме.
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25.01.2022 17:04 Відповісти
дело в том,ЧТО РОССИЯ НА ПРИМЕРЕ КРЫМА показала,что весь бизнес неросийский уничтожаеться или его передают пацанам с кремля-ибо ПОЙМИТЕ для кремля смерти подобно существование среднего класса и жизненого подема народа ибо такими управлять НЕЛЬЗЯ!!!--чиновников заменят, ато и уронят,а КТО ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ того в сибирь или под нож--тоже самое делали в ЗАПАДНОЙ УКР в 1939году--И поэтому --ОКУПАЦИЯ она и есть окупация! ПРИМЕР--германия гитлера и австрия с ее братским народом,поинтересуйтесь! или КИТАЙ и ГОНКОНГ
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25.01.2022 17:06 Відповісти
ДУРНИК ДУМКОЮ БАГАТІЄ.
БУВ НЕЩОДАВНО В МЕНСЬКОМУ РАЙОНІ СЕЛО БУКИ..
ТАМ НЕМАЄ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВЗАГАЛІ !!!
З РОЗВАГ ТО КЛУБ, БАР, СПОРТ МАЙДАНЧИК І САУНА РАЗОМ З МОСКОВИТСЬКИМ ПОПОМ..
ТА ВОНИ СПЛЯТЬ І БАЧАТЬ )(УЙЛА В УКРАЇНІ.
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25.01.2022 17:08 Відповісти
Те ж саме поряд - Сосниччина. Тільки російські канали !!!
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25.01.2022 18:20 Відповісти
Водка, квас, гармонь, медведь.

ну и из последних: Алиса и MaRUSia
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25.01.2022 17:12 Відповісти
нехай цей патріот краще розкаже як його перевантажені піском вантажівки вже який рік нищать автошлях від Славутича до Чернігова,а по селах кругом Славутича Їх вже немає,і ніхто нічого не бачить!!!
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25.01.2022 17:17 Відповісти
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25.01.2022 17:21 Відповісти
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25.01.2022 17:25 Відповісти
Почему молчат мерьІ других городов?

Пусть вьІскажется каждьІй украинский мер.

Пусть вьІступят депутатьІ перед своими избирателями.

Ведь на вьІборах так чирикают, не остановишь.
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25.01.2022 17:51 Відповісти
Мер Полтави чекає з гармошкой, було ж відео.
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26.01.2022 10:26 Відповісти
Это неудивительно.

Поголовье коров в Украине за 38 лет сократилось в 13 раз

http://milkua.info/ru/post/pogolove-korov-v-ukraine-za-38-let-sokratilos-v-13-raz
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25.01.2022 18:09 Відповісти
От 27 миллионов коров осталось только 2 миллиона.
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25.01.2022 18:10 Відповісти
Кацап навіщо тобі рахувати скільки й чого в Україні?
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап - брехливьій раб *********** на швабре.
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26.01.2022 00:54 Відповісти
Как сказал в свое время пан Рева, украинцы много кушают!
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25.01.2022 19:30 Відповісти
Та ні, холодець,так холодець!
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25.01.2022 18:21 Відповісти
Причому буде той "холодець", який повернеться в рефрижераторах в російські ***** в якості "гуманітарки".
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25.01.2022 18:57 Відповісти
І що ..балалайка, матрьошка тоже не буде?)))
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25.01.2022 23:12 Відповісти
НУ ЕСЛИ ПОДУМАТЬ, ЧТО КАРАВАЙ ЭТО КАБ-1500Л-ПР, А БАЛАЛАЙКА ЭТО БАЙРАКТАР - ТО ЗАВСЕГДА !)
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26.01.2022 00:47 Відповісти
Атрошенко здивував.... я гадав він ватний.... чи прикидається?
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26.01.2022 00:52 Відповісти
І правильно гадав... Воно слизьке...І копія Зелі - ті ж самі репліки на сесіях, те ж саме дорогобудівництво від слова "дорого", а не дорога, ті ж саме саджання дерев. Насправді ж за гучними словами - пустота...
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26.01.2022 08:29 Відповісти
Цитировать автора золотого батона для Януковича, бывшего Рыга и перебежчика в БПП, это пипец. Цензор все дальше и дальше дно пробивает.
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26.01.2022 08:38 Відповісти
Навіть така тварина бачить, що його нічого доброго чекати не буде, зпмвсть нього буде комендант, а його після пограбунку розстріляють, бо він нах не впав окупантам.
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26.01.2022 10:36 Відповісти
Такие мрази, это потенциальный коллаборант. Весь этот треп, игра на публику.
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26.01.2022 10:52 Відповісти
Атроха- майстер перевзуварня на ходу. Коли дарував Янику золотий батон і збирав тітушню на Антимайдан, то це вже всі забули бо він потім швидко перефарбувався і натягнув вишиванку. Так само і росіян буде зустрічати, нема йому довіри!
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26.01.2022 13:20 Відповісти
Ну... ще б пак, Гетьманщина ж!... ще не зникли кістки вирізаних в Батурині 300 років назад українців.

Чернігів основа Русі
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24.02.2022 00:08 Відповісти
 
 