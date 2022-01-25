Блогерка сама виклала в мережу, як її хлопець збиває людину. Тепер його притягнуть, - Геращенко. ВIДЕО

Дівчина опублікувала відео, на якому її друг навмисне збиває людину на моноколесі.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

За його словами, блогерка сама оприлюднила в соцмережах це відео. Та збрехала, що нібито компенсувала потерпілому збитки.

"Як часто буває, вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілому не було. Андрію, так звуть потерпілого просто пощастило, що він залишився живим. Сам потерпілий не звертався до поліції, але поліція після оприлюдення відео ДТП його шукала", - написав Геращенко.

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Завдяки опублікованому відео поліцейським вдалося відшукати водія-порушника.

"Водій буде відповідати і за скоєння ДТП, і за залишення місця ДТП! А його подрузі дякую за те, що вона задокументувала і виклала в соцмережі факти його правопорушення. Це така собі "премія Дарвіна", - написав Геращенко.