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Новини Відео
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Блогерка сама виклала в мережу, як її хлопець збиває людину. Тепер його притягнуть, - Геращенко. ВIДЕО

Дівчина опублікувала відео, на якому її друг навмисне збиває людину на моноколесі.

Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.

За його словами, блогерка сама оприлюднила в соцмережах це відео. Та збрехала, що нібито компенсувала потерпілому збитки.

"Як часто буває, вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілому не було. Андрію, так звуть потерпілого просто пощастило, що він залишився живим. Сам потерпілий не звертався до поліції, але поліція після оприлюдення відео ДТП його шукала", - написав Геращенко.

Читайте: У 2021 році зафіксовано понад 5 тис. "п'яних" ДТП, в яких загинули 113 осіб, - патрульна поліція

Завдяки опублікованому відео поліцейським вдалося відшукати водія-порушника.

"Водій буде відповідати і за скоєння ДТП, і за залишення місця ДТП! А його подрузі дякую за те, що вона задокументувала і виклала в соцмережі факти його правопорушення. Це така собі "премія Дарвіна", - написав Геращенко.

Автор: 

ДТП (4480) блогер (183) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+43
премія дарвіна її!
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25.01.2022 20:23
+35
Що не зробиш задля піару....все у стилі зеленського.
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25.01.2022 20:24
+31
Крутой жип, девочки кипятком, жисть бьет. В это время их сверсники на передовой... Фантасмагория в мозгах, фантасмагория в жизни.
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25.01.2022 20:42
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премія дарвіна її!
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25.01.2022 20:23 Відповісти
Я поражаюсь современным мажорам которых тянет на таких кошмарных девах. Впрочем психиатрия утверждает, и как мы с вами видим не безосновательно, что к уродству в плане секса зажравшегося тупого самца тянет сильнее чем к красоте.
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25.01.2022 21:07 Відповісти
бо воно дурник безтемпературний!
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25.01.2022 21:10 Відповісти
Так це точно ваш мажор, можеш навіть не питати за кого він голосував
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25.01.2022 21:22 Відповісти
Воно ради приколу збило людину..... ..нєпрєменно вешать
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26.01.2022 10:27 Відповісти
Що не зробиш задля піару....все у стилі зеленського.
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25.01.2022 20:24 Відповісти
Ну скажите уже, что Зеленский за рулем был )
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25.01.2022 21:23 Відповісти
Она так и думает и даже точно знает на 27% где также в обойме все рыги опажоповцы
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25.01.2022 21:28 Відповісти
ні, глядач шмарклявих бидлошоу, ти теж одне з них
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26.01.2022 08:13 Відповісти
Там нет клавиш, поэтому вряд ли.)
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26.01.2022 10:56 Відповісти
скажи вже, трухін був за кермом чи як?
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26.01.2022 14:06 Відповісти
Пані,яка мета вашого перебування на цьому форумі,і чи існують для вас інші прізвища крім Порошенко і Зеленський,якими ви користуєтесь,коментуючи кожну новину?
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26.01.2022 10:37 Відповісти
Далеко не кожну новину.
Але тут явно виборці блохера зеленського. То чому би не зачепити моральний аспект справи, згадуючи прізвища політиків на політичному форумі ?
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26.01.2022 10:41 Відповісти
А знаєте скільки в нашій державі ще таких довбодятлів? 73 відсотки!
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25.01.2022 20:24 Відповісти
ДБЛЫ
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25.01.2022 20:25 Відповісти
Похожа на блогершу,точно в цель комментарий.
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25.01.2022 21:26 Відповісти
Пусть все тупоголовые блогеры выкладывают свои похождения, мест в дурке хватит.
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25.01.2022 20:29 Відповісти
Сейчас вылезут те кто начнут рассказывать что "тот на моноколесе сам виноват".
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25.01.2022 20:30 Відповісти
Водила, конечно, придурок и должен отвечать, но разве по видео видно, что он сбил прям специально?
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25.01.2022 20:33 Відповісти
ШТА?
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25.01.2022 20:39 Відповісти
На видео не видно что он прям целенаправленно хотел его сбить, скорее не успел среагировать
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25.01.2022 20:42 Відповісти
Мог влево вильнуть и бочиной ударить другую машину, но то ж затратно
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25.01.2022 20:44 Відповісти
Вы где права покупали? Вас не учили, что ТОЛЬКО садясь за руль, вы УЖЕ потенциальный убийца??? Если не контролируешь свои действия за рулем, то не хрен и к машине подходить...
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25.01.2022 20:53 Відповісти
У тебя плохо с пониманием текста.

Никто водилу не оправдывает - он нарушил ПДД, он виновен в совершении ДТП с наездом на человека.
Но обвинение "сбил специально" - то есть - целенаправленно ХОТЕЛ сбить - должны на чем-то основываться кроме того, что водитель - *******.
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25.01.2022 22:51 Відповісти
А про человека, стреляющего из автомата в разные СЛУЧАЙНЫЕ стороны, в толпе людей, вы тоже скажите что у него не было цели кого то убить? Пули сами СЛУЧАЙНО в кого то попали???
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25.01.2022 21:11 Відповісти
А скоростной режим не смущает?
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25.01.2022 20:43 Відповісти
Скоростной режим доказывает вину водителя в совершении ДТП, а не то, что водила СПЕЦИАЛЬНО хотел сбить человека.
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25.01.2022 22:51 Відповісти
Сколько же таких кабанов как Коля харьковский. Им бы к психиатру
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25.01.2022 20:34 Відповісти
За грати
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25.01.2022 20:40 Відповісти
Крутой жип, девочки кипятком, жисть бьет. В это время их сверсники на передовой... Фантасмагория в мозгах, фантасмагория в жизни.
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25.01.2022 20:42 Відповісти
Прикинь сколько народу не на передовой...
И все ездят на машинах, ходят в кино и в спортзалы, жрут и пьют пиво...
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25.01.2022 20:48 Відповісти
Ага, и дуркуют на Поршах по дрогам, сбивая всех, кто подвернется под колесо. А потом скрываются с места ДТП. Ты это имел ввиду?
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25.01.2022 20:57 Відповісти
Ага. И раскатывают на моноколёсах.
Или тем, кто на моноколёсах, можно на передовую не ехать?
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25.01.2022 20:59 Відповісти
Всем можно не ехать, даже тебе. Кстати, ездить по велосипедистам, и прочим болтающимся под колесами тоже можешь.
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25.01.2022 21:06 Відповісти
На моноколсі займав крайню ліву, чи таки праву полосу? Що він порушив?
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25.01.2022 22:05 Відповісти
Ты суть диалога уловил?
Мы ж не про ПДД.
Мы про то, почему они ВСЕ не на передовой.
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25.01.2022 22:10 Відповісти
Рыги и барыги правда одна биомасса
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25.01.2022 21:24 Відповісти
порш панамера
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25.01.2022 21:04 Відповісти
Цим істотам нічого не буде.Також за такими військомат не бігає.
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25.01.2022 20:49 Відповісти
Звідки в них гроші на таке.Чому за ними податкова не бігає? А ще хочуть,щоб молодь надивилася на бидляків і йшла воювати.
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25.01.2022 20:54 Відповісти
А папашка чиновник или судья или прокурорский или мент ну и т.д.
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25.01.2022 21:09 Відповісти
Меня всегда интересовало, как появляются на свет божий подобного толка умственно недоразвитые и в какой среде они росли. Судя по лицу, это очень, ну просто до невыносимости очень умствено недоразвитая особь. Интересны так же портреты её папы и мамы.
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25.01.2022 20:58 Відповісти
Оно не отсталое, оно конченое
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26.01.2022 01:45 Відповісти
Це еліта.Давайте таких оберемо в президенти.
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25.01.2022 21:09 Відповісти
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25.01.2022 22:22 Відповісти
Шкода що на місці пацана на моноколесі не їхав Краз завантажений рідким бетоном. Водія легковика і гопкомпанію можна було б зразу ж там і поховати.
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25.01.2022 21:10 Відповісти
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25.01.2022 21:13 Відповісти
впаять этой блоХерке штраф лямов 10 грн морального ущерба с конфискацией и запретом выезда пока не рассчитается
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25.01.2022 21:15 Відповісти
А яка тема її блогів?
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25.01.2022 21:17 Відповісти
как обычно рыба гниёт с головы, кто родители у этих молодых дарований ?
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25.01.2022 21:18 Відповісти
И купил себе самокат. Поддерживаю. Стрелять таких надо. А избирателям зеленского, компенсацию за погнутый капот и ящик пива корона, которое они разлили пока сбивали этого упыря шоколадного.
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25.01.2022 21:28 Відповісти
И вас туда же!
Молодець, що написав, Цензор вже давно очікує хоч на якось зебіла, ви якось дуже швидко усі зникли, нам, порохоботам, навіть нема кому копняків надавати за усе, що ви для нас наробили. Щоб ви останній члін без солі доїдали, щоб вам це зелене ***** кожну ніч снилося та своїм гундявий голосом співало - каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг, блд.
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25.01.2022 22:59 Відповісти
Тупоголові моральні ніщеброди. Заради свого его, готові на усе йти, навіть на вбивства заради свого піару. Тупориле покоління інетзалежний мережевих дрочерів.
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25.01.2022 21:26 Відповісти
О, электорат зебобы.
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25.01.2022 21:26 Відповісти
п.с. А баба то страшная есишо.
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25.01.2022 21:30 Відповісти
Специально видео открыл глянуть. Спасибо, поблевал
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25.01.2022 21:41 Відповісти
Да баба как баба, ее перекособочило от синьки, в таком состоянии все не красавцы.
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25.01.2022 21:47 Відповісти
Тварюки
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25.01.2022 21:35 Відповісти
Включил посмотреть что такое моноколесо и не понял, вроде на велик похоже.
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25.01.2022 21:45 Відповісти
Как мотоцикл. Только на одном колесе. И без руля. И на нём стоять надо, а не сидеть. И без бензина. На аккумуляторе едет. А в остальном такой же.
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25.01.2022 21:59 Відповісти
Спасибо, глянул уже в нэте.Штука опасней выглядит чем всякие сигвеи. Ну а зимой, по трассе, да в вечернее время на этой хрени соваться это дебилизм. пс.водителя на машине не оправдываю, но головой не только автомобилистам нужно думать.
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25.01.2022 22:05 Відповісти
Раніше таке лише у цирку можна було побачити за гроші. )))
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26.01.2022 10:18 Відповісти
ну если по уму,то с моноколеса можно содрать штраф,за порчу машины. ну ни в одних даже самых тупых правилах,нет разрешения чтобы ездить на моноколесе по автомобильным дорогам.
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25.01.2022 21:53 Відповісти
А в ПДД есть разрешение задорно сбивать пешеходов, переходящих в неположенном месте дорогу?
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25.01.2022 22:01 Відповісти
Быдло с деньгами... таких просто ломать нужно, они биомусор.
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25.01.2022 21:57 Відповісти
сейчас модно быть уродом
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25.01.2022 22:24 Відповісти
Уродом быть модно всегда.
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25.01.2022 23:09 Відповісти
АНІЖЕДЄТІ !!!

Це вони для тік-току знімали, тому - ета другоє.
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25.01.2022 22:33 Відповісти
Водія авто попереду теж оштрафували за створення аварійної ситуації?

Ну хоч музичка годна.
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25.01.2022 23:05 Відповісти
Сильно помог светоотражающий жилет ?
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25.01.2022 23:58 Відповісти
Не було б,це путо не гальмувало б.Кінцевий результат міг бути набагато гірший.
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26.01.2022 00:26 Відповісти
это не блогерша, это упоратая тупая шмара с жопай макаки на лице. это не человек, это биомусор.
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26.01.2022 00:54 Відповісти
Сколько живу,столько удивляюсь тупости самок человека.
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26.01.2022 04:42 Відповісти
Почему сразу тупая?
Засняла преступление, выложила что бы не осталось безнаказанным.
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26.01.2022 10:01 Відповісти
Блогер - саме слово викликає якусь зневагу, а про людей, які себе так називають думка ще гірша...
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26.01.2022 10:05 Відповісти
Там вся машина имбицилов,какой нахрен дарвин. блоХерша если верить сетям в прошлом (или позапрошлом) году планировала самовыпил, можете представить что там в головах.
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26.01.2022 10:23 Відповісти
БлоХер - это не хобби, не профессия, это диагноз для тупых имбециллов не желающих работать, а только тупо паразитировать на внимании еще более тупой биомассы - их падПищегов.
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26.01.2022 10:37 Відповісти
Це просто п****ць...
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26.01.2022 11:00 Відповісти
Мож ракуха так хвосты обрубает... выложи видео, сделав дело - гуляй смело (и дальше)
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26.01.2022 11:17 Відповісти
Биомусор подлежащий утилизащии
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26.01.2022 11:28 Відповісти
Це так по СКРЄПНОМУ, що аж думаєш на геолокацію що це якась Кострома чи Саратов
Гніду за кермом треба покарати на все життя, щоб запам ятав і іншим буде наука.
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26.01.2022 21:21 Відповісти
 
 