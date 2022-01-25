Блогерка сама виклала в мережу, як її хлопець збиває людину. Тепер його притягнуть, - Геращенко. ВIДЕО
Дівчина опублікувала відео, на якому її друг навмисне збиває людину на моноколесі.
Про це написав у фейсбуці радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інфомує Цензор.НЕТ.
За його словами, блогерка сама оприлюднила в соцмережах це відео. Та збрехала, що нібито компенсувала потерпілому збитки.
"Як часто буває, вона збрехала. Ніякої допомоги потерпілому не було. Андрію, так звуть потерпілого просто пощастило, що він залишився живим. Сам потерпілий не звертався до поліції, але поліція після оприлюдення відео ДТП його шукала", - написав Геращенко.
Завдяки опублікованому відео поліцейським вдалося відшукати водія-порушника.
"Водій буде відповідати і за скоєння ДТП, і за залишення місця ДТП! А його подрузі дякую за те, що вона задокументувала і виклала в соцмережі факти його правопорушення. Це така собі "премія Дарвіна", - написав Геращенко.
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Але тут явно виборці блохера зеленського. То чому би не зачепити моральний аспект справи, згадуючи прізвища політиків на політичному форумі ?
Никто водилу не оправдывает - он нарушил ПДД, он виновен в совершении ДТП с наездом на человека.
Но обвинение "сбил специально" - то есть - целенаправленно ХОТЕЛ сбить - должны на чем-то основываться кроме того, что водитель - *******.
И все ездят на машинах, ходят в кино и в спортзалы, жрут и пьют пиво...
Или тем, кто на моноколёсах, можно на передовую не ехать?
Мы ж не про ПДД.
Мы про то, почему они ВСЕ не на передовой.
Молодець, що написав, Цензор вже давно очікує хоч на якось зебіла, ви якось дуже швидко усі зникли, нам, порохоботам, навіть нема кому копняків надавати за усе, що ви для нас наробили. Щоб ви останній члін без солі доїдали, щоб вам це зелене ***** кожну ніч снилося та своїм гундявий голосом співало - каждий вєчєр вєчєр наступаєт вдруг, блд.
Це вони для тік-току знімали, тому - ета другоє.
Ну хоч музичка годна.
Засняла преступление, выложила что бы не осталось безнаказанным.
Гніду за кермом треба покарати на все життя, щоб запам ятав і іншим буде наука.