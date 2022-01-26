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Мільйонер з "СН" Клочко отримує по 20 тис. бюджетних грн на місяць на оренду житла, - Bihus.info. ВIДЕО

"Слуга народу" Андрій Клочко щомісяця отримує з бюджету 20 тисяч грн компенсації на оренду житла у Києві. Клочко та його дружина є офіційними мільйонерами.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Клочка нема свого житла, а в його декларацію внесено орендовану квартиру площею 100 кв. метрів на околиці столиці. Для оренди цього житла депутат отримує компенсацію. Так, у 2019 році йому виділили на це 20 тис. грн, у 2020 - близько 160 тис., у 2021 - 236 тис.

При цьому Клочко та його дружина є офіційними мільйонерами.

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Так, відповідно до декларації за 2020 рік, Клочко отримав 517 тисяч грн зарплатні і 820 тисяч грн від продажу авто. Його дружина Неля також отримала 368 тисяч грн з продажу транспортного засобу і майже 3,4 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Нардеп вдвох із дружиною також задекларував 3,5 млн грн та 200 тисяч доларів готівкою.

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За останні кілька місяців у родини Клочка з’явилися Volvo 2017-го року (вартістю 900 тисяч грн) та Lexus 2018-го. Уточнюється, що Lexus в декларації відсутній, бо ймовірно оформлений на дружину. Ціни на такі авто на вторинному ринку стартують від 1,3 млн.

Журналісти запитали Клочка, чи вважає він за нормальне отримувати копенсацію за оренду житла з державного бюджета, маючи такі високі прибутки. "Я точно не порушую закон", - відповів нардеп.

Автор: 

компенсації (703) мільйонери (110) Бігус Денис (197) Слуга народу (2816) Клочко Андрій (41)


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Топ коментарі
+57
Сказати , що в мене шок від цих бомжів зі слуг урода , то це нічого не сказати 😠
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26.01.2022 01:53
+55
У мене шок від народу, який це обрав.
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26.01.2022 02:04
+31
Основные признаки «Слуг народа» - наличие свиного рыла вместо лица и полное отсутствие совести.
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26.01.2022 06:35
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Только фото одного ипальника этого услужливого народного ублюдка вызывает отвращение и даже рвотный рефлекс. Очент смахивает на непотопляемое чудовище жирнющее, которое болтается по Одессе из одног кресла в другое. ТВАРИ!!!
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26.01.2022 11:48 Відповісти
наблюдая за внешним видом слуг и вообще всех у корыта находящихся, легко сделать однозначный вывод - обладание властью способствует ожирению и психической деградации, возвращая "властителей" в их изначально данное природное состояние - в корабельных сосен и в свиней, физически и морально.
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26.01.2022 11:52 Відповісти
"Это сироты, тяжелое наследие царского режима"(с)
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26.01.2022 11:54 Відповісти
«Предводитель команчей жил, однако, в пошлой роскоши», - думал Остап, подымаясь наверх.(С)
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26.01.2022 15:20 Відповісти
Изможденное лицо изнуренного"слуги народа" - лишнее свидетельство каторжной работы выборных от народа.... Да ,и какие нужны силы для столь продолжительных праздников ? Никакой немец такого не выдержит! Лучшие из нас ,не щадя живота своего... и всего прочего ,спасали своих близких на Мальдивах и Буковелях ,дабы не стать жертвой коварного КОВИДа или безответственных избирателей....Сочувствуем и выбирем снова.
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26.01.2022 12:04 Відповісти
Ну даже если власть и сменится то как вот ЭТО что фотке наказать? Даже если дело и дойдёт до суда... ведь все знают какие у нас суды. И проблема судов не может решиться за пару месяцев, это процесс на года.
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26.01.2022 12:25 Відповісти
Какая отвратительная рожа!
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26.01.2022 12:31 Відповісти
так тому і мільйонер - що вчасно примазався до "нєлоха" доїти лохів разом...
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26.01.2022 12:45 Відповісти
Судячи з фотографії то він також орендує величезне корито і можливо і два!
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26.01.2022 12:54 Відповісти
Ну й пика, сразу видно - голодує. Справжній слуга.
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26.01.2022 13:28 Відповісти
там половина таких у ВР.
Ще ОПЗЖ треба потрясти.
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26.01.2022 13:33 Відповісти
О, Рыло Свиное!!!
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26.01.2022 13:50 Відповісти
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26.01.2022 14:06 Відповісти
свиньи народа думают,что война спишет всё,но война спишет их..
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26.01.2022 14:07 Відповісти
Прям по Ильфу и Петрову рожа.
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26.01.2022 14:58 Відповісти
Як вони такі пики наїдають? Може вони голодали в дитинстві?
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26.01.2022 15:01 Відповісти
А у нищебродов субсидии снимают, вот молодец Зеля, воистину кинэць эпохи бедности)
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26.01.2022 15:12 Відповісти
оце личико!)
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26.01.2022 15:28 Відповісти
тварь толстомордую в окопы, родину защищать, а не грабить
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26.01.2022 16:13 Відповісти
Это я должен взять автомат и защищать это Рыло ????
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26.01.2022 18:54 Відповісти
обязан! а то как деды по закону военного времени -к стенке поставят аж бегом, закопают на быковне, а жене скажут шо -враг нарида! ! Но ! в Украине ж дедов ни у кого нет!
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27.01.2022 09:43 Відповісти
вот это быдло и надо отправить на фронт рыть окопы,
морда в монитор не влазит
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26.01.2022 21:11 Відповісти
Кто еще хочет заплатить налоги этим шакалам

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26.01.2022 22:12 Відповісти
СН-не партия, а сброд воров, свиней и барыг, покупающих мясо по 20 грн, рыбу по 8 грн, не имеющих ни совести, ни чести (где у них честь?, что это такое, это то, что между ног свисает?). У них нет четкой цели, программы, кроме общих слов-мир на Донбассе, борьба с бедностью...
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27.01.2022 07:49 Відповісти
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