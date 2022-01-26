Україні вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України", - Кулеба про переговори "США-НАТО-РФ". ВIДЕО

Дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії агресії, так і у світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми. Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, все це нам відомо і з нами скоординовано. ... Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати. Поки говорять дипломати - гармати мовчать", - наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україні вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України".

"Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілість України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, і не будуть предметом торгу як цього хоче Росія", - підсумував міністр.

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