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Україні вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України", - Кулеба про переговори "США-НАТО-РФ". ВIДЕО

Дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми продовжуємо тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії агресії, так і у світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми. Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, все це нам відомо і з нами скоординовано. ... Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати. Поки говорять дипломати - гармати мовчать", - наголосив глава МЗС.

За словами Кулеби, Україні вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України".

"Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілість України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, і не будуть предметом торгу як цього хоче Росія", - підсумував міністр.

Також читайте: Кулеба про скупчення військ РФ біля України: Путін "вистрілив собі в ногу"

Автор: 

дипломати (569) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+6
- Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? (Пишуть, що хтось з вовиних корєшей поділився цією фоткою. Помста має подаватися холодною?)
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26.01.2022 11:31
+4
Ну да, это ж уровень, завхоз представляет страну, да и еще прямой колоборант. Это позор страны, хотя о чем это я.
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26.01.2022 11:25
+3
Да... Особливо ти , напрацював. Аж нічого. Разом із своїм хлібодавцем.
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26.01.2022 11:25
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сколько вчера было в оос обстрелов? или вы это уже не считаете за обстрелы?
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26.01.2022 11:25 Відповісти
- Уэф, ты когда-нибудь видел, чтобы такой маленький пацак был таким меркантильным кю? (Пишуть, що хтось з вовиних корєшей поділився цією фоткою. Помста має подаватися холодною?)
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26.01.2022 11:31 Відповісти
Ну да, это ж уровень, завхоз представляет страну, да и еще прямой колоборант. Это позор страны, хотя о чем это я.
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26.01.2022 11:25 Відповісти
Да... Особливо ти , напрацював. Аж нічого. Разом із своїм хлібодавцем.
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26.01.2022 11:25 Відповісти
Мовчать? Кожен день пуляють.
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26.01.2022 11:26 Відповісти
А президент продовжує дурити союзників та партнерів не виконуючи взяті на себе зобов'язання.
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26.01.2022 11:27 Відповісти
Всегда было интересно, если Украина имеет какие-то обязательства перед союзниками и партнерами - то какие обязательства имеют союзники и партнеры перед Украиной в ответ?
Потому как партнерско-союзнические отношения как раз и строятся на взаимном распределении прав и обязанностей.
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26.01.2022 11:29 Відповісти
свали в нору, кацапик
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26.01.2022 11:35 Відповісти
Угу... "молчат"... особенно на Донбассе.
Самые жаркие бои на Донбассе были когда проходили самые активные "минские заседания переговорщиков"
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26.01.2022 11:27 Відповісти
Дима завязывай с галлюцинногенами, 8 лет почти каждый день, ты где вообще сейчас что у тебя гарматы молчат?
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26.01.2022 11:28 Відповісти
А я другую поговорку знаю. Если на фронте тишина значит враг уже в вашем тылу.
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26.01.2022 11:30 Відповісти
Кожний твій висер, дитинко, повинен би починатися з кількості загиблих від обстрілів московців, а так ти звичайний зєблан...
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26.01.2022 11:31 Відповісти
шо ты говоришь...
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26.01.2022 11:35 Відповісти
і які результати ваших перемовин?
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26.01.2022 11:36 Відповісти
Це було закарбовано ще до вашої шобли . Ану скажи що це вперше.
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26.01.2022 11:48 Відповісти
Байден и Блинкэн отказались поставлять Джавелины и Стингеры в Украину...Бензин закончился и транспортная авиация Пентагона в глубоком кризисе.... А зачем оружие,Пан Кулеба?Ольга ********* итак в Стрессе и моральном и умственном... Хотите что Машка ЗаХерова стала такой же уродиной?
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26.01.2022 11:54 Відповісти
За последние 2 месяца после подписания Хартии о военном сотрудничестве Блинкэн-Кулеба полписанной 10 ноября 2021 года прошло всего ничего,а вооружений в Украину завезено столько,что за 30 лет не было...во всем виноваты Порошенко и Байден...
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26.01.2022 12:00 Відповісти
Серйозно? Цей принцип Порох своєю активною міжнародною діяльністю ще хто зна скільки років назад встановив. ЗЕ-піар скоро вивісить бігборди де скажуть що це вони засновники УНР і Незалежності, і лохторат повірить
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26.01.2022 12:11 Відповісти


возможно кулеба - вменяемый , иногда
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26.01.2022 12:18 Відповісти
есть всё-таки хорошая новость для Украины, несмотря на то, что склизняк-наркоман забился в угол и помалкивает, США эффективно работают над международной поддержкой, сюда бы и Китай побавить

TOKYO (Reuters) - Le Japon et les Etats-Unis coopéreront étroitement en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement japonais.
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26.01.2022 12:21 Відповісти
"закарбувати принцип" це коли звонять на 3й день і ставлять перед фактом ?
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26.01.2022 12:31 Відповісти
Що воно верзе?..... Його уряд навіть українське громадянство українцям видає за погодженням з ерефією:



"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
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26.01.2022 14:00 Відповісти
"Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати."
Ага, видно, що добре законтачілісь от ерефії. "Трек-контакти" - це мається на увазі щось на кшталт клавіш зеліного піаніно?:

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4773485339383627

"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.

Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.

Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів «висловлює Вам свою високу повагу...»"
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26.01.2022 14:22 Відповісти
Откуда у них постоянно эта бессмысленная фраза не имеющая никакого отношения к реальности:Поки говорять дипломати - гармати мовчать Джерело: ?
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26.01.2022 15:28 Відповісти
 
 