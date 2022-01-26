Україні вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України", - Кулеба про переговори "США-НАТО-РФ". ВIДЕО
Дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати.
Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми продовжуємо тісну координацію з нашими союзниками та партнерами як у контексті консолідованої протидії агресії, так і у світлі підготовки відповідей США і НАТО на російські ультиматуми. Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, все це нам відомо і з нами скоординовано. ... Важливо, що дипломатичний трек-контакт з Росією продовжує працювати. Поки говорять дипломати - гармати мовчать", - наголосив глава МЗС.
За словами Кулеби, Україні вдалося закарбувати принцип "жодних рішень щодо України без України".
"Партнери відповіли Росії на її ультиматуми твердою консолідованою позицією. Незалежність і територіальна цілість України, як і політика відкритих дверей НАТО ніколи не були, і не будуть предметом торгу як цього хоче Росія", - підсумував міністр.
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Потому как партнерско-союзнические отношения как раз и строятся на взаимном распределении прав и обязанностей.
Самые жаркие бои на Донбассе были когда проходили самые активные "минские заседания переговорщиков"
возможно кулеба - вменяемый , иногда
TOKYO (Reuters) - Le Japon et les Etats-Unis coopéreront étroitement en cas d'invasion de l'Ukraine par la Russie, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement japonais.
"Держміграція через зміни законодавства висилає до Росії волонтера-майданівця Гошовського, який живе у Дніпрі: "Скоріш за все, я вже звідти не повернуся". ФОТО
Волонтер, учасник Євромайдану, громадянин РФ Максим Гошовський заявив, що Державна міграційна служба дала йому 7 днів, щоб виїхати з України. Але, за його словами, в Росії йому загрожує небезпека через підтримку України. Разом з тим, він не може отримати громадянство України, тому що для цього йому необхідно оформити документів в Росії."
Ага, видно, що добре законтачілісь от ерефії. "Трек-контакти" - це мається на увазі щось на кшталт клавіш зеліного піаніно?:
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4773485339383627
"Зараз в Дніпровському суді розглядається справа про видачу ФСБ кавказького добровольця Валіомара Дамоданова, який воював за Україну у відділі Іси Мунаєва.
Видати його хочуть ДСР та міграційна служба.
Зверніть увагу з яким запобіганням українська міграційна служба звертається до консульства окупантів «висловлює Вам свою високу повагу...»"