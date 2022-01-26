Інформація про вбивство учасника акції протесту в центрі Києва не відповідає дійсності, - Нацполіція. ВIДЕО камер спостереження

Інформація у ЗМІ щодо смерті одного з учасників акції у центрі Києва не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва

"На сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

"Ця інформація не відповідає дійсності і спростована після перегляду камер відеонагляду. Чоловіку, який втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції", - додали в Нацполіції.

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