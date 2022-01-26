"Більшість українців чекає, коли нападе Путін і визволить країну. Фанатичного супротиву не буде", - Азаров. ВIДЕО

Експрем'єр Миколи Азарова, котрий втік до Росії після початку Революції Гідності, переконаний, що українці не чинитимуть опору російській армії у разі вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це експрем'єр-втікач заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Українці завжди були сильні в тому, що вміємо самоорганізуватися": як тренуються добровольці тероборони. ВIДЕО

"Значна частина українців чекає, коли нападе Путін і визволить країну від цієї шобли. Природньо, що вони про це нікому не говорять. Ще одна частина людей міркують так - гірше не буде, зараз погано, то й гірше не буде. Ще 25-30 відсотків - пробандерівські елементи. Утім, і вони кров свою проливати не будуть. Про це свідчать усі хвилі мобілізації... Тож, безумовно, ніякого фанатичного супротиву не буде. Буде паніка, намагання сховати свої капітали і убезпечити своїх близьких. Все це я вже спостерігав - ми пройшли чотири майдани", - заявив Азаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Азаров подав апеляцію на арешт, її розглянуть 3 листопада