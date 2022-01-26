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"Більшість українців чекає, коли нападе Путін і визволить країну. Фанатичного супротиву не буде", - Азаров. ВIДЕО

Експрем'єр Миколи Азарова, котрий втік до Росії після початку Революції Гідності, переконаний, що українці не чинитимуть опору російській армії у разі вторгнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це експрем'єр-втікач заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.

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"Значна частина українців чекає, коли нападе Путін і визволить країну від цієї шобли. Природньо, що вони про це нікому не говорять. Ще одна частина людей міркують так - гірше не буде, зараз погано, то й гірше не буде. Ще 25-30 відсотків - пробандерівські елементи. Утім, і вони кров свою проливати не будуть. Про це свідчать усі хвилі мобілізації... Тож, безумовно, ніякого фанатичного супротиву не буде. Буде паніка, намагання сховати свої капітали і убезпечити своїх близьких. Все це я вже спостерігав - ми пройшли чотири майдани", - заявив Азаров.

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Автор: 

Азаров Микола (1877) пропаганда (2818) росія (65829)


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Топ коментарі
+188
Попрощалась со мною потенция, зубы, волосы, пламенный пыл!
Хорошо, хоть осталась деменция - обоссался и тут же забыл…
(взято из тырнетов)..
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26.01.2022 13:07
+126
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26.01.2022 13:07
+104
киля. ты уже никогда не будешь сидеть тут на потоках. так что угомонись)
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26.01.2022 13:07
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Ты не ответил - надо было (чтобы не было того что ты пишешь) залечь под путлера?
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26.01.2022 17:52 Відповісти
И что такое -не гори? Не понял тебя?
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26.01.2022 17:53 Відповісти
Добре що ти звалив звідси . Ото сиди там собі - за бугром , а в Україну дорогу забудь . Чужий ти тут .
Ти , і такі як ти ( котрі плачуть за Азіровим , і вважають що при ньому пенсіонери жили в шоколаді ) тут і нах не потрібні . .
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26.01.2022 18:15 Відповісти
пнх мразото
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26.01.2022 21:51 Відповісти
ти хєрург, тобі кацапа
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26.01.2022 21:49 Відповісти
Азаров! Шлюша московская!
Ты главное приезжай в первом вагоне, чтобы оценить всю полноту наших приветствий.
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26.01.2022 16:48 Відповісти
100%
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26.01.2022 17:39 Відповісти
Когда мамке пришлют останки сыночка, то ей надо спросить у Коли, - вы же говорили что там ждут "асвабадителей".
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26.01.2022 16:56 Відповісти
Тобто, українці не будуть захищати свою сім'ю, домівку і країну, а боєві буряти будуть життя свого не щадити аби тільки зробити приємне )(уйлу? логічно
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26.01.2022 16:58 Відповісти
Они все эти воры и коррупционеры типа Коли бимбы спят и видят бабки. Киля, какие капиталы и куда скрыть??? Или ты думаешь что у нас в Украине каждый украинец владеет офигенным капиталом который надо куда то выводить и скрывать. Это ещё раз подтверждает тезу о том что - как вы далеки от народа ворюги! Сразу вспомнился анекдот о еврее и кацапе. Обьявили о том что началась войне - еврей разговаривая с соседом Ваней сетует на то что очень много проблем у него будет - надо капитал выводить , активы срочно продавать, все акции переводить в драг металлы и т.д. Кацап Ваня отвечает ему, да у меня тоже проблем будет много, Абрам перебивает его и говорит - Ваня, ну какие у тебя проблемы? Взял ружьё и на войну!
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26.01.2022 17:04 Відповісти
Ідіот... 25-30% "пробандерівських елементів" (хм... і тут 25%) - навіть за його недолугою статистикою це мінімум чверть дорослого населення України. А це, в фактичних цифрах - 7-8 мільйонів людей, готових знищувати будь-яке лайно.

І цей ідіот був прем'єром...
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26.01.2022 17:06 Відповісти
старый пердун азиров эксперд.
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26.01.2022 17:24 Відповісти
Так ,більшість українців патріотично налаштовані ,але ,на жаль ,колаборантів "ПУТІН ПРІЙДІ "теж вистачає їх було достатньо і за козаччини і за визвольних змагань 1917-21 років і в часи голодомору теж зрадників вистачало ,які забирали у людей останній хліб. ,такий вже ми народ .
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26.01.2022 17:38 Відповісти
Смердючий , брехливий нафталін. Фу-у-у!
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26.01.2022 18:17 Відповісти
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26.01.2022 18:25 Відповісти
Само здриснуло з Україна з обіс...раними трусілями і розказує тут нісенітниці?!
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26.01.2022 18:27 Відповісти
Маразм крєпчал . Навіть соловйов не повірив , розуміючи що Мікіла Янич несе відверту маячню ,, видно було по його міміці , то покашлював , то воду хльобав , то весь час дивився кудись вбік .
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26.01.2022 18:32 Відповісти
Скоро на всех баннерах Украины :" Киля вернись." И со слов Кили, бендеровцы западной Украины в четырнадцатом прятали семьи и считали денежку. А дисциплинированный восток вышел защищать страну. Идиот.
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26.01.2022 18:39 Відповісти
по этой логике, Азаров сдриснул, т.к. подготовил себе плацдармы
вот чудило.
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26.01.2022 18:43 Відповісти
Азиров совсем стал плох. Жалко дедушку. Мало того, что постарел, еще и мозги отсохли.
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26.01.2022 18:51 Відповісти
Як така гнида їла українській хліб, жила на українській землі та й ще була на вищих щаблях влади?. Скільки ще таких гнид терпить українська земля та її народ. Можливо, з ними треба боротися їхніми ж комунонацистофашистськими методами....
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26.01.2022 18:57 Відповісти
А чому цей старий маразматик не подохне в вєчном екстазі на росії ? Хто цю моль лишив такого щастя ?
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26.01.2022 18:59 Відповісти
Ну Киля Бимба дает Хорошо, хоть осталась деменция
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26.01.2022 20:00 Відповісти
сказало б оте падло ті слова на Хрещатику.
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26.01.2022 20:08 Відповісти
а Азиров будет хоругвеносцем в передовом отряде наступающих путлеровцев ?
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26.01.2022 20:21 Відповісти
Микола Янович снова в лужу перднул (пардон!). Этот папередник снова попередживает о кровосисях в Украине. Не треба скігліті, йолопе!
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26.01.2022 20:51 Відповісти
Експрем'єр Миколи Азарова, котрий втік до Росії після початку Революції Гідності, переконаний, що українці не чинитимуть опору російській армії у разі вторгнення. Джерело:
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26.01.2022 20:52 Відповісти
Буде паніка, намагання сховати свої капітали і убезпечити своїх близьких. Все це я вже спостерігав - ми пройшли чотири майдани", - заявив Азаров. Джерело:

ЦЕ БІМБА ДЛЯ КРОВОСІСІВ
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26.01.2022 20:54 Відповісти
Ну и гнида этот Азаров!
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26.01.2022 23:26 Відповісти
Мразота !!!!
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27.01.2022 00:00 Відповісти
Асвабадитель чухонский, здохни уйобок вмести со своей ********** ботоксной
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27.01.2022 08:22 Відповісти
маразматик вылупился.
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27.01.2022 08:24 Відповісти
А у "визволителів" певно мотивація просто вогінь. Після перших десяти тисяч шашликів від подарунків госдєпа і англійської королеви ці горе-визволителі розвернуть свої аналоговнєтстілялки проти путінського режиму і дідугану Азірову доведеться шукати нову домівку в північній Кореї, де скоріш за все він закінчить як черговий сніданок собачат Кіма.
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27.01.2022 08:28 Відповісти
КІЛЯ АЗІРОВ _ БІМБА
Експерт по українській мові
Великий спіц у нашім слові
Нам мові Кіля бімбу положив,
Як в Україні працював і жив.

Ось Кіля каже "пісідіти"...
А що це означає -"пісі діти"?
Чи Кіля хоче посидіти?

Тут Кіля каже "пісідім"...
Чи це труси для "пісі дім"?
Чи знову хоче посидіти?

Кіля сказав, що "пісідали"...
Це значить Кілі "пісю дали",
Чи Кіля хоче посидіти?

Кіля сказав, що "пісідєлі"...
Це значить пісю кудись дєлі?
Чи відпитавсь, що посиділи?

Ось біля слова "посиділи"
Знання "експерта" "почуділі",
Його три роки мові вчили,
Тупим він буде й до могили.
16.02.2019
Анатолій Березенський
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27.01.2022 08:58 Відповісти
Азаров- готовий член команди Мураєва. Кінчений дебіл-маразматик.
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27.01.2022 09:54 Відповісти
Цей "гуський" Соловйов перший в Італію побіжить ховатися, якщо встигне(: А інший "гуський" пахло - азірів в кацапстані давно сховався.
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27.01.2022 10:04 Відповісти
Дивно інше, чому кіля та яникович відразу втікли в підорашу, а точніше в мацквабад? донецьк на момент втечі був за яниковича. Невже не було місця?
А таких "духовно-скрепних патріотов" в підораші багато. Всі поцріоти с православием главного мозга кричать "расея", а в цей самий час їх діточки живуть по Лондонам, Парижам.... Так само і кіля-бімба. Його ж вилупки не підуть "ваивать за руцкий мир на передовую". Ні с "мацкви будуть переживать и напутствовать" жидок соловйов також накупив нерухомості не в духовитому Воронежі, а по гейскіх Італіях. А так - поцріоти. Якщо треба навіть соловьев буде хреситись
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27.01.2022 10:07 Відповісти
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