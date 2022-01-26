"Більшість українців чекає, коли нападе Путін і визволить країну. Фанатичного супротиву не буде", - Азаров. ВIДЕО
Експрем'єр Миколи Азарова, котрий втік до Росії після початку Революції Гідності, переконаний, що українці не чинитимуть опору російській армії у разі вторгнення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це експрем'єр-втікач заявив в інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову.
"Значна частина українців чекає, коли нападе Путін і визволить країну від цієї шобли. Природньо, що вони про це нікому не говорять. Ще одна частина людей міркують так - гірше не буде, зараз погано, то й гірше не буде. Ще 25-30 відсотків - пробандерівські елементи. Утім, і вони кров свою проливати не будуть. Про це свідчать усі хвилі мобілізації... Тож, безумовно, ніякого фанатичного супротиву не буде. Буде паніка, намагання сховати свої капітали і убезпечити своїх близьких. Все це я вже спостерігав - ми пройшли чотири майдани", - заявив Азаров.
Будь ласка, зачекайте...
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Ти , і такі як ти ( котрі плачуть за Азіровим , і вважають що при ньому пенсіонери жили в шоколаді ) тут і нах не потрібні . .
Ты главное приезжай в первом вагоне, чтобы оценить всю полноту наших приветствий.
І цей ідіот був прем'єром...
вот чудило.
ЦЕ БІМБА ДЛЯ КРОВОСІСІВ
Експерт по українській мові
Великий спіц у нашім слові
Нам мові Кіля бімбу положив,
Як в Україні працював і жив.
Ось Кіля каже "пісідіти"...
А що це означає -"пісі діти"?
Чи Кіля хоче посидіти?
Тут Кіля каже "пісідім"...
Чи це труси для "пісі дім"?
Чи знову хоче посидіти?
Кіля сказав, що "пісідали"...
Це значить Кілі "пісю дали",
Чи Кіля хоче посидіти?
Кіля сказав, що "пісідєлі"...
Це значить пісю кудись дєлі?
Чи відпитавсь, що посиділи?
Ось біля слова "посиділи"
Знання "експерта" "почуділі",
Його три роки мові вчили,
Тупим він буде й до могили.
16.02.2019
Анатолій Березенський
А таких "духовно-скрепних патріотов" в підораші багато. Всі поцріоти с православием главного мозга кричать "расея", а в цей самий час їх діточки живуть по Лондонам, Парижам.... Так само і кіля-бімба. Його ж вилупки не підуть "ваивать за руцкий мир на передовую". Ні с "мацкви будуть переживать и напутствовать" жидок соловйов також накупив нерухомості не в духовитому Воронежі, а по гейскіх Італіях. А так - поцріоти. Якщо треба навіть соловьев буде хреситись