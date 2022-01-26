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Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн. ВIДЕО

Стало відомо, скільки вже українці витратили на ліки завдяки президентській програмі "єПідтримка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду в середу.

"Лише за два дні українці купили ліків за гроші, виплачені в рамках держпрограми "єПідтримка більш ніж на 6,5 млн грн", – повідомив він.

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Нагадаємо, від 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка. Крім того, Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" на інші групи населення, а видавці книг пропонують зробити цю програму щорічною.

ліки (1329) Шмигаль Денис (4632) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
В мене мама тільки що те саме питання вирішувала. На смартфон виявляється треба встановити прогу для он-лайн розрахунків. Відстояла кілометрову чергу в Приваті, - спасібо ***** які видумали таку процедуру для стареньких.
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26.01.2022 14:08
+5
Мда. Как-то перед глазами встала картинка как на цельную ТІЩЩУ!!! пенсы вщент разметают полки наших несчастных аптек. Вы лекарства давно в аптеке покупали? Там тысяча гривен это даже не мелочь - это пыль.
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26.01.2022 14:12
+4
Неподкрепленные ничем деньги (виртуальные, их даже не напечатали) вкинуты в экономику при и так нехилой инфляции. Зробимоещераз всех и вся.
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26.01.2022 14:05
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Я вот например не знаю, как это сделать. Дия есть. Сертификаты в ней есть. А дальше что делать?
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26.01.2022 13:59 Відповісти
В мене мама тільки що те саме питання вирішувала. На смартфон виявляється треба встановити прогу для он-лайн розрахунків. Відстояла кілометрову чергу в Приваті, - спасібо ***** які видумали таку процедуру для стареньких.
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26.01.2022 14:08 Відповісти
не знаю какие там трудности, я пока не покупал в аптеке, но билеты на поезд купил без проблем.
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26.01.2022 17:26 Відповісти
Радоваться и ликовать. Ну и наверное прикупить соответствующее телефонное устройство, которое может расплачиваться онлайн по безналу. Кажись так.
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26.01.2022 14:09 Відповісти
Ну телефон с дией есть. Но как туда ввести то, о чем вы говорите не имею понятия. Может быть в банк пойти? Дети, которые могли бы помочь далеко и приедут только летом.
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26.01.2022 15:49 Відповісти
надо что бы в Дие был сертификат, потом активировать ********* потом привязаться к выбранному банку - Моно или Приват. ну и потом при расчете указывать ту виртуальную карту на которую и пришла 1000 зеленского.
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26.01.2022 17:23 Відповісти
Благодарите Господа, если это действительно так. Только речь то не именно о Вас в контексте данной статьи. Вы в данном случае удивительное исключение из правил. Остальным далеко не так везет в жизни. И тысяча гривен на лекарства это для многих практически ниочем.
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26.01.2022 21:36 Відповісти
Ну почему, маме моей 81 - лекарств на постоянном приеме не принимает от слова совсем. Теща укладывается в 800 гривен, тоже не девочка, за 70. Жена где то под 500 тратит. Вы чего сказать то хотели? Да, для многих ни о чем, но по моему вы сильно сгущаете. Вернее пытаетесь подогнать под определенный наратив.
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26.01.2022 21:42 Відповісти
Ладно. Замнем для ясности. Нет смысла дальше продолжать мусолить эту тему.
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26.01.2022 22:12 Відповісти
Спасибо. Попробую.
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27.01.2022 11:50 Відповісти
посмотрите это видео, должно вам помочь:
https://youtu.be/qn3ibya-emU
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27.01.2022 12:55 Відповісти
Поддержка фарммонополий!))))
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26.01.2022 14:01 Відповісти
на халяву скупят даже то что не нужно
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26.01.2022 14:03 Відповісти
Мда. Как-то перед глазами встала картинка как на цельную ТІЩЩУ!!! пенсы вщент разметают полки наших несчастных аптек. Вы лекарства давно в аптеке покупали? Там тысяча гривен это даже не мелочь - это пыль.
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26.01.2022 14:12 Відповісти
корвалмент штук 15
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26.01.2022 14:23 Відповісти
Вы считаете, что он пожилым людям не нужен?
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26.01.2022 14:32 Відповісти
Знайома купляє салмутабол по два балончики щомісяця, без цього не може дижати. 1000 допоможе ненадовго але все ж. Проблема інша - не легко реалізувати. Треба програма NFC яку не на любий смартфон поставиш.
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26.01.2022 16:20 Відповісти
160 гривен Ко-Амлесса 30 таблеток. По пол-таблетка в день это два месяца. Мне достаточно что бы год не думать, если набрать на 1 000.
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26.01.2022 17:29 Відповісти
Можно конечно это пересчитать еще на что более дешевое. К примеру сказать я вон инъекции регулярно делаю. Если на тысячу закуплю одноразовых шприцов, то поди года на два хватит. Только вот более чем уверен, что именно расходы на Ко-Амлесса не самая большая у Вас статья расходов на лекарства.
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26.01.2022 19:12 Відповісти
так выходит что вы более чем ошиблись)) Это единственное что я принимаю регулярно)) Прокачивайте еще скил Баб-Ванги, пока слабовато))
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26.01.2022 20:36 Відповісти
Неподкрепленные ничем деньги (виртуальные, их даже не напечатали) вкинуты в экономику при и так нехилой инфляции. Зробимоещераз всех и вся.
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26.01.2022 14:05 Відповісти
Не совсем так, они с бюджета уже напечатаны и учтены, но суть та же, зебилы турборежим инфляции запустили
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26.01.2022 14:08 Відповісти
та вы шо - прямо инфляция за 1 000 взлетит)) Гречки набереш на тыщу мона подумать)) Так занеси и на 1000 конфет Рошен набери, сделай Пеппе приятно. Тыж патриот.
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26.01.2022 17:36 Відповісти
Даже от Юльки Тысяча не запустила инфляцию, хотя та тысяча и эта - совсем другой курс валюты. Вы когда мелете чушь с фейсбука так фильтруйте мозгом.
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26.01.2022 17:39 Відповісти
Та не. Якраз нормальні гроші, виділені з бюджету, як і наприклад пенсії.
І для бюджету ве одно як їх видаватимуть готівкою чи через дебільну ДІЮ.
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26.01.2022 14:16 Відповісти
дурик, єто мои деньги и так. Деньги налогоплательщиков
В бюджете шмарклины только шмаркли
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26.01.2022 17:43 Відповісти
Понял-принял. А тебе таблеток от тупости побольше...хотя постой - таких же нет!?? Ну так и умрешь тупым, не можешь осилить смартфон.
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26.01.2022 21:07 Відповісти
Як вам вчора "наша" влада, нічого не нагадує.
https://www.facebook.com/100011676249468/videos/335867171587654/
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26.01.2022 14:09 Відповісти
Потом напищут украинцы колхозники за два дня купили корма и саженцы за деньги "єПідтримкі на суму 139 млн грн солдаты ордынской армии ржут на границе от таких новостей с Украины.
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26.01.2022 14:42 Відповісти
ЛОЖЬ!!!!
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26.01.2022 16:02 Відповісти
у моей знакомой сахарный диабет, на месяц тратит 2000 грн и ей 59 лет,и на эти 1000 грн. не может купить лекарства. подлая власть поделила людей на 2 лагеря.
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26.01.2022 17:14 Відповісти
Это все понты .... Какие соц опросы ? Можно писать все и вся. Все сыты не болеют бабла валом все довольны...
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26.01.2022 20:54 Відповісти
Зелень откачала у каждого не одну десятку тысячь гривень,и подслащивает пилюлю горькую халявной тысячей. Нарид *********.
Ну а талоны на харчи будут встречены бурными аплодисментами
адептами злёного дрыща.
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26.01.2022 23:27 Відповісти
 
 