Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн. ВIДЕО
Стало відомо, скільки вже українці витратили на ліки завдяки президентській програмі "єПідтримка".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду в середу.
"Лише за два дні українці купили ліків за гроші, виплачені в рамках держпрограми "єПідтримка більш ніж на 6,5 млн грн", – повідомив він.
Нагадаємо, від 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка. Крім того, Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" на інші групи населення, а видавці книг пропонують зробити цю програму щорічною.
Топ коментарі
+6 Andriy Kalnyshevsky
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+5 Странник Виртуальный #486477
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+4 Tui Yii
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https://youtu.be/qn3ibya-emU
І для бюджету ве одно як їх видаватимуть готівкою чи через дебільну ДІЮ.
В бюджете шмарклины только шмаркли
https://www.facebook.com/100011676249468/videos/335867171587654/
Ну а талоны на харчи будут встречены бурными аплодисментами
адептами злёного дрыща.