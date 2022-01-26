Українці за два дні купили ліків за гроші "єПідтримки" на 6,5 млн грн. ВIДЕО

Стало відомо, скільки вже українці витратили на ліки завдяки президентській програмі "єПідтримка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на виступ прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні уряду в середу.

"Лише за два дні українці купили ліків за гроші, виплачені в рамках держпрограми "єПідтримка більш ніж на 6,5 млн грн", – повідомив він.

Читайте також: Препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір" зареєстровано в Україні, - МОЗ

Нагадаємо, від 24 січня вакциновані українці від 60 років можуть придбати лікарські засоби за кошти, отримані у межах президентської програми єПідтримка. Крім того, Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи президента "єПідтримка" на інші групи населення, а видавці книг пропонують зробити цю програму щорічною.