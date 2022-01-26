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"У Гітлера треба повчитися вдалих знахідок в економіці та соціальній організації", - російський пропагандист Калашніков. ВIДЕО

Відомий російський блогер-пропагандист Максим Калашніков заявив про необхідність запозичити у Гітлера методи організації економіки та соціальної структури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про таку заяву Калашнікова розповів журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі та опублікував фрагмент інтерв'ю пропагандиста.

"Гітлерівська Німеччина була дуже серйозним супротивником.  Ми маємо пишатися перемогою над ним. У такого складного супротивника треба повчитися вдалих знахідок в економіці та соціальній організації", - говорить Калашніков на запису.

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Автор: 

Гітлер Адольф (68) нацизм (151) пропаганда (2819) росія (65829)


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Топ коментарі
+43
Концлагеря были очень выгодны с экономической точки зрения...Это он на это намекает?... Так Сталин уже взял все лучшее от этой идеи, хотя некоторые уверяют, что это бравый ефрейтор скопировал достижения Йосифа...
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26.01.2022 15:13
+29
...концтабори в ссср почали практикуватися ще в часи головоріза-лєніна. Гітлер тоді ще був просто солдатом.
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26.01.2022 15:15
+27
Концлагеря. Интересный экономический метод. Но Сталин в этом вопросе опередил Гитлера. так что не скромничай.
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26.01.2022 15:13
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Ну вы поняли с кого берут рузгие пример и какой порядок хотят в Украине сделать? Так что или берите все до одного оружие в руки или придется в концлагерях сидеть и кайлом на рудниках махать на благо Четвертого кремлевского Рейха который строит Х***ло.
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26.01.2022 18:28 Відповісти
.....так он же у вас в президентах!!!.....это же одно лицо!!!
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26.01.2022 18:48 Відповісти
Відомий російський блогер-пропагандист Максим Калашніков заявив про необхідність запозичити у Гітлера методи організації економіки та соціальної структури. Джерело:

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26.01.2022 20:49 Відповісти
Ну а що ви ще від кацапа хотіли почути?
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26.01.2022 21:13 Відповісти
так ведь и учились же.
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26.01.2022 22:42 Відповісти
А мы знали чем дышит и куда стремится рашка…
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26.01.2022 22:50 Відповісти
пусть седьмому маю поучится.....
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27.01.2022 00:22 Відповісти
От тобі й НА! Кацапи беруть приклад з Гітлера, а украінців нацистами обзивають.
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27.01.2022 09:22 Відповісти
Сколько, понимаешь, среди орков последователей разных немецких идей по фамилии Калашников.
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06.06.2022 07:21 Відповісти
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