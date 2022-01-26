"У Гітлера треба повчитися вдалих знахідок в економіці та соціальній організації", - російський пропагандист Калашніков. ВIДЕО
Відомий російський блогер-пропагандист Максим Калашніков заявив про необхідність запозичити у Гітлера методи організації економіки та соціальної структури.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про таку заяву Калашнікова розповів журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі та опублікував фрагмент інтерв'ю пропагандиста.
"Гітлерівська Німеччина була дуже серйозним супротивником. Ми маємо пишатися перемогою над ним. У такого складного супротивника треба повчитися вдалих знахідок в економіці та соціальній організації", - говорить Калашніков на запису.
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