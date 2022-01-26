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Завершено попередні вогневі випробування САУ "Богдана": Було здійснено 450 пострілів на 42 км. ВIДЕО

САУ "Богдана" у межах визначальних відомчих випробувань Міністерства оборони України успішно здійснила стрільби, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Стрільби проходили на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Алібей" в Одеській області.

За заявами розробника САУ "Богдана", "Краматорського заводу важкого верстатобудування", дальність пострілу звичайним снарядом з перспективної колісної 155-мм САУ становить до 40 км. Але тепер, як стверджують представники компанїі-розробника, на практиці доведена можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряду.

У ході випробувань використовуються 155-мм снаряди турецького та чеського виробництва, включно із далекобійними снарядами з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.

Розробники САУ повідомили, що попередні вогневі випробування проходять у межах визначальних відомчих випробувань і це дає можливість Збройним Силам поставити на забезпечення "Богдану" вже в цьому році.

Також читайте: КБ "Луч" провело вогневі випробування зенітної РК-10. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

випробування (404) Міноборони (7452) оборона (4812) зброя (7505)


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Топ коментарі
+42
Надеюсь, что после успешных испытаний, массово пойдет на вооружение, а не заморозят отморозки!
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26.01.2022 16:07
+27
а каким боком зедуны к этой разработке?
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26.01.2022 16:16
+27
https://ibigdan.livejournal.com/27902295.html Денег (на вас) нет, но вы держитесь...

https://twitter.com/prm_ua/status/1486260626989146115 @prm_ua: Поки інші країни збільшують армії та витрати на оборону через російську загрозу, Україна, здається, не поспішає підіймати ні перше, ні друге.
Тож ми вирішили порівняти оплату праці тих, хто ризикуючи життям, захищає життя мільйонів під кулями. Робимо висновки самостійно.





https://twitter.com/agrobattlefield/status/1486266081887019008 @agrobattlefield: 8 грудня 2021 - Олексій Резніков: «Власна армія - це привілей, який не всі навчилися цінувати»;
24 січня 2022 - Голова ВР Стефанчук "Я спілкувався.... з міністром оборони і він мене запевнив у тому, що ніяких додаткових виділень бюджету для цього напрямку не потрібно".
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26.01.2022 16:28
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Добре , але мало....
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26.01.2022 21:56 Відповісти
В сенсі мало САУ, їх вже з декілька сотень потрібно.
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26.01.2022 21:57 Відповісти
только вот беда. Ствол вместо Сумского ПО методом свободной ковки куют на ЭМСС. Страшно подумать, сколько это стоит!
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27.01.2022 09:45 Відповісти
Богдана брала участь у параді 24.08.2018 р. Зелене керівництво зуміло за 2,5 роки провести вогневі випробування. Такими темпами придбання першої пардії буде десь між 2030 і 2035 роками... ЗЕБІЛИ ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ РАЗОМ!
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27.01.2022 09:48 Відповісти
Сколько можно снаряды переводить
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27.01.2022 10:06 Відповісти
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