Завершено попередні вогневі випробування САУ "Богдана": Було здійснено 450 пострілів на 42 км. ВIДЕО

САУ "Богдана" у межах визначальних відомчих випробувань Міністерства оборони України успішно здійснила стрільби, під час яких було здійснено 450 пострілів на дальність 42 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express.

Стрільби проходили на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Алібей" в Одеській області.

За заявами розробника САУ "Богдана", "Краматорського заводу важкого верстатобудування", дальність пострілу звичайним снарядом з перспективної колісної 155-мм САУ становить до 40 км. Але тепер, як стверджують представники компанїі-розробника, на практиці доведена можливість стрільби на 42 км без використання активно-реактивного снаряду.

У ході випробувань використовуються 155-мм снаряди турецького та чеського виробництва, включно із далекобійними снарядами з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВВ від Excalibur Army.

Розробники САУ повідомили, що попередні вогневі випробування проходять у межах визначальних відомчих випробувань і це дає можливість Збройним Силам поставити на забезпечення "Богдану" вже в цьому році.

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