"Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО
Кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що окупована "гібридними американськими та британськими силами".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марков заперечує державність України і запевняє, що її "жителі стогнуть під ігом окупації".
"Ніяка війна між Росією і Україною неможлива тому, що такої держави як Україна не існує. Існує гібридно окупована США та Британією бідна та нещасна країна, жителі якої стогнуть під ігом цієї окупації", - сказав кремлівський пропагандист і додав, що російських солдат в Україні будуть зустрічати з квітами.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні не можна бути антисемітом - за це виганяють з фашистів, - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО
Топ коментарі
+95 Ksenia VB
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+87 olele
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+72 Vadim Izumov
показати весь коментар26.01.2022 17:55 Посилання
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https://youtu.be/xluEj6zPOZE
Слухати цю маячню маркових-сракобєєвих-салавйових, себе не поважати !!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні !!