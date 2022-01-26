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"Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО

Кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що окупована "гібридними американськими та британськими силами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марков заперечує державність України і запевняє, що її "жителі стогнуть під ігом окупації".

"Ніяка війна між Росією і Україною неможлива тому, що такої держави як Україна не існує. Існує гібридно окупована США та Британією бідна та нещасна країна, жителі якої стогнуть під ігом цієї окупації", - сказав кремлівський пропагандист і додав, що російських солдат в Україні будуть зустрічати з квітами. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Україні не можна бути антисемітом - за це виганяють з фашистів, - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО

Автор: 

Марков Сергій (19) пропаганда (2819) росія (65883)


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Топ коментарі
+95
Ще одне дебілко вилізло..
Кацап смердящий.
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26.01.2022 17:55
+87
Alexander Fesenko @sashkof2

https://twitter.com/sashkof2/status/1486053061734899730 20 ч



Коли москва впаде, ми побачимо в архівах таємні нагородні листи президента рф на Єрмака і Зеленського - Володимир Омелян
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26.01.2022 17:55
+72
Вбейте ему гвоздь в голову
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26.01.2022 17:55
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неправда, в Украине люди понимают, что приход красных это мародёрства, изнасилования, подвалы.
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26.01.2022 22:27 Відповісти
ПАНОВЕ, НАКИДАЙТЕ СЮДА АЛКАШЕ МАРКОВУ:

https://youtu.be/xluEj6zPOZE
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26.01.2022 22:49 Відповісти
Мій комент:

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26.01.2022 23:36 Відповісти
Вже видалили. Мабуть, на Ютьюб-каналах Мордора заборонено публікувати посилання на "укрохунтівський" Цензор.
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26.01.2022 23:52 Відповісти
Отаких 2 десятки Маркових і кацапня буде вірити що тільки так а не інакше. Це ж видно шо готують мозги
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26.01.2022 22:59 Відповісти
Будуть і цвети.Але їх буде парна кількість.Кожному москалю по квіточці на вухо.
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26.01.2022 23:08 Відповісти
Болт тебе, урод.
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26.01.2022 23:15 Відповісти
Нехай штані знімає, будемо "квіти" встромляти.. в рожеву "клумбу".. ))
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26.01.2022 23:18 Відповісти
Ага с цветами с пластиковыми, которые в ритуальных магазинах продают....
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26.01.2022 23:53 Відповісти
Вони хоч логічно раз в житті думали? А то таке враження, що просто "словесный понос" чоловіка здолав - держави Україна не існує, а українська армія є. За логікою речей держава без армії існувати може, армія без держави ні. Поясніть це цьому придурку
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27.01.2022 01:08 Відповісти
Очередной шизик сбежал из дурки
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27.01.2022 01:18 Відповісти
не сбежал, он прямо с места пребывания) да и куда он из рфии сбежит?)))
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27.01.2022 12:16 Відповісти
именно что сбежал, из Могилёвской областной дурки, ещё в 82 году)) пока не рф, не утрируйте.
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27.01.2022 18:21 Відповісти
По два цветка на рыло организуем, не вопрос.
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27.01.2022 01:35 Відповісти
заходь Сирожо, встретим!)) но с бухлом заканчивай, берега как бы не потерять..
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27.01.2022 01:54 Відповісти
с траурными венками и музыкой.но вы ее не услышите.
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27.01.2022 04:51 Відповісти
Ще чого - всякій швалі - музику.....квіти.... максимум звук перезарядки автомата!
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27.01.2022 08:18 Відповісти
Ну не дурне.
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27.01.2022 06:07 Відповісти
Дивись лайно ************* щоб од наших квітіа у вас *************** свинособок ваші їбала не поприщило
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27.01.2022 08:29 Відповісти
приходи, кацап, будут тебе квити
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27.01.2022 08:31 Відповісти
Судя по роже, из запоя оно выходить не собирается
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27.01.2022 08:50 Відповісти
да оно от рождения такое, как говорится "результат пьяного зачатия налицо"
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27.01.2022 09:01 Відповісти
Зявився на світ Божий через запліднення самки нетрадиційним шляхом . Результат на ліцо ...
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04.03.2022 01:26 Відповісти
это надо показывать по всем каналам ТВ Украины по несколько раз в день. Шоб прониклись кем нас считают.
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27.01.2022 09:12 Відповісти
Піони, акації, васильки, вільха - буде цілий букет для ракоцапів.
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27.01.2022 09:12 Відповісти
Немає ніякого Маркова. Є обкурений піздюк - деградована особа.
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27.01.2022 10:04 Відповісти
Кохайтеся чорноброві, та не з москалями!!!
Слухати цю маячню маркових-сракобєєвих-салавйових, себе не поважати !!!
Смерть московським окупантам та їх сраколизам в Україні !!
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27.01.2022 10:11 Відповісти
немає ніякої "росіі". є територія, засрана москалями
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27.01.2022 10:12 Відповісти
Мразь обыкновенная.
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27.01.2022 16:00 Відповісти
Приходи ПЕРВЫМ, баклан! Тебя, не то что "цветами", тебе целый гербарий из швабр... залихачим! Вот увидишь - Понравится!
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27.01.2022 17:02 Відповісти
НУ И ДЕБИЛ!!! ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!! СКОРО БУДЕТ В РФ ПИВО ПО 35грн ЗА ЛИТР И ВОДКА ПО 120ГРН !!! СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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27.01.2022 17:47 Відповісти
САМЕ ТАК З КВІТАМИ НА ТРАУРНОМУ ВІНОЧКУ ..... І КОЖНОМУ ВІЙСЬКОВОМУ МОСКАЛЮ НА ШИЮ.... З НАПИСОМ ЦЕ З УКРАЇНИ.. ПИШАЙСЯ.... РОСІЯ ....
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27.01.2022 18:47 Відповісти
Как такие дебилы выживают в этой жизни?
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27.01.2022 19:50 Відповісти
Послухайте цього московського фашиста, Вас Українців немає - тому підлягаєте зникненню, хто має вуха хай почує
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27.01.2022 21:53 Відповісти
Чому воно таке тупе. Квіти на цвинтар для гниди
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12.03.2022 19:56 Відповісти
ітогі подведьом. вже понад 12 тис "асвабадітяляй " в аду. і навіть двох квіточок немає . зариваемо так
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12.03.2022 20:20 Відповісти
Да, встречают с цветами, как в Херсоне, в ПАРНОМ количестве и с ТРАУРНОЙ ЛЕНТОЙ, вот так и "рады" окупантам!!! Слава Украине !!!
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11.04.2022 12:56 Відповісти
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