"Немає ніякої України. Є територія, захоплена США та Британією. І жителі з квітами будуть зустрічати російського солдата", - кремлівський політолог Марков. ВIДЕО

Кремлівський політолог Сергій Марков заявив, що окупована "гібридними американськими та британськими силами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Марков заперечує державність України і запевняє, що її "жителі стогнуть під ігом окупації".

"Ніяка війна між Росією і Україною неможлива тому, що такої держави як Україна не існує. Існує гібридно окупована США та Британією бідна та нещасна країна, жителі якої стогнуть під ігом цієї окупації", - сказав кремлівський пропагандист і додав, що російських солдат в Україні будуть зустрічати з квітами.

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