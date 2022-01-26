"Без цензури наживо": Багато зброї для України/Нормандська Зе-зрада/Таргани в Раді. ВIДЕО

Зброя для України, зустріч нормандських радників, протести ФОПів проти РРО, а ще ваша улюблена рубрирка "вата палає" у "Без цензури наживо" від Богдана Буткевича і Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ.

Чи примусять Україну до прямих переговорів з ОРДЛО? Як США і Велика Британія допомагають Україні у боротьбі проти Росії? Ну і трошки гарячих путінолюбців на десерт.

Буде гаряче, вмикайтеся!