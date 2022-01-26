"Без цензури наживо": Багато зброї для України/Нормандська Зе-зрада/Таргани в Раді. ВIДЕО
Зброя для України, зустріч нормандських радників, протести ФОПів проти РРО, а ще ваша улюблена рубрирка "вата палає" у "Без цензури наживо" від Богдана Буткевича і Марини Данилюк-Ярмолаєвої.
Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ.
Чи примусять Україну до прямих переговорів з ОРДЛО? Як США і Велика Британія допомагають Україні у боротьбі проти Росії? Ну і трошки гарячих путінолюбців на десерт.
Буде гаряче, вмикайтеся!
Топ коментарі
+10 Scorpman Y
показати весь коментар26.01.2022 20:52 Посилання
+6 Scorpman Y
показати весь коментар26.01.2022 20:51 Посилання
+6 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар26.01.2022 20:56 Посилання
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Да и помним, чего стоят обещания рашки и их "дружба"
Также была запрошена информация о том, создана ли в Офисе Президента система мониторинга постановки сотрудниц на военный учет, так как согласно приказу Минобороны, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают, стали на военный учет.
"Сообщаем, что в Офисе Президента Украины отсутствует запрашиваемая вами информация", - говорится в ответе на запрос.