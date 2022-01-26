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"Без цензури наживо": Багато зброї для України/Нормандська Зе-зрада/Таргани в Раді. ВIДЕО

Зброя для України, зустріч нормандських радників, протести ФОПів проти РРО, а ще ваша улюблена рубрирка "вата палає" у "Без цензури наживо" від Богдана Буткевича і Марини Данилюк-Ярмолаєвої.

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ.

Чи примусять Україну до прямих переговорів з ОРДЛО? Як США і Велика Британія допомагають Україні у боротьбі проти Росії? Ну і трошки гарячих путінолюбців на десерт.

Буде гаряче, вмикайтеся!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+10
зеЛох и его шобла договорились бы с фуйлом конечно.. у которого он скакал голяком по баням
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26.01.2022 20:52
+6
зеЛох та його шобла давно би "договорись об интересах посреди Украини" - если бі им не мешали патриоти и пресловутий Госдеп США
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26.01.2022 20:51
+6
Захід всю малину зіпсував Зеле. Він так сподівався на поступки Заходу Путлеру. Тоді б і він щось поступився Путлеру...
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26.01.2022 20:56
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багато зброї для захисту України не буває...
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26.01.2022 20:50 Відповісти
зеЛох та його шобла давно би "договорись об интересах посреди Украини" - если бі им не мешали патриоти и пресловутий Госдеп США
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26.01.2022 20:51 Відповісти
зеЛох и его шобла договорились бы с фуйлом конечно.. у которого он скакал голяком по баням
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26.01.2022 20:52 Відповісти
Захід всю малину зіпсував Зеле. Він так сподівався на поступки Заходу Путлеру. Тоді б і він щось поступився Путлеру...
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26.01.2022 20:56 Відповісти
У меня дурацкая мысль в голове крутится. Вот рашка идёт в наступление, а ЗЕшобла запрещает ЗСУ открывать огонь в ответ и оповещать население о военных действиях и всё заканчивается тем, что проснусь утром ,а на улице рашковские вояки как у себя дома вышагивают. И тишина....
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26.01.2022 21:03 Відповісти
есть простая вещь - солдаты обязаны защищать свою страны и НЕ обязаны выполнять преступные приказы.
Да и помним, чего стоят обещания рашки и их "дружба"
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26.01.2022 21:20 Відповісти
тараканов выбей со своей головы... а может у тебя не голова?
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26.01.2022 21:22 Відповісти
Зовсім вона не дурацька
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26.01.2022 22:47 Відповісти
да, ещё впереди женщин-детей будут гнать - какая там стрельба...
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26.01.2022 23:53 Відповісти
Много зброї для України це ще не значить що ця зброя вже у військах а не складах із точними координатами для ракетних ударів мокшан.Україні дуже,дуже і дуже потрібен контроль по розподіленню зброї представниками країн які нам ту зброю постачають та допомагають країні а не сумнівному керівництву України.
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26.01.2022 21:12 Відповісти
Агентство Українських Новин запросило в ОПУ информацию о том, планирует ли стать на военный учет первая леди Елена Зеленская, которая согласно полученному образованию и установленному Министерством обороны перечню специальностей и профессий, который предусматривает постановку женщин на воинский учет, должна стать на такой учет.
Также была запрошена информация о том, создана ли в Офисе Президента система мониторинга постановки сотрудниц на военный учет, так как согласно приказу Минобороны, работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, которые уже работают, стали на военный учет.

"Сообщаем, что в Офисе Президента Украины отсутствует запрашиваемая вами информация", - говорится в ответе на запрос.

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26.01.2022 21:17 Відповісти
Тонув-сокиру обіцяв,а витягли -топорища шкода...
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27.01.2022 03:34 Відповісти
 
 