Стрілянина в Дніпрі: у поліції уточнили, що від рук солдата Рябчука на місці загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. ВIДЕО
За уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
У поліції нагадали, що подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу. До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї.
"У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб дістали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..
За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.
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так можно не бояться реальной причины и не думать о ней
год - дед
полтора - дембель
До року вовк
до півтора року черпак
до двух років- дедушка, за 100днів до наказу має постригтись налисо.
після наказу, до відправки додому- Дембель.
Вона доречі існує в Ізраїлі і в Пд.Кореї, в яких стратегічна ситуація краща ніж у нас
и вообще, пишут херню.
оружейка, выдача оружия в 3,40
охраняемая территория, гражданка
не клеиться. я точно знаю, что такое караул.нестыковок море
сейчас сидят командиры и легенду сочиняют
Пам'ятаємо, що нацгвардія це менті з усім лайном яке їм властиве