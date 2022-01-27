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Стрілянина в Дніпрі: у поліції уточнили, що від рук солдата Рябчука на місці загинули четверо військовослужбовців та одна цивільна жінка. ВIДЕО

За уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

У поліції нагадали, що подія сталася сьогодні, 27 січня, близько 3:40 ранку на території Південного машинобудівного заводу. До поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовець Національної гвардії відкрив вогонь із автоматичної зброї.

"У результаті четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка загинули на місці, ще п’ять осіб дістали поранення. Стрілець із автоматичною зброєю втік з місця злочину", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата: четверо загиблих, один поранений, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

Дніпро (3295) стрілянина (1793) вбивство (3108) Національна гвардія (1564) Рябчук (33)


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Топ коментарі
+7
где защитники жертвы дедовщины? Гражданское лицо видимо тоже пришло издеваться над невинным ребенком?
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27.01.2022 09:36
+5
Маячня уклоніста.
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27.01.2022 09:52
+4
Прямо ночью над ним издевались на улице?! Кто этому психопату малолетнему автомат в руки дал?! P.S. То есть просто убежать, даже с оружием, и избежать издевательств в ту минуту он не мог, и поэтому пристрелил ещё и женщину?
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27.01.2022 09:43
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где защитники жертвы дедовщины? Гражданское лицо видимо тоже пришло издеваться над невинным ребенком?
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27.01.2022 09:36 Відповісти
это у людей защитная реакция разновидности "жертва сама виновата"
так можно не бояться реальной причины и не думать о ней
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27.01.2022 11:32 Відповісти
Там не было гражданских лиц: https://soc.obozrevatel.com/mraz-rasstrelyala-v-upor-22-letnyuyu-devushku-dlya-ranenyih-nuzhna-krov.htm
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27.01.2022 11:34 Відповісти
Яка ще дідовщина? Комусь сниться.
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27.01.2022 15:06 Відповісти
Совкова дідовщина...
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27.01.2022 09:36 Відповісти
я пану Котову писав в попередніх статтях і знову допишу, а краще запитаю, з якого періоду служби солдат в армії, як Ви пишите "совковій" ставав "дідом"? Дасте правильну відповідь, якщо служили.
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27.01.2022 09:43 Відповісти
полгода - черпак
год - дед
полтора - дембель
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27.01.2022 09:47 Відповісти
год , дед ? Вопросов больше не имею ....
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27.01.2022 10:02 Відповісти
Та нє. До пів року -дух
До року вовк
до півтора року черпак
до двух років- дедушка, за 100днів до наказу має постригтись налисо.
після наказу, до відправки додому- Дембель.
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27.01.2022 10:18 Відповісти
я в курсе , кому я задал вопрос видно что нет.
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27.01.2022 10:26 Відповісти
То можливо через два роки вже генерал? Якщо скопіювали назву "дід" у "совка", то це має бути "дід", а якщо це вже щось нове, то і назва має бути нова.
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27.01.2022 12:10 Відповісти
жертва телевизора...
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27.01.2022 09:36 Відповісти
Вот вам прелести "призыва". Пока полностью не перейдем на контракт такие случаи были есть и будут
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27.01.2022 09:37 Відповісти
Знайди і почитай статистику про те - скільки таких випадків трапляється серед контрактників . Мабуть ще більше ніж серед строковиків . То ж - те що ти говориш , це маячня .
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27.01.2022 09:46 Відповісти
Призивна армія сама надійна. Крим тому яскравий приклад. 12 000 зрадників на контракті які думали про садок вишневий коло хати, а не Батьківщину. Строковик не має дружини і дітей, його простіше навчити любити Україну, він з іншого регіону. Бери і ліпи.
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27.01.2022 09:48 Відповісти
Ты везде тут насрало, эксперД диванный?
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27.01.2022 09:56 Відповісти
Не хочу в армію. А тут заважають попити про контракт.
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27.01.2022 10:14 Відповісти
Ми в 14-му змогли вистояти дякуючи тому, що були пацани, які в 90-х та 2000-х строчку пройшли та які прийшли по мобілізації. Україна з трьох сторін оточена ворогом - скільки по вашому обійдеться контрактна армія, яка зможе перекрити всі участки? Нам тоді грошей на ракети не вистачить - все на зарплати піде. Тому боротися потрібно з "совком", а не зі строковою службою.
Вона доречі існує в Ізраїлі і в Пд.Кореї, в яких стратегічна ситуація краща ніж у нас
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27.01.2022 09:49 Відповісти
вистояли дякуючи тим "неймовірним" навичкам, які хлопці отримали на "срочці" та ще й в 90-х? ви з дуба впали? вистояли завдяки залізній волі і мотивації. ви хочете "перекрити участки" "срочниками"? який "срочник" захоче ризикувати власним життям, якщо він не отримує абсолютно ніякої соціалки/зп за це? за які шиши його буде мати ховати потім, дурню?
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27.01.2022 10:23 Відповісти
не упрощайте. Если бы люди рисковали жизнью только за зп, то в какой-то момент уходили бы, когда у риска и суммы "сальдо сошлось"
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27.01.2022 11:35 Відповісти
Строковики з командиром, якому вірять і за яким йдуть, варті більше ніж толпа лінивих контрактників. Були і в 2000-х і в 90-х люди які чогось таки навчилися в армії, і були командири які щось вміли.
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27.01.2022 14:11 Відповісти
Ти напевне порохобот, я вгадав?
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27.01.2022 14:20 Відповісти
такие найдутся и среди контрактников...мало с прессой знакомы....контрактники что с другого места вышли и теста слеплены? такие же люди с народа,с таких же разных семей и разной психикой ...среди которых есть разные очень разные не буду перечислять с какими недостатками и пороками... так что... ужасная трагедия..... очень жаль...((
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27.01.2022 09:50 Відповісти
Нам ніколи надіятись на чудо.
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27.01.2022 10:15 Відповісти
Армія Ізраїлю призовна. Більше того, там жінки до народження дитини служать. Навіть голлівудські зірки регулярно. Армія Швейцарії призовна, там банкіри служать поряд з фермерами.
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27.01.2022 09:56 Відповісти
Вот только там все по другому устроено, том ВОЕВАТЬ учат, у нас же ты бесплатная (ну в 2016 давали аж 273 грн) рабсила.
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27.01.2022 11:02 Відповісти
Поки ворог на кордоні треба призивати усіх, хто народився мужчиною, від 16 до 60 років.
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27.01.2022 15:10 Відповісти
жопа ему. пристрелят или сам застрелится
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27.01.2022 09:38 Відповісти
Уже задержали живым. АКСУ при нем.
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27.01.2022 09:47 Відповісти
Надеюсь ушлепка живым не будут брать.
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27.01.2022 09:39 Відповісти
Вже взяли
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27.01.2022 09:44 Відповісти
Если у сопливого дегенерата такое огромное ЧСВ, а его бедненького довели, то нужно было себе в тупую башку пулю выпустить
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27.01.2022 09:44 Відповісти
Хто ти,потвора?
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27.01.2022 10:16 Відповісти
Я твой приговор, лаптеногое.
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27.01.2022 10:22 Відповісти
Не суди та не судим будеш.
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27.01.2022 10:39 Відповісти
Я запитав про твоє військове чи спеціальне звання. А не про фантазії.
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27.01.2022 10:41 Відповісти
это слишком легко для него будет, почти подарок
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27.01.2022 09:44 Відповісти
А тобі не похер, латентний вбивця з дивану. Його треба брати тільки живим. Нехай розкаже, що собою уявляє нацгвардія.
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27.01.2022 09:51 Відповісти
Тот же вопрос задай себе, нелатентный защитник убицы.
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27.01.2022 09:53 Відповісти
Мотивацию срочника тоже надо узнать ,а не замалчивать проблемы ,существующие в армии
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27.01.2022 10:42 Відповісти
красавчики. Вы и в такой новости нашли полюса для отчаянного срача
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27.01.2022 11:36 Відповісти
Що за малолітнє прокрельовське лайно? Парадон, експерт.
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27.01.2022 09:41 Відповісти
Повинна бути повністю контрактна армія!
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27.01.2022 09:41 Відповісти
Маячня уклоніста.
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27.01.2022 09:52 Відповісти
Стратегічний об'єкт здійснюють строковики ???? Їбанулись ? Дідовщина і стабільним захист строковиками - маразм на сьогодення
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27.01.2022 09:43 Відповісти
Прямо ночью над ним издевались на улице?! Кто этому психопату малолетнему автомат в руки дал?! P.S. То есть просто убежать, даже с оружием, и избежать издевательств в ту минуту он не мог, и поэтому пристрелил ещё и женщину?
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27.01.2022 09:43 Відповісти
его невеста изменила ему с группой сослуживцев, а он отомстил по-челябински
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27.01.2022 09:50 Відповісти
Теж цікаво , а - цивільну жінку за що вбив ? . Теж іздєвалась над лобурякою ?
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27.01.2022 09:51 Відповісти
Всюди пишуть що стріляв в караульці, близько 3:40 ранку. Що десь ще стріляв, жодного повідомлення. Серед загиблих цівільна жінка. Виникає проте питання. Що близько 3:40 ранку в караульці серед близько 20 вояк робила цівільна жінка ?
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27.01.2022 09:53 Відповісти
Ну це ж велике цілодобово працююче підприємство! Де завгодно вона могла бути
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27.01.2022 11:03 Відповісти
Так. Але ніде не писалося що стріляв десь крім "караулки".
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27.01.2022 11:11 Відповісти
Жінка вбита випадково. Просто людина була не в тому місті, не в той час.
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27.01.2022 09:54 Відповісти
може на прохідній заводу чергувала, не випускала в місто?
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27.01.2022 10:36 Відповісти
а тебе извесно слово, накопилось или вібрал момент
и вообще, пишут херню.
оружейка, выдача оружия в 3,40
охраняемая территория, гражданка
не клеиться. я точно знаю, что такое караул.нестыковок море
сейчас сидят командиры и легенду сочиняют
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27.01.2022 09:55 Відповісти
Руководство нацгв нужно арестовывать,если это системная проблема,то они уже начали действовать,запугивать свидетелей и отдали приказ об убийстве этого призывника.
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27.01.2022 09:43 Відповісти
Дупа цього призивника не варта 5 убитих і 5 поранених.
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27.01.2022 15:18 Відповісти
Министр внутренних дел уже должен быть в отставке. Самое тщательное расследование. Если на почве неуставных - непосредственных отцов-командиров под суд. По вертикали ободрать погоны!
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27.01.2022 09:43 Відповісти
простите а причом министр к отставке вообще то? он его родил. воспитал, призвал, дал команду стрелять? он месяц как министр...а завтра новый министр, а послезавтра вдруг снова такая трагедия от сумасшедшего какого то шизика... министра в отставку .а потом третий и тоже в отставку.....((?
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27.01.2022 09:56 Відповісти
так ведь команду стрелять ему никто не давал. всех понять и простить?????????????????
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27.01.2022 10:06 Відповісти
вы странный какой то... кого простить я сказал и понять? я про отставку министра а вы про что?такие случаи не еденичные в армии.... к сожалению...никто не застрахован от них...сотни тысяч людей проходят через армию . службу, и среди них есть шизики всякие по разным причинам...вот много пишут при спорах и застольях брат брата, отец сына,сын отца, и так далее ножом режут....((
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27.01.2022 10:18 Відповісти
классная логика! А если выяснится, что его ротный всего неделю роту как принял, тоже не при делах?????????? Где-то недавно в Скандинавии, министреша в магазине, покупая прокладки, карточки перепутала - вместо личной сунула корпоративную. Ушли в отставку!
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27.01.2022 10:29 Відповісти
и ротный через не делю будет тоже не приделах если он с хорошей характеристикой . ты понимаешь что ты пишешь о неделе сроке. когда им по 20 лет. их растила семья, улица, у них разное психическое здоровье и состояние .то ротный при каких делах если кто то что то курнёт или просто крышу снесёт по разным причинам...? нато такие случаи и называются чрезвычайные происшествия,трагедии((
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27.01.2022 10:33 Відповісти
позвольте частный вопрос. За кого голосовали в 19-м?
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27.01.2022 10:37 Відповісти
вже затримали
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27.01.2022 09:44 Відповісти
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27.01.2022 09:45 Відповісти
Даа. Щоб там не сталося служити йому залишилося менше року. А так тепер піде на пж. Краще б і для себе один патрон залишив
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27.01.2022 09:52 Відповісти
Спочатку потрібно розібратися що довело його до божевілля..

Пам'ятаємо, що нацгвардія це менті з усім лайном яке їм властиве
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27.01.2022 09:55 Відповісти
кого вони охороняють на ПМЗ,- пусті цехи чи трактора, залишки металобрухту,- всіх на фронт,- там місце нац гвардії коли ворог біля кордону
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27.01.2022 09:47 Відповісти
Дідівщина, не кожен може витримати, хоча, якщо чесно, зараз вона ніяка, от у радянській армії, ото була справжня ДІДІВЩИНА ! Більшість ламалась і пристосовувалась, меншість витримувала і ставала новими "дідами", а потім сержантами, старшинами, деякі офіцерами... армія взагалі важка річ, витравивши пострадянську дідівщину, отримаємо навзамін або її якийсь аналог, або дитячий садочок замість професійних вбивць. Це явище є в усіх арміях світу, і воне не виключно армійське, воно є СКРІЗЬ, бо відноситься до людської натури. На жаль. Є в будь-якому колективі, спільноті, фірмі, навчальному закладі, і серед вчителів, і серед учнів. Просто в армії воно страшніше, бо люди зі зброєю, і наслідки зазвичай важчі. Поза армією буде молоток, сокира, ніж, арматура... зміріться, люди, усі ви такі самі - або пастухи, або вовки, або вівці.
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27.01.2022 09:48 Відповісти
Просто, його покликав Темний бік Сили)
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27.01.2022 10:01 Відповісти
Соль мёртвого моря)))
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27.01.2022 13:19 Відповісти
Дідовщіна це самий простий спосіб управління військами у мирний час. Але має побічні проблеми. В радянській армії її могли знищити тільки сержанти, які завжди були поряд з солдатами. Однак, професійна деградація офіцерів цьому заважала.
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27.01.2022 10:02 Відповісти
В радянській армії ніхто і не збирався її знищувати, її використовували, єдине, що вимагалось - без каліцтв і трупів.
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27.01.2022 10:13 Відповісти
Це так . У совковій армії дідовщина навіть заохочувалась офіцерським складом . Пам'ятаю , коли о/с підрозділа треба було виконати якісь роботи , офіцери доручали контроль за їх виконанням дідам . А самі спокійно йшли у своїх справах . .
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27.01.2022 10:24 Відповісти
В західних фільмах ще й не так муштрують.
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27.01.2022 15:25 Відповісти
А чи не вона, бува, причина тої трагедії?
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27.01.2022 09:49 Відповісти
Напевно скоро ми дізнаємося всі подробиці.
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27.01.2022 12:09 Відповісти
Откуда гражданская женщина в карауле?
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27.01.2022 09:59 Відповісти
служащая НГУ
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27.01.2022 10:00 Відповісти
У нас на службе при совке, дедовщина была жесть, при желании можно было расстрелять кого угодно, доступ к оружию и боеприпасам всегда найти можно, вот только перейти эту грань надо иметь особые отклонения. Но дедовщина с издевательством в армии с наличием оружия это само по себе крайнее отклонение и должно искореняться руководством и самими солдатами. Уже при призыве в армию должно воспитываться в новобранце неприятие и пресечение неуставных взаимоотношений.
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27.01.2022 10:08 Відповісти
Наївна віра в те, що людина це не тварина, а ангел. Тваринне завжди переможе.
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27.01.2022 10:14 Відповісти
Від браку інформації люди пишуть повно всілякої дурості.
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27.01.2022 10:32 Відповісти
Вырос без отца,85 процентов постояльцев тюрем в США выросли без отца,не думаю что в СНГ статистика сильно отличается.
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27.01.2022 10:41 Відповісти
Сволота! На Донбасі москалі тиняються - їх треба розстрілювати.
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27.01.2022 12:08 Відповісти
Чувак так легко расстреливат сослуживцев, как будто бы проходит стрелялку. Поймать и пристрелить.
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27.01.2022 17:40 Відповісти
Коммандиров под суд.Никто ничего не видел?Не видели, что происходит в казармах?глаза закрывали или сами участвовали? Ни с того , ни сего человек не пойдёт стрелять, были предпосылки.
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27.01.2022 18:02 Відповісти
 
 