"Збройні формування окремих районів Донецької і Луганської областей України", - представник РФ в "нормандській четвірці" Козак після зустрічі в Парижі змінив риторику і уникнув назв "ЛНР" та "ДНР". ВIДЕО
Представник РФ в "нормандській четвірці" Дмитро Козак після зустрічі в Парижі змінив риторику і уникнув використання назв "ЛНР" та "ДНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, розповідаючи про режим припинення вогню на Донбасі, Козак назвав російських терористів "збройними формуваннями окремих районів Донецької і Луганської областей України".
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+39 Алла Новосад #194524
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+25 Салаутдин
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+23 Алла Новосад #194524
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нет уж,дыынэр,так дыынэр..
як Татарстан подасть заявку в НАТО - зразу диинер вітатимемо вдома..
нам-то они нахер не нужны! ну, то есть, территории, конечно, наши! а вот тот бухой зброд и бухая расейская солдатня - пусть валит в выгребную яму
Более того, если там была "зрада" - то зачем твой зеЛох подписывал формулу штанмайера, которую так ТРЕБОВАЛА рашка?
Сєпари, вас здали Україні!
Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:
- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь. Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы? Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?
Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна. И вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".
Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...
Судя по мемориалу Зах*рченке, возведенному в Донецке, эти "формирования" называются одним коротким словом: БРАТКИ.
всё, что наросло на московии-рассее после 1654 г - результат паразитирования на
Украине.
выход к Балтийскому морю, весь юг, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, север - всё
это освоили, колонизировали и вообще цивилизовали украинцы.
Без Украины рассее-паРаше надо вернуться к московии (масковскаму улусу).