УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10195 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
16 345 61

"Збройні формування окремих районів Донецької і Луганської областей України", - представник РФ в "нормандській четвірці" Козак після зустрічі в Парижі змінив риторику і уникнув назв "ЛНР" та "ДНР". ВIДЕО

Представник РФ в "нормандській четвірці" Дмитро Козак після зустрічі в Парижі змінив риторику і уникнув використання назв "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зокрема, розповідаючи про режим припинення вогню на Донбасі, Козак назвав російських терористів "збройними формуваннями окремих районів Донецької і Луганської областей України". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніяких проривів під час зустрічі радників "нормандського формату" не було, - Пєсков

Автор: 

перемовини (2996) нормандська четвірка (1526) Козак Дмитро (76)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+39
Значить, будуть впихувати ці гангрени в Україну на умовах кремля.
показати весь коментар
27.01.2022 09:45
+25
да нахер они нам нужны ?
нет уж,дыынэр,так дыынэр..
показати весь коментар
27.01.2022 09:48
+23
Нажаль, "73%" віддали кермо держави пуйловським агентам.
показати весь коментар
27.01.2022 09:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить, будуть впихувати ці гангрени в Україну на умовах кремля.
показати весь коментар
27.01.2022 09:45 Відповісти
да нахер они нам нужны ?
нет уж,дыынэр,так дыынэр..
показати весь коментар
27.01.2022 09:48 Відповісти
Це треба не нам, а рашці. Як придністров'я.
показати весь коментар
27.01.2022 09:52 Відповісти
ну,хай почекають..
як Татарстан подасть заявку в НАТО - зразу диинер вітатимемо вдома..
показати весь коментар
27.01.2022 10:00 Відповісти
все прекрасно понимаю что нужно выгребной яме!
нам-то они нахер не нужны! ну, то есть, территории, конечно, наши! а вот тот бухой зброд и бухая расейская солдатня - пусть валит в выгребную яму
показати весь коментар
27.01.2022 10:01 Відповісти
Нажаль, "73%" віддали кермо держави пуйловським агентам.
показати весь коментар
27.01.2022 09:57 Відповісти
Міські зради підписав твій барига-недогетьман.
показати весь коментар
27.01.2022 10:15 Відповісти
І кремляді їх не виконували. Мабуть тому, що вони їм дуже подобались.
показати весь коментар
27.01.2022 10:22 Відповісти
та сама "зрада" - по которой весь западный мир поддерживал Украину и накладывал санкции на рашку? ай, какой тупой у тебя методичка.. как и ты сам))

Более того, если там была "зрада" - то зачем твой зеЛох подписывал формулу штанмайера, которую так ТРЕБОВАЛА рашка?
показати весь коментар
27.01.2022 10:34 Відповісти
тебя просто не было в рядах защитников Украины в 2014, ты сидел под юбкой, отлизывал... а так бы он точно не подписал!
показати весь коментар
27.01.2022 13:02 Відповісти
В каком году?
показати весь коментар
27.01.2022 10:20 Відповісти
В 2019.
показати весь коментар
27.01.2022 10:23 Відповісти
Значить Членограя випхають з України. Це в кращому для нього випадку.
показати весь коментар
27.01.2022 10:17 Відповісти
Це значить лишень одне - що зрадники уже про все домовилися.
показати весь коментар
27.01.2022 17:00 Відповісти
НЕЗАКОННІ збройні формування окремих районів... Так правильніше.
показати весь коментар
27.01.2022 09:45 Відповісти
Це з типу зради нема? Не дно і днр, але ви з ними домовляйтесь.
показати весь коментар
27.01.2022 09:46 Відповісти
Поэтому это уже не преступники, а вполне себе народная милиция Донбасса и нужно скорее голосовать за особый статус и включать всё это в тело Украины! Я правильно понял?!
показати весь коментар
27.01.2022 09:47 Відповісти
Риторика не изменилась. У "окремих районів" не могут буть своих вооруженных формирований. А если есть - они незаконные. Что делает незаконными и сами "отдельные районы". Потому в сумме ничего не поменялось.
показати весь коментар
27.01.2022 09:49 Відповісти
....тобто "терористи"
показати весь коментар
27.01.2022 09:49 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 09:53 Відповісти
Крысы мавзолейные,отчего вас Бог Умом не наградил с дня образования Мацковии Ханом Менгу-Тимуром в 1274 году?
показати весь коментар
27.01.2022 09:55 Відповісти
Не було тоді ще мацковії, а сама мОсква була пунктом збору податків Орди з угро-фінських племен.
показати весь коментар
27.01.2022 10:02 Відповісти
Був блок-пост Золотої Орди на болоті стояв... від бандерівців охороняв те бидло та річку москва...
показати весь коментар
27.01.2022 10:07 Відповісти
мОсква - то брудна вода, а Ока - насправді Йоккі - забули московіти свою мову. Доречі потрудіться перекласти з ерзянської мови слово ПАПА (тобто тато) - будете шоковані.)
показати весь коментар
27.01.2022 10:18 Відповісти
Короче, здали Україні младо нєдорєспубліки! Тепер Україна зачистить цю резервацію!
Сєпари, вас здали Україні!
показати весь коментар
27.01.2022 09:56 Відповісти
Хто зачистить, Зєля з дЄрьмаком?
показати весь коментар
27.01.2022 09:58 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 09:59 Відповісти
Стало известно, почему РАБссия наехала на США и НАТО с дурацкими Ультиматумаи...,китайский Обнуляйтер Сидзиньпинь потребовал от Путлера доказательств что он никак не связан с баблом в США в сумме 2 триллиона долларов РАБссиянских Бояр и прочих Абрамовичей и Дерипасок... Ответ Сидзиньпиню Путлер должен дать ПИСЬМЕННО 6 февраля в день Открытия Олримпиады в Пекине...,что Госдеп и сделал вчера...
показати весь коментар
27.01.2022 10:02 Відповісти
який він козак звичайнісенький кізяк кримлівська підстилка
показати весь коментар
27.01.2022 10:02 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 10:02 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 10:04 Відповісти
Это зрада или перемога? Когда влада и оппозиция это прокомментируют?
показати весь коментар
27.01.2022 10:04 Відповісти
Зрада,зрадная , сейчас зеля их будет принимать на особых условий, а , что бы не было массовых возмущений кацапские войска на подстраховке вокруг границы
показати весь коментар
27.01.2022 10:10 Відповісти
Это вы думаете влада так проккоментирует? А оппозиция вы думаете заявит что это перемога подготовленная папередниками:https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/123258.pdf «Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив Президента России В. Путина» ?
показати весь коментар
27.01.2022 10:24 Відповісти
интересно, как бы поступили умные ребята на месте Порошенко в августе 2014, когда 24 Муженко во время парада доложил, что #уйло начал ввод войск на территорию Украины, причем неизвестно когда остановится, а на границах более 250 тыс кацапов с техникой и БК, а у нас боеготовых максимум 20 тыс. плюс в окружении под Иловайском 3 тыс.
показати весь коментар
27.01.2022 13:08 Відповісти
Ну для вас вариант очевиден сдаться а потом рассказывать про перемогу. А вы не умничать или там фантазировать и ванговать: что было что будет, а выполнять законы смогли бы? Для таких, образно говоря "буридановых ослов" в исторически уже давно сделан вывод: делай что должен, а будет что будет. А не заботится о своем кресле во власти.
показати весь коментар
27.01.2022 13:36 Відповісти
ты задрот тупой! блесни орденами на грудях, а потом кукарекай, кто и что должен был делать. тебя дурака вообще недолжно было быть, если бы знали что такое вУмное чмо появится, не делали бы! челолвек потому и стал "разумным", что приспосабливался. если выполнять ПДД 1х1 не учитывая на дороге дебилов типа тебя, то вообще нельзя выезжать. подумай дефективный, и цитируй дядю, а не старых римлян, у них там тепло.
показати весь коментар
27.01.2022 15:20 Відповісти
Ну понятно на законы Украины вам плевать, как и президентам. Вы тоже судя по аргументации на это место метите. Но особенно радует что в пдр игнорируете, доживёте до своего президентства? Или вы уже "кожний з нас президент"?
показати весь коментар
27.01.2022 16:50 Відповісти
ты о 2014, и что надо было соблюдать))) умник, напиши что бы ты делал на месте Порошенко 24 августа - 10 сентября 2014, и что реально в то время делал ты лично. потом посмеемся. хрюкать во все стороны, по всем поводам, тут вас таких много.
показати весь коментар
27.01.2022 18:52 Відповісти
Вы удивитесь, но я, как и большинство граждан Украины, не только в то время, но и до того и сейчас выполняю законы Украины, и если я что то не выполняю то меня наказывают компетентные органы, например при нарушении пдр меня штрафуют. А что реально нужно делать, так если хотите быть гражданином Украины учите законы и выполняйте их. Неужели для вас, как и для Порошенко с Зеленским это проблема? Или для вас пример это ***** с под*****вников и которым тоже наплевать на законы Украины?
показати весь коментар
27.01.2022 19:46 Відповісти
в духовочном шкафу созрела рулька запечённая с черносливом. ща налью 100 виски с орешками, приступлю к трапезе. а пока тебе дураку даю инфу для переварки. в марте 2014 я уже был в военкомате. супруга до 2018 вела транзитный пункт, помогали на МО, госпиталь, плюс слали деньги волонтерам. был вопрос-что делал ты и что надо было делать Порошенко. поэтому, иди ты НХ. такие как ты вафлеры только ноют и скулят.
показати весь коментар
27.01.2022 19:57 Відповісти
Как это вам может помешать определиться законы Украины нужно выполнять или нет?
показати весь коментар
27.01.2022 21:27 Відповісти
Вооруженные формирования? Тоесть террористы. Террористов даже в плен не берут не то что вести с ними переговоры.
показати весь коментар
27.01.2022 10:11 Відповісти
0:25-0:26 - склейка?🤔
показати весь коментар
27.01.2022 10:13 Відповісти
Сталин также пытался впихнуть раковую опухоль т.н. ГДР в здоровое тело Германии. Но, в Германии был Аденауэр. Зеленские -Ермаки далеко не Аденауэры. Возможно они даже не знают о его существовании...

Для Конрада Аденауэра западническая ориентация Германии была делом жизни:

- Отвечая на вопрос, одобрять или нет договоры с западными союзниками, мы должны спросить себя, о чем вообще идет речь. Хотим мы или не хотим присоединиться к западному союзу государств? Хотим мы или не хотим стать членами атлантического оборонительной системы? Наконец, хочет ли Федеративная Республика Германия интеграции Европы - вместе с Германией?

Шутя, Аденауэр заявлял, что Сибирь начинается уже на правом берегу Рейна. И вступление Германии в НАТО в 1955 году надолго заставило забыть и о сталинской ноте, и о какой бы то ни было политической изоляции Германии".
Современной Европе необходимо "прикинуть" по какой реке будет начинаться Сибирь: по Днепру, по Збруче, по Днестру, по... - далее на запад...
показати весь коментар
27.01.2022 10:14 Відповісти
По Дону.
показати весь коментар
27.01.2022 13:20 Відповісти
А хто проти ! В Лінецькій області - фабрика Рошен, Порошенка
показати весь коментар
27.01.2022 13:38 Відповісти
С 1марта 2014 года РАБссия начала вторжение в Украину...,причем все пропагандоны РАБссии говорят...киевские власти,киевская хунта,киевский режим,киевские фашисты и т.д...,а 4 марта 2014 года убитый РАБссией посол в СовБезе ООН Чуркин показал исторический документ...о причине ввода рюсскава быдла в Украину...Спалил контору...за что и грохнули...
показати весь коментар
27.01.2022 10:15 Відповісти
любі збройні формування в державі.котрі створені поза законом держави є терористичні формування,котрі згідно головного рашиста,щось там про сартір розказував.Іякщо рашист ,роздав свої паспорти цим збройним формуванням.то очевидно,що він є головний спонсор цих формуваннь,Німеччина і Франція є співучасники створення цих угрупувань на суверенній українській території ,по вказівці московського їхнього роботодавця "капутіна"
показати весь коментар
27.01.2022 10:27 Відповісти
Так что,обоср....сь кремлевская гопота?
показати весь коментар
27.01.2022 10:27 Відповісти
Виходить так - металобрухт то з Сибіру привезли, але він не заводиться, ракет всього штук 400 таких що можуть злетіти - долетять до України 40 - попадуть хоч кудись 10 - а рашку увесь світ згноїть за це - а ми прикопаємо. От і засцяли кремлівські покидьки.
показати весь коментар
27.01.2022 10:52 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 10:41 Відповісти
Козак - он никто, это раб, наплевать ,что они говорят!!! Не смотрите что морда решительная!!! Генерал Лебедь был мужик - они сразу его убили, остались рабы, вообще не обращайте внимания!!! ОНИ НИКТО!!!!
показати весь коментар
27.01.2022 10:45 Відповісти
Какие еще "вооруженные формирования отдельных районов"?

Судя по мемориалу Зах*рченке, возведенному в Донецке, эти "формирования" называются одним коротким словом: БРАТКИ.
показати весь коментар
27.01.2022 10:51 Відповісти
Походу Путін дав задню, великої війни не буде.
показати весь коментар
27.01.2022 11:01 Відповісти
ну и прекрасно....и если "незаконные" то по Закону можно с ними не разговаривать а.... не??? а чё?))
показати весь коментар
27.01.2022 11:17 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 11:17 Відповісти
Я представляю, что в этой "Новоукраине" понавыбирают. В одной Москве только больше 20 млн.человек. Да и финнов обделили- там сразу за Питером всякие "Лептеньяхи" кругом, не говоря уж о Выборге, бывшей столицы Финляндии.
показати весь коментар
27.01.2022 14:56 Відповісти
Кацапы все что можно было вывезли к себе, а теперь эту пустую бомжатскую помойку хотят вернуть Украине.
показати весь коментар
27.01.2022 12:32 Відповісти

всё, что наросло на московии-рассее после 1654 г - результат паразитирования на

Украине.


выход к Балтийскому морю, весь юг, Кубань, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, север - всё

это освоили, колонизировали и вообще цивилизовали украинцы.

Без Украины рассее-паРаше надо вернуться к московии (масковскаму улусу).
показати весь коментар
27.01.2022 17:42 Відповісти
 
 