Стрілянина в Дніпрі: В комітеті Ради з питань правоохоронної діяльності ініціюють створення військової юстиції. ВIДЕО

У Верховній Раді ініціюють створення військової юстиції в Україні.

Про це в коментарі журналістам заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні з цієї події зробити два висновки: потрібно вивчати більш детально до психологічного стану наших військовослужбовців, друге - якщо ми кажемо про підрозділи поліції, до військовослужбовців повинні бути спеціально навчені люди. Наші колеги з комітету підтримують нашу ідею щодо необхідності обговорення широкого створення саме військової поліції у ситуації, яка скалалася", - сказав нардеп.

За його словами, не потрібно поспішати зі створенням ТСК, потрібно почекати відповіді правоохоронних органів.

"Голова комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки підтримує ідею створення військової юстиції. Це повинна бути не тільки військова поліція, а й військова прокуратура. Минуло вже два роки з моменту, як ми ухвалили профільний закон, який фактично ліквідував військову прокуратуру. Дуже багато проблем є, пов'язаних з досудовим розслідуванням саме злочинів, скоєних військовослужбовцями, але ми розуміємо, що повинна бути не тільки військова прокуратура, але й певний спеціалізований орган, який матиме доступ до військових частин, це буде військова поліція. Я ініціюватиму з комітетом обговорення щодо створення військової юстиції в Україні", - підсумував парламентар.

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Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

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