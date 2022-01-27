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Стрілянина в Дніпрі: В комітеті Ради з питань правоохоронної діяльності ініціюють створення військової юстиції. ВIДЕО

У Верховній Раді ініціюють створення військової юстиції в Україні.

Про це в коментарі журналістам заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми повинні з цієї події зробити два висновки: потрібно вивчати більш детально до психологічного стану наших військовослужбовців, друге - якщо ми кажемо про підрозділи поліції, до військовослужбовців повинні бути спеціально навчені люди. Наші колеги з комітету підтримують нашу ідею щодо необхідності обговорення широкого створення саме військової поліції у ситуації, яка скалалася", - сказав нардеп.

За його словами, не потрібно поспішати зі створенням ТСК, потрібно почекати відповіді правоохоронних органів.

"Голова комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки підтримує ідею створення військової юстиції. Це повинна бути не тільки військова поліція, а й військова прокуратура. Минуло вже два роки з моменту, як ми ухвалили профільний закон, який фактично ліквідував військову прокуратуру. Дуже багато проблем є, пов'язаних з досудовим розслідуванням саме злочинів, скоєних військовослужбовцями, але ми розуміємо, що повинна бути не тільки військова прокуратура, але й певний спеціалізований орган, який матиме доступ до військових частин, це буде військова поліція. Я ініціюватиму з комітетом обговорення щодо створення військової юстиції в Україні", - підсумував парламентар.

Читайте також: Монастирський про затримання строковика Рябчука, який влаштував стрілянину у Дніпрі: Він понесе найсуворішу відповідальність. ФОТО

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.

П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.

Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.

Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стали відомі імена солдатів та цивільної жінки, яких розстріляв строковик Рябчук у Дніпрі

Автор: 

ВР (15025) Дніпро (3295) юстиція (732) Військова прокуратура (722) Іонушас Сергій (23)


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Топ коментарі
+15
давайте наплодим еще 100 000 новых бездельников...
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27.01.2022 10:47
+13
Який сенс щось створювати, коли все створюване не працює і загажується миттєво крисами і сепаратистами?
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27.01.2022 10:49
+9
Я хотів сказати те саме: готуйте гроші, платники податків, для працевлаштування ще кількох тисяч дармоїдів, що матимуть непогану платню та пільги, що належаться військовикам + в 40 років -- пенсія.
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27.01.2022 10:50
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давайте наплодим еще 100 000 новых бездельников...
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27.01.2022 10:47 Відповісти
Я хотів сказати те саме: готуйте гроші, платники податків, для працевлаштування ще кількох тисяч дармоїдів, що матимуть непогану платню та пільги, що належаться військовикам + в 40 років -- пенсія.
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27.01.2022 10:50 Відповісти
Создадут комиссию во главе с Бузуглой.
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27.01.2022 11:13 Відповісти
Безголовою або Безмозглою, в принципі як оце що дає коментар. Страшно стає що такі чудне створіння є головою комітету. Цікаво а оце в армії служило? Чи теж від повісток никалось
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27.01.2022 15:04 Відповісти
Або Верещук з парасолькою ...в підвішеному стані...
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27.01.2022 16:56 Відповісти
И будет для чинуш-коррупционеров дополнительная кормушка из бюджета!
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27.01.2022 14:15 Відповісти
McNamara's 100,000
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27.01.2022 22:30 Відповісти
Он убил гражданскую женщину,
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27.01.2022 10:48 Відповісти
Який сенс щось створювати, коли все створюване не працює і загажується миттєво крисами і сепаратистами?
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27.01.2022 10:49 Відповісти
зебилы всегда хотят решить сложные вопросы простыми решениями... Даннинг-Крюгер
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27.01.2022 10:50 Відповісти
ликвидация военной прокуратуры было ошибочным решением
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27.01.2022 10:54 Відповісти
Шутинги случаются в самых благополучных странах, - например, США или Норвегия (Брейвик).
Это не тот вопрос, который можно решить введя/ликвидируя какую-то должность. Все намного сложнее. Но зебилы, в силу Даннинга-Крюгера, этого не понимают.
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27.01.2022 11:10 Відповісти
они и не хотят решить какие либо вопросьі, просто создают видимость деятельности в стиле понятньіх им шоу, соцсетей, тик тока и прочих зрелищньіх мероприятий - реакция, лайк, репост. где то так
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27.01.2022 11:21 Відповісти
А слуги любую новость и случай используют, чтобы пристроить новых кумовей и отмыть деньги
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27.01.2022 10:52 Відповісти
У Верховній Раді ініціюють створення військової юстиції в Україні.
А ВСП вам мало? При Порохе шел процесс, по реформированию ВСП в военную полицию. Но пришли приматы и решили, что дороги важнее. А сейчас делаем вид???
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27.01.2022 10:52 Відповісти
Да идите вы ***** уже со своим рошеном,сектанты ******,в каждой новости-а вот рошен,а при рошенко,ИДИТЕ НА *** ПОРОШЕНКИ ПРИПИЗЖЕНЫЕ
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27.01.2022 11:05 Відповісти
Если этих мразей не убрать от власти - Украине, как нормальной стране, конец.
(если уже не поздно)
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27.01.2022 10:57 Відповісти
бл..., слугам мест не хватает, чтоб диточок прыстройиты...
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27.01.2022 10:59 Відповісти
Нужно перестать набирать в армию дебилов и наркоманов .
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27.01.2022 10:59 Відповісти
Может он до армии нормальный был. Нормальным людям в армии делать нечего, система ломает.
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27.01.2022 11:13 Відповісти
Данилов-санкции введите,против нач.караула.
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27.01.2022 11:03 Відповісти
Не все"кварталовцы"-трудоустроены? Безумную на пол ставки...
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27.01.2022 11:05 Відповісти
Хм.. Быстро, однако.. (с)

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27.01.2022 11:09 Відповісти
Я один дупля не отбиваю, какого хрена НГУ приплетают к ВСУ?
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27.01.2022 11:16 Відповісти
З причин невігластва. Ввшники відносяться до МВС, а не до МОУ.
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27.01.2022 11:51 Відповісти
Мало того, НГУ и Тер Оборона - по сути синонимы, а у нас ВВшники=НГУ. Бред.
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27.01.2022 12:12 Відповісти
Появился повод пристроить кого то из квартала.
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27.01.2022 11:25 Відповісти
Національна гвардія це не військовослужбовці, їх правильніше назвати жандармами. Вони в основному створенні для придушення мирних маніфістацій.
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27.01.2022 11:42 Відповісти
Так, я давно пишу про те, що дана структура МВС ні як не відповідає своїй назві. Можна називати це, Внутрішніми військами чи жандармерією, але ніяк не Національною гвардією. Ця назва з популіською метою була притягнута Сабаковим і назва має бути приведена до логічного значення.
Як на мене то, Кучма зруйнував саму ідею Національної гвардії але хоч повернув назву Внутріші війська. Перша створена в Україні Національна гвардія підпорядковувалася Голові ВРУ і була противагою президентському силовому блоку. Тому і була знищена.
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27.01.2022 11:50 Відповісти
Тут, більше всього проявляються дебіли, які або не здатні складати з літер слова і розуміти значень речення, або умисно кидають лайно на вентилятор.
Які нафіг не уставні відносини, коли покидьок добивав поранених та стріляв в двох цивільних працівниць заводу, які за віком могли бути його матерями? Ці жінки звичайно чуйні до молодих солдатів.
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27.01.2022 11:44 Відповісти
всьо уже створэно до нас
был военный прокурор да сплыл
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27.01.2022 12:09 Відповісти
После таких событий нужно увольнять и сокращать,а у этих хитрозадиков вылезли планы создать новые блатные госдолжности для своих.
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27.01.2022 12:24 Відповісти
 
 