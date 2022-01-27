Стрілянина в Дніпрі: В комітеті Ради з питань правоохоронної діяльності ініціюють створення військової юстиції. ВIДЕО
У Верховній Раді ініціюють створення військової юстиції в Україні.
Про це в коментарі журналістам заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми повинні з цієї події зробити два висновки: потрібно вивчати більш детально до психологічного стану наших військовослужбовців, друге - якщо ми кажемо про підрозділи поліції, до військовослужбовців повинні бути спеціально навчені люди. Наші колеги з комітету підтримують нашу ідею щодо необхідності обговорення широкого створення саме військової поліції у ситуації, яка скалалася", - сказав нардеп.
За його словами, не потрібно поспішати зі створенням ТСК, потрібно почекати відповіді правоохоронних органів.
"Голова комітету з нацбезпеки, оборони та розвідки підтримує ідею створення військової юстиції. Це повинна бути не тільки військова поліція, а й військова прокуратура. Минуло вже два роки з моменту, як ми ухвалили профільний закон, який фактично ліквідував військову прокуратуру. Дуже багато проблем є, пов'язаних з досудовим розслідуванням саме злочинів, скоєних військовослужбовцями, але ми розуміємо, що повинна бути не тільки військова прокуратура, але й певний спеціалізований орган, який матиме доступ до військових частин, це буде військова поліція. Я ініціюватиму з комітетом обговорення щодо створення військової юстиції в Україні", - підсумував парламентар.
Раніше повідомлялось, що у Дніпрі 20-річний солдат розстріляв товаришів по службі з автомата.
П'ятеро війсковослужбовців загинули, п'ятьох поранено.
Стало відомо, що хлопця звати Артемій Рябчук, він є призовником із Ізмаїла.
Пізніше військовослужбовця затримали у Дніпропетровській області.
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Это не тот вопрос, который можно решить введя/ликвидируя какую-то должность. Все намного сложнее. Но зебилы, в силу Даннинга-Крюгера, этого не понимают.
А ВСП вам мало? При Порохе шел процесс, по реформированию ВСП в военную полицию. Но пришли приматы и решили, что дороги важнее. А сейчас делаем вид???
(если уже не поздно)
Як на мене то, Кучма зруйнував саму ідею Національної гвардії але хоч повернув назву Внутріші війська. Перша створена в Україні Національна гвардія підпорядковувалася Голові ВРУ і була противагою президентському силовому блоку. Тому і була знищена.
Які нафіг не уставні відносини, коли покидьок добивав поранених та стріляв в двох цивільних працівниць заводу, які за віком могли бути його матерями? Ці жінки звичайно чуйні до молодих солдатів.
был военный прокурор да сплыл