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З квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть виключно за електронним рецептом, - Ляшко. ВIДЕО

З квітня 2022 року антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Його запуск вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів та допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 січня.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками.

"Тому,як наслідок, маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій. Наголошую, антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями, і зовсім не ефективні у боротьбі з вірусними хворобами", – каже міністр.

За словами Ляшка, призначити антибіотик може виключно лікар. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування та тривалість прийому.

"Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для цього необхідно зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я", - розповів Ляшко.

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Також мініст додав, що подібна умова діє і для аптек та медичних закладів — необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами.

Зазначається, що після запуску електронного рецепта на антибіотики, наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.

ліки (1329) МОЗ (5400) Ляшко Віктор (1516)


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Топ коментарі
+24
Неконтрольоване споживанння і використання антибіотиків відбувається в першу чергу у:
- сільському господарстві;
- тваринництві (при вигодовуванні);
- харчової промисловості (для подовження строку придатності майже усіх видів продукції).

і люди їдять ці антибіотики хоча і у мікродозах але щодня.
З цим питанням ніхто розбиратися не буде - це ж мова про прибутки корпорацій.
А ось люди у разі хвороби вже будуть позбавлені можливості допомогти собі вижити.
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27.01.2022 10:53
+21
Короче решение идиотское.
Когда у меня начинается обострение моего хронического бронхита, с которым я живу 40 лет, я лучше врачей знаю, когда и что мне пить. Как-то пошел к врачу (больничный надо было выписать) - эта курица на мне антибиотики проверяла, за 3 недели - 3 разных антибиотика.
мои просьбы выписать то что на мне уже хорошо отработаны - игнорировала, типа ей лучше знать. Замордовала ходить к ней.
В следующий раз я просто взял отпуск за свой счет, 1 антибиотик и спокойно за 2 недели вычухался.
идиоты и по факту - убийцы.
я в Киеве живу и тут очередь по 2 недели к семейнику. а что говорить про селян?
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27.01.2022 11:25
+17
Чим гарна? Поясніть для не зедібіла.
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27.01.2022 11:00
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Нарешті. Гарна новина.
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27.01.2022 10:48 Відповісти
Чим гарна? Поясніть для не зедібіла.
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27.01.2022 11:00 Відповісти
Вам щось таке слово як "АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ" говорить??

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2

https://www.pfizermed.com.ua/public/medical-content/abresistance

https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
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27.01.2022 11:06 Відповісти
якщо ви не розумієте ШКОДИ - від неконтрольованого вживання антибіотиків - то мені вас шкода.
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27.01.2022 11:07 Відповісти
В мене сімейний лікарь взагалі лікує по дзвонку за телефоном. Він вже кілька років не ходить за викликом. Коли в мене був ковід, і доволі не легкий, викликали швидку, але в той час сказали з такою сатурацією вже не забирали. Так ось мій сімейний лікарь не виписував антибіотики, а говорив лікуватися противовірусним і майже все. І допоміг мені тоді мій корпоративний лікарь, який одразу, відправив на додаткові аналізи, виписав потрібні ліки и проводив далі лікування. Так ось питання, з такими сімейними лікарями чи усі ми дотягнемо до рецепта на антибіотики?
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27.01.2022 11:14 Відповісти
який народ - такі й лікарі. Який нарід - така і влада. А ви хотіли щоб усіляке пьяне бидло лізло з кулаками на лікарів та ліфтерш у приймальнях, а лікували кожного - як у Швейцарії???
Нема чого жалітись на Лікарів, тому що переважна кількість пацієнтів ВЗАГАЛІ пропагує уринотерапію і шапочки з фольги. Особливо 73% населення - взагалі не адекватні, псіхічєскіє.
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27.01.2022 11:18 Відповісти
так что теперь нормальным людям подыхать ?потому что есть дебилы вроде тебя с логикой зебила?
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27.01.2022 14:21 Відповісти
так, який народ, такі і лікарі, тому що лікарі походять саме з цього народу. Таке ж саме бидло, яке купило собі дипломи і все. Які нафіг нічого не вміють. Які здебільшого вбивають, а не лікують. Особливо ті, у кого є ступені, ті взагалі себе за зірок мають. Тому з якого дива їм давати право виписувати рецепти, якщо вони самі нічого не знають?
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28.01.2022 10:08 Відповісти
А Вы хотели. чтобы Вам врач при вирусном заболевании выписал антибиотики? Ни один врач этого не сделает, т.к. антибиотики эффективны только против бактерий. В противопоказаниях любых антибиотиках занчаться вирусные и грибковые инфекции.
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27.01.2022 12:37 Відповісти
А можливо шкода від можливості потрапити на прийом до сімейного лікаря через тиждень.? А жить то хочется. Ти придурок до Феофанії приписаний?
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27.01.2022 11:16 Відповісти
Стосовно придурка - це ви описали свій власний стан? І ось з такими людьми наші лікарі намагаються працювати.... ОСЬ такий менталітет у НАРІДА... відразу до образ. І як вас лічити? У вашому випадку - медицина безсила.
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27.01.2022 12:11 Відповісти
я прекрасно знаю, что такое антибиотикорезистентность.

Да вот только довели меня до резистентности к ампициллину ВРАЧИ.
Вы для начала научите ВРАЧЕЙ выписывать рецепты и вообще делать назначения.
Что касается покупки лекарств только по рецепту - для начала обеспечьте ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!!!
Ляшко и все высоколобые министры понятия не имеют что миллионы людей у нас живут в глуши. И раньше им надо было добраться только од аптеки (из села посылаю ОДНУ куму Люду и она всем привозит лекарства, ибо доехать до аптеки из села стоит 50-60 грн).

а теперь бабульке надо сначала приехать к врачу (в райцентр, бывает и 100 км надо отмахать), а потом в аптеку. Визит к врачу даже в Киеве запись за 1-2 недели, что там говорить про сельскую местность.
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27.01.2022 11:23 Відповісти
І хто антибіотики приймає просто так? А що робити людям в яких вже пневмонія,швидка каже що місць не має і в лікарню ще рано, до т.н."сімейного" лікаря потрапити неможливо ,запис на три неділі вперед,телефонів сімейні лікарі не дають а якщо й дають то на дзвінки не відповідають. В селі так взагалі ситуація жахлива,люди кинуті напризволяще. Єдине що доступне-це самолікування,яке також хочуть забрати,щоб як на заході. Коли вибір або смерть або якась надія то не до резистентності. Ну а в перспективі-чорний ринок медпрепаратів.
Краще б розігнали цих сімейних лікарів ,вернули дільничних терапевтів які в цю пандемію ходили б як раніше на дім до пацієнта а не хворі люди ішли б як зараз в лікарню розносячи вірус іншим.
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27.01.2022 11:35 Відповісти
Стосовно доцільності сімейних лікарів, тут я не можу нічого сказати, може й ваша правда. Оскільки наша медична система взагалі на ладан дише. Тут проблема йде капітальна, а оскільки і освіта погана, і оплата погана, і всі більш-менш нормальні спеціалісти їдуть за кордон, а у нас залишаються одні троечники, щоб вартість покупного диплому відбити, то маємо те що маємо... НА ЖАЛЬ.
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27.01.2022 11:45 Відповісти
от неконтролируемого лечения антибиотиками вреда гораздо меньше, чем от полного отсутствия лечения как такового.
вам не понять. вы живете в каком-то идеальном мире, где врачи
а) доступны в первый же день как обратился
б) не выписывают антибиотики без необходимости.
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27.01.2022 11:37 Відповісти
Так не вживайте не контрольовано антибіотик.
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27.01.2022 12:46 Відповісти
дякую за пораду, я взагалі намагаюсь уникати антибіотиків...
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27.01.2022 13:38 Відповісти
Наверное тем что теперь все будут вызывать скорую чтобы выписать антибиотики чтобы не стоять пол дня в очереди в больнице.
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27.01.2022 11:11 Відповісти
Короче решение идиотское.
Когда у меня начинается обострение моего хронического бронхита, с которым я живу 40 лет, я лучше врачей знаю, когда и что мне пить. Как-то пошел к врачу (больничный надо было выписать) - эта курица на мне антибиотики проверяла, за 3 недели - 3 разных антибиотика.
мои просьбы выписать то что на мне уже хорошо отработаны - игнорировала, типа ей лучше знать. Замордовала ходить к ней.
В следующий раз я просто взял отпуск за свой счет, 1 антибиотик и спокойно за 2 недели вычухался.
идиоты и по факту - убийцы.
я в Киеве живу и тут очередь по 2 недели к семейнику. а что говорить про селян?
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27.01.2022 11:25 Відповісти
Та же ситуация. Уже лет двадцать каждый год на смене сезонов года всплывает хроническая болячка, против которой очень хороший врач, который позже стал профессором медицины а теперь уже на пенсии, поставил конкретные препараты которые очень быстро помогают. У меня всегда в запасе ети медикаменты. А раз пошел в больничку, насмотревшись на то что Украина развивается не погодам, каждый день с телявизора трубят успехи медицины, думал новые методы лечения появились. Так чучело в белом халате, которое нельзя назвать доктором, начало на мне испытывать все что оно там знает и назначило кучу анализов и обследований и чтобы определить мою болячку, при том что я пол часа доказывал чем болею. В итоге от ее лечения легкой сезонной болезни, попал на стационар из которого пришлось убежать потому что ставало все хуже.
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27.01.2022 11:55 Відповісти
Здесь в Америке та же самая туфта с рецептами. Причем по рецепту не только антибиотики, но любое мало мальски существенное лекарство, даже банальный ацикловир. И вот я каждый раз, когда у моего ребенка из-за особенностей ушной анатомии происходит бактериальное воспаление ушей, должен бежать к врачу и платить $60 только за то, что она просто выпишет мне рецепт на тот же самый антибиотик. Но вы не подумайте, это ни в коем случае не коммерция, это исключительно борьба с резистентностью.
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27.01.2022 17:12 Відповісти
Шо там по забороні канабісу, проституції? Допомогло? Чи скинути пару телеграмканалів з цими послугами?
Чекаємо на нові тарифи вже на антибіотики.
Такі речі запроваджують в країнах, де працюють суди.
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27.01.2022 11:10 Відповісти
Такі речі як АНТИБІОТИКИ - завдадуть шкоди швидше - аніж ЗАПРАЦЮЮТЬ СУДИ в Україні. Почитайте те, що я в попередніх дописах по-посиланням запостила.
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27.01.2022 11:21 Відповісти
Че без маски,окунь?
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27.01.2022 10:49 Відповісти
ото заживем, теперь в очередь в больничку за рецептом
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27.01.2022 10:52 Відповісти
Сейчас уже очередя по километру за справкой о прививке за тыщей Зелупенка. Так что еще с вечера пускай те кто с температурой занимают очередя под поликлинникой. Кстати нужно возле медамбулаторий предусмотреть лежачие места для тяжелых больных или носилки кто за антибиотиком. Хотя думаю скоро антибиотики можно будет купить у наркокурьеров. Не думал что придет время в *свободной Украину* искать закладку с антибиотиком
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27.01.2022 11:10 Відповісти
я тоже так подумал, главная цель: заставить людей ходить к врачам.
остальное надуманное заявление.
конечно антибиотики могут нанести вред здоровью и наносят его, но применение антибиотиков в таких случаях оправдано.
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27.01.2022 11:10 Відповісти
Незважаючи на всі зусилля влади, ще дюже багато людей виживає в Україні. Нада сократить. Нехай дохнуть.
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27.01.2022 11:19 Відповісти
Неконтрольоване споживанння і використання антибіотиків відбувається в першу чергу у:
- сільському господарстві;
- тваринництві (при вигодовуванні);
- харчової промисловості (для подовження строку придатності майже усіх видів продукції).

і люди їдять ці антибіотики хоча і у мікродозах але щодня.
З цим питанням ніхто розбиратися не буде - це ж мова про прибутки корпорацій.
А ось люди у разі хвороби вже будуть позбавлені можливості допомогти собі вижити.
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27.01.2022 10:53 Відповісти
Не скажу что свободный доступ к антибиотикам это хорошо, но это и не самое страшное зло.
Теперь врачи подах...ют по полной, еще и рецепты писать ( а для этого нужно осмотр хотя б сделать и диагноз поставить), сейчас и так все переполненно, страшно представить что будет с апреля.
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27.01.2022 10:56 Відповісти
Ні , звісно десь в Новій Зеландії Ляшко був би на свому місці. А от в реаліях України, виникає питання,від чого буде менша шкода: посадити ту падаль напалю, чи нехай щорічно додатково вмирає тисячі людей?
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27.01.2022 11:23 Відповісти
Чим Н. Зеландія завинила?
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27.01.2022 11:38 Відповісти
нашим бабулькам из села пока доедет до врача - десять раз ноги протянет
вообщем все для сокращения численности населения.
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27.01.2022 11:26 Відповісти
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27.01.2022 10:56 Відповісти
Перед цим потрібно забезпечити безоплатним інтернетом всю територію країни і видати кожному громадянину по смартфону, також потрібно організувати обслуговування та заряджання цих пристроїв за рахунок офшору Бубочки. А так - повністю підтримую ініціативу Ляшка.
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27.01.2022 10:56 Відповісти
А, ну і ще одне важливе зауваження - діюча речовина. Вітаю - тепер усі будуть у ролі піддослідних щурів на яких будуть випробовувать нові заморські препарати.
Якщо ми згодні з цим... то так тому і бути.
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27.01.2022 10:57 Відповісти
Насколько я помню, в рецепте должно указываться действующее вещество, а не торговое название препарата.
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27.01.2022 11:15 Відповісти
рецепты пишутся на латинице, в нем указывается международное название.

по вашему примеру, в рецепте должно быть: Amoxicillin 500мг - 3 р/д, 7 дней.

врач не вправе рекомендовать какой то "свой" препарат, хотя не знаю как у вас
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27.01.2022 11:22 Відповісти
а что, вас кто-то ЗАСТАВЛЯЛ покупать именно указанный препарат, мозгов не хватило купить аналог в 10 раз дешевле?
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27.01.2022 11:28 Відповісти
Значить,з точки зору медичної бюрократії,черги до сімейних лікарів ще недостатні? Ті нещасні сімейні лікарі й так з ніг валяться від втоми,багато з них звільняється,а тут ось такі забаганки! Повне враження,що пан Ляшко дуже далекий від реальної української медицини!
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27.01.2022 11:03 Відповісти
Идет тупо истребление населения Украины. Теперь у больного с высокой температурой будет выбор или перетерпеть и возможно ночью сдохнуть или идти с утра занимать очередь в поликлиннику за таблеткой которую он всю жизнь и так принимает. А если не дай бог болячка застала пациента вечером в пятницу, а поликлинника заработает только в понедельник то аминь.
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27.01.2022 11:17 Відповісти
Г*****доны.
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27.01.2022 11:06 Відповісти
Дибилизация страны....Какой НАХ электронный для пенсионеров и просто людей которые ну НЕ ХОТЯТ диджитализации??? Черный рынок и куча фуфломицина будет.
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27.01.2022 11:06 Відповісти
Коррупция для врачей выписывающих лекарства! Этак им 20 тысяч будут выдавать Зе шваль.
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27.01.2022 11:07 Відповісти
Зустрічайте нову корупцію!!!
Чим більше заборон тим краще!!!!
Давай більше заборон і ще більше податків!!!
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27.01.2022 11:08 Відповісти
ещё нужно начать штрафовать провизоров,за то что берут на себя функции врача!
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27.01.2022 11:09 Відповісти
"обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті." -

а хто контролює надходження лікарських засобів у країну? - ото ж, ось така гарна схемка, то тільки на вакцинах нагинали, тепер можливості суттєво розширені)))
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27.01.2022 11:09 Відповісти
Це така чергова турбота, особливо про сільских, лікарі тіки за деклараціями спромоглися по селах покататися, тепер їм взагалі заборонили до хворих ходити-їздити - лафа. І до аптеки транспорт 3 рази на тиждень.
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27.01.2022 11:10 Відповісти
Зесрань окончательно уху ела
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27.01.2022 11:10 Відповісти
Чтоб ты падло сдохло и все отказались яму копать мразь. Советский союз возвращается
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27.01.2022 11:13 Відповісти
Таке падло саме не здохне. Воно нас в могилу положить.
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27.01.2022 11:25 Відповісти
Вот тут правильную мысль озвучили. Люди в Украине не относятся скептически к медицине как к институции. Украинцы чаще всего просто не доверяют украинским врачам.
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27.01.2022 11:14 Відповісти
Ляшко кретин
Наши врачи идиоты тоже выписывают антибиотики при вирусных заболеваниях. Ничего не поменяется
И его вообще не тревожит что 90% продаж в наших аптеках фуфломицины, псевдо-лекарства с недоказанной эффективностью..
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27.01.2022 11:22 Відповісти
Не всі виписують, і не всі при кожнім чихі купують антибіотики, такі є, але їх не стіки, шоб шось забороняти. Достатньо в аптеку завітати і послухати, шо купують. Зазвичай а/б купують люди з папірцями призначень від лікарів.
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27.01.2022 11:27 Відповісти
ПРИ -ДУ- Р- КИ ! А если человек не хочет ходить по врачам за рецептом ??
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27.01.2022 11:25 Відповісти
Вы не поняли.
Это не просто рецепт, это рецепт электронный.
Насколько легко в селах его получить?
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27.01.2022 12:00 Відповісти
А ты попробуй получить этот рецепт.
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27.01.2022 11:28 Відповісти
Ковид сертификаты подделывают и рецепты тоже будут
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27.01.2022 12:59 Відповісти
я извиняюсь, а в стоматологии теперь антибиотики назначать не будут - придется флюсы и абсцессы подорожником лечить?
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27.01.2022 11:29 Відповісти
Почему только флюсы и абсцессы?
Антибиотики всегда выписывают после установки импланта.
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27.01.2022 11:51 Відповісти
Учитывая стоимость импланта, если имплант не приживется из-за воспаления, вызванного непродажей антибиотика, то Ляшка точно "нейтрализуют' на уличном фонаре.
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27.01.2022 11:52 Відповісти
Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для цього необхідно зареєструватися в електронній системі охорони здоров'я"
Вже всі бабці зареєструвались? Всі можуть поклацати смартфон в курнику? І до аптеки чи лікаря доїхати дійти? Щоб купити тетрациклін чи амоксил?
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27.01.2022 11:30 Відповісти
Вы понимаете ситуацию абсолютно правильно.
Старики и старухи, особенно в сельской местности, должны просто сдохнуть.
Причина проста: ИМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ.
Украина при Бубочке - государство-банкрот.
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27.01.2022 11:59 Відповісти
Ця муйня почалася ще до нього, на жаль.
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27.01.2022 12:36 Відповісти
Я можу сказати чим все це закінчиться. Зараз возять по селах труси носки та продукти продають, до них добавляться і медикаменти. За подвійну ціну.
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27.01.2022 11:33 Відповісти
З іншої сторони - так навіть і краще. В селах голосували пенсіонери за Осла, по 86%. Хай тепер відчують покращення в ділі.
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27.01.2022 11:36 Відповісти
"С апреля 2022 года антибиотики, зарегистрированные в Украине, будут отпускаться в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта. Его запуск решит проблему неконтролируемого и нецелевого использования препаратов и поможет предотвратить развитие устойчивости к противомикробным препаратам." Источник:

Ляшко - кандидат на Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
Им сделано великое открытие: антобиотики, проданные в аптеке по электронному рецепту, не вызывают "стойчивости к противомикробным препаратам", а антибиотики, проданные в аптеке по рецепту, выписанному врачом от руки - вызывают.

Нет никаких сомнений что это воистину эпохальное открытие потрясет умы научных сотрудников Каролинского института Швеции (они и номируют на ноблевеки).

Правда, есть и иная точка зрения.
Министерство Здравооохранения Украины проср*ло все деньги неизвестно куда и теперь и них просто нет средств на закупку медицинских препаратов.
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27.01.2022 11:50 Відповісти
Читайте внимательно, граждане украинцы то, что выбл*вал Ляшко.

"Электронный рецепт - это пластиковая карточка светло-зеленого цвета со штрих-кодом. Она содержит в себе индентификационные данные пациента: фамилию, имя, отчество и другие персональные данные, а также информацию о выписанных лекарствах." - Гугл

Вы все поняли?
Рецепт, выписанный врачом от руки, "вызывает развитие устойчивости к противомикробным препаратам".
Пластиковая карточка - не вызывает.

Выводы:
1) Ляшко вложился в производство пластиковых карточек
2) Министерство Здравоохранения Украины - банкрот, у нних нет денег на закупку медицинских препаратов.
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27.01.2022 11:58 Відповісти
Ох и демагогия. Карточки для того, чтобьы не нашлось крысы, которая будет эти бумажки подделывать на принтере. Антибиотки в мире нынче становятся проблемой. Они перестают работать. Ты понимаешь что будет если уже сейчас есть тысячи людей на которых антибиотики не дейстууют, ибо бактерии уже к ним привыкли, ибо антибиотики уже привычны для бакетерий. То есть из-за какого то самолечащегося человека - мы получим стойких бактерий (а потом окажется что ему не надо было бактерий травить и была болячка не требующая антибиотиков. В болячка уже приспособилась и мутировала и пошла на тебя и потом на окружающих. И так из за залатности будут умирать сотни тысяч людей). Медики с трудом нахоядт замену нынешним антибиотикам, потмоу что батерии к ним уже привыкли. на эти бактерии тот антибиотик уже не дейстует, и значит надо следующий изобретать, но учёные же не просто их дуют как мыльные пузыри, их же надо найти и разработать, а времени нет). Вот потому и создают преграду.
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27.01.2022 18:43 Відповісти
Я тебе уже выше пояснила: идете на Нобелевку.
И тебя дислексия?
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28.01.2022 12:39 Відповісти
ви створюєте зайві проблеми...слів вже не вистачає до таких покращень...
ще паспорт вимагайте...
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27.01.2022 12:02 Відповісти
паспорт разве что для регистрации в больнице. Карта ж уже содержит сведения о тебе.
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27.01.2022 18:52 Відповісти
Гниди! Совкові тупорилі д...чери. За....ть чергами до сімейного лікаря.
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27.01.2022 12:06 Відповісти
Будь які обмеження виключно на благо нерозумного плебсу. Правда потрапити до лікаря зараз вкрай проблематично. Але хіба є труднощі, які би не здолав народ з однією з найвищій депопуляій у світі? А те, що виробники продуктів харчування хіба що ліше у сіль ті антибіотики не додають нікого взагалі не хвилює. Певно це ще одне зі знакових рішень які відправлять зєлю на смітник
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27.01.2022 12:50 Відповісти
можно подумать люди от нефиг делать идут в аптеку и обжираются антибиотиками ?
цену на антибиотики знаете??? одой пенсии не всегда хватит...ну шоб обожраться !!!
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27.01.2022 12:54 Відповісти
а если им не надо антибиотик, а они всё равно его "для подстраховаться/на всякий случай) сожрут и попытаются полечиться?
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27.01.2022 18:50 Відповісти
ну а если им не надо пить витамины горстями или йод пузырями....то шо? кто им ветеринар?
тогда вся аптека должна быть по рецептам ...
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27.01.2022 18:57 Відповісти
я все понимаю, конечно... но самолечение у нас не искоренить...
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27.01.2022 18:58 Відповісти
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27.01.2022 13:52 Відповісти
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27.01.2022 14:57 Відповісти
Чудово, а далі все краще. Тобто в майбутньому тому ж лікарю ФОП можна буде виписувати рецепти тільки після підписання договору з НСЗУ, встановлення МІС і, найголовніше, витрачати час не на пацієнта, а на ведення електронної мед. документації. Думки тільки нецензурні.
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27.01.2022 16:50 Відповісти
о, мы ближе подвинулись к магазинам с легалайзом. Те два лекарства легализованные, их тоже надо покупать по рецепту?
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27.01.2022 18:34 Відповісти
антибиотики и правда надо уменьшать, ибо бактерии всё это быстро прохавывают и потом выходят мутанты которых ничто не берёт. И это уже похуже Ковида. Когда бактерию травят, она умирает но часть потомков остаётся и потом следующее поколение становится неубиваемым. И учёные не нашли способа с этим бороться. Так что, я за их ограничение, ибо это как дург - они волшебные друзья, но если будете их часто дёргать, то они однажды перестанут приходить на помощь. У них, так сказать, уже заряд садится, а замены не изобрели. имея такую инфу, вы всё ещё продолжите злиться на такое решение медиков? если да, то прошу одеть скафандр, сесть в шатл с грузом антибиотиков и валить на луну Ганимеда, чтобы не нахвататься от вас заразы.
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27.01.2022 18:48 Відповісти
Звісно, це погано коли люди жеруть антибіотики як мезим при будь-який нагоді, але.

Мені цікаво, а що робити людині коли у неї почалася гостра ангіна або хворий зуб дав високу температуру, чи тощо? Є купа варіантів коли антибіотики потрібні тут і зараз, але ж ні....

Спочатку хворому треба якось пробитись до свого лікаря (сподіватись що він там є на роб. місці) вистоявши в черзі з іншими хворими, а вже потім бігти в аптеку.

І добре коли ви живите у місті, все більш-менш близько.
А що робити дідам і бабам у далеких областях нашої Неньки? Там лікар на декілька сіл і навіть смт.
Поки не дуже розумію як це працює і яка процедура.
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27.01.2022 20:53 Відповісти
это скотство, а не закон. Почему нельзя дать ходу обычному бумажному рецепту тоже??
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27.01.2022 22:11 Відповісти
 
 