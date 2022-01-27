З квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть виключно за електронним рецептом, - Ляшко. ВIДЕО

З квітня 2022 року антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Його запуск вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів та допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 січня.

Згідно з даними Центру громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками.

"Тому,як наслідок, маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій. Наголошую, антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями, і зовсім не ефективні у боротьбі з вірусними хворобами", – каже міністр.

За словами Ляшка, призначити антибіотик може виключно лікар. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування та тривалість прийому.

"Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для цього необхідно зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я", - розповів Ляшко.

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Також мініст додав, що подібна умова діє і для аптек та медичних закладів — необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами.

Зазначається, що після запуску електронного рецепта на антибіотики, наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.