З квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть виключно за електронним рецептом, - Ляшко. ВIДЕО
З квітня 2022 року антибіотики, які зареєстровані в Україні, відпускатимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Його запуск вирішить проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів та допоможе запобігти розвитку стійкості до протимікробних препаратів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 27 січня.
Згідно з даними Центру громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважає, що гострі вірусні інфекційні захворювання і застуду можна лікувати антибіотиками.
"Тому,як наслідок, маємо неправильне вживання антибактеріальних препаратів, яке призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і все менше захищають від серйозних інфекцій. Наголошую, антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями, і зовсім не ефективні у боротьбі з вірусними хворобами", – каже міністр.
За словами Ляшка, призначити антибіотик може виключно лікар. В електронному рецепті ліки призначатимуться за діючою речовиною, зазначаючи її лікарську форму та дозування. Крім цього, лікар також вкаже спосіб застосування та тривалість прийому.
"Пацієнт зможе погасити рецепт в аптеці, що підключена до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, що містить діючу речовину, зазначену в рецепті.
Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для цього необхідно зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я", - розповів Ляшко.
Також мініст додав, що подібна умова діє і для аптек та медичних закладів — необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами.
Зазначається, що після запуску електронного рецепта на антибіотики, наступними етапами планується запуск електронних рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.
Будь ласка, зачекайте...
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B4%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://www.pfizermed.com.ua/public/medical-content/abresistance
https://moz.gov.ua/article/health/rezistentnist-do-antibiotikiv-svitovi-riziki
Нема чого жалітись на Лікарів, тому що переважна кількість пацієнтів ВЗАГАЛІ пропагує уринотерапію і шапочки з фольги. Особливо 73% населення - взагалі не адекватні, псіхічєскіє.
Да вот только довели меня до резистентности к ампициллину ВРАЧИ.
Вы для начала научите ВРАЧЕЙ выписывать рецепты и вообще делать назначения.
Что касается покупки лекарств только по рецепту - для начала обеспечьте ДОСТУП К МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ!!!
Ляшко и все высоколобые министры понятия не имеют что миллионы людей у нас живут в глуши. И раньше им надо было добраться только од аптеки (из села посылаю ОДНУ куму Люду и она всем привозит лекарства, ибо доехать до аптеки из села стоит 50-60 грн).
а теперь бабульке надо сначала приехать к врачу (в райцентр, бывает и 100 км надо отмахать), а потом в аптеку. Визит к врачу даже в Киеве запись за 1-2 недели, что там говорить про сельскую местность.
Краще б розігнали цих сімейних лікарів ,вернули дільничних терапевтів які в цю пандемію ходили б як раніше на дім до пацієнта а не хворі люди ішли б як зараз в лікарню розносячи вірус іншим.
вам не понять. вы живете в каком-то идеальном мире, где врачи
а) доступны в первый же день как обратился
б) не выписывают антибиотики без необходимости.
Когда у меня начинается обострение моего хронического бронхита, с которым я живу 40 лет, я лучше врачей знаю, когда и что мне пить. Как-то пошел к врачу (больничный надо было выписать) - эта курица на мне антибиотики проверяла, за 3 недели - 3 разных антибиотика.
мои просьбы выписать то что на мне уже хорошо отработаны - игнорировала, типа ей лучше знать. Замордовала ходить к ней.
В следующий раз я просто взял отпуск за свой счет, 1 антибиотик и спокойно за 2 недели вычухался.
идиоты и по факту - убийцы.
я в Киеве живу и тут очередь по 2 недели к семейнику. а что говорить про селян?
Чекаємо на нові тарифи вже на антибіотики.
Такі речі запроваджують в країнах, де працюють суди.
остальное надуманное заявление.
конечно антибиотики могут нанести вред здоровью и наносят его, но применение антибиотиков в таких случаях оправдано.
- сільському господарстві;
- тваринництві (при вигодовуванні);
- харчової промисловості (для подовження строку придатності майже усіх видів продукції).
і люди їдять ці антибіотики хоча і у мікродозах але щодня.
З цим питанням ніхто розбиратися не буде - це ж мова про прибутки корпорацій.
А ось люди у разі хвороби вже будуть позбавлені можливості допомогти собі вижити.
Теперь врачи подах...ют по полной, еще и рецепты писать ( а для этого нужно осмотр хотя б сделать и диагноз поставить), сейчас и так все переполненно, страшно представить что будет с апреля.
вообщем все для сокращения численности населения.
Якщо ми згодні з цим... то так тому і бути.
по вашему примеру, в рецепте должно быть: Amoxicillin 500мг - 3 р/д, 7 дней.
врач не вправе рекомендовать какой то "свой" препарат, хотя не знаю как у вас
Чим більше заборон тим краще!!!!
Давай більше заборон і ще більше податків!!!
а хто контролює надходження лікарських засобів у країну? - ото ж, ось така гарна схемка, то тільки на вакцинах нагинали, тепер можливості суттєво розширені)))
Наши врачи идиоты тоже выписывают антибиотики при вирусных заболеваниях. Ничего не поменяется
И его вообще не тревожит что 90% продаж в наших аптеках фуфломицины, псевдо-лекарства с недоказанной эффективностью..
Это не просто рецепт, это рецепт электронный.
Насколько легко в селах его получить?
Антибиотики всегда выписывают после установки импланта.
Вже всі бабці зареєструвались? Всі можуть поклацати смартфон в курнику? І до аптеки чи лікаря доїхати дійти? Щоб купити тетрациклін чи амоксил?
Старики и старухи, особенно в сельской местности, должны просто сдохнуть.
Причина проста: ИМ НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ.
Украина при Бубочке - государство-банкрот.
Ляшко - кандидат на Нобелевскую премию по медицине и физиологии.
Им сделано великое открытие: антобиотики, проданные в аптеке по электронному рецепту, не вызывают "стойчивости к противомикробным препаратам", а антибиотики, проданные в аптеке по рецепту, выписанному врачом от руки - вызывают.
Нет никаких сомнений что это воистину эпохальное открытие потрясет умы научных сотрудников Каролинского института Швеции (они и номируют на ноблевеки).
Правда, есть и иная точка зрения.
Министерство Здравооохранения Украины проср*ло все деньги неизвестно куда и теперь и них просто нет средств на закупку медицинских препаратов.
"Электронный рецепт - это пластиковая карточка светло-зеленого цвета со штрих-кодом. Она содержит в себе индентификационные данные пациента: фамилию, имя, отчество и другие персональные данные, а также информацию о выписанных лекарствах." - Гугл
Вы все поняли?
Рецепт, выписанный врачом от руки, "вызывает развитие устойчивости к противомикробным препаратам".
Пластиковая карточка - не вызывает.
Выводы:
1) Ляшко вложился в производство пластиковых карточек
2) Министерство Здравоохранения Украины - банкрот, у нних нет денег на закупку медицинских препаратов.
И тебя дислексия?
ще паспорт вимагайте...
цену на антибиотики знаете??? одой пенсии не всегда хватит...ну шоб обожраться !!!
тогда вся аптека должна быть по рецептам ...
Мені цікаво, а що робити людині коли у неї почалася гостра ангіна або хворий зуб дав високу температуру, чи тощо? Є купа варіантів коли антибіотики потрібні тут і зараз, але ж ні....
Спочатку хворому треба якось пробитись до свого лікаря (сподіватись що він там є на роб. місці) вистоявши в черзі з іншими хворими, а вже потім бігти в аптеку.
І добре коли ви живите у місті, все більш-менш близько.
А що робити дідам і бабам у далеких областях нашої Неньки? Там лікар на декілька сіл і навіть смт.
Поки не дуже розумію як це працює і яка процедура.