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"Ці ситуації можуть повторятися нескінченно", - нардеп Дмитрук розповів про бійку в міськраді Одеси. ВIДЕО

Нардеп Артем Дмитрук, який раніше входив до фракції "Слуга народу", пояснив причини бійки в одеській міськраді, в якій він брав безпосередню участь.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Дмитрук розповів своє бачення перебігу конфлікту та пообіцяв, що і надалі не припинятиме "боротьби проти злодійкуватих чиновників".

"Дмитрук, в свою чергу, позиції не змінює. Не поступається своїми поглядами, принципами і не припиняє боротьби проти цих злодійкуватих чиновників, котрі багато років сидять в міськраді Одеси. Буде в п'ятницю комісія в міськраді - я там буду. Буде сесія в міськраді  - я там теж буду. Ці ситуації можуть повторятися нескінченно", - зазначив нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді: "Он дедушку убил! Долбо#б!". ВIДЕО

Автор: 

бійка (746) Одеса (5495) Артем Дмитрук (71)


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Топ коментарі
+9
бубизян будет скакать
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27.01.2022 12:05
+7
Дайте ему селедки! (с)
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27.01.2022 12:05
+6
Не зважайте - зелені відволікають увагу суспільства від більш нагальних проблем....навіть облом їх перечисляти.
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27.01.2022 12:10
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бубизян будет скакать
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27.01.2022 12:05 Відповісти
Робин Гуд Бэд
по законам одесского вестерна

психический
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27.01.2022 13:32 Відповісти
Дайте ему селедки! (с)
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27.01.2022 12:05 Відповісти
Не может. Земля закончится раньше. Тогда смысла ехать на сессии и бегать по столам уже не будет.
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27.01.2022 12:09 Відповісти
Не проблема. З Голлівуду він уже має запрошення для знімання в новій версії Кінґ Конґа.
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27.01.2022 12:19 Відповісти
Не зважайте - зелені відволікають увагу суспільства від більш нагальних проблем....навіть облом їх перечисляти.
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27.01.2022 12:10 Відповісти
тоді, перераховуйте... (без образ, але "перечислити" - суржик. В українській мові треба використовувати "перелічити, перерахувати")
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27.01.2022 12:42 Відповісти
Якщо правильно поскакати по столу, то можна знайти "цікаве рішення". "Трускавецькі записки"
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27.01.2022 12:16 Відповісти
Таке буде продовжуватись до тих пір поки не заплатять , або не набють рило. "Зебіли" інших аргументів не розуміють.
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27.01.2022 12:49 Відповісти
А где он раньше был? Или воровать начали только сейчас?
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27.01.2022 12:51 Відповісти
як скандал в Україні, так слуги попереду паровоза завжди,- їх там назбирали до купи не враховуючи розумових здібностей і культури поведінки
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27.01.2022 13:06 Відповісти
 
 