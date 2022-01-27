"Ці ситуації можуть повторятися нескінченно", - нардеп Дмитрук розповів про бійку в міськраді Одеси. ВIДЕО

Нардеп Артем Дмитрук, який раніше входив до фракції "Слуга народу", пояснив причини бійки в одеській міськраді, в якій він брав безпосередню участь.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, Дмитрук розповів своє бачення перебігу конфлікту та пообіцяв, що і надалі не припинятиме "боротьби проти злодійкуватих чиновників".

"Дмитрук, в свою чергу, позиції не змінює. Не поступається своїми поглядами, принципами і не припиняє боротьби проти цих злодійкуватих чиновників, котрі багато років сидять в міськраді Одеси. Буде в п'ятницю комісія в міськраді - я там буду. Буде сесія в міськраді - я там теж буду. Ці ситуації можуть повторятися нескінченно", - зазначив нардеп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардеп Дмитрук влаштував бійку в Одеській міськраді: "Он дедушку убил! Долбо#б!". ВIДЕО