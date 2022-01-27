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"Відступати нікуди, позаду Москва": Медведєв розповів, як уникнути війни зі США. ВIДЕО

У діалозі з Північноатлантичним альянсом Росія практично вичерпала межі відступу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ, про заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Знаєте, як заведено говорити, "відступати нікуди, позаду Москва", - сказав він в інтерв'ю російським засобам масової інформації.

За словами Медведєва, Росія "сумлінно розвивала відносини з НАТО".

"Але нас ніхто не чує", - наголосив він. Так було, наприклад, із "обіцянками - "відомо коли й відомо кому" - не просувати блок на територію колишнього Радянського Союзу".

"Нічого не виконали. А зараз уже лізуть зовсім прямо на наші кордони", - сказав заступник голови Радбезу РФ.

"Це реальна загроза національній безпеці нашої країни, – заявив Медведєв. - Просто вже ось ці червоні лінії, про які сказав президент країни, вже зовсім поруч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО передало Росії відповідь на пропозиції щодо "гарантій безпеки", - Столтенберг

Єдиною можливістю уникнути війни Медведєв вважає угоду про гарантії безпеки, переговори та політико-дипломатичні засоби.

"Війни жодної у жодному разі не хотілося б, війни ніхто не шукає, і треба зробити все, щоб жодної війни не було. А тим більше по лінії зіткнень між Росією і, припустимо, Північноатлантичним альянсом", - сказав він.

Раніше МЗС Росії отримало відповіді від США та НАТО на пропозицію Москви про гарантії безпеки. Їхній зміст не розкривається, проте заступник держсекретаря США Шерман заявила, що НАТО не збирається повертатися до кордонів 1997 року, а держсекретар Блінкен говорив, що альянс не відмовиться від принципу "відкритих дверей".

Медведєв Дмитро (1913) НАТО (6512) росія (65883)


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Топ коментарі
+33
відступати нікуди.
Мацква вперде!
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27.01.2022 12:16
+32
Вся нация руцких тяжело больна на всю голову. Такое несут, что не налазит никуда- ни на голову, ни на другие места. А главное несут полную чушь с остервенением, со святой верой в то, что кому то в мире нужно "поработить" 140 миллионов конченных дебилов, манкуртов и жопоруких руцких. Что весь мир враги- а они д Артаньяны на белом коне. Это феерический звездец просто. Это не нация- эта раковая опухоль земли и человечества, которая может погубить всю планету.
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27.01.2022 12:37
+31
та вже послали вас з вашими гарантіями.
і ви на це заслужили. бо ви такі самі гаранти....
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27.01.2022 12:17
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Медвепут как то говорил шо у него родственники с кубани , по фамилии ковалевы это значит украинская кровь протекала у предков , а получился - медвепут
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27.01.2022 17:44 Відповісти
Россия гарант хочет от нас гарантий ? Не смешите ...
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27.01.2022 19:42 Відповісти
Позади Мацквабад!
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28.01.2022 00:05 Відповісти
ПоВзади Россия
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28.01.2022 00:27 Відповісти
Аляска дорога с улучшеным покрытием гравий..

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28.01.2022 10:21 Відповісти
дорог нет , денег нет, ума нет, ну вы там держитесь, хорошего настроения вам
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28.01.2022 20:48 Відповісти
Массовая выдача российских паспортов в ОРДЛО нарушает минские договоренности.
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28.01.2022 10:15 Відповісти
Если бы у руССкого народа была ВОЛЯ то уже давно б топили таких Медведевых в Москва-реке!!
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28.01.2022 11:01 Відповісти
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