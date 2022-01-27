"Відступати нікуди, позаду Москва": Медведєв розповів, як уникнути війни зі США. ВIДЕО

У діалозі з Північноатлантичним альянсом Росія практично вичерпала межі відступу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням росЗМІ, про заявив заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв.

"Знаєте, як заведено говорити, "відступати нікуди, позаду Москва", - сказав він в інтерв'ю російським засобам масової інформації.

За словами Медведєва, Росія "сумлінно розвивала відносини з НАТО".

"Але нас ніхто не чує", - наголосив він. Так було, наприклад, із "обіцянками - "відомо коли й відомо кому" - не просувати блок на територію колишнього Радянського Союзу".

"Нічого не виконали. А зараз уже лізуть зовсім прямо на наші кордони", - сказав заступник голови Радбезу РФ.

"Це реальна загроза національній безпеці нашої країни, – заявив Медведєв. - Просто вже ось ці червоні лінії, про які сказав президент країни, вже зовсім поруч".

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Єдиною можливістю уникнути війни Медведєв вважає угоду про гарантії безпеки, переговори та політико-дипломатичні засоби.

"Війни жодної у жодному разі не хотілося б, війни ніхто не шукає, і треба зробити все, щоб жодної війни не було. А тим більше по лінії зіткнень між Росією і, припустимо, Північноатлантичним альянсом", - сказав він.

Раніше МЗС Росії отримало відповіді від США та НАТО на пропозицію Москви про гарантії безпеки. Їхній зміст не розкривається, проте заступник держсекретаря США Шерман заявила, що НАТО не збирається повертатися до кордонів 1997 року, а держсекретар Блінкен говорив, що альянс не відмовиться від принципу "відкритих дверей".