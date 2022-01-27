УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11993 відвідувача онлайн
Новини Відео
92 415 477

"Жінка не випускала мене з території заводу - я вистрелив їй в голову", - затриманий нацгвардієць Рябчук. ВIДЕО

Затриманий нацгвардієць Артемій Рябчук розповів про деталі розстрілу товаришів по службі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рябчук повідомив що відкрив вогонь спочатку по двом колегам, потім вистрілив в дівчину-оператора, завдання якої доповідати обстановку кожні 30 хвилин у військову частину. На виході з підприємства, на якому нацгвардійці несли службу, Рябчук стріляв у жінку, яка не випускала його за межі території.

Дивіться: Строковик Рябчук розстрілює товаришів по службі. ВIДЕО камер спостереження

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Особа затримана! Що ж ти наробив?", - затримання нацгвардійця Рябчука, котрий розстріляв товаришів по службі. Оперативне ВIДЕО

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.

Автор: 

Дніпро (3295) затримання (4350) стрілянина (1793) Національна гвардія (1564)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+81
какая там дедовщина.. он же ржет, рассказівая..
как будто решил поиграть в контр-страйк...
показати весь коментар
27.01.2022 13:27
+40
Все понятно. Моральный урод. Он нарцисс наркоман завалил всех.
показати весь коментар
27.01.2022 13:27
+40
Пипец сколько видео сразу от полиции, прям "Шоу рядового Рябчука", лучше-б полиция с таким энтузиазмом выкладывала видео аварий с участием депутатов.
показати весь коментар
27.01.2022 13:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 5 з 5
Абсолютно згодна. Боти дєдиваеєвал кричать про дєдовщину, але саме в цей час така спецоперація дуже вигідна ворогу. Це тєло типу смертника, але свою місію виконало.
І добре, що живим взяли, треба ретельно допитати, як мінімум.
показати весь коментар
27.01.2022 15:27 Відповісти
Боты, скорее всего, дальше дивана - не служили. Дедовщина БЫЛА. В совке. И много! 99% - на базе "Землячеств". Национальности уточнять не буду - кто СЛУЖИЛ = знает. В НАШЕЙ Украинской армии это - исключено! А вот то, что СЛУЖАЩЕЕ срочку "тело" шарилось по "разным" чатам, да за БАРДЕЛЬ в оружейке (кто захотел - тот зашел) за - это командиру - пистолет с одним патроном.
показати весь коментар
27.01.2022 15:33 Відповісти
Он не ржёт это не смех.
показати весь коментар
27.01.2022 14:59 Відповісти
НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧАТЬ, ЧТО ЭТО ДИВЕРСИЯ ВРАГА. ВОЕННОСЛУЖАЩЕМУ МОГЛИ ПОДСЫПАТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЖЕЛАНИЕ УБИВАТЬ И РАЗРУШАТЬ.
Он служит на Южмаше.

Надо бы изъять и герметически упаковать всё до последнего предметы, с чем он контактировал: туалетные принадлежности, постельное и нательное белье, продукты питания и напитки, всё обмундирование. Взять и законсервировать мазки с рук у окружения.
Версия обязана быть отработана по полной.
показати весь коментар
27.01.2022 15:00 Відповісти
Польський нацюк, ти там обкурився?
показати весь коментар
27.01.2022 15:04 Відповісти
Ну и как называются такие препараты?
показати весь коментар
27.01.2022 15:12 Відповісти
Боевые психотропные вещества.
показати весь коментар
27.01.2022 15:16 Відповісти
А есть какие-то конкретные названия таких веществ, которые вызывают желания убивать? Мне реально интересно почитать.
показати весь коментар
27.01.2022 15:50 Відповісти
Спрашивайте у Интернета.
показати весь коментар
27.01.2022 15:55 Відповісти
А у Вас нельзя?
показати весь коментар
27.01.2022 16:14 Відповісти
Я написал название группы БОВ. По этим словам есть информация
показати весь коментар
27.01.2022 16:34 Відповісти
ну ок
показати весь коментар
27.01.2022 18:04 Відповісти
Соловьиный помет называется
показати весь коментар
27.01.2022 15:18 Відповісти
тут врядли дедовщина , тут результат лицом как сейчас в армию всех подряд гребут наркоманов психов алкоголиков ,фактически без медкомисии .
показати весь коментар
27.01.2022 15:02 Відповісти
Треба цього паскудника було прикончити ,що з нього візьмеш воно кончене ,тепер це падло ще кормити.
показати весь коментар
27.01.2022 15:04 Відповісти
Виродок! Скоро йому не буде весело...
показати весь коментар
27.01.2022 15:11 Відповісти
На ютубе писали, что "причина в в воинской части", а тут видно, что оно чуть ли ржет от того, что сделало. Сукин сын.
показати весь коментар
27.01.2022 15:11 Відповісти
Кстати - не выпускала, как тот сторож шо обосрал СБУ или шо там - развернулись и вытряхивая кирпичи из штанов, свалили. Тоже думала - ой, чувак со стволом, а я как закрою дверь, вот тебе, шах и мааа43г8окпойьщумтщщдкер
показати весь коментар
27.01.2022 15:19 Відповісти
Я так понял, шо если не "дедовщина", то парня кто-то обследовал, кто-то собеседовал и печатки есть "уминяфсепатписсано!!11"?
Так может парню на 3 года лечиться, а подписантам...... выговор и без права на 5 леет занимать(смешно уже) опр. должностЯ?
показати весь коментар
27.01.2022 15:22 Відповісти
Очень похоже на то, что у парня наклонности нарциса.
показати весь коментар
27.01.2022 15:23 Відповісти
ЗАЧЕМ?!

Его жизнь закончена. Он просто мог следующей пулей убить себя, всё равно ничего лучше в его жизни уже не будет. Сидеть ему в тюрьме до конца жизни (если его не ускорят, те кто узнают за что сел). Какие мотивы нужны для такого поступка?!
показати весь коментар
27.01.2022 15:27 Відповісти
Воно вбило п'ятьох людей, а його перше що хвилює чи знімають його . І не кажіть, що дідовщина і стан афекту, оскільки він двічі повертався щоб добити хлопців, а в третє - за зброєю та набоями.
показати весь коментар
27.01.2022 15:33 Відповісти
Пострілив трьох шакалів, четвертий втік, далі вже в стані єффекту - імхо звісно ... хоча два місяці чекав - то краще б після вбивства шакалів скласти зброю та здатись але ж керівництво - яке до речі зли відеоматеріл розстрілу стране юа-дуже цікаве там керівництво
показати весь коментар
27.01.2022 15:38 Відповісти
Бл*дский цирк.

Не знаю на каком именно этапе это подстава (с учетом наличия погибших), но на каком-то этапе это точно подставной цирк.

Может для отвлечения внимания общества, может чтоб кацапы сказали "да куда вы им оруже даете".

Но или с самого старта, либо с момента слива видосов через часы после снятия (привет, видео по ДТП с Трухиным) - это точно делается спецом.
показати весь коментар
27.01.2022 15:43 Відповісти
Я предлагаю вначале достать из жопы хобот, а потом рассуждать про подставы.
показати весь коментар
27.01.2022 16:29 Відповісти
Не удивлюсь если при следующем обмене пленными,он окажется в списках рашки....
показати весь коментар
27.01.2022 15:45 Відповісти
Бідолашний так переживає що вбив цивільну жінку, що аж либу давить. Його вважали стукачем, за це він вирішив вбити десяток людей, вбиваючи цивільних та добиваючи пораненних. Одного не розумію, якого чорта цю мерзоту брали живим? Один постріл і закопати у посадці. А тепер корми цього ман'яка усе життя.
показати весь коментар
27.01.2022 15:58 Відповісти
Ублюдокбл@дь...
показати весь коментар
27.01.2022 16:08 Відповісти
Мотиву ми так і не почули... Що далі ?
показати весь коментар
27.01.2022 16:17 Відповісти
Радостный такой
показати весь коментар
27.01.2022 16:20 Відповісти
Цікава, што за матыў у гэтага мярзотніка?
показати весь коментар
27.01.2022 18:08 Відповісти
Надо проверить его домашний комп и смартфон на наличие любви к великой раиссе.
Друзей в соц сетях и т.п.
показати весь коментар
28.01.2022 00:14 Відповісти
Недоразвитый и инфантильный дегенерат . Преднамеренное спланированное убийство. Вышку дать ,чтоб другим неповадно было. Надеюсь что адвокат ему не поможет. Адекватный он адекватный , а то ещё место тюрьмы в дурку отправят. 🤬
показати весь коментар
27.01.2022 18:15 Відповісти
Якесь кончене ... Таке враження складається. Хтось ж його взяв у Нацгвардію, були медкомісії, псіхіатр, а тут таке, схожий на кацапа виродок. Може наркоман, версій багато, людей вже не повернеш
Я за повернення в Україну смертної кари за НАВМИСНЕ вбивсто.
показати весь коментар
27.01.2022 18:24 Відповісти
Эйфория. Нравится расстреливать товарищей по службе!
показати весь коментар
27.01.2022 18:47 Відповісти
Та ладно, он хороший. Во всем как обычно в Украине виноват совок.
показати весь коментар
27.01.2022 18:52 Відповісти
Уже больше 30 лет прошло. Когда-нибудь инфантильным украинцам придется повзрослеть и взять ответственность за происходящее. А пока они так и будут оставаться "советской" страной, бесконечное жалующейся и ноющей о тяжелом детстве.
показати весь коментар
27.01.2022 19:01 Відповісти
Происходящее это гнилое влияние русского мира. Прогресс есть, но 30 лет мало
показати весь коментар
28.01.2022 00:26 Відповісти
Он просто твой сын. И это сразу видно.
показати весь коментар
27.01.2022 23:48 Відповісти
Су ка какой же жгут тупорылый работает это сбу или мусора кто это черти послушайте этого Роба на заднем плане который допрашивает ты ******* три слова без «ну так « сказать не можешь ,дефективный какие же черты там работают…. С
показати весь коментар
27.01.2022 18:53 Відповісти
Не знаю як там перевіряють голову при наборі нацгвардії, але коли мене перевіряли по мобілізації, то лікар просто спитав чи здоровий я на голову? Я відповів що голова у мене міцна, ось і вся перевірка.
показати весь коментар
27.01.2022 19:18 Відповісти
а почему женщине в руку не выстрелил?зачем убивать
показати весь коментар
27.01.2022 19:27 Відповісти
не понятно одно - какая причина подтолкнула его к этому? но интервью ну какое то корявое и ну однобокое
показати весь коментар
27.01.2022 20:07 Відповісти
Какие бы причины не были это расстрел, которого у нас нет, поэтому пожизненное...женщину за что убил?! Тоже неуставные отношения?
показати весь коментар
27.01.2022 21:26 Відповісти
Командование воинской части Национальной гвардии в Днепре, где 27 января произошло массовое убийство, обвинили в ряде серьезных преступлений

"Свидетели преступлений командиров части 3021 НГУ, где произошел расстрел военных, готовы дать интервью о злодеяниях командования. Сегодня ко мне обратились ребята, которые служили в воинской части…"

"Есть многочисленные случаи неправомерных действий со стороны командования нашей части. Командиры доводили срочников до самоубийства, потом скрывали факты и даже получали повышение по карьере. Систематически гнобили "неудобных" - давали приказы начальникам младшего звена, чтобы те настраивали коллектив против одного, под страхом, что уволят, отправят на губвахту. Физическая расправа, угрозы, психологическое давление, искалечить жизнь и здоровье солдата было нормой. Принудительно закрывали в психиатрической больнице, подделывали документы, незаконно увольняли неугодных. И многое другое происходило за колючей проволокой этой части".

По словам обратившихся, командиры воинской части "искалечили сотни человеческих судеб". Свидетели преступлений готовы рассказать о них.
показати весь коментар
27.01.2022 23:21 Відповісти
О, а вот и мышебратья нарисовались, начали урода отбеливать, типа он не виноват, то все начальство! Наверное вахтерша его тоже по приказу гнобила, так да?
показати весь коментар
27.01.2022 23:51 Відповісти
Он должен просидеть через суд, встретить всех родственников убитых. Потом сидеть пожизненно.
показати весь коментар
28.01.2022 00:11 Відповісти
гнида та вбивця типорилий !
хтів вбивати -
йди на фронт
там є робота
показати весь коментар
28.01.2022 00:17 Відповісти
Может украинцы это и есть его фронт?
Следствие установило мотивы и причины?
Может он любит путина?
показати весь коментар
28.01.2022 00:21 Відповісти
Семейка религиозная, сектанты, наследственность плохая. Говорит и улыбается.
Раскаяния и сочувствия нет.
Похоже, психопат.
Психиатры разберутся, но, вроде, подсудный, всё осознавал.
показати весь коментар
28.01.2022 00:32 Відповісти
При чем там сектанты?
Американцы в большинстве тоже сектанты по определению православных.

То что психопат вполне возможно. Это не значит что он не должен быть за решёткой всю жизнь. Человек предоставляет опасность обществу.
показати весь коментар
28.01.2022 00:35 Відповісти
американцы, если "в большинстве своём", значит уже не сектанты, а религиозный мейнстрим.
а в Украине "пятидесятники" - абсолютное меньшинство.
Возможно у его предков и у него отклонения, будет псих экспертиза - выяснят.
И про внеуставные отношение тоже.
показати весь коментар
28.01.2022 00:47 Відповісти
Так сектанты это синоним меньшинства?

Какую ценность имеет эта инфориация? Он цитировал библию когда кого-то стрелял или кричал "Бог велик" ?
С таким успехом можно приплести информацию какой рукой он в носу ковыряется, правой или левой. При чем религия к этой истории?
показати весь коментар
28.01.2022 00:54 Відповісти
религиозные сектанты это синоним меньшинства.
"Какую ценность имеет эта инфориация? - кому как.
"Он цитировал библию когда кого-то стрелял или кричал "Бог велик" ?" - нет.
"С таким успехом можно приплести информацию какой рукой он в носу ковыряется, правой или левой." - нельзя приплести.
"При чем религия к этой истории?" - при том, что в экзотические ответвления религии в 21 веке у нас, в основном идут люди с отклонениями в психике.
Ещё раз: надо посмотреть его предков, какое воспитание и какие гены.
показати весь коментар
28.01.2022 01:04 Відповісти
"экзотические ответвления религии" это о вобще из какой энциклопедии совка? Кто оперирует такими терминами в мире?
Религия тут вобще не причем
показати весь коментар
28.01.2022 01:09 Відповісти
"это о вобще из какой энциклопедии совка?" - из вашей.
"Кто оперирует такими терминами в мире?" - вы.
"Религия тут вобще не причем" - при всём.
Человек со здоровой психикой в 21 веке в Украине в пятидесятники не пойдёт.
показати весь коментар
28.01.2022 01:16 Відповісти
А куда пойдёт? В ислам?
Человек свободен идти куда хочет.
Эти тезисы реально уз учебников ссср, где любители были ассоциировать психологию с религией. Как в прочем там же и лечили в психушках людей с "экзотическими религиями" которые плохо управлялись кгб-попами в рясах.

Напиши научную работу кто куда пойдёт. Посмотрим сколько она выдержит критики
показати весь коментар
28.01.2022 01:33 Відповісти
дальше не интересно. сам с собой переписывайся, сам себе пиши работы и критикуй, иди в ислам, или Харе Кришна и т.д.
показати весь коментар
28.01.2022 01:46 Відповісти
Ти по собі судиш ? Дуже прогресивно, а куди треба йти, в клуб чи в інтернеті залипати?
показати весь коментар
28.01.2022 14:12 Відповісти
Якийсь кінчений дурак.
Психопат. Заздалегідь все спланував. Вбивства. Все.
показати весь коментар
28.01.2022 08:39 Відповісти
Схоже кацап, не по прізвищу, а по вихованню, як і кацап з українським прізвищем який розтріляв на свому ставку сімох АТОвців.
показати весь коментар
28.01.2022 14:14 Відповісти
Хтось ще жалів цю тварюку? Після цього відео ви зміните свою думку
показати весь коментар
28.01.2022 09:13 Відповісти
показати весь коментар
28.01.2022 09:23 Відповісти
ЗНАЙДИ 10 ВІДМІНОСТЕЙ. І там і там кацап :

Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Джерело:

показати весь коментар
28.01.2022 14:09 Відповісти
Краще б він повісився - один труп краще ніж п ять, чисто математично.
показати весь коментар
28.01.2022 22:15 Відповісти
Його мамка з папкою нікого не розтрілювали, тому хай живуть з миром,
а синка виховали виродком, це погано.
показати весь коментар
29.01.2022 20:18 Відповісти
гнида он - должен был молча повесится
показати весь коментар
30.01.2022 18:29 Відповісти
неугодные коменты правительству (?) трут ? цензора нету гггг
показати весь коментар
30.01.2022 18:28 Відповісти
Головного не спитали.... ЧОМУ?
показати весь коментар
03.02.2022 01:28 Відповісти
Сторінка 5 з 5
 
 