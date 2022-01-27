"Жінка не випускала мене з території заводу - я вистрелив їй в голову", - затриманий нацгвардієць Рябчук. ВIДЕО

Затриманий нацгвардієць Артемій Рябчук розповів про деталі розстрілу товаришів по службі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Рябчук повідомив що відкрив вогонь спочатку по двом колегам, потім вистрілив в дівчину-оператора, завдання якої доповідати обстановку кожні 30 хвилин у військову частину. На виході з підприємства, на якому нацгвардійці несли службу, Рябчук стріляв у жінку, яка не випускала його за межі території.

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Як зазначалось, за уточненими даними поліції, унаслідок стрілянини на "Південмаші" загинули четверо військовослужбовців та одна жінка - цивільна.

Раніше було встановлено, що стрілянину вчинив військовослужбовець Національної гвардії України, 2001 року народження, з Одеської області. Як зазначили у МВС, це солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович 2001 р. н..

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, в обов'язки Артемія Рябчука, який розстріляв своїх товаришів по службі, входила охорона території заводу "Південмаш". Він був призовником строкової служби із міста Ізмаїла Одеської області. Виріс без батька.

О 9:30 на вул. Крайній у м. Підгородне Рябчука було затримано.