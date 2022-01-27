Зеленський зараз говорить про НАТО, щоб показати суспільству, що в Альянсі на Україну не чекають, - "слуга народу" Мазурашу. ВIДЕО

Нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу заявив, що президент Зеленський не підтримував вступу до НАТО у 2019 році, а зараз педалює цю тему, щоб показати суспільству, що в Альянсі на Україну не чекають.

Про це нардеп заявив в ефірі одного з каналів, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів сказати з приводу НАТО. Не секрет, що Зеленський, будучи кандидатом в президенти, не йшов на цю посаду з прапором "ми йдемо в НАТО". Це всі знають. Чому у нього змінилася позиція? Тому що він став президентом України, а в Конституцію вписали в попередньому скликанні в 2019 році, з нейтрального змінилось на курс в НАТО. ВІн гарант конституції, він мусить говорити про НАТО", - зазначив парламентар.

"Він мусить як президент говорити те, що написано в Конституції. Тепер, коли в суспільстві піднявся відсоток громадян, згідно з соцопитуваннями, які підтримують вступ до НАТО, президент, на мою думку, загострив це питання, почав говорити ультимативно "берете нас в НАТО чи ні?". Для того, щоб показати суспільству, що НАТО нас не чекає і для того, щоб десь утворювати підґрунтя для зворотніх змін. Тому що зміни до Конституції в 2019 році було внесено без відповідного мандату від народу. В попередньому скликанні не було 300+ депутатів, які прийшли в парламент з програмними пунктами, що вони мають намір внести зміни до Конституції і змінити статус з нейтрального на вступ до НАТО", - додав Мазурашу.

За словам "слуги народу", він за нейтральний статус і готовий проголосувати за відповідні зміни до Конституції.

"Вважаю, що нам краще бути нейтральною країною, позаблоковість зберігати", - підсумував парламентар.

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