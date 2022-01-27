Вєрка Сердючка заспівала на концерті український хіт "Батько наш - Бандера, Україна - мати...". ВIДЕО
Український артист Андрій Данилко, відомий під жіночим сценічним іменем Вєрка Сердючка, заспівав на одному з концертів український хіт "Батько наш - Бандера, Україна - мати...".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час зйомок одного з гумористичних телешоу. Відеозапис опублікований в соцмережах.
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