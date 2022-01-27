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Вєрка Сердючка заспівала на концерті український хіт "Батько наш - Бандера, Україна - мати...". ВIДЕО

Український артист Андрій Данилко, відомий під жіночим сценічним іменем Вєрка Сердючка, заспівав на одному з концертів український хіт "Батько наш - Бандера, Україна - мати...".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час зйомок одного з гумористичних телешоу. Відеозапис опублікований в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Батько наш Бандера" у виконанні хору священників. ВIДЕО

Автор: 

Бандера Степан (197) концерт (234)


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Топ коментарі
+79
Вєркі Сердючці-респект...
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27.01.2022 16:21
+45
Хунта одобряє 👍
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27.01.2022 16:21
+41
С чого ви взяли що Данилюк - гей? Це просто сценічний образ. Я вже багато років його не слухав, бо кинув бухати ))) Але на Євробачені він непогано смалив! І навіть "раша гудбай", за що його кацапи ненавиділи
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27.01.2022 17:00
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Данілко типовий "хохол" хитрий та нерозбірливий, а вся його "творчість" то є ниций та вульгарний совок.
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28.01.2022 03:17 Відповісти
За паребріком запалало.
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28.01.2022 11:12 Відповісти
Я потомок казаков, охранявших Верный,, сейчвс Алматы, Батько - это казачий термин, какое отношение Сепан Бандера имел к казакам, был низенького роста, 158 см
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29.01.2022 14:56 Відповісти
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