Вєрка Сердючка заспівала на концерті український хіт "Батько наш - Бандера, Україна - мати...". ВIДЕО

Український артист Андрій Данилко, відомий під жіночим сценічним іменем Вєрка Сердючка, заспівав на одному з концертів український хіт "Батько наш - Бандера, Україна - мати...".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час зйомок одного з гумористичних телешоу. Відеозапис опублікований в соцмережах.

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