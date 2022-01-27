"Без цензури": Що насправді відбулося в Парижі на зустрічі нормандських радників? ВIДЕО
У Парижі 26 січня зустрілися радники лідерів нормандської четвірки. Зустрілися й говорили понад вісім годин.
Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що ж відбулося на зустрічі нормандських радників.
Україну представляв голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Росію - заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.
За даними ЗМІ, переговори у Парижі стали можливими після відкликання з Верховної Ради законопроєкту про перехідний період для Донбасу і Криму.
Чи справді вдалося реанімувати нормандський формат? І чи допоможе це насправді завершити війну на Донбасі?
Топ коментарі
+30 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар27.01.2022 17:47 Посилання
+28 Sun Max
показати весь коментар27.01.2022 17:49 Посилання
+25 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар27.01.2022 17:36 Посилання
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Как-бы и с нашей и с той стороны - работники администраций. Читать нужно хотя-бы для начала.
Думаешь, у кацапов по-другому? Договорились, что приедут клерки, они и приехали.
Козак госслужащий а Ермак не госслужащий и не может представлять Украину и выступать от имени Украины
Наташа Королева?
Королева ночі?
Чи з єрмака ледю зроблять?
Оиерзительный - гідний представник 73 дупоголових.
Вони там й*бнулися зовсім? 8 рік війни, з усіх сторін на кордоні України стоять рашистські війська, якийсь завгосп їздить на міжнародні зустрічі та підписує невідомо що, а верховна рада в цей час приймає закони про захист БДЖІЛ!!!