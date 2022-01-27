"Без цензури": Що насправді відбулося в Парижі на зустрічі нормандських радників? ВIДЕО

У Парижі 26 січня зустрілися радники лідерів нормандської четвірки. Зустрілися й говорили понад вісім годин.

Богдан Буткевич у свіжому "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що ж відбулося на зустрічі нормандських радників.

Україну представляв голова Офісу президента України Андрій Єрмак, Росію - заступник керівника Адміністрації президента Росії Дмитро Козак.

За даними ЗМІ, переговори у Парижі стали можливими після відкликання з Верховної Ради законопроєкту про перехідний період для Донбасу і Криму.

Чи справді вдалося реанімувати нормандський формат? І чи допоможе це насправді завершити війну на Донбасі?