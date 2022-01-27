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Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у Демократичній Республіці Конго. ВІДЕО+ФОТО

Українці з гелікоптерів Мі-8 вдарили авіаційними ракетами по військових цілях бойовиків з конголезького терористичного угруповання. Удар нанесений за дорученням Місії ООН.

Про це повідомив у фейсбуці командир загону по зв'язках зі ЗМІ Олександр Савченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що бойовики грабують та спалюють місцеві поселення. З грудня 2021 року в країні триває спільна операція конголезької та угандійської армії по боротьбі з терористами.

"Керівництво Місії ООН доручило українським військовим нанести вогневе ураження по раніше розвіданим військовим цілям противника за допомогою вертольотів Мі-8 в районі міста Бунія", - зазначив офіцер.

Також дивіться: Українські миротворці посадили гелікоптер на кратер діючого вулкана в Конго. ФОТОрепортаж

"В ході виконання бойового завдання українські пілоти здійснили постріли некерованими авіаційними ракетами та використали теплові пастки, щоб уникнути імовірної атаки бойовиків. За підсумками операції усі планові цілі були успішно знищені", - написав Савченко.

Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у Демократичній Республіці Конго 01
Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у Демократичній Республіці Конго 02
Українські миротворці знищили військову базу бойовиків у Демократичній Республіці Конго 03

За його словами, подібні бойові завдання є звичними для пілотів 18-окремого вертолітного загону. Адже, відповідно до мандату ООН, до їх основних завдань входить проведення заходів стримування та, за необхідності, вогневої підтримки.

Автор: 

бойовик (3414) Конго (44) миротворці (857)


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Топ коментарі
+43
Молодці хлопці! Тренуйтеся, У Воронежі ваша майстерність згодиться.
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27.01.2022 21:14
+39
Надеюсь там были "вагнеровцы" в гуталине.
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27.01.2022 21:15
+36
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27.01.2022 21:15
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Молодці хлопці! Тренуйтеся, У Воронежі ваша майстерність згодиться.
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27.01.2022 21:14 Відповісти
Мі -24 вже не літають в Конго? Ресурс лопастів вичерпаний? А від ООН велика шана!!!!
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27.01.2022 21:45 Відповісти
Были же там они, и тоже недавно проутюжили туземцев...может вывели...
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28.01.2022 10:50 Відповісти
" I love the smell of napalm in the morning"
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27.01.2022 21:14 Відповісти
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27.01.2022 21:15 Відповісти
Надеюсь там были "вагнеровцы" в гуталине.
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27.01.2022 21:15 Відповісти
Конечно, лучше бы под Донецком, но и так неплохо.
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27.01.2022 21:15 Відповісти
Тренуйтеся! Нам ще Кремль брати треба буде!
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27.01.2022 21:18 Відповісти
в семьях мухосранских конголезцев сегодня пьянка. у вдов скоро будут деньги на бухло!
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27.01.2022 21:22 Відповісти
Зашибись как мы рады что наши миротворцы где то воюют пока наши защитники занимаются умиротворением окупантов в Украине
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27.01.2022 21:23 Відповісти
Зашибись было когда четырежды уклониста в президенты и гарантом выбрали. А миссия в ООН была давно, хорошо что клован и это не похерил.
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27.01.2022 22:18 Відповісти
он , скорее всего и не знал....
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27.01.2022 22:24 Відповісти
Оно до сих пор не знает. Оно все никак отдохнуть нормально не может. Ну вот представьте себе: пыхнул, потом еще раз пыхнул, а разгуляться негде... Вот это проблема, а не какая-то там война.
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27.01.2022 22:31 Відповісти
ну не знаю як на мене то краще бы
знищили військову базу бойовиків на Донбасі
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27.01.2022 21:23 Відповісти
Поручается, что у нас этих вертолётов ну просто завались. И НУРСов. Как гуталину. Поэтому во время войны и шлём их куда угодно и кому попало.
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27.01.2022 21:23 Відповісти
выходит...
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27.01.2022 21:29 Відповісти
В ЗСУ зараз більше 50 бойових вертольотів. які ще літають. Так що не на одне Конго вистачить.
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27.01.2022 21:47 Відповісти
Я дико таки извиняюсь но имею спросить - 50 бортов во время конвенционной войны (тьфу тьфу тьфу шоб не сбылось) с Московией, это много или очень много?
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28.01.2022 14:13 Відповісти
там вроде они в орендах на фирмах... а ООН платит хорошие деньги за миссии...короче наша земля никому не нужна((((
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28.01.2022 11:36 Відповісти
Мы, внезапно, страна-основатель ООН. Пусть даже ООН сейчас путинский цирк. А у нас стрелять все равно низзя, пусть хоть там тренируются. За счет Кофи Анана, или кто там сейчас Анан.
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27.01.2022 21:44 Відповісти
Чого "ікру метать"? Хлопці на ротаційній основі покращують бойову майстерність - на Донбасі поки що так не політаєш - "іхтамнєтів" багато з ПЗРК Та й "зелене гімно" не дає літать Прийде час - піднімуться і в небо України
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27.01.2022 21:46 Відповісти
На чому великий патріоте? Кінчаємо по Конго те що ще є.
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27.01.2022 21:48 Відповісти
Придурок! Всі витрати в Конго - це витрати ООН а не України! Робота вертольотів їх обслуговування ремонт регламентні роботи оплачені нею Не виключено що і сама техніка - теж (Зокрема хлопці наші у Сьєрра-Леоне втратили автомобіль так їм прислали новий а той списали Командир казав що за кошти ООН)
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27.01.2022 21:55 Відповісти
Ти знаєш дебіл у рожевих окулярах скільки боєготових вертольотів в ЗСУ?
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27.01.2022 22:05 Відповісти
Який стосунок вертольоти ООН мають до вертольотів ЗСУ? Ти схожий на ідіота котрий заявив що з-за того що у ЗСУ не провели реформу солдат нацгвардії розстріляв співслужбовців!
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27.01.2022 22:12 Відповісти
справедливости ради - летает там наша техника, в окрасе ООН...
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27.01.2022 22:18 Відповісти
Хай так! А було-б краще щоб воа стояла на аеродромі і гнила? А льотчики втрачали практику польотів?
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27.01.2022 22:23 Відповісти
да я вроде и не писал ничего подобного, просто констатировал факт.
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28.01.2022 08:47 Відповісти
Я теж лише "констатую факт"! Бо знаю що таке втрата льотних навичок - на "провозні" польоти потім треба буде витрачать вдвоє більше (Просто півжиття - у військовій авіації - в основному - саме у вертолітній (хоч сам і не літав але з льотчиками спілкувався часто)
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28.01.2022 08:51 Відповісти
молодец, просто ты выше рассказывал "причем здесь ООН до наших вертолётов", я тебе и написал "причем", какие ещё вопросы? И причем здесь навычки итд итп если это уже третий вопрос который мною даже не подымался?
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28.01.2022 08:54 Відповісти
Справедливости ради....... два Ми-24 и два Ми-8МТ, которые там базируются, находятся по контракту с ООН и оплачивается каждый лётный час.
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28.01.2022 09:16 Відповісти
справедливости ради: сейчас не идет речь о том, кто оплачивает банкет, речь о том, чьи там вертолеты. И дважды справедливости ради: с вертолетов там базируются 4шт Ми-24 и 4шт Ми-8.
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28.01.2022 09:38 Відповісти
А ванюша свинорус
плачет и страдает
то кадыровцы е@ут
то ***** стегает
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27.01.2022 21:57 Відповісти
Сейчас тебя опять потрогают,за малые,половые.Спорим?🤣🖕
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27.01.2022 22:07 Відповісти
Может и не подают,но трогать тебя,за малые-половые,будут🤣🖕
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27.01.2022 22:14 Відповісти
Хочу с тобой начать диалог,но незнаю сколько у тебя времени?😭🖕
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27.01.2022 22:22 Відповісти
Это все понятно.А что у тебя со временем?Сколько?Глупо же начинать диалог,если тебя сейчас погонят ссаными тряпками с этого сайта.Согласись😭🖕
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27.01.2022 22:28 Відповісти
Не ответ,глотание какое то.Вопрос повторить?😭🖕
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27.01.2022 22:34 Відповісти
Бухать побежало?😭🖕
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27.01.2022 22:41 Відповісти
Точно,бухать бегало😭🖕
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27.01.2022 22:45 Відповісти
Если сожгли вагнеровцев - вообще хорошо. Пусть боятся.
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27.01.2022 21:59 Відповісти
за все башляет ООН - жирно
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27.01.2022 22:01 Відповісти
Где видео?
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27.01.2022 22:03 Відповісти
Хочете відео? Будь ласка: https://www.facebook.com/groups/927198520680386/permalink/4947352338664964/
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27.01.2022 22:15 Відповісти
Всё на что способна ООН это гонять африканских обезьян с палками.В реальных,серьезных конфликтах типа Сирии,Украины или Карабаха они могут бомбить только озабоченостями.
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27.01.2022 22:06 Відповісти
Вообще-то ООН это не НАТО, не нужно путать их задачи!
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Мой родственник был военным советником по ВВС в Конго ещё при совке. Попасть туда, было за счастье, получка была 5000долл., но 4200 забирало родное советское государство. 800 долл. в 1987 году, были в совке большие деньги. На той же авиабазе работали также французы, те получали 5000 на руки, но они воспринимали службу там, как каторгу.
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27.01.2022 22:07 Відповісти
м.и.р.о.тт.в.о.р.ц.ы.
Скабеева уже видать завыла.
я не понимаю - не "неустановленные" .. блаблабла, нанесли и понесли, но нет - тупо наложить - украинские Миротворцы убили (пофиг кого) - они тупо не имеют ордера такое делать то. нутипо защищались - это обставят - дай дорогу.
да и просто жоль нигеров - тупо мочатся с калашами и мартышками(см. видео где одни черные дали калаш второму(мавпі)и потом как дали на кеды)
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27.01.2022 22:28 Відповісти
По итогам операции все плановые цели были успешно уничтожены", - написал Савченко. - jesli posmotretj video, to etot fraier govorit kak hrenovij strelok, Tam gde popal, tam i celilsia.
https://www.facebook.com/groups/927198520680386/permalink/4947352338664964/
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27.01.2022 22:38 Відповісти
простите конечно....а нахрен оно нам нужно что где то на краю географии на чужой войне какой то они кого то там с бабазян зныщилы....у нас своя реальная война и есть здесь кого уничтожать....я непонимаю такую новость ((
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27.01.2022 22:39 Відповісти
Надеюсь там осталось валом обгоревших матрёшек, в перемешку с письмами с марками "почтаросии"...
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27.01.2022 23:04 Відповісти
Вообще какая-то хрень творится.... вместо того чтобы родину защищать эти "спецЫ" сафари устраивают по местным каннибалам!!! "Миротворцы" ёпта... а-ля раша!
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27.01.2022 23:32 Відповісти
Ты вообще хоть что то об обстановке, силах, средствах, на бамбасе знаешь? судя по той херни которую ты написал - НЕТ!
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28.01.2022 10:52 Відповісти
лучше бы так уничтожили по эшелонам РФ которые идут по железной дороге везут боеприпасы и технику в Дебальцево и Иловайске.
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28.01.2022 00:21 Відповісти
Еще один мамкин военный эксперд вылез из под дивана, который вертолет от танка не отличит.
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28.01.2022 10:53 Відповісти
Надо у себя в Даунбассе с терористов уничтожать. "НЕ ХЕР" по чужим странам шастать - это не ВАША ПРОБЛЕМА, то местные разборки (одних сволочей с другими), пусть кто там живет и разбирается сами (между собой)! Вся это гнилая и преступная организция "ООН" насквозь прогнила в коррупции и "договорнечках"!
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28.01.2022 08:51 Відповісти
Ждём украинских миротворцев в Минске и Москве, пора освобождать народы от убийц и угнетателей во власти
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28.01.2022 09:20 Відповісти
Зачет!
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28.01.2022 10:54 Відповісти
Видео ни о чем , уровня путин ких мультиков. И почему террористов? Возможно они нас считают оккупантами как мы кацапов.
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29.01.2022 20:22 Відповісти
может такие задачиидля ми24 лучшетподходят ?
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30.01.2022 19:31 Відповісти
 
 