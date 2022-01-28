Окопна війна: "Я з Донецької області, проте ще перед війною знав, хто такий Донцов, Шухевич і за це свої ж мене вважали нацистом", - боєць ЗСУ Володимир. ВIДЕО

Донецька область, зона бойових дій і ми говоримо з Володимиром, який командує взводом снайперів.

Такі люди нечасто дають інтерв'ю, тому дивіться, буде цікаво, закликає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Володимир з позивним Жук родом з Донецької області. Як тільки російський агресор зайшов на нашу землю, Володимир пішов воювати проти окупантів.

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Що було далі, як до цього поставилися рідні і друзі чоловіка дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.