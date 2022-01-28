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Новини Відео Війна
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Окопна війна: "Я з Донецької області, проте ще перед війною знав, хто такий Донцов, Шухевич і за це свої ж мене вважали нацистом", - боєць ЗСУ Володимир. ВIДЕО

Донецька область, зона бойових дій і ми говоримо з Володимиром, який командує взводом снайперів.

Такі люди нечасто дають інтерв'ю, тому дивіться, буде цікаво, закликає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Володимир з позивним Жук родом з Донецької області. Як тільки російський агресор зайшов на нашу землю, Володимир пішов воювати проти окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окопна війна: Не бачу різниці між добровольцями і бійцями ЗСУ - люди роблять спільну справу, - боєць ЗСУ Настя Подобайло. ВIДЕО

Що було далі, як до цього поставилися рідні і друзі чоловіка дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

націоналізм (56) патріотизм (107) Донбас (22357) Донецька область (8761) снайпери (362) ЗСУ (7648) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+31
Вдалих полювань воїну та перемоги, йому та українцям.
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28.01.2022 11:36
+21
В Британии важный предмет в элитных школах - история
Нация должна знать историю своейстраны и земель, а вате - чемодан - вокзал - российские болота 😀😀😀
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28.01.2022 11:44
+8
Але поважали Бандеру. Степана Андрійовича...
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28.01.2022 12:56
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Вдалих полювань воїну та перемоги, йому та українцям.
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28.01.2022 11:36 Відповісти
А чого "йому" окремо від "українців"?
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28.01.2022 14:43 Відповісти
Якраз не окремо, а разом.
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28.01.2022 14:51 Відповісти
Ти, шмата, розписала, що він не українець, а просто "ВІН" й "разом" з українцями. Всраласи, то просто прибери за собов. Совість не питаю, чи маєш, а от з грамотою абзац повний!
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28.01.2022 15:30 Відповісти
Оце так бомбануло зебіла.

Нормальні люди сприйняли правильно і нормально мій коментар.
Воїн заслуговує щоб окремо підкреслили його персональний внесок в захист України.
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28.01.2022 15:38 Відповісти
воно - на роботі. Не зважайте. Йому ніхто такого не побажає, може й заздрить.
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29.01.2022 16:33 Відповісти
у зеЛоха снова портки свои испортили - после звонка Байдена и приезда конгрессменов из США..
вот потому зеЛох и скиглив - "рАзгАвор прошел плоха... *опа болит"

⚡️Сьогодні засідання у справі Порошенка не буде. Його перенесли на 11 лютого на 11:00.
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28.01.2022 11:42 Відповісти
В Британии важный предмет в элитных школах - история
Нация должна знать историю своейстраны и земель, а вате - чемодан - вокзал - российские болота 😀😀😀
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28.01.2022 11:44 Відповісти
Солдати і навіть офіцери не спостерігають за політичними новинами не цікавляться історією України, взагалі життя військового не сприяє інтелектуально ідеологічному розвитку. На курілці анекдоти про сраку та прутні. 😀
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28.01.2022 12:11 Відповісти
На Донбассе и Луганске,всегда ненавидели Бендеру
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28.01.2022 12:41 Відповісти
Але поважали Бандеру. Степана Андрійовича...
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28.01.2022 12:56 Відповісти
С чего бы им было ненавидеть персонаж книги Ильфа и Петрова "12 стульев"?
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28.01.2022 13:07 Відповісти
А там етнічний склад такий. Московські окупанти мільйонними розстрілами , голодомором, геноцидом знищували українців,
і замість них переважно у східну Україну переселяли мільйони своїх жахливих москалів.. Ось чому в Україні і став таким проросійським наш рідний український Південний Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Центральна. 10 - 15 %, Південна. 15 - 20 %, Східна. 30 - 40%, Крим понад 50% проживає нібито етнічних росіян, а по суті генетичних москалів - кацапів.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951dd

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28.01.2022 13:14 Відповісти
Вас Петров, ты хоть знаешь кто такой Степан Бандера, что тяфкнул невпопад? Бандера каким боком к Донбассу, что вы сците горячей мочой от одного упомиинани о нем?
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28.01.2022 14:17 Відповісти
Ця мразота ДАВНО щезла б, якби не пробували їй уруцкім ізіком пояснювати шось. Толерастія детектед!
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28.01.2022 14:46 Відповісти
Вірю, допомагаю.
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28.01.2022 20:54 Відповісти
Толодець!
Вціль Ківу в дупу наскрізь, і в ліве око!
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30.01.2022 05:25 Відповісти
 
 