Окопна війна: "Я з Донецької області, проте ще перед війною знав, хто такий Донцов, Шухевич і за це свої ж мене вважали нацистом", - боєць ЗСУ Володимир. ВIДЕО
Донецька область, зона бойових дій і ми говоримо з Володимиром, який командує взводом снайперів.
Такі люди нечасто дають інтерв'ю, тому дивіться, буде цікаво, закликає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Володимир з позивним Жук родом з Донецької області. Як тільки російський агресор зайшов на нашу землю, Володимир пішов воювати проти окупантів.
Що було далі, як до цього поставилися рідні і друзі чоловіка дивіться в рубриці "Окопна війна" на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+31 Алла Новосад #194524
показати весь коментар28.01.2022 11:36 Посилання
+21 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.01.2022 11:44 Посилання
+8 Tommy Lee
показати весь коментар28.01.2022 12:56 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нормальні люди сприйняли правильно і нормально мій коментар.
Воїн заслуговує щоб окремо підкреслили його персональний внесок в захист України.
вот потому зеЛох и скиглив - "рАзгАвор прошел плоха... *опа болит"
⚡️Сьогодні засідання у справі Порошенка не буде. Його перенесли на 11 лютого на 11:00.
Нация должна знать историю своейстраны и земель, а вате - чемодан - вокзал - российские болота 😀😀😀
і замість них переважно у східну Україну переселяли мільйони своїх жахливих москалів.. Ось чому в Україні і став таким проросійським наш рідний український Південний Схід. Україна: Західна. 5 - 10%, Центральна. 10 - 15 %, Південна. 15 - 20 %, Східна. 30 - 40%, Крим понад 50% проживає нібито етнічних росіян, а по суті генетичних москалів - кацапів.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951dd
.
Вціль Ківу в дупу наскрізь, і в ліве око!