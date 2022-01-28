"Ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", - білоруський диктатор Лукашенко. ВIДЕО

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про намір повернути Україну "в лоно слов'янства".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Лукашенко зазначив, що це повернення має статися обов'язково, адже зв'язок з Україною - це основа основа загальної безпеки і виживання.

"Для Заходу важливо втопити у крові російсько-українське братерство - наше слов'янське братерство, але ми рідні слов'янські народи, а наше коріння - з глибини віків. Це треба зберегти попри все. Братство набагато вище, аніж надумані образи та політичні амбіції. Наші нерозривні зв'язки - основа загальної безпеки і виживання, тому ми повернемо нашу Україну в лоно нашого слов'янства", - заявив диктатор.

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