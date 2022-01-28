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СБУ опублікувала докази планування терактів в Одесі, які хотів вчинити російський агент. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Відзначається, що раніше зловмисника затримали "на гарячому", коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

В СБУ підкреслили, що "На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

  • понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;
  • підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;
  • щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;
  • стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини".

"Наразі зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури", - резюмується в повідомленні. 

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Одеса (5496) шпигунство (1012)


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у зеЛоха снова портки свои испортили - после звонка Байдена и приезда конгрессменов из США..
вот потому зеЛох и скиглив - "рАзгАвор прошел плоха... *опа болит"

⚡️Сьогодні засідання у справі Порошенка не буде. Його перенесли на 11 лютого на 11:00.
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28.01.2022 11:43 Відповісти
Ну все закономерно. Рузкиймир в первую очередь идет туда куда его зовут
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28.01.2022 11:45 Відповісти
Ну это же самый натуральный тероризм.
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28.01.2022 11:56 Відповісти
дайте хоть одному 15 лет каторжных работ и остальные подумают.
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28.01.2022 12:11 Відповісти
А лийтинанту Баканову дать,,старшого"!
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28.01.2022 12:13 Відповісти
начинает вскрываться агентурная сеть России в Украине - это те самые "тихие" агенты, которые типа нормальные обычные украинцы, а по факту - предатели!
Таких ещё много
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28.01.2022 14:46 Відповісти
До 2014р в Криму було 2240 штиків в СБУ . Вернулись в Україну242 чол Майже 90% зрадили присязі і свою батьківщину А в донецьку і Луганську керівнки СБУ очолили сепаратиський рух То яка довіра до цього органу Більшість з них агенти ФСБ і зрадникі. А нам показують фейкові "успіхи" Вони "не бачать" ворогів України на самому верху керівництва.
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30.01.2022 13:20 Відповісти
 
 