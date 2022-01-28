СБУ опублікувала докази планування терактів в Одесі, які хотів вчинити російський агент. ВIДЕО

Служба безпеки України оприлюднила докази протиправної діяльності агента військової розвідки РФ, який планував низку терактів в Одесі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба СБУ.

Відзначається, що раніше зловмисника затримали "на гарячому", коли він вербував виконавця для майбутніх злочинів.

В СБУ підкреслили, що "На записах зафіксовано окремі елементи розмови між агентом РФ та знайденим ним виконавцем. Зокрема, мова йде про:

понівечення пам’ятника Героїв Небесної Сотні в Одесі та відсутність медійного резонансу;

підпал офісних приміщень волонтерських організацій, які допомагають військовим у районі ООС;

щодо співпраці з російською розвідкою та навичок стрільби з гранатомета;

стосовно планування серії терактів в Одеській області, у тому числі на території військової частини".

"Наразі зловмисника взято під варту, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Заходи із викриття і документування зловмисників проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури", - резюмується в повідомленні.

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