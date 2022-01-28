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Якщо Німеччина не змінить позиції щодо агресії РФ, то отримає НДР. Матеріальна основа для цього вже є, - Резніков. ВIДЕО

Глава Міноборони Олексій Резніков наголосив, що Україна дуже цінує допомогу Німеччини, але не сприймає її офіційну позицію щодо поставок озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи зі звітом у Верховній Раді.

"Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини у лікуванні наших поранених воїнів. В України є багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за цю підтримку, але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння і інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора", - наголосив Резніков.

Він також звернув увагу на те, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС.

"Ми звертаємо увагу партнерів, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються. І якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки – і це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін "Опал". Це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Про іншу російську активність німці самі краще знають. Ми попереджали партнерів, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС. Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії, і вона сталася, що після цього буде ескалація, якщо не буде відповіді, і ескалація проти Польщі сталася", - сказав Резніков.

"Відновлення НДР – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені. Росія офіційно висунула вимоги щодо демонтажу НАТО в 14 країнах – це теж здавалось неможливим", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми лише на початку": у Пентагоні пообіцяли, що США збільшуватимуть військову допомогу Україні

Нагадаємо, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У США прокоментували позицію ФРН щодо постачання зброї в Україну: Єдність не означає ідентичність. Ми всі працюємо, щоб допомогти

ВР (15027) Німеччина (7470) зброя (7523) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+15
Красавчик! Хоть один внятный ответ колбасникам...
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28.01.2022 12:05
+12
Ні, вони не "сумасшедшие". Все правильно Рєзніков говорить. А ви, все-таки, попри ненависть до слуг, відділяйте мух від котлет.
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28.01.2022 12:30
+8
А він правий! До 14го року в Україні теж ніхто не вірив В російську агресію. І зараз вони кричать"можем повторить" по своєму тв розповідають як краще йти на Берлін.
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28.01.2022 12:04
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Дайош DDR!
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28.01.2022 11:52 Відповісти
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28.01.2022 12:00 Відповісти
DDR5, нужно идти в ногу со временем.
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28.01.2022 13:56 Відповісти
Вот довбень. Там США и ЯО. И никаких ГДР. Но пришлите палету-другую шмайсеров, а то ведь не отстанут...И про бункер не забудьте, чтобы " величайшему лидеру" было над чем подумать.
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28.01.2022 11:57 Відповісти
Якщо це будуть заворушення на тер-ї Німеччини, то РФ тут "ніпрічьом, чьо" ...

До речі ... Чому Німеччина ?? Bundesrepublik Deutschland ...
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28.01.2022 12:15 Відповісти
Сомнительно, что будет много движения, просто нет условий для того, чтобы начался движняк. Да и пример Украины у них перед глазами. Немцы умеют учиться на чужих ошибках, в отличие от нас: нам надо сотню раз отгребсти граблей по лбу, чтобы осознать, что это грабля.
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28.01.2022 12:23 Відповісти
В Германии куча гдродроч...ов. Особенно в восточной части. В той стране давали всем работу, да и социальная защита была получше, мигрантов не было, опять же ... стоял у большинства
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28.01.2022 13:00 Відповісти
Сумасшедшие зедебилы,причем тут бывшая гдр?
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28.01.2022 12:02 Відповісти
Ні, вони не "сумасшедшие". Все правильно Рєзніков говорить. А ви, все-таки, попри ненависть до слуг, відділяйте мух від котлет.
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28.01.2022 12:30 Відповісти
игорь - ти ефрейтор по-ходу.
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28.01.2022 12:57 Відповісти
А ты зедебил.
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28.01.2022 13:05 Відповісти
а ты *******. хотя я тоже против зелени
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28.01.2022 13:56 Відповісти
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28.01.2022 13:07 Відповісти
Чого по мікрофону не брякнеш щоб Зелі догодити!
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28.01.2022 12:02 Відповісти
Це страшно читати, що ви тільки пишете. В 2014 р. більшість казала (і я в тому числі), що Росія не нападе. По всіх російських каналах крутять Лаврова, який каже, що не виключено ніяких дій і військових теж, а ви тут несете оце ... Наших людей не зрозуміти, то кажуть, що Зеленський хоче приспати нашу пильність і закликає не панікувати, то що Рєзніков говорить подібне, бо це, мовляв, подобається президенту. Як усім догодити, щоб всі були задоволені?
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28.01.2022 12:36 Відповісти
А він правий! До 14го року в Україні теж ніхто не вірив В російську агресію. І зараз вони кричать"можем повторить" по своєму тв розповідають як краще йти на Берлін.
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28.01.2022 12:04 Відповісти
Хорошие тексты у Резникова. Интересно, кто пишет?
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28.01.2022 12:05 Відповісти
Може Звіробой ?
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28.01.2022 12:06 Відповісти
Маруся?
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28.01.2022 12:10 Відповісти
Красавчик! Хоть один внятный ответ колбасникам...
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28.01.2022 12:05 Відповісти
Оборонне замовлення не виконується, Тероборони - нема, ну хоч заява від зевлади.
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28.01.2022 13:20 Відповісти
Немчура совсем нюх потеряла ,забыли фашисты ,что писали на Рейхстаге пацаны из Киева ,Харькова ,Одессы ...можем ведь и повторить ...
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28.01.2022 12:07 Відповісти
У вас так багато союзників у Європах ? То не плодіть ворогів, б.л.
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28.01.2022 12:17 Відповісти
Ага, будемо плазувати та виконувати формулу Штайнмайєра, бо вони, типу наші союзники. Союзники вони на словах.
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28.01.2022 12:37 Відповісти
Та нет ,с такими союзниками лучше врагов иметь
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28.01.2022 12:39 Відповісти
из какой помойки взяли этого "геополитика" резникова

что там с гособоронзаказом рассказать - уже не его уровень?
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28.01.2022 12:17 Відповісти
Не наїзджайте, б.л., нормальний політик, патріот.
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28.01.2022 12:18 Відповісти
если патриот, пусть расскажет на каком уровне готовность теробороны
как дела с выполнением оборонзаказа
почему все хреновые, ООН, США, ФРГ?
надо не злить союзников, а заниматься вагнергейтом (военная разведка под ним?),
кротами всякими, стугнами разными
смс информационными для населения, вы не получали, случайно?
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28.01.2022 12:25 Відповісти
Приходи в понедельник в военкомат- все тебе расскажут
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28.01.2022 14:52 Відповісти
да я и сам понял
что от резникова ничего не узнаем
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28.01.2022 14:57 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3312739/************************************************************************************************************
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28.01.2022 15:53 Відповісти
Олексій Резніков майже готовий кандидат в президенти України!
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28.01.2022 12:22 Відповісти
Я згодна з тим, що сказав Рєзніков.
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28.01.2022 12:39 Відповісти
скорее не ГДР, а Туркишленд)))) и это правильно!))))
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28.01.2022 13:02 Відповісти
давно зрозуміло що путлер побудував нордстрім2 не для німців а для своїх (ндр, берлінська народна або як там піде)
недалекоглядному німцю може дуже дорого обійтись дешевий русіш газ
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28.01.2022 13:34 Відповісти
Хай краще Німеччина подумає, що отримає паРаша, загарбавши Україну. Як зросте економічний і людський потенціал і проти кого він буде потім використаний. Історія це вже показала і багато разів.
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28.01.2022 19:48 Відповісти
 
 