Якщо Німеччина не змінить позиції щодо агресії РФ, то отримає НДР. Матеріальна основа для цього вже є, - Резніков. ВIДЕО

Глава Міноборони Олексій Резніков наголосив, що Україна дуже цінує допомогу Німеччини, але не сприймає її офіційну позицію щодо поставок озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив, виступаючи зі звітом у Верховній Раді.

"Ми дуже цінуємо допомогу Німеччини у лікуванні наших поранених воїнів. В України є багато друзів у Німеччині, і ми вдячні за цю підтримку, але ми не сприймаємо офіційну позицію щодо поставок озброєння і інші рішення, які підривають безпеку Європи і де-факто заохочують агресора", - наголосив Резніков.

Він також звернув увагу на те, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС.

"Ми звертаємо увагу партнерів, що наші прогнози щодо дій Кремля збуваються. І якщо Німеччина не змінить позицію щодо відсічі російській агресії, федеральному уряду доведеться розбиратися не з проблемами ОРДЛО чи окупованого Криму, а з проблемою Німецької Демократичної Республіки – і це не перебільшення. Адже матеріальна основа для НДР вже існує. Це не тільки "Північний потік-2", раніше це був газогін "Опал". Це і представники німецького істеблішменту на російських зарплатах, це і окремі віцеадмірали, які торпедують власну країну дивними висловами. Про іншу російську активність німці самі краще знають. Ми попереджали партнерів, що метою Кремля є не стільки Україна, скільки підрив НАТО та ЄС. Ми попереджали, що буде атака на країни Балтії, і вона сталася, що після цього буде ескалація, якщо не буде відповіді, і ескалація проти Польщі сталася", - сказав Резніков.

"Відновлення НДР – це логічне продовження російських вимог, які вже заявлені. Росія офіційно висунула вимоги щодо демонтажу НАТО в 14 країнах – це теж здавалось неможливим", - додав він.

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Нагадаємо, Німеччина послідовно відмовляється давати Україні зброю для захисту від російської агресії та блокує постачання Києву озброєнь через НАТО.

21 січня WSJ повідомив, що Німеччина не дозволяє Естонії постачати Україні зброю німецького виробництва, яку має Таллінн.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що про німецьку позицію українці пам’ятатимуть десятиліттями.

На тлі загрози вторгнення Росії почали постачати зброю Україні США, Велика Британія та країни Балтії. Чехія вирішила подарувати Україні 4000 артилерійських снарядів.

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