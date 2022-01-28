УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10518 відвідувачів онлайн
Новини Відео
17 463 20

"Без цензури": Хто збиває Україну з курсу на НАТО й тягне на московські болота? ВIДЕО

Хто збиває Україну з курсу на НАТО, записаного в Конституції? Хто такий Георгій Мазурашу і за що він палко любить Андрія Єрмака? І до чого тут Діана Панченко?

Марина Данилюк-Ярмолаєва підготувала пʼятничний розбір на тему Україна-НАТО для Цензор.НЕТ.

Автор: 

НАТО (6518) членство в НАТО (1738) Данилюк-Ярмолаєва (362)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
ніколай ти балбєс
показати весь коментар
28.01.2022 17:35
+14
Результати позаблоковості бачимо зараз. А це черговий продажний прокацапський пропагандон
показати весь коментар
28.01.2022 17:57
+13
Не вірю ні на грам, що здорова людина в Україні може бути проти вступу України в НАТО. Тільки маргінали, совки та відверта п'ята колона.
-------------
Свіжа заява Столтенберга, спокійна і зважена:

Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року та прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку подій,
- сказав Єнс Столтенберг.

Водночас генсек НАТО наголосив, що нині Росія продовжує розгортати свої війська біля українських кордонів. Однак водночас ініціювала зустрічі зі США й Альянсом і "це хороший знак".

До слова, високопоставлений чиновник у НАТО, який представляє одну з країн-членів Євросоюзу, анонімно поінформував, що в Альянсі переконані у https://24tv.ua/deeskalatsiya-mozhliva-vzhe-zavtra-zmi-novini-rosiyi-i-***************** неспроможності Росії напасти на Україну.
показати весь коментар
28.01.2022 17:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зе
показати весь коментар
28.01.2022 17:33 Відповісти
Зелені обдовбані чоловічки.
показати весь коментар
28.01.2022 18:19 Відповісти
"Моніка Зєлінскі" готова зустрічатися з Путіним хоч тричі... за одну ніч...
показати весь коментар
29.01.2022 21:32 Відповісти
Я думаю, це - "білодорожечники".
показати весь коментар
31.01.2022 11:26 Відповісти
ніколай ти балбєс
показати весь коментар
28.01.2022 17:35 Відповісти
как дипломатично !!!
показати весь коментар
28.01.2022 17:40 Відповісти
Вступление забыл:
"Поздравляю, ..."🤣
показати весь коментар
29.01.2022 10:20 Відповісти
Бл................. , ну кому эти фантазии нужны, ну, не берут. только в лоб надо въе.................... иначе не поймут. Да,да, это я не беру, я виноват, расстреляйте меня.
показати весь коментар
28.01.2022 17:39 Відповісти
Сказать то что хотел?)
показати весь коментар
29.01.2022 10:19 Відповісти
Ясне дело..профессор Преображенкий каже...Шариков Швондер...вы куда бежите а НАТО..ОДКБ,Варшавский договор и прочее дерьмо*?...мы в говно ...рюсскае..там тепло и мухи наше всё...
показати весь коментар
28.01.2022 17:40 Відповісти
Рюсские бараны...вы тупым быдлом были 1000 лет назад,а сейчас тем боле... Дремучее быдло Шариковых...
показати весь коментар
28.01.2022 17:42 Відповісти
Это мнение человека с манией величия? ))) я правильно понял, СЕНАТОРА ?)))
показати весь коментар
28.01.2022 21:26 Відповісти
Не вірю ні на грам, що здорова людина в Україні може бути проти вступу України в НАТО. Тільки маргінали, совки та відверта п'ята колона.
-------------
Свіжа заява Столтенберга, спокійна і зважена:

Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року та прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку подій,
- сказав Єнс Столтенберг.

Водночас генсек НАТО наголосив, що нині Росія продовжує розгортати свої війська біля українських кордонів. Однак водночас ініціювала зустрічі зі США й Альянсом і "це хороший знак".

До слова, високопоставлений чиновник у НАТО, який представляє одну з країн-членів Євросоюзу, анонімно поінформував, що в Альянсі переконані у https://24tv.ua/deeskalatsiya-mozhliva-vzhe-zavtra-zmi-novini-rosiyi-i-***************** неспроможності Росії напасти на Україну.
показати весь коментар
28.01.2022 17:46 Відповісти
Це вони так думають, вони з Іраном не воювали, навіть, коли ті захопили їх посольство. Санкції наклали і вже пі віку чекають, але дочекаються, що ті ядерну зброю будуть мати. А то кацапи, мутанти лайна з окупованими азіатами.
показати весь коментар
28.01.2022 18:23 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 18:15 Відповісти
Результати позаблоковості бачимо зараз. А це черговий продажний прокацапський пропагандон
показати весь коментар
28.01.2022 17:57 Відповісти
Не занимайтесь словоблудием
Просто молча перевооружайте армию
Адаптируйте к современным условиям
И когда враг будет чувствовать что получает не щелчек
по носу а хороший удар под дых
Никто не будет нас трогать
показати весь коментар
29.01.2022 10:02 Відповісти
Цей Мазурашу правду сказав. Принаймні поведінка Зеленського підтверджує це. Адже багато разів Зеленський публічно заявляє: «Ну вже беріть нас в НАТО», при цьому робить все, аби необхідні для цього умови не були виконані. Ну і яка логіка таких дій і заяв? Зрозуміло, що так він хоче переконати українців, що нам НАТО не світить. Т
показати весь коментар
30.01.2022 08:44 Відповісти
ФИРТАШ - московский ХОЛУЙ !
показати весь коментар
30.01.2022 13:37 Відповісти
 
 