"Без цензури": Хто збиває Україну з курсу на НАТО й тягне на московські болота? ВIДЕО

Хто збиває Україну з курсу на НАТО, записаного в Конституції? Хто такий Георгій Мазурашу і за що він палко любить Андрія Єрмака? І до чого тут Діана Панченко?

Марина Данилюк-Ярмолаєва підготувала пʼятничний розбір на тему Україна-НАТО для Цензор.НЕТ.