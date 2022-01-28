"Без цензури": Хто збиває Україну з курсу на НАТО й тягне на московські болота? ВIДЕО
Хто збиває Україну з курсу на НАТО, записаного в Конституції? Хто такий Георгій Мазурашу і за що він палко любить Андрія Єрмака? І до чого тут Діана Панченко?
Марина Данилюк-Ярмолаєва підготувала пʼятничний розбір на тему Україна-НАТО для Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 саша паламарчук
показати весь коментар28.01.2022 17:35 Посилання
+14 Валентина Ємець
показати весь коментар28.01.2022 17:57 Посилання
+13 Miko R #228197
показати весь коментар28.01.2022 17:46 Посилання
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Свіжа заява Столтенберга, спокійна і зважена:
Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року та прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку подій,
- сказав Єнс Столтенберг.
Водночас генсек НАТО наголосив, що нині Росія продовжує розгортати свої війська біля українських кордонів. Однак водночас ініціювала зустрічі зі США й Альянсом і "це хороший знак".
До слова, високопоставлений чиновник у НАТО, який представляє одну з країн-членів Євросоюзу, анонімно поінформував, що в Альянсі переконані у https://24tv.ua/deeskalatsiya-mozhliva-vzhe-zavtra-zmi-novini-rosiyi-i-***************** неспроможності Росії напасти на Україну.
Просто молча перевооружайте армию
Адаптируйте к современным условиям
И когда враг будет чувствовать что получает не щелчек
по носу а хороший удар под дых
Никто не будет нас трогать