Ексвласник збанкрутілого "Дельта банку" Лагун виплачуватиме державі 4,5 млрд грн боргу 27 тисяч років, - ЗМІ. ВIДЕО
Колишній мажоритарний власник збанкрутілого ще у 2015-му "Дельта Банку" Микола Лагун влаштувався економістом на приватну компанію зі ставкою у 14 тисяч гривень на місяць і перераховує свою зарплатню на погашення боргу перед державним "Ощадбанком". Процес може зайняти 27 тисяч років.
Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
"Падіння" "Дельта Банку" залишило по собі десятки мільярдів гривень боргів перед кредиторами і вкладниками. За інформацією правоохоронних органів, до самого "падіння" активно долучилися і колишній топ-менеджмент, і колишні власники. Сам Микола Лагун виїхав з України у 2015-му і повернувся аж навесні 2020-го. Весь цей час правоохоронці розслідували ситуацію з "Дельта Банком". Восени минулого року Лагун і декілька його колишніх колег по банку отримали підозри в розтраті майна, далі ж суд обрав для Лагуна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.
Лагуну також було заборонено виїжджати з України, оскільки тільки один з персональних боргів Лагуна як колишнього поручителя "Дельта Банку" перед державним "Ощадбанком" становить орієнтовно 4.5 мільярди гривень (при цьому все арештоване майно банкіра, за інформацією генерального прокурора Ірини Венедіктової, коштує 790 мільйонів гривень).
Але у січні знімальна група помітила Миколу Лагуна на виході з дорогого київського ресторану, де на колишнього банкіра очікував цілий натовп охоронців і кортеж з двох автомобілів. Це спостереження не корелює з заявленим у судах загальним станом справ у Лагуна, тож журналісти взялися вивчити ситуацію детальніше.
Виявилося, що наприкінці листопада – в момент, коли запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще діяв – Печерський райсуд Києва дозволив Лагуну виїжджати з України. Підстав для цього було декілька. Перша – Лагун нібито є стороною чи свідком в низці судових справ у Білорусі та Великобританії, а отже йому необхідно бути присутнім на закордонних засіданнях. Друга – Лагун нібито робить все можливе для виплати "Ощадбанку" свого боргу. Так, за інформацією з судового реєстру, Микола Лагун влітку 2021-го влаштувався економістом у приватну компанію – з 40-годинним робочим тижнем і зарплатнею, 100% якої, за його ж заявою, повинні йти в рахунок погашення боргу. Журналісти з’ясували, що йдеться про зарплатню у 14 тисяч гривень на місяць. Відповідно, борг у розмірі 4.5 мільярди гривень банкір такими темпами буде виплачувати орієнтовно 27 тисяч років.
Вже в грудні судді відмовилися продовжувати для Лагуна домашній арешт і обмежилися особистим зобов’язанням, яке тепер ніяк не обмежує банкіра у пересуванні.
У січні член правління "Ощадбанку" Арсен Мілютін у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" згадував про цей епізод. За словами Мілютіна, Лагун вже не вперше намагається зняти заборону на виїзд з України, але досі банку і держвиконавцям через суди вдавалося успішно це оскаржувати. Також член правління "Ощадбанку" наголошує на тому, що якісь приховані активи у Миколи Лагуна точно є, але це вкрай складно довести. Власне, слова Мілютіна і підтверджуються спостереженням журналістів, адже колишній власник "Дельта Банку" із нібито зарплатнею у 14 тисяч гривень на місяць якимось чином продовжує користуватися послугами численної охорони і кортежу.
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Добробати не мають права.
Не боїться ?
Уявіть ситуацію. Аферист, який вкрав у держави мільярди, вільно повертається і живе тут у розкошах, тринькаючи награбоване.
Ну і які у вас висновки ?
На первом фото - жена Лагуна в ипостаси любовницs Пинчука и Кучмs, на втором - уже молоди курви пидрослы и ее выдали замуж за простого экономиста Лагуна.
Теперь он опять стал простым экономистом.
Их поборол папередник.
Чи народу України, який цей негідник пограбував...😡
Отже, можна вкрасти мільярди, і бути під "домашнім арештом", а за вкрадену "секцію забору", відбувати покарання за гратами....Чуднєнько....
("Притча про говорящего осла". Ходжа Насреддин)
Віддихають всі.
Тут дело не в особых махинаторских спасобностях, а способности занести куда надо и все.
Нет бы побежать к гетьманцеву и за 5% легализовать все 4,5 млрд. нажитых непосильным трудом.)
Також інші власники банків як працюючих так і збанкрутілих можуть брати приклад, як вийти сухім із води
Остап Бендер - Кучма, Шурочка - Пинчук.
Тупая публика собралась на жлобцайтунг, на редкость тупая
Люди не падают с плоской Земли потому, что прикреплены к поликлинникам.
Ми добрі. Подумаєш, невелика сума.
Не зрозуміло інше, ЧОМУ держава "кредитує" БЕЗ застави сотнями мільйонів? ЧОМУ держава ГАРАНТУЄ ПРИВАТНИМ вкладникам, котрі вклали кошти в ПРИВАТНУ установу виплати? Тобто будь-який банк (приватна установа) може промотати чужі кошти, а держава все одно вкладникам ГАРАНТУЄ виплати. Це якось дивно.
І це далеко не 1 і не 10 банків. "Рефінансування"- дарування. "Продаж" споживчих кредитів на 850 лямів за 2,5%...
Це як?
А людям говорять "нема в нас грошей на іпотеки". Да пос..ти, що під заставу, на те що є перший внесок. Нам ці гроші треба на гівно-банки, там відкат, а від Вас що? Отож
Сп**див бабло і фіктивно влаштувався на роботу.
Не нужны танки и пушки, чтоб уничтожить государство - достаточно КОРРУПЦИИ в судах, СБУ и МВД - буквально организованных преступных группировках.
Люди же это всё видят....
А при этом сбушники и менты с маски-шоу ловят в бронежилетах девиц, что зарабатывают ни у кого не вопуя на Порнхабе