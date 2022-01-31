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Ексвласник збанкрутілого "Дельта банку" Лагун виплачуватиме державі 4,5 млрд грн боргу 27 тисяч років, - ЗМІ. ВIДЕО

Колишній мажоритарний власник збанкрутілого ще у 2015-му "Дельта Банку" Микола Лагун влаштувався економістом на приватну компанію зі ставкою у 14 тисяч гривень на місяць і перераховує свою зарплатню на погашення боргу перед державним "Ощадбанком". Процес може зайняти 27 тисяч років.

Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

"Падіння" "Дельта Банку" залишило по собі десятки мільярдів гривень боргів перед кредиторами і вкладниками. За інформацією правоохоронних органів, до самого "падіння" активно долучилися і колишній топ-менеджмент, і колишні власники. Сам Микола Лагун виїхав з України у 2015-му і повернувся аж навесні 2020-го. Весь цей час правоохоронці розслідували ситуацію з "Дельта Банком". Восени минулого року Лагун і декілька його колишніх колег по банку отримали підозри в розтраті майна, далі ж суд обрав для Лагуна запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці.

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Лагуну також було заборонено виїжджати з України, оскільки тільки один з персональних боргів Лагуна як колишнього поручителя "Дельта Банку" перед державним "Ощадбанком" становить орієнтовно 4.5 мільярди гривень (при цьому все арештоване майно банкіра, за інформацією генерального прокурора Ірини Венедіктової, коштує 790 мільйонів гривень).

Ексвласник збанкрутілого Дельта банку Лагун виплачуватиме державі 4,5 млрд грн боргу 27 тисяч років, - ЗМІ 01

Але у січні знімальна група помітила Миколу Лагуна на виході з дорогого київського ресторану, де на колишнього банкіра очікував цілий натовп охоронців і кортеж з двох автомобілів. Це спостереження не корелює з заявленим у судах загальним станом справ у Лагуна, тож журналісти взялися вивчити ситуацію детальніше.

Ексвласник збанкрутілого Дельта банку Лагун виплачуватиме державі 4,5 млрд грн боргу 27 тисяч років, - ЗМІ 02
Ексвласник збанкрутілого Дельта банку Лагун виплачуватиме державі 4,5 млрд грн боргу 27 тисяч років, - ЗМІ 03

Виявилося, що наприкінці листопада – в момент, коли запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту ще діяв – Печерський райсуд Києва дозволив Лагуну виїжджати з України. Підстав для цього було декілька. Перша – Лагун нібито є стороною чи свідком в низці судових справ у Білорусі та Великобританії, а отже йому необхідно бути присутнім на закордонних засіданнях. Друга – Лагун нібито робить все можливе для виплати "Ощадбанку" свого боргу. Так, за інформацією з судового реєстру, Микола Лагун влітку 2021-го влаштувався економістом у приватну компанію – з 40-годинним робочим тижнем і зарплатнею, 100% якої, за його ж заявою, повинні йти в рахунок погашення боргу. Журналісти з’ясували, що йдеться про зарплатню у 14 тисяч гривень на місяць. Відповідно, борг у розмірі 4.5 мільярди гривень банкір такими темпами буде виплачувати орієнтовно 27 тисяч років.

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Вже в грудні судді відмовилися продовжувати для Лагуна домашній арешт і обмежилися особистим зобов’язанням, яке тепер ніяк не обмежує банкіра у пересуванні.

У січні член правління "Ощадбанку" Арсен Мілютін у інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" згадував про цей епізод. За словами Мілютіна, Лагун вже не вперше намагається зняти заборону на виїзд з України, але досі банку і держвиконавцям через суди вдавалося успішно це оскаржувати. Також член правління "Ощадбанку" наголошує на тому, що якісь приховані активи у Миколи Лагуна точно є, але це вкрай складно довести. Власне, слова Мілютіна і підтверджуються спостереженням журналістів, адже колишній власник "Дельта Банку" із нібито зарплатнею у 14 тисяч гривень на місяць якимось чином продовжує користуватися послугами численної охорони і кортежу.

Автор: 

борг (2150) Ощадбанк (765) суд (11740) Дельта Банк (154) Микола Лагун (112)


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Топ коментарі
+28
Втік в 2015. Повернувся в 2020.
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31.01.2022 09:04 Відповісти
+26
Хто провірить? Венедиктова занята Порошенком. Бакланов офшорами Осла.
Добробати не мають права.
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31.01.2022 09:23 Відповісти
+19
Порешал с молодой командой зеленых барыг
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31.01.2022 09:36 Відповісти
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быгус одним словом
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31.01.2022 09:03 Відповісти
Необходимо удалить все данные о гражданах, поданые Дельта-банком в Бюро кредитных историй. Не должен несуществующий субьект влиять на репутацию граждан, кроме того, есть правило, по которому можно оспорить кредитную историю, в случае с дельта-банком к кому её оспаривать - в воздух?
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31.01.2022 11:38 Відповісти
Втік в 2015. Повернувся в 2020.
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31.01.2022 09:04 Відповісти
Порешал с молодой командой зеленых барыг
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31.01.2022 09:36 Відповісти
походу, скумбрия по 8грн для "семьи Зели" не такая уж и фантастика..)
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31.01.2022 10:48 Відповісти
Проверьте за что он живет
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31.01.2022 09:08 Відповісти
Хто провірить? Венедиктова занята Порошенком. Бакланов офшорами Осла.
Добробати не мають права.
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31.01.2022 09:23 Відповісти
А чого він повернувся ?
Не боїться ?
Уявіть ситуацію. Аферист, який вкрав у держави мільярди, вільно повертається і живе тут у розкошах, тринькаючи награбоване.
Ну і які у вас висновки ?
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31.01.2022 09:30 Відповісти
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31.01.2022 09:08 Відповісти


На первом фото - жена Лагуна в ипостаси любовницs Пинчука и Кучмs, на втором - уже молоди курви пидрослы и ее выдали замуж за простого экономиста Лагуна.
Теперь он опять стал простым экономистом.
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31.01.2022 09:11 Відповісти
шановні будьте ввічливі. Лагун був найманим, його найняли якірні пайовики. Він при ліквідації повернув пайовикам все з лишком. А про вкладників мови не було. А пайовикі і тоді були непростими і зараз теж не прості. В банку вони просто заробляли гроші. А коли злякались, тоді лагун їм вернув гроші. Або схлопнув банк.
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31.01.2022 18:54 Відповісти
Буде працювать на "удальонке" на яхті за 50 мільйонів в середземному морі на зп 500 доларів.
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31.01.2022 09:10 Відповісти
Он что Дункан Маклауд?
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31.01.2022 09:13 Відповісти
он расплатился с теми, кто мог его убить, расплатился с американцами, кинул простых вкладчиков, а от них у него есть охрана 10 человек)
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Чомусь згадалось оповідання Роберта Шеклі "Дещо задарма"...
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31.01.2022 09:13 Відповісти
Круто -- борятся с олигархами и коррупцией
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31.01.2022 09:20 Відповісти
"Круто -- борятся с олигархами и коррупцией" - это выдумки.
Их поборол папередник.
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Державі???
Чи народу України, який цей негідник пограбував...😡
Отже, можна вкрасти мільярди, і бути під "домашнім арештом", а за вкрадену "секцію забору", відбувати покарання за гратами....Чуднєнько....
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31.01.2022 09:22 Відповісти
Він що не має авто чи їсть одну картоплю? Перевірити як і на що він живе це елементарно! Якщо потрусити добре людину яка ніби то здає йому авто за 1 гривню в міс. то вже можна саджати за обман!
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31.01.2022 09:23 Відповісти
"- Спокойно, жена - ответил Насреддин. - Двадцать лет - это долгий срок. За двадцать лет или осёл подохнет, или падишах, или может даже я".
("Притча про говорящего осла". Ходжа Насреддин)
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31.01.2022 09:26 Відповісти
Исполняющий обязанности президента Коломойский вообще ничего не платит
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31.01.2022 09:26 Відповісти
Так побажаємо пану Лагуну міцного здоров'я!
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31.01.2022 09:26 Відповісти
Вот надо уметь так всех поиметь и потом выплачивать копейки, а 4.5млрд грн. в кармашек. Остап Бендер был великим махинатором, но они и не мечтал о таком.
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31.01.2022 09:27 Відповісти
А кловун, ставший президентом? Це вершина, рекорд махінації. Такого ще ніхто не робив.
Віддихають всі.
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31.01.2022 09:40 Відповісти
С нашими "судами" любой имбецил при деньгах может Остапа Бендера переплюнуть.
Тут дело не в особых махинаторских спасобностях, а способности занести куда надо и все.
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31.01.2022 10:09 Відповісти
долгожитель, однако...
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31.01.2022 09:27 Відповісти
Тут компенсация может быть лишь одна-носом в парашу. Но не у нас в стране.
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31.01.2022 09:31 Відповісти
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31.01.2022 09:33 Відповісти
Теперь ясно кто вкидывался в предвыборную компанию клоуна.
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31.01.2022 09:34 Відповісти
Он купит Ощад и спишет свой долг себе же.
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31.01.2022 09:35 Відповісти
100% нельзя отчислять, значит есть деньги, которые незаконны (и подлежат консискации), а можно посадить еще за уклонения от уплаты налогов!
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31.01.2022 09:36 Відповісти
Во лох!
Нет бы побежать к гетьманцеву и за 5% легализовать все 4,5 млрд. нажитых непосильным трудом.)
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31.01.2022 09:36 Відповісти
Пригадалась реклама манейвео - "І ти краса-а-ава".
Також інші власники банків як працюючих так і збанкрутілих можуть брати приклад, як вийти сухім із води
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31.01.2022 09:49 Відповісти
классика, пока он платит хоть гривну в год, его никто не посадит
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31.01.2022 09:50 Відповісти
а шо так можна було?
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31.01.2022 09:53 Відповісти
"вывсёврёте!" эти охранники и машины ,волонтеры и спонсоры нищеброда!
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31.01.2022 10:13 Відповісти
Коля молодец ! Подчистил за собой ,добился правильный приговор и теперь снова в тренде. На липовую работу можно не ходить ( сам себе платит и бухгалтеру заодно) и ,довольная справедливостью, держава настроилась на многолетние компенсации..... Одно вот тяготит. Как быть с теми сотнями тысяч вкладчиков "4 очереди" ,которым так и не вернули сбережения ???
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31.01.2022 10:19 Відповісти
для тех сотен тысяч вкладчиков 4 очереди нужно принять закон о свободном обращении огнестрельного оружия
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31.01.2022 11:45 Відповісти
задіяні в цій схемі правоохоронці, особливо судді і владні бариги, вже отримали від Коляна свої відсотки і чихати хотіла на державний борг і на залишившихся з носом тисячі вкладників. Своя кишеня ближче.
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31.01.2022 10:45 Відповісти
Не знаю для кого я постил выше, что Лагун лишь зицпредседатель Функ.
Остап Бендер - Кучма, Шурочка - Пинчук.
Тупая публика собралась на жлобцайтунг, на редкость тупая
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31.01.2022 11:01 Відповісти
но у нарида ж ***** виноваты не лагуны которые тупо пускали по ветру их бабки, а потом реструктуризировали за счет бюджета то бишь с налогов того самого нарида причем независимо от того вкладчик банка или нет. Виновата одна Гонтарева которая весь этот цирк прекратила.
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31.01.2022 11:04 Відповісти
забрать загран паспорт и пускай работает в украине пока долг не вернет.
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31.01.2022 11:05 Відповісти
на урановых рудниках
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31.01.2022 11:46 Відповісти
таким же образом происходит и "борьба" с олигархами, на сцене цирка величайшие фокусники и имитаторы
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31.01.2022 11:46 Відповісти
Странно. А за какие деньги будет хлебушек покупать? В закромах поищите. Срок выплаты сократится этак до недел
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31.01.2022 11:51 Відповісти
Лагун будет выплачивать государству долг 27 тысяч лет

Люди не падают с плоской Земли потому, что прикреплены к поликлинникам.
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31.01.2022 13:10 Відповісти
В нашій державі головне - ділитися. Ця погань добре обізнана з місцевими звичаями.
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31.01.2022 13:23 Відповісти
Ні, те ще лагун кинув зрозуміло.Навіть те що не сидить, то також норм. У нас же не Китай, не США. В Китаї цього урода давно би розстріляли, в США світило би багато пожиттєвих.
Ми добрі. Подумаєш, невелика сума.
Не зрозуміло інше, ЧОМУ держава "кредитує" БЕЗ застави сотнями мільйонів? ЧОМУ держава ГАРАНТУЄ ПРИВАТНИМ вкладникам, котрі вклали кошти в ПРИВАТНУ установу виплати? Тобто будь-який банк (приватна установа) може промотати чужі кошти, а держава все одно вкладникам ГАРАНТУЄ виплати. Це якось дивно.
І це далеко не 1 і не 10 банків. "Рефінансування"- дарування. "Продаж" споживчих кредитів на 850 лямів за 2,5%...
Це як?
А людям говорять "нема в нас грошей на іпотеки". Да пос..ти, що під заставу, на те що є перший внесок. Нам ці гроші треба на гівно-банки, там відкат, а від Вас що? Отож
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31.01.2022 14:27 Відповісти
КОРРУПЦИЯ, сэр
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31.01.2022 21:20 Відповісти
27 000 лет!? разве так долго живут???
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31.01.2022 14:55 Відповісти
ну і мразь.
Сп**див бабло і фіктивно влаштувався на роботу.
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31.01.2022 15:45 Відповісти
Оце чувак класно кредитнувся - 4,5 млрд. на 27000 років без відсотків)
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31.01.2022 16:19 Відповісти
Опять не доживет, не выплатив кредит до конца. Я ему очень сочувствую, если курс изменится и все придется переиндексировать)
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31.01.2022 16:44 Відповісти
СУДЕЙ С ОБВИНЯЕМЫМ В ПСИХИАТРИЧЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ !!!
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31.01.2022 19:11 Відповісти
Вот эти вот 14 тыс. грн. зарплаты преступника и вора, у которого автопарк на 200.000$, и который украл миллиарды с госбюджета - разве это не насмешка над государственностью Украины?
Не нужны танки и пушки, чтоб уничтожить государство - достаточно КОРРУПЦИИ в судах, СБУ и МВД - буквально организованных преступных группировках.
Люди же это всё видят....

А при этом сбушники и менты с маски-шоу ловят в бронежилетах девиц, что зарабатывают ни у кого не вопуя на Порнхабе
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31.01.2022 21:20 Відповісти
 
 