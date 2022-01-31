Стефанчук про підготовку "тривожної валізи": "У нас, у юристів, всі документи завжди зберігаються разом". ВIДЕО
Спікер Руслан Стефанчук на кожній нараді лідерів фракцій просить, щоб народні депутати навіть в період роботи в комітетах "були в зоні досяжності" і в разі необхідності зібралися в сесійній залі.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.
Стефанчук запевнив, що порозуміння в цьому питанні є з усіма фракціями.
Відповідаючи на запитання, як він готується до можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну і чи має "тривожну валізу", спікер наголосив: "Я продовжую проживати на лівому березі… Я продовжуватиму там проживати, тому ми готуємося, як усі громадяни України. А що значить "тривожна валіза"? У нас, у юристів, просто всі документи зберігаються разом. Все. У нас, у юристів, так завжди, а не тільки в цей період".
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Это законченные пройдохи и манипуляторы, и мы еще наплачемся от них,но с хлебом- солью у них тут не выйдет, Украина им глотки вырвет и ручки шаловливые.
Все ,на что они могут расчитывать,это вовремя удрать.
Що напоготові в КВНщиків в "тривожній валізі"?
Мабуть, жіноче плаття та хустка.)
Так, да?
Кавеенщики бісові.
или надеешься слинять
Вторжение красно-коричневых полчищ Москаль Орды произойдет во время заключительной церемонии зимней Олимпиады. Одновременно, коммурастический режим Китая совершит вторжение на Тайвань. Одновременно будут организованы массированные террористические и кибер атаки по всему миру. Синхронные операции по захвату Украины и Тайваня планируется завершить в течении 10 - 12 дней, пока Запад будет определять уровень своей озабоченности.
Закон - що дишло.
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7680556978637008?__cft__[0]=AZVlMVTTN3GitkTlcYMvHvJG6mMRtFFm7CjkMHeTgG8MBpZWIdu36shLOKAW7w8yyt-mUMSNrWuK5xPiMGKN0KpOwhcodyX9oGkAW5f2DsVnwNvrk0-2yaDEN8yYtvR6ugg&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Стефанчук опять заявил, что хочет ввести в Украине дистанционное голосование в ВР. И даже привёл пример Польши и Великобритании. А потом посетовал, что Украина в этом вопросе отстаёт от таких держав. И, мол, если в этих странах граждане доверяют своим депутатам в таком вопросе, то странно не доверять украинским депутатам.
Нет, милейший! Как раз странно будет доверять депутатам среди которых есть насильник. А он, кстати, в ВР попал во фракции "Слуга народа" и при помощи Зеленского. Может есть хоть один насильник в парламентах Великобритании и Польши? Нет? А может в этих парламентах сидят "анал-табу депутаты", которые заказывали проституток во время работы ВР? Таких тоже нет? А в во фракции "Слуга народа" такой есть. В вашей фракции, гражданин Стефанчук. Или может хоть кто-то видел, чтоб в парламенте Великобритании или Польши депутат совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, но после этого продолжал бы работать в парламенте, как ни в чем не бывало? А вашей фракции, "Слуга народа", такой депутат есть. Трухин, его фамилия. А еще в ВР есть такой депутат, как Юрченко. До парламента украл 4 бутылки пива из магазина, в ВР получил подрзрение от НАБУ, а потом попал в ДТП в состоянии наркотического опьянения. И он тоже попал в ВР в рядах "Слуг народа". В конце-концов, а может какого-то депутата польского или британского парламента называли наркоманом? Но именно так на днях депутат Европарламента Виола фон Крамон назвала, в твитте, Арахамию. И Стефанчук сравнивает этот сброд с парламентом Великобритании и Польши? Сначала до их уровня поднимитесь, а потом поговорим о доверии.
Кстати, ранее Стефанчук находил иные оправдания для введения дистанционного голосования, которое позволит в определенной ситуации голосовать депутатам из дому или из-за границы. "Например, может так случиться, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов или что-то произойдет с помещением в результате какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5", - говорил Стефанчук.
Ну, да. В случае нападения драпать решили и издалека голосовать по команде Ермака? Или 38 дней на каникулах было мало и хотите голосовать лёжа на пляжах Сейшел, Мальдив и Бали? Х@р вам! В законе чётко прописано - голосовать лично и в здании парламента на Грушевского. Не нравится? Сдавайте мандат. А ещё пусть Стефанчук назовёт хоть одного британского или польского депутата парламента, который бы слушая отчёт Главнокомандующего могли написать в сообщении другу ""Ми слухаємо Хомчака. Треба валити з цієї країни"? Не знаете таких? А депутат "Слуги народа" Анна Колесник написала именно так. Так что пусть в ВР сначала появятся депутаты, которые будут думать о государстве, как думают депутаты Польши и Великобритании, которым можно будет доверять, а не весь этот сброд, который туп, жаден и труслив. Тогда и поговорим о дистанционном голосовании. Но тогда в ВР уже не будет https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8?__eep__=6&__cft__[0]=AZVlMVTTN3GitkTlcYMvHvJG6mMRtFFm7CjkMHeTgG8MBpZWIdu36shLOKAW7w8yyt-mUMSNrWuK5xPiMGKN0KpOwhcodyX9oGkAW5f2DsVnwNvrk0-2yaDEN8yYtvR6ugg&__tn__=*NK-R #прислуги , Стефанчука и других марионеток Банковой. А пока это принимать нельзя. От слова совсем!