Стефанчук про підготовку "тривожної валізи": "У нас, у юристів, всі документи завжди зберігаються разом". ВIДЕО

Спікер Руслан Стефанчук на кожній нараді лідерів фракцій просить, щоб народні депутати навіть в період роботи в комітетах "були в зоні досяжності" і в разі необхідності зібралися в сесійній залі.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у Верховній Раді в понеділок.

Стефанчук запевнив, що порозуміння в цьому питанні є з усіма фракціями.

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Відповідаючи на запитання, як він готується до можливого повномасштабного вторгнення Росії в Україну і чи має "тривожну валізу", спікер наголосив: "Я продовжую проживати на лівому березі… Я продовжуватиму там проживати, тому ми готуємося, як усі громадяни України. А що значить "тривожна валіза"? У нас, у юристів, просто всі документи зберігаються разом. Все. У нас, у юристів, так завжди, а не тільки в цей період".