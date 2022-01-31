УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7864 відвідувача онлайн
Новини Відео
7 869 71

Проєкт "Без цензури": Зеленський проти Байдена. Чому Банкова свариться зі США? ВIДЕО

Володимир Зеленський вирішив зруйнувати підтримку України Заходом? Богдан Буткевич почекав, що скажуть іноземні медіа та оглядачі про несподівану пресконференцію президента Зеленського для іноземних журналістів.

І тепер у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що каже Захід про Україну, Зеленського і російське вторгнення.

На тлі скупчення російських військ неподалік українського кордону, президент України Володимир Зеленський скликав пресконференцію для журналістів закордонних медіа. Напередодні відбулася його телефонна розмова з президентом США Джо Байденом. Телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що розмова між президентами "не відбулася добре". То що відбувається у відносинах Україна-США? Дивіться у огляді Богдана Буткевича для "Без цензури" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

Байден Джо (2893) Зеленський Володимир (24358) пресконференція (188) ЗМІ (1366) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
...Не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
показати весь коментар
31.01.2022 17:32 Відповісти
+30
показати весь коментар
31.01.2022 17:36 Відповісти
+22
Чому Банкова свариться зі США?

- Бо не бажає сваритися з кремлем!!!
показати весь коментар
31.01.2022 17:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...Не важливо, як він там слова у фрази тулив на останній https://gazeta.ua/articles/politics/_u-nas-scho-yizdyat-tanki-po-vulicyah-10-tez-zelenskogo-inozemnim-zmi/1068569 пресконференції . Фахові перекладачі зібрали то докупи і протранслювали максимально ідентично сказаному, але людською мовою. Навіть не сумніваюсь.

Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.

А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!

Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ

Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.

Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
показати весь коментар
31.01.2022 17:32 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 17:36 Відповісти
Зеленский ссорится с Байденом, потому что хочет Украину сдать Путину. Потому что такое поведение никак по другому нельзя объяснить. А Путину хочет в глаза посмотреть. Патронный завод Зеленский с Порошенком построили? Нет. При Порошенко спалили все склады снарядов, за это никто не ответил, а Зеля ничего не построил, не захотел, вот и работа на армию и на Украину. Мы воюем 8 лет и нет у нас патронного завода, вооружение создается на минимуме, вроде бы у нас и войны нет. У нас самые мощные в мире ракеты, но они не для нашей армии, Зеленский все сделал, чтобы не было у нас хорошего вооружения, чтобы освободить Украину, чтобы не погибали каждый день наши защитники. Наша власть заинтересована только в разграблении и уничтожении страны. Наша власть превратила страну в колонию, которую грабят и уничтожают все кому ни лень, в том числе и свои чиновники, олигархи, политики и депутаты.
показати весь коментар
31.01.2022 17:55 Відповісти
А в Чехії хто склади попалив?
показати весь коментар
31.01.2022 18:29 Відповісти
ПОРОШЕНКО!!! (У Ларочки він у всьому винен! Добре що не знає про "пермське вимирання" і "мексиканський астероїд" а то і у вимиранні життя на Землі звинуватила -б!)
показати весь коментар
31.01.2022 18:36 Відповісти
де ви був пропав?
показати весь коментар
31.01.2022 21:24 Відповісти
То у когось "галюни"
показати весь коментар
31.01.2022 21:28 Відповісти
Палит наш агрессор, а охраняют склады украинцы, и когда склады стали гореть один за одним, Порошенко и пальцем не повел чтобы укрепить охрану.
показати весь коментар
31.01.2022 18:45 Відповісти
Тыць , та й розвиднiлось... Все склады при Порошенко начали перемещать в подземные, вновь построенные, хранилища.
показати весь коментар
31.01.2022 21:26 Відповісти
Самые мощные ракеты, это какие именно?
показати весь коментар
01.02.2022 11:51 Відповісти
Чому Банкова свариться зі США?

- Бо не бажає сваритися з кремлем!!!
показати весь коментар
31.01.2022 17:36 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 17:37 Відповісти
Голохвостий Сцицерон | ЗЕралаш N°45
https://www.youtube.com/watch?v=p_lypNd_ciQ
показати весь коментар
31.01.2022 17:39 Відповісти
Патамуша упартрєбленіє всякай хрєні ума нє додає...
показати весь коментар
31.01.2022 17:43 Відповісти
Патамушта Вовка российский агент.
показати весь коментар
31.01.2022 17:45 Відповісти
Почему ссорятся? Да пАтАмуШТА, мозг еще зеленый, а когда созреет,- будет уже поздно. Срочно лоботомию!!!
показати весь коментар
31.01.2022 17:48 Відповісти
Не соглашаться на 100% со всем что говорит и/или делает США - не значит ссориться с США, если они сами этого не хотят.
показати весь коментар
31.01.2022 17:48 Відповісти
Що тут неясного, все вже було видно з самого початку, з дня інавгурації. Ненависть до Порошенка -- це ненависть до України. Той, що для нас монстр, для нього друг, а не агресор.
показати весь коментар
31.01.2022 17:51 Відповісти
Ранее совпадали желания преЗЕдента и Пукина на счет Порошенко, а теперь уже совпадают взгляды на паРашкинскую угрозу.....видимо, Штаты и Бриты прозревают от этих "патриотов" с 95-го квартала.....
показати весь коментар
31.01.2022 17:56 Відповісти
https://espreso.tv/yarosh-do-zelenskogo-pered-tim-yak-shchos-vigoloshuvati-dumayte-i-ne-pidigravayte-rosiyskiy-agenturi Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі

показати весь коментар
31.01.2022 17:53 Відповісти
А ПУТИН СЦЫТ ЯРОША КАК И БОГА )))
показати весь коментар
31.01.2022 19:32 Відповісти
а чего зеле "не підігравать російській агентурі"? если ВСЕ факты говорят о том, что он и есть эта самая расейская агентура!
показати весь коментар
01.02.2022 07:27 Відповісти
Ще день і будуть писати ,що Зеленський і Байден набили один одному морди!
показати весь коментар
31.01.2022 17:58 Відповісти
Тут такое дело...

Байдену даже из кресла вставать не надо, чтобы ЗЕ без трусов по миру пустить.

Достаточно позвонить в Минюст и Минфин США и вся недвига, все счета Бубы станут ему недоступны. А, если еще и Коломоя хорошенько потрясти, то он ЗЕ своими руками удавит.
показати весь коментар
31.01.2022 18:02 Відповісти
Всі гроші Вовіка по офшорах, частина- в російських банках.
показати весь коментар
31.01.2022 18:31 Відповісти
А в чьей юрисдикции находится большая часть оффшоров? Просто поинтересуйся.
показати весь коментар
31.01.2022 18:55 Відповісти
А хранить бабло в РФ может только полный даун.

Кацапская элита предпоситает хранить бабло подальше от РФ совсем не случаянно.
показати весь коментар
31.01.2022 18:59 Відповісти
Да, и в индусы с их бинди смогут легко посвятить, если чЬО.
показати весь коментар
31.01.2022 18:52 Відповісти
зесрань может только губами промеж ног Байдена буцнуть
показати весь коментар
31.01.2022 18:26 Відповісти
сегодня лысое чучело из рашки в ООН цитировало клоуна. и на кого оно работает, загадка
показати весь коментар
31.01.2022 18:08 Відповісти
Чому Банкова свариться зі США? Джерело:

Ви вибрали клоуна артиста керувати Україною. Що ви тепер хочете ? Він
робить те що не вміє і не знає
показати весь коментар
31.01.2022 18:10 Відповісти
Зе клоун гарно робить тільки одне - підігрує Кремлю
показати весь коментар
31.01.2022 18:11 Відповісти
Воно уже не лише проти Порошенка воює, а і проти Байдена?
Ну, що ж, Порох у гарній компанії!
показати весь коментар
31.01.2022 18:13 Відповісти
Гопник він, а хто він - сам додумай.
показати весь коментар
31.01.2022 19:06 Відповісти
против Байдена этот зелёный гопник играет уже давно, когда на просьбу трампона организовал уголовное дело с помощью "своего прокурвора"! забыли?
показати весь коментар
01.02.2022 07:23 Відповісти
Будкевича -в президенти, клоуна-в цирк
показати весь коментар
31.01.2022 18:13 Відповісти
У Буткевича дружина дуже неадекватна, плюс пишається російським прізвищем ;Єрмалаєва; та ;вєлікай історієй; предків при дворі Петра Першого. Хоча прізвище діда-баби Ярмоленко.
показати весь коментар
31.01.2022 18:34 Відповісти
Чому відразу в президенти ?
показати весь коментар
31.01.2022 18:41 Відповісти
У некоторых так принято.

ЗЕ по тому же принципу в презы выбирали - очень нравилось, как он Пороха кривляет и стебет.
показати весь коментар
31.01.2022 18:57 Відповісти
За Зевіслюка проголосував люмпен, якому пообіцяли молочні ріки з кисельними берегами і все нашару 😠
показати весь коментар
31.01.2022 19:05 Відповісти
Можно сказать, третий год подряд мы читаем обоснованые и очевидные факты предательства комуняки, и шо с того, зе так и продолжает свою "работу", и ни один волосок не упал с его головы, хотя он продолжает антиукраинскую деятельность, и до каких пор?
показати весь коментар
31.01.2022 18:16 Відповісти
слушаю заседание совбеза ООН. кцпская небензя уже три раза ссылалась на клоуна
показати весь коментар
31.01.2022 18:16 Відповісти
Також дивлюсь засідання Совбеза ООН , так , дійсно , кацап Небензя згадав Зевіслюка в своїй промові і це огидно 😡
показати весь коментар
31.01.2022 18:40 Відповісти
Зелений сморід 🤮
показати весь коментар
31.01.2022 18:16 Відповісти
Доливалась відео) Богдан, тішусь та гордість розпирає, що в наші й країні такі розумні люди!))
показати весь коментар
31.01.2022 18:21 Відповісти
Згадався фільм "Назад в будущее " коли життя пішло по парарельній жахливій реальності , у нас вже майже три роки кошмарна реальність ,бо влада діє по сценарію фільму жахів.
показати весь коментар
31.01.2022 18:42 Відповісти
Це не влада увiмкнула цi жахи, а тупо 73%.
показати весь коментар
31.01.2022 18:49 Відповісти
73% не винні, вони за пришвидшення реформ голосували, але неук всьо перекакав.
показати весь коментар
31.01.2022 19:07 Відповісти
Та не свистите мне про целомудрие дурачков , которые увидели в тупом клоуне какие- то перемены в своей жизни.
показати весь коментар
31.01.2022 21:37 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 18:44 Відповісти
А ведь зебил делает разворот на 180*, как и шлепер. Пыльнуемо кордони зсередини.
показати весь коментар
31.01.2022 18:47 Відповісти
Задолбали "пониматели" домыслами. Кому реально итересно - https://ukrainian.voanews.com/a/6416398.html ссылка на "Голос Америки" на эту тему.
показати весь коментар
31.01.2022 18:55 Відповісти
Как одноклеточный ************* подставил Штаты и Великобританию , всех друзей Украины.. Россияне с кайфом цитировали клоуна - наркошу ,, нагнетают напряженность , угрозы нет ,, Когда это тупое падло спрыгнет с кокса и не так явно будет выполнять приказы ФСБ????Вместо благодарности за поддержку - подставляет и просто плюетна друзей и по прежнему лезет ,, смотреть в глаза ,, и целоваться. Нет слов ....редкая ****
показати весь коментар
31.01.2022 19:16 Відповісти
Якщо ЗЕ посвариться із Заходом, то Путін проковтне Україну.
показати весь коментар
31.01.2022 19:22 Відповісти
ЗЕ-головнокомандувач готується до капітуляції і керує так, що тероборона і резервісти голі і босі, без засобів захисту і без зброї. Якщо завтра війна, то резерв і тероборона не встигнуть отримати зброю і змушені будуть воювати палками, або чекати коли щось підвезуть союзники, а може і не підвезуть. Засоби захисту треба видати резерву вже зараз під особисте зобов'язання.
показати весь коментар
31.01.2022 19:23 Відповісти
Найкраща система тероборони у Швейцарії, коли кожен військовозобов'язаний має все необхідне спорядження і зброю під рукою і заздалегідь знає своє місце на полі бою. Нажаль, в Україні при існуючій системі управління, може статися керований хаос, який не дасть основним силам тероборони і резервістів, вчасно підготовленними вступити у бій.
показати весь коментар
31.01.2022 19:24 Відповісти
У Швейцарии совершенно другая специфика, горная страна, там достаточно контролировать горные перевалы, чтоб противник не вошел, во вторых куча тунелей и бункеров, в которых половина Швейцарии может спрятаться
показати весь коментар
01.02.2022 11:55 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ООН ОБЯЗАЛА ПУТИНА И ЗЕЛЕНСКОГО ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ ПОКРАСИТЬСЯ РЫЖИМ ЦВЕТОМ КАК КЛОУНЫ !!!
показати весь коментар
31.01.2022 19:29 Відповісти
показати весь коментар
31.01.2022 19:31 Відповісти
Верховный президент кричит на весь мир.
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить и беседавать с Путиным, общаться через ермака-козака.
Мерзавец арахамия и вся шваль с ОП играют под сценарий агента ермака.
показати весь коментар
31.01.2022 19:46 Відповісти
ЗеБобік дуже хоче догодити путіну, показати, що він самостійний крутий хлопець, який самого Байдена посилає. Голуб миру такий собі.

Каже що Україна війни не хоче, і в РФ кажуть що війни не хочуть. Виходить з його риторики, що саме Запад хоче війни і накачує страну зброєю і розхитує ситуацію. Хитрожопий падло поц.
показати весь коментар
31.01.2022 19:51 Відповісти
кучка проданного зеленого дерьма сливает Украину. До конца президентского срока страны не будет. Подонков нужно убирать немедленно
показати весь коментар
31.01.2022 20:10 Відповісти
Не, в Европу вам нельзя, вы чужим президентам верите, а своего гнобите. Там не любят таких чмошников
показати весь коментар
31.01.2022 20:53 Відповісти
Банковая лезет вза ллупу потому что путин так велел.
показати весь коментар
31.01.2022 20:55 Відповісти
Банковая хочет импичмент по факту, а не по закону.
показати весь коментар
31.01.2022 20:56 Відповісти
Антісімізмом не тхне але щось їх багато у керівництві......... і працюють вони не ворога.
Скрити плани не вийшло а тому вже відверто хамлять українцям Україні і її партнерам.
Знову СОЧІ - знову Олімпіада знову стріляти не будемо як у Криму.
показати весь коментар
31.01.2022 21:27 Відповісти
Зрадник відкрито працює на московію.
показати весь коментар
01.02.2022 07:34 Відповісти
у малоПИД,,,роского, бениного, нарко-Дегенерата в Фекалистане несколько киностудий которые он контролирует через "не добитого" шефира и его брата+ офшоры с ними связанные и которые заметьте ни кто у него не забирают и ультиматумы не выдвигают о продаже в отличии от Пороха и липицка+ жилье в маЦковии и Крыму (которые были переоформлены по "законам" ПИД,,,раши), эта Гнида изначально поставлена ботаксным, Педофильным Шнырем через афериста беню для развала страны изнутри!!!!
показати весь коментар
01.02.2022 10:10 Відповісти
Зеленский зрадник,предатель и с вытекающими ворог незалежної УкраЇни!
показати весь коментар
01.02.2022 14:55 Відповісти
 
 