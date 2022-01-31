Проєкт "Без цензури": Зеленський проти Байдена. Чому Банкова свариться зі США? ВIДЕО

Володимир Зеленський вирішив зруйнувати підтримку України Заходом? Богдан Буткевич почекав, що скажуть іноземні медіа та оглядачі про несподівану пресконференцію президента Зеленського для іноземних журналістів.

І тепер у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що каже Захід про Україну, Зеленського і російське вторгнення.

На тлі скупчення російських військ неподалік українського кордону, президент України Володимир Зеленський скликав пресконференцію для журналістів закордонних медіа. Напередодні відбулася його телефонна розмова з президентом США Джо Байденом. Телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що розмова між президентами "не відбулася добре". То що відбувається у відносинах Україна-США? Дивіться у огляді Богдана Буткевича для "Без цензури" на Цензор.НЕТ.