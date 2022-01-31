Проєкт "Без цензури": Зеленський проти Байдена. Чому Банкова свариться зі США? ВIДЕО
Володимир Зеленський вирішив зруйнувати підтримку України Заходом? Богдан Буткевич почекав, що скажуть іноземні медіа та оглядачі про несподівану пресконференцію президента Зеленського для іноземних журналістів.
І тепер у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ аналізує, що каже Захід про Україну, Зеленського і російське вторгнення.
На тлі скупчення російських військ неподалік українського кордону, президент України Володимир Зеленський скликав пресконференцію для журналістів закордонних медіа. Напередодні відбулася його телефонна розмова з президентом США Джо Байденом. Телеканал CNN, посилаючись на українського високопосадовця, повідомив, що розмова між президентами "не відбулася добре". То що відбувається у відносинах Україна-США? Дивіться у огляді Богдана Буткевича для "Без цензури" на Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Важливо, що ця особа одномоментно знищила всі дипломатичні напрацювання. В той час, коли країни НАТО згуртувалися як ніколи, щоб протистояти страшному монстрові. В той час, коли ці країни вливають купу грошей в Україну вже без всяких умов. В той час, коли країни переміщують частини армій ближче до наших кордонів. В той час, коли загострення небачене з часів холодної війни. В той час, коли сусідні країни планують і говорять про плани прийому у себе мільйонів біженців.
А воно сидить собі і просторікує: ну так візьміть нас у НАТО! Не хочете? Ну так і скажіть! Загроза перебільшена. Україна не "Титанік", дипломати не мають покидати нас ("Титанік" теж, до речі, спочатку був і прекрасно тримався на воді). Ймовірність атаки така сама, як у 2021 році. Дайте грошей, нам треба ще 5-6 мільярдів. Я як президент можу мати секрети навіть від Байдена!
Зеленський так і не називає Росію агресором. Максимум - "сусідня держава". І все виклянчує зустріч із Путіним.
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України і голова зовнішньополітичного відомства РФ
Дві людини зараз розповідають без втоми, що США сіє паніку - це президент України Володимир Зеленський і голова зовнішньополітичного відомства РФ Сергій Лавров. Прямо в унісон.
Ні, він не дурень. Він ворог. Або абсолютно хвора людина. Неосудна. - https://gazeta.ua/blog/56484/zelenskij-znischiv-usi-diplomatichni-napracyuvannya-vin-ne-duren-a-vorog
- Бо не бажає сваритися з кремлем!!!
https://www.youtube.com/watch?v=p_lypNd_ciQ
Байдену даже из кресла вставать не надо, чтобы ЗЕ без трусов по миру пустить.
Достаточно позвонить в Минюст и Минфин США и вся недвига, все счета Бубы станут ему недоступны. А, если еще и Коломоя хорошенько потрясти, то он ЗЕ своими руками удавит.
Кацапская элита предпоситает хранить бабло подальше от РФ совсем не случаянно.
Ви вибрали клоуна артиста керувати Україною. Що ви тепер хочете ? Він
робить те що не вміє і не знає
Ну, що ж, Порох у гарній компанії!
ЗЕ по тому же принципу в презы выбирали - очень нравилось, как он Пороха кривляет и стебет.
Не помогайте нам, не надо оружия, я хочу говорить с путиным.
Нам Байден, Джонсон мешает жить и беседавать с Путиным, общаться через ермака-козака.
Мерзавец арахамия и вся шваль с ОП играют под сценарий агента ермака.
Каже що Україна війни не хоче, і в РФ кажуть що війни не хочуть. Виходить з його риторики, що саме Запад хоче війни і накачує страну зброєю і розхитує ситуацію. Хитрожопий падло поц.
Скрити плани не вийшло а тому вже відверто хамлять українцям Україні і її партнерам.
Знову СОЧІ - знову Олімпіада знову стріляти не будемо як у Криму.